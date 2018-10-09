Жулиан Алафилипп не примет участие в классике Ломбардия-2018

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- Сегодня, 00:07
Жулиан Алафилипп решил не стартовать на классике Ломбардия-2018
26-летний французский гонщик команды Quick Srep Floors Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) не выйдет на старт классики Ломбардия-2018. В прошлом году на этой финальной классике – Монументе сезона Алафилипп занял второе место и должен был стать одним из фаворитов Ломбардии-2018. В интервью L'Equipe французский гонщик объяснил отказ от старта усталостью в конце сезона.
Жулиан Алафилипп также пропустит классики Милан-Турин и Гран Пьемонте, предваряющие Ломбардию-2018.
Этот сезон Жулиан Алафилипп начал в феврале с колумбийской велогонки Colombia Oro y Paz, где выиграл этап, а затем в течение года одержал ещё 11 побед, в том числе на классиках Флеш Валлонь и Классике Сан-Себастьяна, двух этапах Тур де Франс, двух этапах Тура Страны Басков, в общем зачёте гонок Тур Британии и Тур Словении. Помимо побед на этапах Тур де Франс-2018 Жулиан Алафилипп выиграл гороховую майку лучшего горного гонщика французского Гран-тура. В групповой гонке чемпионата мира-2018 вошёл в десятку сильнейших.
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Amaia Zabalo / Getty Image - Photo credit: © Amaia Zabalo / Getty Images
Жулиан Алафилипп: «У меня был долгий сезон, который начался с февраля. В этот период я ставил много целей, что стоило мне массы сил, как физических, так и моральных. Последние несколько дней я не был способен тренироваться как следует, поэтому нет смысла ехать в Италию. Собираюсь восстанавливаться и готовиться к следующему сезону».
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