Жулиан Алафилипп не примет участие в классике Ломбардия-2018

Цитата: tim147

Где Солер?



Солер заявлен на завтра на Милан -Турин. Ланда никакой, его лечить надо...

В команде остался один работоспособный гонщик - им затыкают все дырки.

Будет завтра, будет в субботу - ищите белую майку лучшего молодого в мире.