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Александр Кристофф: «Если плохо делаешь свою работу, твоя цена на рынке не вырастет»

Александр Кристофф о своей роли в предстоящем сезоне 2019 года в команде UAE Team Emirates

 

 

  Александр Кристофф завершил сезон в Японии на критериуме "Сайтама", который проводят организаторами Тур д Франс ASO, называющие его «22-м этапом» Большой Петли. В этом году 31-летний норвежский гонщик команды UAE Team Emirates стал победителем 21-го этапа Тур де Франс, финишировавшего в Париже на Елисейских Полях.

 

  В 2019 году в команду UAE Team Emirates придёт колумбийский спринтер Фернандо Гавирия, и в интервью норвежскому сайту Procycling.no Александр Кристофф признался, что готов попробовать себя в роли развозящего, если этого потребуют интересы команды.

 

 

 

  Александр Кристофф: «В этом году я выиграл один из самых известных спринтерских этапов, значит, я не совсем списан со счетов. Но приходят новые сильные гонщики, так что иногда приходится отступить и стать развозящим. Я немного не уверен, готов ли к этой роли. Но если команда возьмёт меня на Тур де Франс, я бы хотел выступить как можно лучше. Если плохо делаешь свою работу, твоя цена на рынке не вырастет».

 

  Александр Кристофф провёл в команде UAE Team Emirates первый сезон, в котором  принёс команде 5 побед, в том числе три – на гонках Мирового тура (выиграл этап Тура Абу-Даби, классику Eschborn-Frankfurt и 21-й этап Тур де Франс-2018).

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Теги к статье: Александр Кристофф Alexander Kristoff UAE Team Emirates

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 22:43 | Регистрация: 24.12.2017

    Да ,значит точно со счетов списывать рано, раз можешь сам признать свои недостатки. Осведомлен = вооружен.

  2. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 23:14 | Регистрация: 8.05.2013

    Как сейчас перед глазами ...Классичисима 14 года...Лука развозящий Алекса - это было здорово, это была ИСТОРИЯ. Ну, собственно, к чему всё это - по поводу чистых "столов", он, вероятно, прав, всё-таки 31 год. А вот про гонки типа Фландрии, той же Классичисимы, а может и Рубе - это он зря, можно сказать в таком возрасте самый сок для таких вещей. Но вот пойдёт ли на это команда, да и где хотя бы один дойстойный грегари?

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
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Комментарии

  • Semen057
    Первая победа Алехандро Вальве ... (3)
    Semen057-Фото
    ФИ,как некрасиво!
  • Cyrill
    Александр Кристофф: «Если плох ... (2)
    Cyrill-Фото

    Как сейчас перед глазами ...Классичисима 14 года...Лука развозящий Алекса - это было здорово, это была ИСТОРИЯ. Ну, собственно, к чему всё это - по поводу чистых "столов", он, вероятно, прав, всё-таки 31 год. А вот про гонки типа Фландрии, той же Классичисимы, а может и Рубе - это он зря, можно сказать в таком возрасте самый сок для таких вещей. Но вот пойдёт ли на это команда, да и где хотя бы один дойстойный грегари?

  • collega2011
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (20)
    collega2011-Фото
    В теории Женя,конечно прав.Убежден,что большинство,подчеркиваю,большинство из нас,если ему предоставилась бы возможность,стать успешным,богатым и тому подобное--согласились бы
    срезать углы, хитрить, блудить, актерствовать, где-то играть чуждые и неприятные тебе роли. Это вопрос,так сказать,нравственного выбора.Слишком сладок плод.biggrinВолк с Уолл-стрит с Ди Каприо-смотрите,все начистоту.Другое дело,что это идет вразрез с моралью,нравственностью и подобными ценностями.Так их давно и не соблюдают и нарушают и будут нарушать и будут не соблюдать.
    Выиграет 5 или 6 титул,Фрумм или кто-то после него и что..это не история,даже не эпизод .Это реальность в действии.Так что сильно заморачиваться я думаю не стоит.
  • ЧОРНЫЙ
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (20)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Хочешь быть успешным в этом мире - умей срезать углы, хитрить, блудить, актерствовать, где-то играть чуждые и неприятные тебе роли. Этот мир вращается так. Категорически не согласен!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Александр Кристофф: «Если плох ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да ,значит точно со счетов списывать рано, раз можешь сам признать свои недостатки. Осведомлен = вооружен.
  • Александра
    Первая победа Алехандро Вальве ... (3)
    Александра-Фото

    Ай, молодец!!

  • DV
    Первая победа Алехандро Вальве ... (3)
    DV-Фото
    Красавчик. Уделал скаевца.
  • ararat
    Saitama Criterium-2018 (3)
    ararat-Фото
    Всё таки монстро Вальверде, везде и всегда)
  • Earl57
    Saitama Criterium-2018 (3)
    Earl57-Фото

    Да уж, весело было всем - и гонщикам, и зрителям. Японцы такие затейники!

    Кто-то в бейсболе упражнялся и участвовал в гонках на детских велосипедах, кто-то учился играть на традиционных японских барабанах. Киттеля отправили на традиционный японский рынок. И это помимо гонок.

     

  • close2you
    Saitama Criterium-2018 (3)
    close2you-Фото
    Веселые приключения отважных велосипедистов в Японии:)

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