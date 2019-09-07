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Вуэльта Испании. Этап 16. Якоб Фульсанг побеждает на Альто де ла Кубилья, Мигель Анхель Лопес атакует

Вуэльта Испании. Этап 16. Якоб Фульсанг побеждает на Альто де ла Кубилья, Мигель Анхель Лопес атакует

Якоб Фульсанг одержал свою первую победу на этапах Гранд-туров, выиграв сегодня 16-й этап «Вуэльты Испании» на вершине 18-километрового подъема Альто де ла Кубилья. Фульсанг и Луис Леон Санчес вдвоем попали в отрыв дня, который сумел удержаться вплоть до самого финиша. Вместе, гонщики «Астаны» разыграли великолепную командную тактику: Санчес провел мощную атаку, просеяв лидирующую группу, а Фульсанг сумел окончательно уехать от всех соперников примерно за 5 км до финиша. В итоге, Якоб Фульсанг выиграл, а Луис Леон Санчес финишировал третьим.

 

Photo credit: © Getty Images

 

- Я очень счастлив моей победе! Наконец-то, я одержал победу на этапе Гранд-тура! Это великолепное продолжение моего самого успешного сезона. Я рад, что после разочарования на «Тур де Франс», мне удалось вернуться на высокий уровень формы здесь, на «Вуэльте». Сегодня мы планировали уехать в отрыв вместе с Луисом Леоном. На самом деле, я пробовал и вчера, но не получилось. Теперь, все сложилось. Утром мы обсуждали два варианта развития событий на этом этапе: попробовать уехать в отрыв, чтобы побороться за победу на этапе, а если не получится, то остаться впереди, чтобы помочь Мигелю Анхелю на последнем подъеме. Я хочу поблагодарить Луиса Леона за огромную помощь, которую он оказал мне на финальной горе. Он провел очень мощную атаку примерно за 9 км до финиша, и после этого мы оказались в небольшой группе, в которой было 5 человек. Он продолжил работать впереди, и на крутом участке атаковал я, за мной усидел только Брамбилла. Позже, может за 5 км до финиша я попробовал снова, и на этот раз уехал один. Этот успех дарит мне невероятные эмоции, он подтверждает, что я на правильном пути в моей подготовке к чемпионату мира и финальной части сезона. Однако, у нас все еще остается самая главная цель на этой гонке: помочь Мигелю Анхелю Лопесу добраться до подиума, и я готов приложить максимум усилий для этого. Впереди еще два трудных этапа на третьей неделе, так что мы продолжим бороться, - рассказал Якоб Фульсанг.

 

После быстрого старта в Правии, группа из 17 гонщиков уехала в отрыв вместе с двумя представителями «Астаны», Якобом Фульсангом и Луисом Леоном Санчесом. Группа отрыва набрала большое преимущество свыше 9 минут, и этого оказалось достаточно для борьбы за победу на этапе. Два гонщика казахстанской команды идеально разыграли свои карты на этом этапе, который завершился победой и призовым местом.

За спиной отрыва, другая часть «Астаны» также оказалась «на высоте». Омар Фраиле, Дарио Катальдо и Йон Исагирре вышли вперед на первых километрах Альто де ла Кубилья, произведя серьезную селекцию в пелотоне, после чего атаковал Мигель Анхель Лопес. Соперники ответили на эту атаку, но он пробовал снова и снова. В итоге, Лопес пересек финишную черту вместе с Тадеем Погачаром и Приможем Рогличем, но сумел сбросить Алехандро Вальверде и Наиро Кинтану.

 

На второй день отдыха Роглич отправляется в роли лидера общего зачета «Вуэльты», Вальверде по-прежнему второй, проигрывая уже 2 минуты 48 секунд. Погачар – третий (+3.42), Лопес – четвертый (+3.59).

Второй день отдыха команда «Астана» проведет в Бургосе.


Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

 

Вуэльта Испании-2019. Результаты 16 этапа

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Astana Pro Team Вуэльта Испании-2019 Vuelta a Espana

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • M-07
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    M-07-Фото

    Я вот не понимаю, почему Мовистар раз за разом отправляет Вальверде и на Тур, и на Вуэльту? Почему нельзя было ему в прошлом или хотя бы в этом году пропустить Тур и подготовиться конкретно к Вуэльте? Ведь он очень неплох на этой Вуэльте, и также неплох был год назад с учётом усталости после Тура. А вот не мешает ли ему этот Тур бороться за большее? Может, этот Тур в ногах мешает ему бороться за победу на Вуэльте (в прошлом году мог бы побороться, я думаю, да и на этой Вуэльте усталость сильно сказывается)?

  • Shega
    Сентиментальный рассказ о чемп ... (1)
    Shega-Фото

    Спасибо Вам огромное за доставленное удовольствие! Стиль... слог...  Всё ложится на душу. Некоторые мометы перечитывала не один раз) Спасибо!

  • opaque
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    opaque-Фото
    Те кто должен был, не смогли....
  • Lucky
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    Lucky-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: motte
    Так вы посмотрите что до этого было, ребята просто перегружены запредельно.
    Вот теперь, будет ли Словения 1 и 2 й?
    Вальв на опыте должен сохранить второе место , оч достойно ведёт гонку .


    Цитата: Lucky
    Цитата: Earl57
    Цитата: RVL
    Что то Альберто с бандажем на правой руке....
     

    Только увидели?
    Дней десять уже, как сломал руку на тренировке. Трещина, если совсем точно.
    А что у него с усами, не симметрично выбрита полоска)
    Это шрам , а не полоска .
    Точно
  • SSS
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    SSS-Фото

    Цитата: Lucky
    Цитата: Earl57
    Цитата: RVL
    Что то Альберто с бандажем на правой руке....
     

    Только увидели?
    Дней десять уже, как сломал руку на тренировке. Трещина, если совсем точно.
    А что у него с усами, не симметрично выбрита полоска)

    у него и на черепе полоски несимметричные



    Вот то что может Яков-это выигрывать отдельные этапы. А про генерал надо забыть

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Так вы посмотрите что до этого было, ребята просто перегружены запредельно.
    Вот теперь, будет ли Словения 1 и 2 й?
    Вальв на опыте должен сохранить второе место , оч достойно ведёт гонку .



    Цитата: Lucky
    Цитата: Earl57
    Цитата: RVL
    Что то Альберто с бандажем на правой руке....
     

    Только увидели?
    Дней десять уже, как сломал руку на тренировке. Трещина, если совсем точно.
    А что у него с усами, не симметрично выбрита полоска)
    Это шрам , а не полоска .

  • motte
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    motte-Фото
    Так вы посмотрите что до этого было, ребята просто перегружены запредельно.
    Вот теперь, будет ли Словения 1 и 2 й?
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    rude_rider-Фото
    Ну и славно Рогличу победу.. Юмбо в этом году прям поражает
  • Arciv
    Сеп Кусс – победитель 15 этапа ... (4)
    Arciv-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Jumbo - Bomba!
    Выигрываешь вам - позволь выиграть товарищу) 
    Выиграл сам - помоги выиграть товарищу) 
     
    С нетерпением жду развития сегодняшнего этапа. 
    Отдержались на отлично)) осталось не много,надо дотерпеть
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    Адриен-Фото

    Не стоит, да и как-то непорядочно - уж извините - ждать с надеждой кризис какого-либо спортсмена, даже если это и принесет победу своему "любимцу". Просто он должен быть СИЛЬНЕЕ - вот тогда его победа будет заслуженной и безусловной... А пока - Роглич выглядит САМЫМ достойным на победу гонщиком, это, по моему, неоспоримо. Вальверде боец - прыгает выше головы - честь и хвала. А Лопес ... Нет у него - надеюсь, что появится - ИНСТИНКТА победителя. Ведь по большому счету, перефразируя известное выражение от классика - победа не в ногах, не в дыхалке, не в мышцах, она - в ГОЛОВЕ. Если человек ПО СУТИ своей Победитель - он кладет, условно говоря,  на лопатки любого качка... В велоспорте ПОБЕДИТЕЛИ - это и Понтани, и Армстронг, и Контадор, и Канчеллара, и Капитонов, и Сухорученков, и Винокуров, и Фрум... Но много есть талантливых гонщиков, которым это как-то не дано... Например тот же Ару или Кинтана. Пока, ПОКА - и Лопес...

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Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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