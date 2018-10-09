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Жулиан Алафилипп не примет участие в классике Ломбардия-2018

Жулиан Алафилипп решил не стартовать на классике Ломбардия-2018

 

 

26-летний французский гонщик команды Quick Srep Floors Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) не выйдет на старт классики Ломбардия-2018. В прошлом году на этой финальной классике – Монументе сезона Алафилипп занял второе место и должен был стать одним из фаворитов Ломбардии-2018. В интервью L'Equipe французский гонщик объяснил отказ от старта усталостью в конце сезона.

 

  Жулиан Алафилипп также пропустит классики Милан-Турин и Гран Пьемонте, предваряющие Ломбардию-2018.

 

 

  Этот сезон Жулиан Алафилипп начал в феврале с колумбийской велогонки Colombia Oro y Paz, где выиграл этап, а затем в течение года одержал ещё 11 побед, в том числе на классиках Флеш Валлонь и Классике Сан-Себастьяна, двух этапах Тур де Франс, двух этапах Тура Страны Басков, в общем зачёте гонок Тур Британии и Тур Словении. Помимо побед на этапах Тур де Франс-2018 Жулиан Алафилипп выиграл гороховую майку лучшего горного гонщика французского Гран-тура. В групповой гонке чемпионата мира-2018 вошёл в десятку сильнейших.

 

Жулиан Алафилипп не примет участие в классике Ломбардия-2018

Photo  © Quick-Step Floors Cycling Team - © Amaia Zabalo / Getty Image - Photo credit: © Amaia Zabalo / Getty Images

 

 

  Жулиан Алафилипп: «У меня был долгий сезон, который начался с февраля. В этот период я ставил много целей, что стоило мне массы сил, как физических, так и моральных. Последние несколько дней я не был способен тренироваться как следует, поэтому нет смысла ехать в Италию. Собираюсь восстанавливаться и готовиться к следующему сезону».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick Step Floors

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Комментарии

  • Darik
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    Darik-Фото
    Можно и на тормозах спустить...[/quote] Есть обратная сторона медали: 1. Развитие велоспорта в Казахстане в целом; разными мероприятиями от обычных велопробегов среди населения до всяких айронмэнов и т.п. В составе команды много молодых своих воспитанников. Отсюда 2. Развива

    [quote=Darik]Можно и на тормозах спустить...[/quote]Есть обратная сторона медали: 1. Развитие велоспорта в Казахстане в целом; разными мероприятиями от обычных велопробегов среди населения до всяких айронмэнов и т.п. В составе команды много молодых своих воспитанников. Отсюда 2. Развива[/quote] 2. Развитие туризма ... , за последние годы идёт рост туристов, что уже хорошо для проекта
  • archi
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    archi-Фото

    Цитата: Адриен
    Искать спонсоров в Китае, на Ближнем Востоке. Япония, Малая Азия...
    Спонсоры будут требовать изменить название, как стало с Катюшей или как было с арабами (в прошлом ходили слухи, что будет спонсор с аравийского полуострова)Это неприемлемо, по крайней мере в данное время. Так как бабки башляет само государство

  • Student
    Беньят Инчаусти уходит из кома ... (1)
    Student-Фото
    Удачи ему.
  • Николай Н.
    Tre Valli Varesine-2018 (4)
    Николай Н.-Фото

    Не привычно видеть Вальвердо в майке чемпиона. Но привыкнем к радужной майки. Вальвердо ещё прекрасно выглядит на этой гонке.

  • Катерина
    Tre Valli Varesine-2018 (4)
    Катерина-Фото

    Цитата: tim147
    Где Солер?

    Солер заявлен на завтра на Милан -Турин. Ланда никакой, его лечить надо...
    В команде остался один работоспособный гонщик - им затыкают все дырки.

    Будет завтра, будет в субботу - ищите белую майку лучшего молодого в мире.

     

     

  • Адриен
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    Адриен-Фото

    Так ведь тому же Винокурову не выкручиваться, а РАБОТАТЬ надо над этим. Искать спонсоров в Китае, на Ближнем Востоке. Япония, Малая Азия... Под лежачий камень вода не бежит, посмотрите на другие команды - находят же, когда припирает, да еще главных, основных финансодателей... Пока бренд на слуху, ПОКА есть победы - то же "золото" на чемпионате Азии - думаю, можно найти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ источник к тем, которые есть...

  • rude_rider
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Адриен
    Деньги решают все. А Астаны как игрушка у ребенка - пока была в новинку, все было нормально, сейчас приелась, стала рутиной, бесполезной для ЛИЧНОГО кармана, наоборот - требующей затрат и вложений - надоела... Можно и на тормозах спустить...
    Так это как раз и случилось Денег в Астане нет на готовых топ гонцов Нибс и Ара ушли Вальгрен теперь вот Уберают дорогих.берут чуть дешевле чтоб сохранить уже имеющихся Астана это не денежный мешок теперь пора забыть это И не топ команда теперь Имеем ио что имеем и надо выкручиваться что Вино и Ко делают на отлично. Точечные приобретения .да есть провалы типа Мозера например.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фернандо Гавирия досрочно зака ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Скорейшего восстановления,
  • AzaKonta
    Максимилиано Ричезе – победите ... (1)
    AzaKonta-Фото
    План А - Гавирия, план Б - Альваро, план В - Ричезе, а план С кто был?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Турции-2018. Этап 1 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ходег есть же . жаль конечно.

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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