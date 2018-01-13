Крис Фрум: «Очки Мирового тура распределяются неравномерно»

Крис Фрум о неравномерном распределении очков Мирового тура победителям велогонок

Крис Фрум, ставший победителем двух Гран-туров в этом сезоне, в итоге занял в индивидуальном рейтинге Мирового тура UCI 2-е место с 3452 очками, уступив бельгийскому гонщику команды BMC Грегу Ван Авермату, набравшему 3582 очка. За победу на Тур де Франс Крис Фрум получил 1000 очков, за победу на Вуэльте Испании – 850.

Капитан команды Sky, завершивший сезон на критериуме «Сайтама», в одном из интервью признался, что не гонится за очками Мирового тура, но не понимает, как работает система, если при победе на двух Гран-турах гонщик получает очков меньше, чем за победу на двух весенних классиках.

Также Крис Фрум отметил, что не собирается принимать участие в Париж-Рубэ, ни для того, чтобы заработать очки, ни для того, чтобы отрепетировать брусчатку, которая будет на одном из этапов Тур де Франс-2018.

Тур де Франс остаётся главной целью четырёхкратного победителя Большой Петли, который в случае пятой победы войдёт в ряд пятикратных победителей французского Гран-тура наряду с Жаком Анкетилем, Эдди Мерксом, Бернаром Ино и Мигелем Индурайном.

Крис Фрум: «Грег Ван Авермат заслужил победу. Для меня рейтинг никогда не был целью. Чтобы опередить Ван Авермата, мне пришлось бы бороться на таких гонках как Ломбардия и Тур Гуанси, на что у меня нет сил. Факт остаётся фактом – очки распределяются неравномерно. Те, кто выиграл две классики, получают вдвое больше очков, чем победитель Вуэльты Испании. Уверяю вас, чтобы победить на испанском Гран-туре, необходимо три недели полного посвящения себя гонке.

Ван Авермат, например, за победу на Гент-Вевельгем и Париж-Рубэ получил по 500 очков, а я за Вуэльту Испании получил 850.

Возможно, в конце карьеры я попробую проехать Париж-Рубэ, но риск падения на этой классике слишком велик, поэтому я Рубэ не поеду, сконцентрируюсь на Тур де Франс».