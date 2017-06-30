Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2020 года в Южной Америке

Жулиан Алафилипп начнёт сезон 2020 года в Аргентине с Вуэльты провинции Сан-Хуан

Третий год подряд Жулиан Алафилипп начнёт сезон в Южной Америке. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step выйдет на старт Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 26 января, а затем примет участие в Туре Колумбии (11-16 февраля).

В 2019 году Жулиан Алафилипп принёс команде Deceuninck-Quick Step три победы на этапах аргентинской и колумбийской гонок, а также стал лучшим европейским гонщиком в генеральной классификации в обеих гонках (2-й на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019 и 7-й на Туре Колумбии-2019). Прошедший сезон стал одним из самых успешных в карьере Алафилиппа, который получил награду Velo d’Or, став лучшим велогонщиком года по версии французского издания Velo Magazine.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Maximiliano Blanco / Getty Images - Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Images

Жулиан Алафилипп: «Я великолепно начал этот сезон с Вуэльты Сан-Хуана и Тура Колумбии. Эти гонки прошли потрясающе, я получил огромный опыт, а фантастические болельщики сделали участие ещё более запоминающимся. Я очень рад, что снова смогу начать сезон в этих прекрасных странах. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы добиться высоких результатов».