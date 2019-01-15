VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2019 года в Южной Америке

Жулиан Алафилипп о планах на первую половину сезона 2019 года

 

 

  В этом году 26-летний французский гонщик команды Quick Step Floors Жулиан Алафилипп совершил прорыв в карьере, одержав 12 побед, в том числе на классиках Флеш Валлонь и Классике Сан-Себастьяна, на двух этапах  Тур де Франс. Он также стал лучшим горным гонщиком на французском Гран-туре.

 

  Следующий сезон станет для него шестым в команде Quick Step, и Жулиан Алафилипп намерен, как и в этом году, начать его в Южной Америке, но только немного раньше. 2018 год Алафилипп начал с победы на этапе колумбийской гонки  Colombia Oro y Paz.

 

  В следующем году французский гонщик сначала поедет в Аргентину, на Вуэльту Сан-Хуана, которая стартует 20 января, а затем вновь примет участие в колумбийской гонке  Colombia Oro y Paz, которая с 2019 года будет называться Туром Колумбии (12 – 17 февраля).

 

Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2019 года в Южной Америке

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Matthias Hangst / Getty Image - Photo credit: © Matthias Hangst / Getty Images

 

  Жулиан Алафилипп: «Прошедший сезон будет незабываемым. Но теперь он уже история. Единственное, что важно – принести команде результаты в следующем году. Я очень мотивирован продолжать так же, как и в этом сезоне, бороться за результаты вместе с фантастической командой, показать, на что я способен. Уверен, что я ещё не достиг своего предела.

 

  Стартую рано, в Аргентине, стране, о которой слышал много хорошего от Макса Ричезе. Потом поеду в Колумбию, где одержал первую победу 2018 года. Эта гонка даст шанс найти ногу сразу после межсезонья, заложить основу для сезона, который, как я надеюсь, станет прекрасным и запоминающимся.

 

  Моей первой классикой будет Страде Бьянке, первой многодневной гонкой сезона – Тиррено-Адриатико. Также поеду Милан-Сан-Ремо. После в моём календаре будут те же гонки, что и в этом году – Тур Страны Басков, Арденнские классики.

 

  Насчёт участия в Тур де Франс-2019 говорить ещё очень рано. Я об этом пока не думал. Конечно, маршрут выглядит довольно  сложным, там могут быть хорошие возможности для меня, но давайте не будем торопить события».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick Step Floors

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

15 - 20 января 2019

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2018?

Комментарии

  • rude_rider
    Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
    rude_rider-Фото

     

    Вивиани в  Скай без поезда

    Вивиани в Квиках с поездом

    где больше побед,?

    тот же Марк,с поездом НТС он штамповал победы,после начались мучения и падения

     

  • motte
    Петер Саган – победитель крите ... (2)
    motte-Фото

    Ну что тут взять. ...ну царь. ..и все тут 

    Фото классные -:)

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Earl57
    Поезд у спринтеров есть всегда, вопрос только в том, свой или чужой. Без развоза никто не ездит.
    по этой логике буквально каждый из тех, кто стоит на старте, гарантированно до финиша поучавствует в "развозе" победителя ) не путайте. поезд - это по сути построение микрокомандной гонки, где у каждого номера своя позиция и задача. в нормальном спринте всегда идёт борьба за позицию, всегда хитрят, чтобы не выставиться раньше времени, но и не потерять свою атаку. а всеми этими поездами практически избавляют первого номера от всей этой суеты, ты тут пошурши на колесе и стрельни последние 100-150 метров. некоторые понятия с приходом поездов слегка сместились - поди-ка встройся в чужой поезд - бодать начнут уже практически на законных основаниях, это типа наш поезд. куда веселее если появляется шустрый наглец и кладёт на все эти понятия, разбивая чужие поезда. командной гонкой занимайтесь на командном старте
    +++
  • Earl57
    Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
    Earl57-Фото
    А что делать Кольбрелли, например, у которого для развоза только старичок Хаусслер? Не спринтовать? Приходится выкручиваться. И Сонни все-таки не мечется с колеса на колесо, как это частенько делает Демар, подрезая при этом всех оказавшихся у него на пути.
    В таком же положении как Кольбрелли практически все спринтеры команд, заточенных под грантуры. Вивиани до перехода к квикам тоже так ездил.
    Какой бы спринтер отказался от поезда, будь у него такая возможность. А так приходится довольствоваться тем, что есть.
  • Shalam s Urala
    Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    Поезд у спринтеров есть всегда, вопрос только в том, свой или чужой. Без развоза никто не ездит.
    по этой логике буквально каждый из тех, кто стоит на старте, гарантированно до финиша поучавствует в "развозе" победителя ) не путайте. поезд - это по сути построение микрокомандной гонки, где у каждого номера своя позиция и задача. в нормальном спринте всегда идёт борьба за позицию, всегда хитрят, чтобы не выставиться раньше времени, но и не потерять свою атаку. а всеми этими поездами практически избавляют первого номера от всей этой суеты, ты тут пошурши на колесе и стрельни последние 100-150 метров. некоторые понятия с приходом поездов слегка сместились - поди-ка встройся в чужой поезд - бодать начнут уже практически на законных основаниях, это типа наш поезд. куда веселее если появляется шустрый наглец и кладёт на все эти понятия, разбивая чужие поезда. командной гонкой занимайтесь на командном старте

