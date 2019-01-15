Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2019 года в Южной Америке

rude_rider

Риккардо Минали переходит в ко ... (12) Вивиани в Скай без поезда Вивиани в Квиках с поездом где больше побед,? тот же Марк,с поездом НТС он штамповал победы,после начались мучения и падения

motte

Петер Саган – победитель крите ... (2) Ну что тут взять. ...ну царь. ..и все тут Фото классные -:)

Сейтмеметов сейтхалил

Риккардо Минали переходит в ко ... (12) Цитата: Shalam s Urala Цитата: Earl57 Поезд у спринтеров есть всегда, вопрос только в том, свой или чужой. Без развоза никто не ездит. по этой логике буквально каждый из тех, кто стоит на старте, гарантированно до финиша поучавствует в "развозе" победителя ) не путайте. поезд - это по сути построение микрокомандной гонки, где у каждого номера своя позиция и задача. в нормальном спринте всегда идёт борьба за позицию, всегда хитрят, чтобы не выставиться раньше времени, но и не потерять свою атаку. а всеми этими поездами практически избавляют первого номера от всей этой суеты, ты тут пошурши на колесе и стрельни последние 100-150 метров. некоторые понятия с приходом поездов слегка сместились - поди-ка встройся в чужой поезд - бодать начнут уже практически на законных основаниях, это типа наш поезд. куда веселее если появляется шустрый наглец и кладёт на все эти понятия, разбивая чужие поезда. командной гонкой занимайтесь на командном старте

по этой логике буквально каждый из тех, кто стоит на старте, гарантированно до финиша поучавствует в "развозе" победителя ) не путайте. поезд - это по сути построение микрокомандной гонки, где у каждого номера своя позиция и задача. в нормальном спринте всегда идёт борьба за позицию, всегда хитрят, чтобы не выставиться раньше времени, но и не потерять свою атаку. а всеми этими поездами практически избавляют первого номера от всей этой суеты, ты тут пошурши на колесе и стрельни последние 100-150 метров. некоторые понятия с приходом поездов слегка сместились - поди-ка встройся в чужой поезд - бодать начнут уже практически на законных основаниях, это типа наш поезд. куда веселее если появляется шустрый наглец и кладёт на все эти понятия, разбивая чужие поезда. командной гонкой занимайтесь на командном старте +++

Earl57

Риккардо Минали переходит в ко ... (12) А что делать Кольбрелли, например, у которого для развоза только старичок Хаусслер? Не спринтовать? Приходится выкручиваться. И Сонни все-таки не мечется с колеса на колесо, как это частенько делает Демар, подрезая при этом всех оказавшихся у него на пути.

В таком же положении как Кольбрелли практически все спринтеры команд, заточенных под грантуры. Вивиани до перехода к квикам тоже так ездил.

Какой бы спринтер отказался от поезда, будь у него такая возможность. А так приходится довольствоваться тем, что есть.

Shalam s Urala

Риккардо Минали переходит в ко ... (12) Цитата: Earl57 Поезд у спринтеров есть всегда, вопрос только в том, свой или чужой. Без развоза никто не ездит. по этой логике буквально каждый из тех, кто стоит на старте, гарантированно до финиша поучавствует в "развозе" победителя ) не путайте. поезд - это по сути построение микрокомандной гонки, где у каждого номера своя позиция и задача. в нормальном спринте всегда идёт борьба за позицию, всегда хитрят, чтобы не выставиться раньше времени, но и не потерять свою атаку. а всеми этими поездами практически избавляют первого номера от всей этой суеты, ты тут пошурши на колесе и стрельни последние 100-150 метров. некоторые понятия с приходом поездов слегка сместились - поди-ка встройся в чужой поезд - бодать начнут уже практически на законных основаниях, это типа наш поезд. куда веселее если появляется шустрый наглец и кладёт на все эти понятия, разбивая чужие поезда. командной гонкой занимайтесь на командном старте по этой логике буквально каждый из тех, кто стоит на старте, гарантированно до финиша поучавствует в "развозе" победителя ) не путайте. поезд - это по сути построение микрокомандной гонки, где у каждого номера своя позиция и задача. в нормальном спринте всегда идёт борьба за позицию, всегда хитрят, чтобы не выставиться раньше времени, но и не потерять свою атаку. а всеми этими поездами практически избавляют первого номера от всей этой суеты, ты тут пошурши на колесе и стрельни последние 100-150 метров. некоторые понятия с приходом поездов слегка сместились - поди-ка встройся в чужой поезд - бодать начнут уже практически на законных основаниях, это типа наш поезд. куда веселее если появляется шустрый наглец и кладёт на все эти понятия, разбивая чужие поезда. командной гонкой занимайтесь на командном старте

