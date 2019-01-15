Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2019 года в Южной Америке

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- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 20:43
Жулиан Алафилипп о планах на первую половину сезона 2019 года
В этом году 26-летний французский гонщик команды Quick Step Floors Жулиан Алафилипп совершил прорыв в карьере, одержав 12 побед, в том числе на классиках Флеш Валлонь и Классике Сан-Себастьяна, на двух этапах Тур де Франс. Он также стал лучшим горным гонщиком на французском Гран-туре.
Следующий сезон станет для него шестым в команде Quick Step, и Жулиан Алафилипп намерен, как и в этом году, начать его в Южной Америке, но только немного раньше. 2018 год Алафилипп начал с победы на этапе колумбийской гонки Colombia Oro y Paz.
В следующем году французский гонщик сначала поедет в Аргентину, на Вуэльту Сан-Хуана, которая стартует 20 января, а затем вновь примет участие в колумбийской гонке Colombia Oro y Paz, которая с 2019 года будет называться Туром Колумбии (12 – 17 февраля).
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Matthias Hangst / Getty Image - Photo credit: © Matthias Hangst / Getty Images
Жулиан Алафилипп: «Прошедший сезон будет незабываемым. Но теперь он уже история. Единственное, что важно – принести команде результаты в следующем году. Я очень мотивирован продолжать так же, как и в этом сезоне, бороться за результаты вместе с фантастической командой, показать, на что я способен. Уверен, что я ещё не достиг своего предела.
Стартую рано, в Аргентине, стране, о которой слышал много хорошего от Макса Ричезе. Потом поеду в Колумбию, где одержал первую победу 2018 года. Эта гонка даст шанс найти ногу сразу после межсезонья, заложить основу для сезона, который, как я надеюсь, станет прекрасным и запоминающимся.
Моей первой классикой будет Страде Бьянке, первой многодневной гонкой сезона – Тиррено-Адриатико. Также поеду Милан-Сан-Ремо. После в моём календаре будут те же гонки, что и в этом году – Тур Страны Басков, Арденнские классики.
Насчёт участия в Тур де Франс-2019 говорить ещё очень рано. Я об этом пока не думал. Конечно, маршрут выглядит довольно сложным, там могут быть хорошие возможности для меня, но давайте не будем торопить события».
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rude_rider
Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
Вивиани в Скай без поезда
Вивиани в Квиках с поездом
где больше побед,?
тот же Марк,с поездом НТС он штамповал победы,после начались мучения и падения
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Сейтмеметов сейтхалил
Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
Цитата: Shalam s Urala
Цитата: Earl57
Поезд у спринтеров есть всегда, вопрос только в том, свой или чужой. Без развоза никто не ездит.
по этой логике буквально каждый из тех, кто стоит на старте, гарантированно до финиша поучавствует в "развозе" победителя ) не путайте. поезд - это по сути построение микрокомандной гонки, где у каждого номера своя позиция и задача. в нормальном спринте всегда идёт борьба за позицию, всегда хитрят, чтобы не выставиться раньше времени, но и не потерять свою атаку. а всеми этими поездами практически избавляют первого номера от всей этой суеты, ты тут пошурши на колесе и стрельни последние 100-150 метров. некоторые понятия с приходом поездов слегка сместились - поди-ка встройся в чужой поезд - бодать начнут уже практически на законных основаниях, это типа наш поезд. куда веселее если появляется шустрый наглец и кладёт на все эти понятия, разбивая чужие поезда. командной гонкой занимайтесь на командном старте
+++
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Earl57
Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
А что делать Кольбрелли, например, у которого для развоза только старичок Хаусслер? Не спринтовать? Приходится выкручиваться. И Сонни все-таки не мечется с колеса на колесо, как это частенько делает Демар, подрезая при этом всех оказавшихся у него на пути.
В таком же положении как Кольбрелли практически все спринтеры команд, заточенных под грантуры. Вивиани до перехода к квикам тоже так ездил.
Какой бы спринтер отказался от поезда, будь у него такая возможность. А так приходится довольствоваться тем, что есть.
