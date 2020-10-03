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Матье ван дер Пул, Ваут Ван Арт, Александр Кристофф о Туре Фландрии-2020

Матье ван дер Пул – победитель Тура Фландрии-2020

 

 

  25-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал первую в карьере победу на классике, входящей в список Монументов велоспорта – Туре Фландрии-2020. После схода чемпиона мира Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), атаковавшим и сформировавшим победный отрыв, Ван дер Пул остался один на один со своим давним соперником, 26-летним бельгийским гощиком велокоманды Jumbo-Visma Ваутом Ван Артом (Wout van Aert).

 

  Вместе они продолжили наращивать просвет и разыграли спринт.  Тура Фландрии-2020. Оба гонщика почти одновременно пересекли финиш Тура Фландрии-2020, победителя определил фотофиниш.

 

  33-летний норвежский велогонщик команды UAE Team Emirates Александр Кристофф второй год подряд занял на Туре Фландрии третье место, выиграв спринт из группы.

 

Матье ван дер Пул, Ваут Ван Арт, Александр Кристофф о Туре Фландрии-2020

 

Матье ван дер Пул, Ваут Ван Арт, Александр Кристофф о Туре Фландрии-2020

 

Матье ван дер Пул, Ваут Ван Арт, Александр Кристофф о Туре Фландрии-2020

 

  Матье ван дер Пул: «У меня нет слов. Невероятно. Мой номер 51, это нечто особенное. (Прим. – отец Матье ван дер Пула – Андри выиграл Тур Фландрии в 1986 году, выступая под этим же номером).

 

  Алафилипп открыл гонку на Коппенберге. Я сразу почувствовал, что должен ехать за ним. На Таайенберге к нам присоединился Ван Арт. Мы трое были сильнейшими впереди, поэтому я знал, что это решающий отрыв. Потом Жулиан упал, и до финиша мы поехали вдвоём.

 

  Когда посмотрел назад, преследователей не было. Знал, чем позже начнём спринт, тем мне выгоднее. Факт, что Ваут начал спринт поздно, показывал, что он смертельно устал. Я идеально поймал его, но он поехал рядом.

 

  Я так выдохся после спринта, что даже не видел, выиграл или нет, хотя обычно это чувствую. Мы спуртовали не на слишком высокой скорости, долго выжидали, но я был уверен в своём спринте.

 

  Боялся, что слишком поздно сделал бросок, даже не осмеливался радоваться. Мне дважды сказали, что я победил, но я ещё раз десять попросил подтвердить это.

 

  Выиграть Тур Фландрии – моя мечта детства. Начало сезона у меня было не слишком хорошим, я работал с командой, чтобы вот так закончить сезон. Это потрясающе».

 

 

 

  Ваут ван Арт, упавший за 115 км до финиша, оставшуюся часть Тура Фландрии-2020 ехал на запасном велосипеде. Лидер команды Jumbo-Visma на классиках в этом году уже одержал победу на классике – Монументе велоспорта Милан-Сан-Ремо, а также на классике Страде Бьянке, выиграл этап Критериума Дофине-2020 и два этапа Тур де Франс-2020, затем стал серебряным призёром чемпионата мира в разделке и в групповой гонке, и завершил сезон на второй ступени подиума Тура Фландрии-2020.

Матье ван дер Пул, Ваут Ван Арт, Александр Кристофф о Туре Фландрии-2020

 

Матье ван дер Пул, Ваут Ван Арт, Александр Кристофф о Туре Фландрии-2020

 

 

  Ваут Ван Арт: «Я потратил много сил, чтобы догнать Ван дер Пула и Жулиана Алафилиппа после Тайенберга. Не повезло, что Жулиан упал. Надеюсь, что с ним всё в порядке. Я ехал гонку как хотел, как мне нравится. В чём-то мог бы быть лучше, но не собираюсь искать оправданий. В спринте Матье немного сильнее. Сегодня буду много раз пересматривать спринт. Может, я слишком долго ждал, потому что на последних метрах был совсем рядом. Это была красивая гонка. Мы показали зрителям отличный спектакль.

 

  Разочарован, что не состоится Париж-Рубэ. Но сейчас могу гордиться собой. Не думал, что смогу так долго удержаться в лучшей форме. После Страде Бьянке нога не потеряла ход».

