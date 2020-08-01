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Жулиан Алафилипп возобновит сезон со Страде Бьянке-2020

Программа велогонок Жулиана Алафилиппа после рестарта сезона 2020 года

 

 

  28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) возобновит сезон со Страде Бьянке-2020, классики Мирового тура, где будет защищать титул победителя.

 

 Его следующей гонкой станет Монумент велоспорта Милан-Сан-Ремо, где он также стартует в качестве защищающего титул победителя прошлого года. Затем в календаре Жулиана Алафилиппа участие в Критериуме Дофине (12 – 16 августа) и чемпионате Франции (23 августа), после чего он третий сезон подряд стартует на Тур де Франс, где в прошлом году на протяжении 14 дней удерживал жёлтую майку лидера.

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Победа на Страде Бьянке в прошлом году принесла потрясающие эмоции, оставила одно из лучших воспоминаний в сезоне. Я выйду на старт в отличной форме, буду полностью сконцентрирован на борьбе. Со мной будет очень сильная команда. Мне нравится маршрут и атмосфера Страде Бьянке. Это будет интересный рестарт сезона, особенно, учитывая, что готовился я совсем не так, как в прошлом году.

 

  Победа на Милан-Сан-Ремо, моём первом Монументе, была невероятной! Я посвятил её «Стае волков», которые в тот день работали совершенно потрясающе. То, что у меня великолепно шла нога, и я был уверен в своих силах, помогли мне одержать победу, которую считаю самой крупной в карьере. Счастлив вернуться на старт Милан-Сан-Ремо в этом году.

 

  Критериум Дофине – лучшая подготовка к Тур де Франс. Этот выпуск будет особенным из-за трудных этапов, но это меня не пугает. Мне бы хотелось выиграть этап, как и в прошлом году. Что касается чемпионата страны, думаю, каждый гонщик мечтает его выиграть. Я отдам все силы, хотя этот маршрут мне не очень подходит в отличие от старого в Плюмелеке.

 

  В любом случае я буду двигаться шаг за шагом. Сейчас подготовка проходит хорошо, я счастлив быть в Валь ди Фасса с ребятами. Вместе с командой мы обсудили мои цели, я с нетерпением жду рестарта сезона, хочу проверить, насколько я готов и что смогу сделать».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Pi-man
    Велокоманда CCC распределила к ... (3)
    Pi-man-Фото

    Я думаю, что реальный план Закарина именно таков - на Тур за этапом, на Вуэльту - за высоким местом в генерале. А говорить - так это часть работы...

  • Cyrill
    Велокоманда CCC распределила к ... (3)
    Cyrill-Фото

    При всём уважении к Ильнуру - конечно, деньги надо отрабатывать, куда ставят, там и ехать. Но, если смотреть на вещи реально - взять этап на ТДФ и попасть в тройку генерала на Вуэльте - это будет супер-результат для Ильнура. Я надеюсь, они шутят, говоря про генерал ТДФ ? Просто в погоне за журавлём, он будет истощён к Вуэльте. Про его капитанство в целом - думаю у него сейчас одна из самых выгодных позиций в пелотоне - его рассматривают максимум как претендента на горный этап, но по сути он может больше...

  • Camel
    Велокоманда CCC распределила к ... (3)
    Camel-Фото

    Что-то мне подсказывает, что Закарин как капитан, что баба на судне.

  • motte
    Крис Фрум переходит в велокома ... (36)
    motte-Фото
    Спасибо
    Искренне,
  • Серафим
    Тадей Погачар готовится дебюти ... (8)
    Серафим-Фото
    ИМХО, у Берналя, Роглича, Погачара рост идеальный для многодневщика на ГТ. На недельках это уже не так важно, там один этап разделки часто решает в генерале.
    Мне кажется, и без гормонов можно взрастить хорошего генеральщика, рост 175 вполне себе обычный, генетически определенный, даже в Европе, Я не говорю про Азию, где это даже слишком высокий рост.
    Кстати, Саму Дюмулен с ростом 158 был довольно неплохим спринтером, любопытно, да? Только недавно закончил карьеру.
  • uran
    Матье ван дер Пул о подготовке ... (1)
    uran-Фото

    Ему нужно ехать все подряд, все монументы. К чему эти наскоки Париж-Рубе? Шансов на выиграть в 5 гонках куда выше, чем в одной. Лишним опыт никогда не будет, тем более для такого классика, Матье создан для монументов.

  • uran
    Тадей Погачар готовится дебюти ... (8)
    uran-Фото
    Глянул антропометрию основных новых: Берналь 175 60 Роглич 177 65 Погачар 176 66 Карапас 170 62 Алафилипп 173 62 Ну и Эвенепул 171 61 Из 180+ это Дюмолан Фрум Томас, которые уже не действующие. Уж не будут сейчас специально готовить будущих генеральщиков на гормонах и ограничивать рост? Пидкок 158, что за рост такой?
  • Shega
    Крис Фрум переходит в велокома ... (36)
    Shega-Фото
    Вы про напиток с кетоновыми телами?
    Судя вот по этому отрывку, вряд ли..
    "По данным Mail on Sunday, перед домашней Олимпиадой «волшебный напиток» получили 91 спортсмен в восьми олимпийских видах спорта. Испытания проходили в обстановке строжайшей секретности. Спортсмены подписывали бумаги, где давали обязательство не рассказывать о приеме напитка никому, кроме своего ближайшего окружения. А также там была фраза: «Олимпийский комитет Великобритании не гарантирует и не дает никаких обязательств того, что использование кетоновых тел соответствует Всемирному антидопинговому кодексу и поэтому не несет за это никакой ответственности».

    При этом спортивные власти честно отправили запрос в ВАДА и в национальное антидопинговое агентство, чтобы узнать — разрешено ли использование подобного напитка. ВАДА ответило: на данный момент, нет, но оно сохраняет за собой право в будущем изменить эту позицию. "
  • Camel
    Рик Цабель и Александр Катафор ... (3)
    Camel-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Рик Цабель
    с нетерпением жду, когда стану отцом

    третьего Цабеля нарекут Ик Цабель ! pioneer

    biggrin

  • salomon
    Тадей Погачар готовится дебюти ... (8)
    salomon-Фото
    Тадей, конечно, - суперталант, однако... UAE - насквозь итальянская команда. Стафф сплошь итальянцы. Так что... Не стал утверждать, что главная ставка - Погачар.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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