Вуэльта Испании. Этап 16. Якоб Фульсанг побеждает на Альто де ла Кубилья, Мигель Анхель Лопес атакует

M-07

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24) Я вот не понимаю, почему Мовистар раз за разом отправляет Вальверде и на Тур, и на Вуэльту? Почему нельзя было ему в прошлом или хотя бы в этом году пропустить Тур и подготовиться конкретно к Вуэльте? Ведь он очень неплох на этой Вуэльте, и также неплох был год назад с учётом усталости после Тура. А вот не мешает ли ему этот Тур бороться за большее? Может, этот Тур в ногах мешает ему бороться за победу на Вуэльте (в прошлом году мог бы побороться, я думаю, да и на этой Вуэльте усталость сильно сказывается)?

Shega

Сентиментальный рассказ о чемп ... (1) Спасибо Вам огромное за доставленное удовольствие! Стиль... слог... Всё ложится на душу. Некоторые мометы перечитывала не один раз) Спасибо!

opaque

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24) Те кто должен был, не смогли....

Lucky

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24) Цитата: Гонщик Цитата: motte Так вы посмотрите что до этого было, ребята просто перегружены запредельно.

Вот теперь, будет ли Словения 1 и 2 й? Вальв на опыте должен сохранить второе место , оч достойно ведёт гонку .





Цитата: Lucky Цитата: Earl57 Цитата: RVL Что то Альберто с бандажем на правой руке....





Только увидели?

Дней десять уже, как сломал руку на тренировке. Трещина, если совсем точно.

Только увидели?Дней десять уже, как сломал руку на тренировке. Трещина, если совсем точно. А что у него с усами, не симметрично выбрита полоска)

Вальв на опыте должен сохранить второе место , оч достойно ведёт гонку .Это шрам , а не полоска . Точно

SSS

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24) Цитата: Lucky Цитата: Earl57 Цитата: RVL Что то Альберто с бандажем на правой руке....





Только увидели?

Дней десять уже, как сломал руку на тренировке. Трещина, если совсем точно.

Только увидели?Дней десять уже, как сломал руку на тренировке. Трещина, если совсем точно. А что у него с усами, не симметрично выбрита полоска) у него и на черепе полоски несимметричные



Вот то что может Яков-это выигрывать отдельные этапы. А про генерал надо забыть

Гонщик

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24) Цитата: motte Так вы посмотрите что до этого было, ребята просто перегружены запредельно.

Вот теперь, будет ли Словения 1 и 2 й? Вальв на опыте должен сохранить второе место , оч достойно ведёт гонку .



Вальв на опыте должен сохранить второе место , оч достойно ведёт гонку . Цитата: Lucky Цитата: Earl57 Цитата: RVL Что то Альберто с бандажем на правой руке....





Только увидели?

Дней десять уже, как сломал руку на тренировке. Трещина, если совсем точно.

Только увидели?Дней десять уже, как сломал руку на тренировке. Трещина, если совсем точно. А что у него с усами, не симметрично выбрита полоска) Это шрам , а не полоска .

motte

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24) Так вы посмотрите что до этого было, ребята просто перегружены запредельно.

Вот теперь, будет ли Словения 1 и 2 й?

rude_rider

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24) Ну и славно Рогличу победу.. Юмбо в этом году прям поражает

Arciv

Сеп Кусс – победитель 15 этапа ... (4) Цитата: SportSpirit Jumbo - Bomba!

Выигрываешь вам - позволь выиграть товарищу)

Выиграл сам - помоги выиграть товарищу)



С нетерпением жду развития сегодняшнего этапа.

Отдержались на отлично)) осталось не много,надо дотерпеть Отдержались на отлично)) осталось не много,надо дотерпеть

Адриен

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24) Не стоит, да и как-то непорядочно - уж извините - ждать с надеждой кризис какого-либо спортсмена, даже если это и принесет победу своему "любимцу". Просто он должен быть СИЛЬНЕЕ - вот тогда его победа будет заслуженной и безусловной... А пока - Роглич выглядит САМЫМ достойным на победу гонщиком, это, по моему, неоспоримо. Вальверде боец - прыгает выше головы - честь и хвала. А Лопес ... Нет у него - надеюсь, что появится - ИНСТИНКТА победителя. Ведь по большому счету, перефразируя известное выражение от классика - победа не в ногах, не в дыхалке, не в мышцах, она - в ГОЛОВЕ. Если человек ПО СУТИ своей Победитель - он кладет, условно говоря, на лопатки любого качка... В велоспорте ПОБЕДИТЕЛИ - это и Понтани, и Армстронг, и Контадор, и Канчеллара, и Капитонов, и Сухорученков, и Винокуров, и Фрум... Но много есть талантливых гонщиков, которым это как-то не дано... Например тот же Ару или Кинтана. Пока, ПОКА - и Лопес...