 

  Александр Кристофф: «Если бы мог до гонки зарезервировать за собой третье место, сделал бы это. Ван дер Пул, Ван Арт, Алафилипп показали, что находятся на другом уровне. Никто не смог за ними поехать.

 

  К счастью для меня, но к несчастью для Quick Step и Алафилиппа, на подиуме осталось место. Мне с трудом удалось его занять. Поэтому я счастлив. Эта гонка была другой по сравнению с прошлыми выпусками, но не слишком сильно отличалась. Не хватало поддержки болельщиков. Но, учитывая обстоятельства, мы должны радоваться, что гонка вообще состоялась. Надеюсь, в мире ситуация снова будет под контролем, и мы вернёмся к обычной жизни. Но, возможно, придётся подождать ещё год, кто знает.

 

  На Коппенберге я находился во второй группе, на Стеенбекдрис мучился, а там начали атаковать. На финальной секции на подходе к Таайенбергу я шёл на пределе, едва держался, шансов ответить на атаку не было. Мне всегда тяжело даётся эта часть гонки, каждый раз. И я не в той позиции, чтобы ехать за сильнейшими.

 

  Не знаю, что случилось с Алафилиппом, потому что он уже уехал с двумя гонщиками. Возможно, он потерял концентрацию, оглянулся или что-то подобное. Такое случается. Всегда есть вероятность падения. В группе из трёх гонщиков обычно легче сидеть на колесе, чем в пелотоне.

 

  Казалось, подиум ушёл, но вдруг я вернулся в игру. Я не слишком думал о подиуме, потому что знал, что пойдут атаки. Атаки были, но подиум всё равно остался в пределах досягаемости. Я справился, несмотря на то, что гонщики Quick Step всё время атаковали на последних километрах. Я провёл очень долгий спринт, как 500 метров под ветром. Но поехал рано, потому что иначе занял бы 4-е место.

 

  Теперь у меня остался старт на Driedaagse Brugge-De Panne, а потом мой сезон закончится. С нетерпением жду межсезонье. У меня была важная цель – попасть на подиум. Я доволен. И отдыхать долго не придётся, потому что скоро начнётся новый сезон».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • M-07
    Тур Фландрии-2020. Результаты (35)
    M-07-Фото

    Поздравляю Матьё с заслуженной победой, рад за него. С ван Артом они очень хороши были, оба работали в отрыве, и разборок между собой не устраивали, оставили на финишный спринт, что скорее было грамотным решением для обоих.

    Кристоф, как обычно, лучший в спринте не за победу.

    Жаль, что Алафилипп столкнулся с мотоциклом, здоровья ему.

  • Student
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    Student-Фото
    Цитата: s75
    За всю свою историю, потеряв лидера GC команда никогда не выступала так ярко, как это делает сейчас. И очень контрастно на фоне Туровской безнадёги.
    Ну не так то часто они своих лидеров теряют. В 2011 после схода Вигго Босс два этапа взял. На Джиро после схода Порта было туго...
  • Joe
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    Joe-Фото
    С Тео в своё время отлично справлялся Сиваков, а Вилку переиграл Ильнур на Вуэльте в борьбе за бронзу 3 года назад. Паша своё слово ещё скажет, уверен, а за Ильнура обидно. Пусть им всем повезёт на их пути.
  • patar
    Спортивный директор команды De ... (1)
    patar-Фото

    Якобсен, Эвенпул, Алафилип...

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    patar-Фото

    Цитата: nibali
    с комфортом в купе своего поезда(как было в Астане в своё время)

    Да, наверное, у Фулсанга поезд сегодня лучше был...

    Написано же, что три горных лейтенанта вылетело. Состав-то на Вуэльту глянь, кого ещё сюда засунуть?

    Цитата: nibali
    либо же прыгать как зайцу безбилетному по чужим колёсам, в надежде найти себе нужный ритм

    Вроде Погачар так и желтую майку увез - главное форма чтобы была. Если есть то и попрыгать можно. Вон хороший пример сегодня - Геоген Харт. У него вроде тоже команды не было.

