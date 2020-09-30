Жулиан Алафилипп – чемпион мира по велоспорту-2020 в групповой гонке на шоссе

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:45
Сольная атака за 12 км до финиша принесла Жулиану Алафилиппу радужную майку чемпиона мира-2020
28-летний французский велогонщик Жулиан Алафилипп стал победителем в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2020, проводившемуся в итальянской Имоле.
На 258,2-километровой дистанции он атаковал в одиночку за 12 км до финиша во время финального прохождения подъёма Чима Галлистерна (Cima Gallisterna/протяжённость 2,7 км, 95-268 м, перепад 173 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 14%) и создал 10-секундный просвет.
На финише французский гонщик на 24 секунды опередил ближайших преследователей, среди которых было четыре победителя этапов Тур де Франс-2020 (Ваут ван Арт, Марк Хирши, Михал Квятковски и Примож Роглич) и победитель классики Ломбардия-2020 (Якоб Фульсанг).
Алафилипп стал девятым в истории Франции победителем чемпионата мира с 1927 года и первым за последние 23 года после победы Лорана Брошара (Laurent Brochard) в 1997 году.
Также Жулиан Алафилипп стал четвёртым гонщиком команды в истории команды Deceuninck-Quick Step, выигравшим чемпионат мира, после Тома Боонена (2005), Паоло Беттини (2006, 2007) и Михала Квятковски (2014).
Жулиан Алафилипп пересекал финиш со слезами на глазах, посвятив победу недавно ушедшему из жизни отцу.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images
Жулиан Алафилипп: «Сейчас мне очень трудно подбирать слова. Прежде всего хочу поблагодарить всех моих замечательных товарищей по команде, которые верили в меня сегодня, ехали впереди, закрывали все атаки. Победа на чемпионате мира – одна из самых крупных в моей карьере. В прошлом я близко к ней подходил, но ни разу не поднимался на подиум. Сегодня всё прошло идеально. Я смог воплотить мечту в реальность.
Мне сложно описать, что чувствую, - так много всего. Это моя величайшая победа. Я обещал отцу, что однажды одержу её.
Когда я атаковал за 12 км до финиша и открыл просвет, сконцентрировался на том, чтобы удержаться впереди, шёл почти на пределе. Когда в одиночку приехал на финиш, не мог поверить, что мечта сбылась. Радужная майка – одна из самых прекрасных в велоспорте. Очень горжусь при мысли, что буду носить её следующие 12 месяцев».
Чемпионат мира по велоспорту-2020. Групповая гонка. Мужчины. Результаты
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