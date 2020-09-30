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Жулиан Алафилипп – чемпион мира по велоспорту-2020 в групповой гонке на шоссе

Сольная атака за 12 км до финиша принесла Жулиану Алафилиппу радужную майку чемпиона мира-2020

 

 

  28-летний французский велогонщик Жулиан Алафилипп стал победителем в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2020, проводившемуся в итальянской Имоле.

 

  На 258,2-километровой дистанции он атаковал в одиночку за 12 км до финиша во время финального прохождения подъёма Чима Галлистерна (Cima Gallisterna/протяжённость 2,7 км, 95-268 м, перепад 173 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 14%) и создал 10-секундный просвет.

 

  На финише французский гонщик на 24 секунды опередил ближайших преследователей, среди которых было четыре победителя этапов Тур де Франс-2020 (Ваут ван Арт, Марк Хирши, Михал Квятковски и Примож Роглич) и победитель классики Ломбардия-2020  (Якоб Фульсанг).

 

  Алафилипп стал девятым в истории Франции победителем чемпионата мира с 1927 года и первым за последние 23 года после победы Лорана Брошара (Laurent Brochard) в 1997 году.

 

Также Жулиан Алафилипп стал четвёртым гонщиком команды в истории команды Deceuninck-Quick Step, выигравшим чемпионат мира, после Тома Боонена (2005), Паоло Беттини (2006, 2007) и Михала Квятковски (2014).

 

 Жулиан Алафилипп пересекал финиш со слезами на глазах, посвятив победу недавно ушедшему из жизни отцу.

 

 

Сольная атака за 12 км до финиша принесла Жулиану Алафилиппу радужную майку чемпиона мира-2020Сольная атака за 12 км до финиша принесла Жулиану Алафилиппу радужную майку чемпиона мира-2020

 

Сольная атака за 12 км до финиша принесла Жулиану Алафилиппу радужную майку чемпиона мира-2020Сольная атака за 12 км до финиша принесла Жулиану Алафилиппу радужную майку чемпиона мира-2020

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Жулиан Алафилипп: «Сейчас мне очень трудно подбирать слова. Прежде всего хочу поблагодарить всех моих замечательных товарищей по команде, которые верили в меня сегодня, ехали впереди, закрывали все атаки. Победа на чемпионате мира – одна из самых крупных в моей карьере. В прошлом я близко к ней подходил, но ни разу не поднимался на подиум. Сегодня всё прошло идеально. Я смог воплотить мечту в реальность.

 

  Мне сложно описать, что чувствую,  - так много всего. Это моя величайшая победа. Я обещал   отцу, что однажды одержу её.

 

  Когда я атаковал за 12 км до финиша и открыл просвет, сконцентрировался на том, чтобы удержаться впереди, шёл почти на пределе. Когда в одиночку приехал на финиш, не мог поверить, что мечта сбылась. Радужная майка – одна из самых прекрасных в велоспорте. Очень горжусь при мысли, что буду носить её следующие 12 месяцев».

 

 

Чемпионат мира по велоспорту-2020. Групповая гонка. Мужчины. Результаты

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Чемпионат мира по велоспорту-2020 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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Комментарии

  • Александра
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56)
    Александра-Фото

    Прекрасно! Просто прекрасно, что еще сказать!!

  • Student
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56)
    Student-Фото

    Цитата: Earl57
    Для Ван Арта 2 серебра на ЧМ совсем даже неплохо. И может еще 25 октября булыжник над головой поднимет. 

    Тоже очень хочется этого)

     

    Цитата: Крайний
    Цитата: Бакеша
    Цитата: cmap_nep
    Сколько сегодня я услышал интересного от СуперКомментатора...не имеющего ничего общего с действительностью.
    - сказал диванный эксперт ...
    Он то может и диванный эксперт, да только любому грамотному болельщику со стажем и навыками владения интернетом очевидно что всё что говорит в эфире Курдюков можно смело поделить на два. В велоспорте разбирается, многое и многих знает. И еще больше фантазирует.Вот вам несколькотцитат из его интервью:"я постоянно импровизирую в эфире", "я не чувствую себя вправе быть холодным арбитром в эфире", "Мой жанр это спортивный спектакль. Мы разыгрываем его вместе с гонщиками,тренерами, механиками. У каждого своя роль." Лицедей есть лицедей.

    Та половина его переводов послегоночного интервью, не кого не удивляло, что всегда одно и то же?))) 

