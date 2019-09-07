- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 22:03
Вуэльта Испании. Этап 16. Якоб Фульсанг побеждает на Альто де ла Кубилья, Мигель Анхель Лопес атакует
Якоб Фульсанг одержал свою первую победу на этапах Гранд-туров, выиграв сегодня 16-й этап «Вуэльты Испании» на вершине 18-километрового подъема Альто де ла Кубилья. Фульсанг и Луис Леон Санчес вдвоем попали в отрыв дня, который сумел удержаться вплоть до самого финиша. Вместе, гонщики «Астаны» разыграли великолепную командную тактику: Санчес провел мощную атаку, просеяв лидирующую группу, а Фульсанг сумел окончательно уехать от всех соперников примерно за 5 км до финиша. В итоге, Якоб Фульсанг выиграл, а Луис Леон Санчес финишировал третьим.
Photo credit: © Getty Images
- Я очень счастлив моей победе! Наконец-то, я одержал победу на этапе Гранд-тура! Это великолепное продолжение моего самого успешного сезона. Я рад, что после разочарования на «Тур де Франс», мне удалось вернуться на высокий уровень формы здесь, на «Вуэльте». Сегодня мы планировали уехать в отрыв вместе с Луисом Леоном. На самом деле, я пробовал и вчера, но не получилось. Теперь, все сложилось. Утром мы обсуждали два варианта развития событий на этом этапе: попробовать уехать в отрыв, чтобы побороться за победу на этапе, а если не получится, то остаться впереди, чтобы помочь Мигелю Анхелю на последнем подъеме. Я хочу поблагодарить Луиса Леона за огромную помощь, которую он оказал мне на финальной горе. Он провел очень мощную атаку примерно за 9 км до финиша, и после этого мы оказались в небольшой группе, в которой было 5 человек. Он продолжил работать впереди, и на крутом участке атаковал я, за мной усидел только Брамбилла. Позже, может за 5 км до финиша я попробовал снова, и на этот раз уехал один. Этот успех дарит мне невероятные эмоции, он подтверждает, что я на правильном пути в моей подготовке к чемпионату мира и финальной части сезона. Однако, у нас все еще остается самая главная цель на этой гонке: помочь Мигелю Анхелю Лопесу добраться до подиума, и я готов приложить максимум усилий для этого. Впереди еще два трудных этапа на третьей неделе, так что мы продолжим бороться, - рассказал Якоб Фульсанг.
После быстрого старта в Правии, группа из 17 гонщиков уехала в отрыв вместе с двумя представителями «Астаны», Якобом Фульсангом и Луисом Леоном Санчесом. Группа отрыва набрала большое преимущество свыше 9 минут, и этого оказалось достаточно для борьбы за победу на этапе. Два гонщика казахстанской команды идеально разыграли свои карты на этом этапе, который завершился победой и призовым местом.
За спиной отрыва, другая часть «Астаны» также оказалась «на высоте». Омар Фраиле, Дарио Катальдо и Йон Исагирре вышли вперед на первых километрах Альто де ла Кубилья, произведя серьезную селекцию в пелотоне, после чего атаковал Мигель Анхель Лопес. Соперники ответили на эту атаку, но он пробовал снова и снова. В итоге, Лопес пересек финишную черту вместе с Тадеем Погачаром и Приможем Рогличем, но сумел сбросить Алехандро Вальверде и Наиро Кинтану.
На второй день отдыха Роглич отправляется в роли лидера общего зачета «Вуэльты», Вальверде по-прежнему второй, проигрывая уже 2 минуты 48 секунд. Погачар – третий (+3.42), Лопес – четвертый (+3.59).
Второй день отдыха команда «Астана» проведет в Бургосе.
Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM
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