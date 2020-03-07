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Жулиан Алафилипп не в лучшей форме перед стартом на Париж-Ницца-2020

Жулиан Алафилипп готовится к старту на гонке Париж-Ницца-2020

 

 

  Жулиан Алафилипп, сошедший с классики «Faun-Ardeche» и финишировавший 17-м на «Royal Bernard Drome», находится не в той форме, в которой был в прошлом году. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step отменил разведку трёх этапов Париж-Ниццы-2020, которую планировал проводить после французских классик. В интервью L’Equipe после финиша  Royal Bernard Drome-2020 Жулиан Алафилипп сказал, что хочет отдохнуть перед стартом на гонке Париж-Ницца-2020.

 

 Photo  © Deceuninck - Quick-Step - © Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: © Luc Claessen / Getty Images

 

  Жулиан Алафилипп: «Я выдохся, дождь меня прикончил. Сейчас я не в лучшей форме. Не слишком хорош на данный момент. Команда работала на меня  60 км, потому что финал мне отлично подходил. Но так получилось. Собираюсь сделать шаг назад, мне нужно восстановиться».

 

  Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Жулиан разочарован, потому что хотел выиграть. Но когда пошёл дождь, его ноги одеревенели.

 

  У него было два хороших гоночных дня, в воскресенье он предпринял одну или две атаки. Не будем терять спокойствия. До Париж-Ниццы-2020 ещё неделя».

 

После Париж-Ниццы-2020 Жулиан Алафилипп будет защищать титул на классике Милан-Сан-Ремо-2020.

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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