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2020. Горная к ... (1)
    velodoctor-Фото

    В отличие от тура, на Вуэльте уже много лет в этой номинации побеждает не генеральщик, а тот, кто охотится за вершинами в отрывах. Последним, кто выигрывал гонку и забирал майку гоного короля, был Денис Меньшов в 2007 году.

  • Николай Степаныч
    Тур Фландрии-2020. Результаты (35)
    Николай Степаныч-Фото

    Был бы на рубеже 2000-2010-х маршрут, который сейчас, Фабиан и Том взяли бы ещё больше Фландрий. Прошлый маршрут был более тактический, современный с трёхкратным прохождением Кваремонта и Патеберга – на выживание, на нём почти невозможно выиграть за счёт стечения обстоятельств. Почти всегда побеждает один из тех, кто лучше готов.

    Так что битву этой парочки нам ещё, думаю, много раз доведётся наблюдать.

  • nibali
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    nibali-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: nibali
    Я как болельщик в первую очередь Нибса скажу одно, на куя переходить в команду, которая тебе никакой поддержки не окажет в твоих планах! Ну что за состав??? Последний кто с ним сидел это брат???? который был всегда просто братом, но никак не гонцом! Ситуация чём-то напоминает Кадела Эванса времён БМС

    .....понимая конечно что Нибс уже не тот. Но все же!!

    Как раз в его ситуации и нужно ОЧЕНЬ грамотно выбирать команду. Именно под него, где ему будет уделено 150% состава! Быть может эта возможность будет последняя!!!

    А так, квики раскатывают в горах!!! Дичь конечно.....

    Не ну серьёзно? очевидно, же что он сам не готов. В горе команда тебе не поможет, если он вылетел он натяга, то чем тебе поможет команда? Его время уже ушло, надо с этим смирится и не воспринимать так вполне очевидные вещи, а уж тем более винить в них кого-то.
    То, что он сам не тянет это видно. Я не отрицаю. Но и то, что нет команды-это тоже факт! А то, что как поможет команда? Да очень просто! До решающей горы есть большая разница как доехать: - с комфортом в купе своего поезда(как было в Астане в своё время) - либо же прыгать как зайцу безбилетному по чужим колёсам, в надежде найти себе нужный ритм! Я думаю разница очевидна! Да и когда выпал от натяга в горе, будь рядом нормальный грегари-столько не проиграл бы!

    А про возраст-это ещё не приговор! Опыта с лихвой! И умение распределить его и главное применить в нужный момент-это у Нибали в крови!) Крошвайк не даст соврать!) Гонка только начинается!) Forza Nibali!!!!
  • RVL
    Падение и травма Жулиана Алафи ... (7)
    RVL-Фото

    Есть нюанс, конечно...
    Упереться в мото и резко увильнуть...первый ушел, второй кое как...третий впечатался зазевавшись.
    Ну борьба типа и все такое...
    Но обычно препятствия показываются жестами...
    Вопрос риторический

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2020. Результаты (35)
    EL-Fenomeno-Фото

    Посмотрели батл будущих титанов шоссейного велоспорта? Первая НАСТОЯЩАЯ очная ставка состоялась - "только ты и я"!! Признаюсь честно, был каг бэ за ВВА, но в душе хотел победы МВДП.

    Насчёт Алафилиппа...ну он в последнее время (после своего качественного и успешного выступления на ТдФ-2019) стал таким нервным, а порой даже слишком обезбашенным. То рванёт в атаку, а потом в итоге отстанет "навсегда", то на финише отпразднует победу раньше времени, тут вообще даже не знаю как толком и правильно назвать неприятный (очень) инцидент, случившимся с ним. С другой стороны как бы это не звучало кощунственно, может и хорошо, что Жулиан отпал (уж простите меня, желаю ЖуЖу здоровья и полнейшего восстановления), зато мы все увидели тру-финишную разборку молодых. А так действительно устроили бі финиш на троих и не факт что было бы так интересно. Да может даже их всех догнала група Кристоффа и компании.

    Цитата: APXEOLOG
    Офигенная гонка и потрясающая развязка!!!

    С учётом отмены Рубэ Фландрия стал настоящим гвоздём программы и завершением классических весенних однодневок. Теперь я даже рад, что гонку транслировали не на Е2, а хоть и параллельно с Джиро, но на Е1.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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