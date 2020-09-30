Жулиан Алафилипп – чемпион мира по велоспорту-2020 в групповой гонке на шоссе

Александра

Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56) Прекрасно! Просто прекрасно, что еще сказать!!

Student

Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56) Цитата: Earl57 Для Ван Арта 2 серебра на ЧМ совсем даже неплохо. И может еще 25 октября булыжник над головой поднимет.

Тоже очень хочется этого) Цитата: Крайний Цитата: Бакеша Цитата: cmap_nep Сколько сегодня я услышал интересного от СуперКомментатора...не имеющего ничего общего с действительностью. - сказал диванный эксперт ... - сказал диванный эксперт ... Он то может и диванный эксперт, да только любому грамотному болельщику со стажем и навыками владения интернетом очевидно что всё что говорит в эфире Курдюков можно смело поделить на два. В велоспорте разбирается, многое и многих знает. И еще больше фантазирует.Вот вам несколькотцитат из его интервью:"я постоянно импровизирую в эфире", "я не чувствую себя вправе быть холодным арбитром в эфире", "Мой жанр это спортивный спектакль. Мы разыгрываем его вместе с гонщиками,тренерами, механиками. У каждого своя роль." Лицедей есть лицедей. Та половина его переводов послегоночного интервью, не кого не удивляло, что всегда одно и то же?)))

M-07

Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56) Я до сих пор понять не могу, почему Власова не поставили, никаких новостей нигде нет. По Сивакову и Закарину были озвучены травмы в качестве причин, хотя это и так было понятно по Туру, по Власову информации нет. Он ведь мог зацепиться в этой гонке, ведь и профиль под него хорошо подходил, и близко к Фульсангу тому же по уровню был в последнее время.

Гонщик

Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56) Цитата: Earl57 Цитата: veloster Будет звучать грубовато. Но. Роглич - откровенный ..дак.

Вместо того, чтобы отблагодарить своего помощника, который его три недели на горбу тащил, сделал все, чтобы обломать Ваута на чемпионстве, которое уже почти было в кармане. Всего лишь, нужно было включиться, и притащить группу в Алафилипу. Да, такой осадочек надолго останется.



Работа членов команды на одного гоншика - это инвестиции, а не благотворительность. Раз уж про зарплату вспомнили, то надо и про призовые деньги вспомнить. Которых в итоге меньше, чем команда рассчитывала получить. И инвестиции в любом случае надо оправдывать, потому что иначе их просто не будут делать.

Дальше у Роглича Вуэльта. На которую он должен поехать вместе с Дюмуланом, Гесинком и Куссом. На кого будут работать Гесинк и Кусс, памятуя облом на Туре? На Роглича или на Дюмулана, постепенно набирающего форму?

Ван Арт и Тони Мартин больше с Рогличем в этом году работать не будут. У Ваута булыжные классики, у Тони Джиро.

Погачар Вуэльту не едет, поэтому его помощи тоже не будет.

А если Роглич и Вуэльту не возьмет, то в следующем году команда придет к выводу, что выгоднее вкладываться в Ван Арта и Дюмулана. Такая вот арифметика, вне симпатий и антипатий.

Работа членов команды на одного гоншика - это инвестиции, а не благотворительность. Раз уж про зарплату вспомнили, то надо и про призовые деньги вспомнить. Которых в итоге меньше, чем команда рассчитывала получить. И инвестиции в любом случае надо оправдывать, потому что иначе их просто не будут делать.Дальше у Роглича Вуэльта. На которую он должен поехать вместе с Дюмуланом, Гесинком и Куссом. На кого будут работать Гесинк и Кусс, памятуя облом на Туре? На Роглича или на Дюмулана, постепенно набирающего форму?Ван Арт и Тони Мартин больше с Рогличем в этом году работать не будут. У Ваута булыжные классики, у Тони Джиро.Погачар Вуэльту не едет, поэтому его помощи тоже не будет.А если Роглич и Вуэльту не возьмет, то в следующем году команда придет к выводу, что выгоднее вкладываться в Ван Арта и Дюмулана. Такая вот арифметика, вне симпатий и антипатий. Что значит вкладываться , Роглич объективно был сильнейший в Джамбо , его второе место лишь нелепая случайность , а Димуля , при всём уважении , в горных финишных разборках гораздо слабее , так что ставили и будут делать ставку .

Сейтмеметов сейтхалил

Ремко Эвенепул: “Сейчас у меня ... (1) Здоровья

Earl57

Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56) Цитата: veloster Будет звучать грубовато. Но. Роглич - откровенный ..дак.

Вместо того, чтобы отблагодарить своего помощника, который его три недели на горбу тащил, сделал все, чтобы обломать Ваута на чемпионстве, которое уже почти было в кармане. Всего лишь, нужно было включиться, и притащить группу в Алафилипу. Да, такой осадочек надолго останется.

Работа членов команды на одного гоншика - это инвестиции, а не благотворительность. Раз уж про зарплату вспомнили, то надо и про призовые деньги вспомнить. Которых в итоге меньше, чем команда рассчитывала получить. И инвестиции в любом случае надо оправдывать, потому что иначе их просто не будут делать. Дальше у Роглича Вуэльта. На которую он должен поехать вместе с Дюмуланом, Гесинком и Куссом. На кого будут работать Гесинк и Кусс, памятуя облом на Туре? На Роглича или на Дюмулана, постепенно набирающего форму? Ван Арт и Тони Мартин больше с Рогличем в этом году работать не будут. У Ваута булыжные классики, у Тони Джиро. Погачар Вуэльту не едет, поэтому его помощи тоже не будет. А если Роглич и Вуэльту не возьмет, то в следующем году команда придет к выводу, что выгоднее вкладываться в Ван Арта и Дюмулана. Такая вот арифметика, вне симпатий и антипатий.

Гонщик

Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56) Цитата: Серафим Цитата: Гонщик 600р стоил такой вел , ставили на него седло ролс или конкорд , ещё примерно 150-200 и можно было как-то гоняться , но любой старенький кольнаго за 2000р был гораздо лучше .

Это в какие годы?

Это в какие годы? В начале 80х

Серафим

Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56) Цитата: Гонщик 600р стоил такой вел , ставили на него седло ролс или конкорд , ещё примерно 150-200 и можно было как-то гоняться , но любой старенький кольнаго за 2000р был гораздо лучше . Это в какие годы?

Konstantin41

Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56) Явно не сегодня появилась))) Тут очевидно хроническая Рогличефобия

Khan

Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (56) И на том же ЧМ Абрахам Олано взял серебро в разделке и золото в групповой. Они там с Индураином разменялись