-
Shalam s Urala
Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
Цитата: Earl57
Поезд у спринтеров есть всегда, вопрос только в том, свой или чужой. Без развоза никто не ездит.
по этой логике буквально каждый из тех, кто стоит на старте, гарантированно до финиша поучавствует в "развозе" победителя ) не путайте. поезд - это по сути построение микрокомандной гонки, где у каждого номера своя позиция и задача. в нормальном спринте всегда идёт борьба за позицию, всегда хитрят, чтобы не выставиться раньше времени, но и не потерять свою атаку. а всеми этими поездами практически избавляют первого номера от всей этой суеты, ты тут пошурши на колесе и стрельни последние 100-150 метров. некоторые понятия с приходом поездов слегка сместились - поди-ка встройся в чужой поезд - бодать начнут уже практически на законных основаниях, это типа наш поезд. куда веселее если появляется шустрый наглец и кладёт на все эти понятия, разбивая чужие поезда. командной гонкой занимайтесь на командном старте
-
Earl57
Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Первым поезд стал собирать Чипо , а там и Петакки ,хотя даже в то время им могли составить конкуренцию ,очень часто без развоза , Макюен,Цабель,Абду.
Недавно смотрела запись Джиро-2007. Макюэн просто встраивался в поезд Петакки и потом пытался его переспринтовать. В наше время так Саган делает и другие полуспринтеры-полуклассики, у которых нет настоящего поезда и в лучшем случае один-два развозящих. Поезд у спринтеров есть всегда, вопрос только в том, свой или чужой. Без развоза никто не ездит.
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Сейтмеметов сейтхалил
Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
Цитата: Earl57
Цитата: Shalam s Urala
поезд, поезд, поезд.. Абду что-нибудь когданибудь говорил про поезд? Ну или Мак'Юэн?
не, поезд - это хорошо, конечно. и поддержка спринтера в финале всегда подразумевалась. но когда спринтер много говорит про поезд, он сообщает всего одну простую вещь - без поезда он - ноль
Зато Петакки говорил про поезд. У которого 153 победы за карьеру против 107 у МакЮэна.
Вивиани нужен поезд и Грайпелю тоже - значит ли это, что они ноль без поездbа?
Первым поезд стал собирать Чипо , а там и Петакки ,хотя даже в то время им могли составить конкуренцию ,очень часто без развоза , Макюен,Цабель,Абду. Хотя современные ребятишки мнящие себя спринтерами сразу хотят построить под себя пол команды, кстати по поводу Гавирии ,когда он ,если вы помните в Сан Хуане выиграл у Кавендиша два раза , (Без поезда!!!) Лефевр сразу его подписал ,хотя ему оставили возможность догонять год по любителям.Чемпионат мира и л'Авенир. Отдаю должное Патрику.
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Rokka
Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
Цитата: Earl57
Цитата: Shalam s Urala
поезд, поезд, поезд.. Абду что-нибудь когданибудь говорил про поезд? Ну или Мак'Юэн?
не, поезд - это хорошо, конечно. и поддержка спринтера в финале всегда подразумевалась. но когда спринтер много говорит про поезд, он сообщает всего одну простую вещь - без поезда он - ноль
Зато Петакки говорил про поезд. У которого 153 победы за карьеру против 107 у МакЮэна.
Вивиани нужен поезд и Грайпелю тоже - значит ли это, что они ноль без поезда?
Согласен. Все понимают что в нынешних реалиях без поезда шансы выиграть что то серьёзное крайне малы. И Минали это понимает, и говорит все правильно.
-
Earl57
Риккардо Минали переходит в ко ... (12)
Цитата: Shalam s Urala
поезд, поезд, поезд.. Абду что-нибудь когданибудь говорил про поезд? Ну или Мак'Юэн?
не, поезд - это хорошо, конечно. и поддержка спринтера в финале всегда подразумевалась. но когда спринтер много говорит про поезд, он сообщает всего одну простую вещь - без поезда он - ноль
Зато Петакки говорил про поезд. У которого 153 победы за карьеру против 107 у МакЮэна.
Вивиани нужен поезд и Грайпелю тоже - значит ли это, что они ноль без поезда?
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