Earl57

Риккардо Минали переходит в ко ... (12) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Первым поезд стал собирать Чипо , а там и Петакки ,хотя даже в то время им могли составить конкуренцию ,очень часто без развоза , Макюен,Цабель,Абду. Недавно смотрела запись Джиро-2007. Макюэн просто встраивался в поезд Петакки и потом пытался его переспринтовать. В наше время так Саган делает и другие полуспринтеры-полуклассики, у которых нет настоящего поезда и в лучшем случае один-два развозящих. Поезд у спринтеров есть всегда, вопрос только в том, свой или чужой. Без развоза никто не ездит.

Сейтмеметов сейтхалил

Риккардо Минали переходит в ко ... (12) Цитата: Earl57 Цитата: Shalam s Urala поезд, поезд, поезд.. Абду что-нибудь когданибудь говорил про поезд? Ну или Мак'Юэн?

не, поезд - это хорошо, конечно. и поддержка спринтера в финале всегда подразумевалась. но когда спринтер много говорит про поезд, он сообщает всего одну простую вещь - без поезда он - ноль



Зато Петакки говорил про поезд. У которого 153 победы за карьеру против 107 у МакЮэна.

Вивиани нужен поезд и Грайпелю тоже - значит ли это, что они ноль без поездbа?

Зато Петакки говорил про поезд. У которого 153 победы за карьеру против 107 у МакЮэна.Вивиани нужен поезд и Грайпелю тоже - значит ли это, что они ноль без поездbа? Первым поезд стал собирать Чипо , а там и Петакки ,хотя даже в то время им могли составить конкуренцию ,очень часто без развоза , Макюен,Цабель,Абду. Хотя современные ребятишки мнящие себя спринтерами сразу хотят построить под себя пол команды, кстати по поводу Гавирии ,когда он ,если вы помните в Сан Хуане выиграл у Кавендиша два раза , (Без поезда!!!) Лефевр сразу его подписал ,хотя ему оставили возможность догонять год по любителям.Чемпионат мира и л'Авенир. Отдаю должное Патрику.

Astanaforever

Tour de France Shanghai Criter ... (2) Марсель ни одной победы не одержал в этом сезоне? И по три участника выступало в комндах, что ли?

Rokka

Риккардо Минали переходит в ко ... (12) Цитата: Earl57 Цитата: Shalam s Urala поезд, поезд, поезд.. Абду что-нибудь когданибудь говорил про поезд? Ну или Мак'Юэн?

не, поезд - это хорошо, конечно. и поддержка спринтера в финале всегда подразумевалась. но когда спринтер много говорит про поезд, он сообщает всего одну простую вещь - без поезда он - ноль



Зато Петакки говорил про поезд. У которого 153 победы за карьеру против 107 у МакЮэна.

Вивиани нужен поезд и Грайпелю тоже - значит ли это, что они ноль без поезда?

Зато Петакки говорил про поезд. У которого 153 победы за карьеру против 107 у МакЮэна.Вивиани нужен поезд и Грайпелю тоже - значит ли это, что они ноль без поезда? Согласен. Все понимают что в нынешних реалиях без поезда шансы выиграть что то серьёзное крайне малы. И Минали это понимает, и говорит все правильно.

Earl57

Риккардо Минали переходит в ко ... (12) Цитата: Shalam s Urala поезд, поезд, поезд.. Абду что-нибудь когданибудь говорил про поезд? Ну или Мак'Юэн?

не, поезд - это хорошо, конечно. и поддержка спринтера в финале всегда подразумевалась. но когда спринтер много говорит про поезд, он сообщает всего одну простую вещь - без поезда он - ноль

Зато Петакки говорил про поезд. У которого 153 победы за карьеру против 107 у МакЮэна. Вивиани нужен поезд и Грайпелю тоже - значит ли это, что они ноль без поезда?