  • Earl57
    Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Первым поезд стал собирать Чипо , а там и Петакки ,хотя даже в то время им могли составить конкуренцию ,очень часто без развоза , Макюен,Цабель,Абду.

    Недавно смотрела запись Джиро-2007. Макюэн просто встраивался в поезд Петакки и потом пытался его переспринтовать. В наше время так Саган делает и другие полуспринтеры-полуклассики, у которых нет настоящего поезда и в лучшем случае один-два развозящих. Поезд у спринтеров есть всегда, вопрос только в том, свой или чужой. Без развоза никто не ездит.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Shalam s Urala
    поезд, поезд, поезд.. Абду что-нибудь когданибудь говорил про поезд? Ну или Мак'Юэн?
    не, поезд - это хорошо, конечно. и поддержка спринтера в финале всегда подразумевалась. но когда спринтер много говорит про поезд, он сообщает всего одну простую вещь - без поезда он - ноль

    Зато Петакки говорил про поезд. У которого 153 победы за карьеру против 107 у МакЮэна. 
    Вивиани нужен поезд и Грайпелю тоже - значит ли это, что они ноль без поездbа?
    Первым поезд стал собирать Чипо , а там и Петакки ,хотя даже в то время им могли составить конкуренцию ,очень часто без развоза , Макюен,Цабель,Абду. Хотя современные ребятишки мнящие себя спринтерами сразу хотят построить под себя пол команды, кстати по поводу Гавирии ,когда он ,если вы помните в Сан Хуане выиграл у Кавендиша два раза , (Без поезда!!!) Лефевр сразу его подписал ,хотя ему оставили возможность догонять год по любителям.Чемпионат мира и л'Авенир. Отдаю должное Патрику.
  • Astanaforever
    Tour de France Shanghai Criter ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Марсель ни одной победы не одержал в этом сезоне? И по три участника выступало в комндах, что ли?
  • Rokka
    Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
    Rokka-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Shalam s Urala
    поезд, поезд, поезд.. Абду что-нибудь когданибудь говорил про поезд? Ну или Мак'Юэн?
    не, поезд - это хорошо, конечно. и поддержка спринтера в финале всегда подразумевалась. но когда спринтер много говорит про поезд, он сообщает всего одну простую вещь - без поезда он - ноль

    Зато Петакки говорил про поезд. У которого 153 победы за карьеру против 107 у МакЮэна. 
    Вивиани нужен поезд и Грайпелю тоже - значит ли это, что они ноль без поезда?
    Согласен. Все понимают что в нынешних реалиях без поезда шансы выиграть что то серьёзное крайне малы. И Минали это понимает, и говорит все правильно.
  • Earl57
    Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    поезд, поезд, поезд.. Абду что-нибудь когданибудь говорил про поезд? Ну или Мак'Юэн?
    не, поезд - это хорошо, конечно. и поддержка спринтера в финале всегда подразумевалась. но когда спринтер много говорит про поезд, он сообщает всего одну простую вещь - без поезда он - ноль

    Зато Петакки говорил про поезд. У которого 153 победы за карьеру против 107 у МакЮэна. 

    Вивиани нужен поезд и Грайпелю тоже - значит ли это, что они ноль без поезда?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 ноября

Nikias Arndt (Team Sunweb)

Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe)

19 ноября

Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo)

Bryan Steven Gomez Penaloza (Holowesko - Citadel)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2018 (50)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)
Август 2018 (206)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)