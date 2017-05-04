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Крис Фрум выписан из больницы после падения на Критериуме Дофине-2019

Крис Фрум выписан из больницы через 22 дня после падения на Критериуме Дофине-2019

 

 

  Крис Фрум, получивший серьёзные травмы (сложные открытые переломы бедренной кости, бедра, локтя и рёбер и внутренние повреждения) в результате падения 12 июня во время разведки этапа Критериума Дофине-2019, выписан из больницы. В общей сложности британский гонщик провёл в больницах 22 дня.  

 

  Сначала, сразу после падения, его доставили в больницу Сент-Этьенна, где ему провели многочасовую операцию, и где он оставался две недели. . Он перенёс многочасовую операцию Затем Криса Фрума перевезли в больницу Монако, где с ним рядом могли оставаться его жена и дети.

 

  Генеральный менеджер команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд сообщил новость о том, что Крис Фрум выписан из больницы на пресс-конференции перед стартом Тур де Франс-2019, где британский гонщик должен был бороться за пятый титул победителя.

 

  Дэйв Брэйлсфорд: «Мы очень расстроены, что Крис не с нами на старте, и мы желаем ему всего наилучшего на пути восстановления. Вчера (4 июля) он покинул больницу, его перевезли домой. Это большой шаг. Он смог впервые за долгое время коснуться ногами пола. Ребята его проведывали, они считают, что он в замечательном настроении, учитывая ситуацию, в которой находится».

 

Крис Фрум в своём Твиттере написал: «Не так я планировал получить львёнка в этом году. Спасибо @MaillotjauneLCL.

 

Photo (c) @chrisfroome

 

  Команда Ineos стартует на Тур де Франс-2019 с двумя капитанами  - защищающим свой титул победителя 2018 года Герантом Томасом и 22-летним колумбийским гонщиком Эганом Берналем, который поедет французский Гран-тур второй раз в карьере.

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos

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  1. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 20:17 | Регистрация: 4.05.2017

    Поправляйся Фрумми! Ждем на Туре 2020

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 20:17 | Регистрация: 4.08.2018

     Ну, обещали больше держать, так что все идет относительно неплохо.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Arciv
    Состав команды EF Education Fi ... (8)
    Arciv-Фото
    Состав хороший. Интересно,как Бетиоль себя покажет)
  • Arciv
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (8)
    Arciv-Фото
    Согласен насчёт пригорка и Гроневегена. Надо дать шанс ван Арту. Или вообще пусть оба борется.Дилана развозит Тилиссен,или как он,а ван Арт сам себя)
  • Серафим
    Крис Фрум выписан из больницы ... (2)
    Серафим-Фото

     Ну, обещали больше держать, так что все идет относительно неплохо.

  • дрокер
    Крис Фрум выписан из больницы ... (2)
    дрокер-Фото

    Поправляйся Фрумми! Ждем на Туре 2020

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (8)
    Николай Н.-Фото

    Ну, что поехали. Первый этап похож на Бельгийские классики.

  • Александра
    Состав команды Movistar на Тур ... (15)
    Александра-Фото

    Пока катается Вальверде, Ланда всегда будет номером два. Видимо, парень это понял, простил и смирился.

  • Александра
    Состав команды EF Education Fi ... (8)
    Александра-Фото

    Всегда болею за Риго. Понятно, что шансов почти нет, но как за него не болеть?!)

  • Серафим
    Алехандро Вальверде доволен св ... (26)
    Серафим-Фото

    Перед последним этапом Хорнер и еще несколько гонщиков команды поселились в отеле, не том, в котором планировали. По каким-то независящим от них причинам.
    Сразу же после заселения информацию о местонахождении шефы команды отправили в USADA.
    Офицеры испанского антидопингового агентства пришли искать Хорнера в отель, в котором планировалось заселение команды. Не нашли.
    На следующий день пресс-секретарь USADA предоставила подтверждение того, что информация
    была предоставлена вовремя. Присылали какие-то скриншоты, копии электронных писем с таймингом и т.п.
    Кстати тест он на следующий день сдал, только об это никто из антидопов трубить не стал. В отличии от первого раза.

      Теоретически, американское агенство могло и омазать его, подделав документы. А смысл был только, если было переливание крови, которое надо ловить сразу, через сутки уже поздно. Мне не очень верится, но ислючать нельзя.

  • Такие дела
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (8)
    Такие дела-Фото
    21 день кайфа наступает
  • Earl57
    Алехандро Вальверде доволен св ... (26)
    Earl57-Фото
    Тем не менее продлять Хорнера Трек не стал, несмотря на то, что возрастные гонщики у них всегда были и есть сейчас. Хорнер долго не мог найти команду и еще возмущался, что он, мол, победитель грантура, а его никто подписывать не хочет. Только в начале следующего года заключил контракт с Лямпре, где продержался всего один сезон. После чего пришлось возвращаться в США и переходить на континентальный уровень.

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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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