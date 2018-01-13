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Крис Фрум: «Очки Мирового тура распределяются неравномерно»

Крис Фрум о неравномерном распределении очков Мирового тура победителям велогонок

 

 

  Крис Фрум, ставший победителем двух Гран-туров в этом сезоне, в итоге занял в индивидуальном рейтинге Мирового тура UCI 2-е место с  3452 очками, уступив бельгийскому гонщику команды BMC Грегу Ван Авермату, набравшему 3582 очка. За победу на Тур де Франс Крис Фрум получил 1000 очков, за победу на Вуэльте Испании – 850.

 

 

  Капитан команды Sky, завершивший сезон на критериуме «Сайтама», в одном из интервью признался, что не гонится за очками Мирового тура, но не понимает, как работает система, если при победе на двух Гран-турах гонщик получает очков меньше, чем за победу на двух весенних классиках.

 

  Также Крис Фрум отметил, что не собирается принимать участие в Париж-Рубэ, ни для того, чтобы заработать очки, ни для того, чтобы отрепетировать брусчатку, которая будет на одном из этапов Тур де Франс-2018.

 

  Тур де Франс остаётся главной целью четырёхкратного победителя Большой Петли, который в случае пятой победы войдёт в ряд пятикратных победителей французского Гран-тура наряду с Жаком Анкетилем, Эдди Мерксом, Бернаром Ино и Мигелем Индурайном.  

 

 

  Крис Фрум: «Грег Ван Авермат заслужил победу. Для меня рейтинг никогда не был целью. Чтобы опередить Ван Авермата, мне пришлось бы бороться на таких гонках как Ломбардия и Тур Гуанси, на что у меня нет сил. Факт остаётся фактом – очки распределяются неравномерно. Те, кто выиграл две классики, получают вдвое больше очков, чем победитель Вуэльты Испании. Уверяю вас,  чтобы победить на испанском Гран-туре, необходимо три недели полного посвящения себя гонке.

 

  Ван Авермат, например, за победу на Гент-Вевельгем и Париж-Рубэ получил по 500 очков, а я за Вуэльту Испании получил 850.

 

  Возможно, в конце карьеры я попробую проехать Париж-Рубэ, но риск падения на этой классике слишком велик, поэтому я Рубэ не поеду, сконцентрируюсь на Тур де Франс».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky

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Комментарии

  • allb46
    Алехандро Вальверде: «Хочу сно ... (4)
    allb46-Фото

    Всем привет, Алехандро любят, ни за то, сколько у него побед, а за то, что он Алехандро Вальверде (Зелёная Пуля) их было двое он и Альберто Контадор, теперь он остался один, удачи ему и новых побед.

  • Yuriy 17
    Мауро Веньи: "Необходим балан ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Образцовый баланс между спортом и зрелищем был на Джиро 17.

    Это был самый яркий спортивный спектакль, на котором победил лучший спортсмен из всех участвующих в нем (Дюмулин).

    Судя по прошедшей презентации ТдФ 18, там здравого баланса нет. Уклон в сторону шоу. Будет ли оно интересным?

    Как ни жаль зрителям, но Фруму жертвовать подготовкой к ТдФ 18 ради Джиро совершенно не следует.

    Вот когда у Фрума не станет реальных шансов на победу в ТдФ, тогда он и будет выступать на Джиро (как это делал Контадор).

  • YuraHist
    Алехандро Вальверде: «Хочу сно ... (4)
    YuraHist-Фото
    Цитата: f16
    талантливый, но нестабильный - потому никак не может взять гт
    Вуэльта 2009
  • chel
    Алехандро Вальверде: «Хочу сно ... (4)
    chel-Фото
    Так брал уже.
  • f16
    Алехандро Вальверде: «Хочу сно ... (4)
    f16-Фото

    талантливый, но нестабильный - потому никак не может взять гт

  • VeloVelo
    Велоформа команды Dimension Da ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Возможно, вы правы. Но, согласитесь, лучше всего всегда продаются (майки и прочая атрибутика) старые традиционные бренды. Феррари, МЮ, Ливерпуль и т.д.
    Да, у этих брендов форма тоже меняется, но, очень незначительно.
    Всего лишь слегка "осовременивается" как раз для того чтобы (как вы и сказали) 
    "фанаты" чаще всё это покупали. Круговорот бабла в природе )

  • Gonza Golanov
    Велоформа команды Dimension Da ... (5)
    Gonza Golanov-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Хорошо и со вкусом. Не потеряются )



    А вообще, эти смены формы каждый сезон задолбали.
    Надеюсь, болельщики Феррари меня поймут )
    Я так понимаю, что смены форм делают для увеличения продаж одежды. Я заметил, что фанаты каждый год покупают новую форму.
  • EL-Fenomeno
    Марк Кэвендиш завершил сезон 2 ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: VeloVelo
    По именам понятно, что японцы нехило платят. Бабло лучший магнит.

    Даже Фрумми не удержался от япоского шоу.

    Азия манит)) причём совсем скоро (а можеит и уже) мы увидим денежный батл между Китаем и Японией против Ближнего Востока. И хотя "денежные категории" не равны, свой выбор будут делать велогонщики и начальство куда ехать и где выступать...имеется в виду в самом начале сезона, и в самом его конце

  • RVL
    Контадор и Бассо представили м ... (3)
    RVL-Фото
    Спасибо!
  • f16
    Марк Кэвендиш завершил сезон 2 ... (3)
    f16-Фото

    Маркуша обогнал двух японцев и рад

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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