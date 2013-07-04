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Жулиан Алафилипп получил премию Velo d’Or-2019

Жулиан Алафилипп – лучший велогонщик 2019 года по версии журнала Velo

 

 

  27-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) стал всего вторым французским гонщиком в истории после Лорана Жалабера (и первым за 24 года), получившим престижную премию Velo d’Or Mondial, которая с 1992 года отмечает лучшего велогонщика года по версии французского издания Velo Magazine. По традиции, обладатель премии Vélo d’Or определяется голосованием журналистов разных стран.

 

  Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь и победитель Вуэльты Испании-2019 Примож Роглич также претендовали на получение Velo d’Or Mondial, но заняли 2-е и 3-е места соответственно.

 

В прошлом году обладателем этой премии был Алехандро Вальверде. Для команды Quick Step это третья награда Velo d'Or в истории, в 2005 её получил Том Боонен, а в 2006 Паоло Беттини.

 

  Кроме того, Жулиан Алафилипп стал также лучшим французским гонщиком года, опередив в  номинации Vélo d'or France Тибо Пино и Полин Ферран-Прево.

 

Жулиан Алафилипп получил премию Velo d’Or-2019

 

Жулиан Алафилипп получил премию Velo d’Or-2019

 

Photo credit: ©Alexis Réau/L’Équipe

 

 

  В 2019 году Жулиан Алафилипп одержал 12 побед, выиграл Страде Бьянке, классику – Монумент Милан-Сан-Ремо,  Флеш Валлонь весной, одержал победы на двух этапах Тур де Франсх-2019, где  удерживал жёлтую майку лидера 14 дней.

 

 Недавно он стал первым французским велогонщиком, получившим премию «Международный Фландриец года» (International Flandrien of the Year).

 

  Жулиан Алафилипп: «Я очень счастлив, что у меня был такой невероятный сезон. Получение премии Velo d’Or – прекрасное завершение этого потрясающего года. Хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня, кто решил, что я достоин этой награды. Для меня это огромная честь. Сезон получился незабываемым, в нём было множество прекрасных моментов от победы на моём первом Монументе в марте до 14 дней в жёлтой майке, что было бы невозможно без моей замечательной команды».

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Velo d’Or

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:18 | Регистрация: 4.01.2015

    Столько регалий, но по праву свой вело-Оскар ЖуЖу взял заслуженно - без вопросов; это лучший сезон в карьере талантливого и (смотря на Вальверде) ещё молодого француза. fra

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:19 | Регистрация: 4.07.2013

    Заслужил. 

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 13:44 | Регистрация: 24.12.2017

    Заслуженно

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Santos Tour Down Under

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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Жулиан Алафилипп получил преми ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Заслуженно
  • motte
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: sailingmaster
    В общем готовят почву для Фрумми

    Именно

    Скай, вообще, сумасшедший должен быть в сезоне 2020 ибо одна их молодежь будет будоражить пелотон за провальный прошедший.

  • rude_rider
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    rude_rider-Фото
    что то слижком мелко..разве два подиума на гТ это признак?))))
    Лопес брал два подиума в один год и блин ну никак не поворачивается назвать его до....ром )))
  • VeloVelo
    Жулиан Алафилипп получил преми ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Заслужил. 

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Sezar
    Безумству юных.. меньше 4-х недель между обоими грантурами. Но молодые, да и не очень горняки быстро восстанавливаются. Быстрее универсалов, таки.

    Если возьмёт 2 подиума на ГТ в один год (пускай даже без единого первого места где либо) я наберусь смелости и назову его "доп***ом новой волны...нового поколения" (уж извольте за мои такие резко-наглые мысли вслух)

  • EL-Fenomeno
    Жулиан Алафилипп получил преми ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Столько регалий, но по праву свой вело-Оскар ЖуЖу взял заслуженно - без вопросов; это лучший сезон в карьере талантливого и (смотря на Вальверде) ещё молодого француза. fra

  • Sezar
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    Sezar-Фото

    Безумству юных.. меньше 4-х недель между обоими грантурами. Но молодые, да и не очень горняки быстро восстанавливаются. Быстрее универсалов, таки. Кстати, Карапасу маршрут Тура вполне подойдет. И еще момент. Парень похоже не особо в курсе, что в спину ему дышат очень зубастые конкуренты. И другие ТДФ ему ни разу не гарантированы.

  • sailingmaster
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    sailingmaster-Фото
    В общем готовят почву для Фрумми
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Компания Merida в 2020 году уй ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Rokka
    Цитата: 0x5F375A86
    Главное достижение мериды в велоспорте это то, что чемпион мира в разделке предпочел разрушить свою профессиональную карьеру только для того, чтобы не ездить на велосипедах мерида.
    Согласен. Я вообще не понимаю что здесь делает тайваньская мануфактура и почему спеши ещё не подтянулись сюда за Маклареном
    Чтоб вы знали спешилайзед принадлежит Мериде уже лет 15 ,( и не только они))) и развитие спешилайзеда ,это заслуга Мериды ,иначе после Герольстайнера канул бы в лету аки GT или koga. Мерида один из колоссов велоспорта как и Giant.
  • Ice
    Джонатан Кастровьехо об итогах ... (1)
    Ice-Фото

    Один из кузнецов чужих побед, о которых говорят не слишком часто. Очень хороший сезон провел.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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