  • M-07
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56)
    M-07-Фото

    Я до сих пор понять не могу, почему Власова не поставили, никаких новостей нигде нет. По Сивакову и Закарину были озвучены травмы в качестве причин, хотя это и так было понятно по Туру, по Власову информации нет. Он ведь мог зацепиться в этой гонке, ведь и профиль под него хорошо подходил, и близко к Фульсангу тому же по уровню был в последнее время.

  • Гонщик
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: veloster
    Будет звучать грубовато. Но. Роглич - откровенный ..дак.
    Вместо того, чтобы отблагодарить своего помощника, который его три недели на горбу тащил, сделал все, чтобы обломать Ваута на чемпионстве, которое уже почти было в кармане. Всего лишь, нужно было включиться, и притащить группу в Алафилипу. Да, такой осадочек надолго останется.

    Работа членов команды на одного гоншика - это инвестиции, а не благотворительность. Раз уж про зарплату вспомнили, то надо и про призовые деньги вспомнить. Которых в итоге меньше, чем команда рассчитывала получить. И инвестиции в любом случае надо оправдывать, потому что иначе их просто не будут делать.
    Дальше у Роглича Вуэльта. На которую он должен поехать вместе с Дюмуланом, Гесинком и Куссом. На кого будут работать Гесинк и Кусс, памятуя облом на Туре? На Роглича или на Дюмулана, постепенно набирающего форму? 
    Ван Арт и Тони Мартин больше с Рогличем в этом году работать не будут. У Ваута булыжные классики, у Тони Джиро.
    Погачар Вуэльту не едет, поэтому его помощи тоже не будет. 
    А если Роглич и Вуэльту не возьмет, то в следующем году команда придет к выводу, что выгоднее вкладываться в Ван Арта и Дюмулана. Такая вот арифметика, вне симпатий и антипатий. 
    Что значит вкладываться , Роглич объективно был сильнейший в Джамбо , его второе место лишь нелепая случайность , а Димуля , при всём уважении , в горных финишных разборках гораздо слабее , так что ставили и будут делать ставку .

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ремко Эвенепул: “Сейчас у меня ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья
  • Earl57
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56)
    Earl57-Фото

    Цитата: veloster
    Будет звучать грубовато. Но. Роглич - откровенный ..дак.
    Вместо того, чтобы отблагодарить своего помощника, который его три недели на горбу тащил, сделал все, чтобы обломать Ваута на чемпионстве, которое уже почти было в кармане. Всего лишь, нужно было включиться, и притащить группу в Алафилипу. Да, такой осадочек надолго останется.

    Работа членов команды на одного гоншика - это инвестиции, а не благотворительность. Раз уж про зарплату вспомнили, то надо и про призовые деньги вспомнить. Которых в итоге меньше, чем команда рассчитывала получить. И инвестиции в любом случае надо оправдывать, потому что иначе их просто не будут делать.

    Дальше у Роглича Вуэльта. На которую он должен поехать вместе с Дюмуланом, Гесинком и Куссом. На кого будут работать Гесинк и Кусс, памятуя облом на Туре? На Роглича или на Дюмулана, постепенно набирающего форму? 

    Ван Арт и Тони Мартин больше с Рогличем в этом году работать не будут. У Ваута булыжные классики, у Тони Джиро.

    Погачар Вуэльту не едет, поэтому его помощи тоже не будет. 

    А если Роглич и Вуэльту не возьмет, то в следующем году команда придет к выводу, что выгоднее вкладываться в Ван Арта и Дюмулана. Такая вот арифметика, вне симпатий и антипатий. 

  • Гонщик
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Серафим
    Цитата: Гонщик
    600р стоил такой вел , ставили на него седло ролс или конкорд , ещё примерно 150-200 и можно было как-то гоняться , но любой старенький кольнаго за 2000р был гораздо лучше .

     Это в какие годы? 
    В начале 80х 

  • Серафим
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56)
    Серафим-Фото

    Цитата: Гонщик
    600р стоил такой вел , ставили на него седло ролс или конкорд , ещё примерно 150-200 и можно было как-то гоняться , но любой старенький кольнаго за 2000р был гораздо лучше .

     Это в какие годы? 

  • Konstantin41
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56)
    Konstantin41-Фото
    Явно не сегодня появилась))) Тут очевидно хроническая Рогличефобия
  • Khan
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56)
    Khan-Фото
    И на том же ЧМ Абрахам Олано взял серебро в разделке и золото в групповой. Они там с Индураином разменялись

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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