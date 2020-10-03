Матье ван дер Пул, Ваут Ван Арт, Александр Кристофф о Туре Фландрии-2020

Матье ван дер Пул – победитель Тура Фландрии-2020

25-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал первую в карьере победу на классике, входящей в список Монументов велоспорта – Туре Фландрии-2020. После схода чемпиона мира Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), атаковавшим и сформировавшим победный отрыв, Ван дер Пул остался один на один со своим давним соперником, 26-летним бельгийским гощиком велокоманды Jumbo-Visma Ваутом Ван Артом (Wout van Aert).

Вместе они продолжили наращивать просвет и разыграли спринт. Тура Фландрии-2020. Оба гонщика почти одновременно пересекли финиш Тура Фландрии-2020, победителя определил фотофиниш.

33-летний норвежский велогонщик команды UAE Team Emirates Александр Кристофф второй год подряд занял на Туре Фландрии третье место, выиграв спринт из группы.

Матье ван дер Пул: «У меня нет слов. Невероятно. Мой номер 51, это нечто особенное. (Прим. – отец Матье ван дер Пула – Андри выиграл Тур Фландрии в 1986 году, выступая под этим же номером).

Алафилипп открыл гонку на Коппенберге. Я сразу почувствовал, что должен ехать за ним. На Таайенберге к нам присоединился Ван Арт. Мы трое были сильнейшими впереди, поэтому я знал, что это решающий отрыв. Потом Жулиан упал, и до финиша мы поехали вдвоём.

Когда посмотрел назад, преследователей не было. Знал, чем позже начнём спринт, тем мне выгоднее. Факт, что Ваут начал спринт поздно, показывал, что он смертельно устал. Я идеально поймал его, но он поехал рядом.

Я так выдохся после спринта, что даже не видел, выиграл или нет, хотя обычно это чувствую. Мы спуртовали не на слишком высокой скорости, долго выжидали, но я был уверен в своём спринте.

Боялся, что слишком поздно сделал бросок, даже не осмеливался радоваться. Мне дважды сказали, что я победил, но я ещё раз десять попросил подтвердить это.

Выиграть Тур Фландрии – моя мечта детства. Начало сезона у меня было не слишком хорошим, я работал с командой, чтобы вот так закончить сезон. Это потрясающе».

Ваут ван Арт, упавший за 115 км до финиша, оставшуюся часть Тура Фландрии-2020 ехал на запасном велосипеде. Лидер команды Jumbo-Visma на классиках в этом году уже одержал победу на классике – Монументе велоспорта Милан-Сан-Ремо, а также на классике Страде Бьянке, выиграл этап Критериума Дофине-2020 и два этапа Тур де Франс-2020, затем стал серебряным призёром чемпионата мира в разделке и в групповой гонке, и завершил сезон на второй ступени подиума Тура Фландрии-2020.

Ваут Ван Арт: «Я потратил много сил, чтобы догнать Ван дер Пула и Жулиана Алафилиппа после Тайенберга. Не повезло, что Жулиан упал. Надеюсь, что с ним всё в порядке. Я ехал гонку как хотел, как мне нравится. В чём-то мог бы быть лучше, но не собираюсь искать оправданий. В спринте Матье немного сильнее. Сегодня буду много раз пересматривать спринт. Может, я слишком долго ждал, потому что на последних метрах был совсем рядом. Это была красивая гонка. Мы показали зрителям отличный спектакль.

Разочарован, что не состоится Париж-Рубэ. Но сейчас могу гордиться собой. Не думал, что смогу так долго удержаться в лучшей форме. После Страде Бьянке нога не потеряла ход».

Александр Кристофф: «Если бы мог до гонки зарезервировать за собой третье место, сделал бы это. Ван дер Пул, Ван Арт, Алафилипп показали, что находятся на другом уровне. Никто не смог за ними поехать.

К счастью для меня, но к несчастью для Quick Step и Алафилиппа, на подиуме осталось место. Мне с трудом удалось его занять. Поэтому я счастлив. Эта гонка была другой по сравнению с прошлыми выпусками, но не слишком сильно отличалась. Не хватало поддержки болельщиков. Но, учитывая обстоятельства, мы должны радоваться, что гонка вообще состоялась. Надеюсь, в мире ситуация снова будет под контролем, и мы вернёмся к обычной жизни. Но, возможно, придётся подождать ещё год, кто знает.

На Коппенберге я находился во второй группе, на Стеенбекдрис мучился, а там начали атаковать. На финальной секции на подходе к Таайенбергу я шёл на пределе, едва держался, шансов ответить на атаку не было. Мне всегда тяжело даётся эта часть гонки, каждый раз. И я не в той позиции, чтобы ехать за сильнейшими.

Не знаю, что случилось с Алафилиппом, потому что он уже уехал с двумя гонщиками. Возможно, он потерял концентрацию, оглянулся или что-то подобное. Такое случается. Всегда есть вероятность падения. В группе из трёх гонщиков обычно легче сидеть на колесе, чем в пелотоне.

Казалось, подиум ушёл, но вдруг я вернулся в игру. Я не слишком думал о подиуме, потому что знал, что пойдут атаки. Атаки были, но подиум всё равно остался в пределах досягаемости. Я справился, несмотря на то, что гонщики Quick Step всё время атаковали на последних километрах. Я провёл очень долгий спринт, как 500 метров под ветром. Но поехал рано, потому что иначе занял бы 4-е место.

Теперь у меня остался старт на Driedaagse Brugge-De Panne, а потом мой сезон закончится. С нетерпением жду межсезонье. У меня была важная цель – попасть на подиум. Я доволен. И отдыхать долго не придётся, потому что скоро начнётся новый сезон».