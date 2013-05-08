Александр Кристофф: «Если плохо делаешь свою работу, твоя цена на рынке не вырастет»

Александр Кристофф о своей роли в предстоящем сезоне 2019 года в команде UAE Team Emirates

Александр Кристофф завершил сезон в Японии на критериуме "Сайтама", который проводят организаторами Тур д Франс ASO, называющие его «22-м этапом» Большой Петли. В этом году 31-летний норвежский гонщик команды UAE Team Emirates стал победителем 21-го этапа Тур де Франс, финишировавшего в Париже на Елисейских Полях.

В 2019 году в команду UAE Team Emirates придёт колумбийский спринтер Фернандо Гавирия, и в интервью норвежскому сайту Procycling.no Александр Кристофф признался, что готов попробовать себя в роли развозящего, если этого потребуют интересы команды.

Александр Кристофф: «В этом году я выиграл один из самых известных спринтерских этапов, значит, я не совсем списан со счетов. Но приходят новые сильные гонщики, так что иногда приходится отступить и стать развозящим. Я немного не уверен, готов ли к этой роли. Но если команда возьмёт меня на Тур де Франс, я бы хотел выступить как можно лучше. Если плохо делаешь свою работу, твоя цена на рынке не вырастет».

Александр Кристофф провёл в команде UAE Team Emirates первый сезон, в котором принёс команде 5 побед, в том числе три – на гонках Мирового тура (выиграл этап Тура Абу-Даби, классику Eschborn-Frankfurt и 21-й этап Тур де Франс-2018).