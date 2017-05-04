Крис Фрум выписан из больницы после падения на Критериуме Дофине-2019

Крис Фрум выписан из больницы через 22 дня после падения на Критериуме Дофине-2019

Крис Фрум, получивший серьёзные травмы (сложные открытые переломы бедренной кости, бедра, локтя и рёбер и внутренние повреждения) в результате падения 12 июня во время разведки этапа Критериума Дофине-2019, выписан из больницы. В общей сложности британский гонщик провёл в больницах 22 дня.

Сначала, сразу после падения, его доставили в больницу Сент-Этьенна, где ему провели многочасовую операцию, и где он оставался две недели. . Он перенёс многочасовую операцию Затем Криса Фрума перевезли в больницу Монако, где с ним рядом могли оставаться его жена и дети.

Генеральный менеджер команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд сообщил новость о том, что Крис Фрум выписан из больницы на пресс-конференции перед стартом Тур де Франс-2019, где британский гонщик должен был бороться за пятый титул победителя.

Дэйв Брэйлсфорд: «Мы очень расстроены, что Крис не с нами на старте, и мы желаем ему всего наилучшего на пути восстановления. Вчера (4 июля) он покинул больницу, его перевезли домой. Это большой шаг. Он смог впервые за долгое время коснуться ногами пола. Ребята его проведывали, они считают, что он в замечательном настроении, учитывая ситуацию, в которой находится».

Крис Фрум в своём Твиттере написал: «Не так я планировал получить львёнка в этом году. Спасибо @MaillotjauneLCL.

Photo (c) @chrisfroome

Команда Ineos стартует на Тур де Франс-2019 с двумя капитанами - защищающим свой титул победителя 2018 года Герантом Томасом и 22-летним колумбийским гонщиком Эганом Берналем, который поедет французский Гран-тур второй раз в карьере.