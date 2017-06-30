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Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2020 года в Южной Америке

Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2020 года в Аргентине с Вуэльты провинции Сан-Хуан

 

 

  Третий год подряд Жулиан Алафилипп начнёт сезон в Южной Америке. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step выйдет на старт Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 26 января, а затем примет участие в Туре Колумбии (11-16 февраля).

 

  В 2019 году Жулиан Алафилипп принёс команде Deceuninck-Quick Step три победы на этапах аргентинской и колумбийской гонок, а также стал лучшим европейским гонщиком в генеральной классификации в обеих гонках (2-й на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019 и 7-й на Туре Колумбии-2019). Прошедший сезон стал одним из самых успешных в карьере Алафилиппа, который получил награду Velo d’Or, став лучшим велогонщиком года по версии  французского издания Velo Magazine.

 

Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2020 года в Южной Америке

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Maximiliano Blanco / Getty Images - Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Images

 

   Жулиан Алафилипп: «Я великолепно начал этот сезон с Вуэльты Сан-Хуана и Тура Колумбии. Эти гонки прошли потрясающе, я получил огромный опыт, а фантастические болельщики сделали участие ещё более запоминающимся. Я очень рад, что снова смогу начать сезон в этих прекрасных странах. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы добиться высоких результатов».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:09 | Регистрация: 30.06.2017

    Классный гонщик. Еще покажет генеральщикам Жулианову мать.)))

    Вся жизнь это гонка.
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в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Классный гонщик. Еще покажет генеральщикам Жулианову мать.)))
  • sixpack
    Дэн Мартин о переходе в команд ... (4)
    sixpack-Фото

    тоже думаю. что в качестве борца за этапы Дэн еще могет

  • RVL
    Дэн Мартин о переходе в команд ... (4)
    RVL-Фото

    свои этапы он брать сможет еще долго. командным бойцом мне он никогда не казался, а солдатом удачи -всегда

  • RVL
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (15)
    RVL-Фото

    мощный кулак...

    главное,как выше сказали определиться на берегу и работать слаженно

    +помогать Ваут ван Арт, Тони Мартин, Лауренс Де Плюс, Сепп Кюсс и Роберт Гесинк.

    что не имя-кремни

    по крайней мере мувистаром здесь не пахнет, а то что собралась такая банда-Фруму будет не ах. Как вижу.. клещем на нем висит Роглич..и эти парни вынесут много здоровья всем

  • sixpack
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (46)
    sixpack-Фото

    Цитата: diveman
    В 10-ку не войдет.

     

    ничего нового, очередной форумный пророк, завистник лаврам студента. Можно почитать каменты на этом же форуме про Канчу во время спада в карьере. Дамочки и недамочки сожалели о том, что Канче пришлось завязать с допом и... Ну а атлеты с длительными спадами в карьере бывают во всех видах спорта, и даже не спорта.

  • Shalam s Urala
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (46)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Alya
    levonardo, во первых прекращайте диктовать. Не нравится вам читать мои комменты - не читайте.

    ну эт прям классика ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***ганской логики - я вам кучу навалю, не нравится - не смотрите/ не нюхайте )

  • VeloVelo
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (46)
    VeloVelo-Фото
    Так и я о том же.
  • diveman
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (46)
    diveman-Фото

    Мертвяк уже наш герой. В 10-ку не войдет. Раньше надо было думать и принимать решения. В Катюше нормальный кусок отвалили - вот и катался на раслабоне, в то время когда другие работали над собой.  

  • Александра
    Дэн Мартин о переходе в команд ... (4)
    Александра-Фото

    С очень большой симпатией отношусь к Дэну Мартину, но, даже не знаю... Думаю, ушло время.

  • sixpack
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (46)
    sixpack-Фото
    зачем же жаловацца. оставайтесь на линии, нам всем очень важно Ваше отношение к Заку и ко всем-всем-всем.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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