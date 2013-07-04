Жулиан Алафилипп получил премию Velo d’Or-2019

Жулиан Алафилипп – лучший велогонщик 2019 года по версии журнала Velo

27-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) стал всего вторым французским гонщиком в истории после Лорана Жалабера (и первым за 24 года), получившим престижную премию Velo d’Or Mondial, которая с 1992 года отмечает лучшего велогонщика года по версии французского издания Velo Magazine. По традиции, обладатель премии Vélo d’Or определяется голосованием журналистов разных стран.

Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь и победитель Вуэльты Испании-2019 Примож Роглич также претендовали на получение Velo d’Or Mondial, но заняли 2-е и 3-е места соответственно.

В прошлом году обладателем этой премии был Алехандро Вальверде. Для команды Quick Step это третья награда Velo d'Or в истории, в 2005 её получил Том Боонен, а в 2006 Паоло Беттини.

Кроме того, Жулиан Алафилипп стал также лучшим французским гонщиком года, опередив в номинации Vélo d'or France Тибо Пино и Полин Ферран-Прево.

Photo credit: ©Alexis Réau/L’Équipe

В 2019 году Жулиан Алафилипп одержал 12 побед, выиграл Страде Бьянке, классику – Монумент Милан-Сан-Ремо, Флеш Валлонь весной, одержал победы на двух этапах Тур де Франсх-2019, где удерживал жёлтую майку лидера 14 дней.

Недавно он стал первым французским велогонщиком, получившим премию «Международный Фландриец года» (International Flandrien of the Year).

Жулиан Алафилипп: «Я очень счастлив, что у меня был такой невероятный сезон. Получение премии Velo d’Or – прекрасное завершение этого потрясающего года. Хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня, кто решил, что я достоин этой награды. Для меня это огромная честь. Сезон получился незабываемым, в нём было множество прекрасных моментов от победы на моём первом Монументе в марте до 14 дней в жёлтой майке, что было бы невозможно без моей замечательной команды».