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Примож Роглич: «Это был мой самый успешный сезон»

Примож Роглич завершил сезон 2019 года на первой строчке в индивидуальном зачете Мирового рейтинга

 

 

  Примож Роглич завершил сезон 2019 года на классике – Монументе велоспорта Ломбардии-2019, где финишировал 7-м. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma провёл лучший сезон в своей карьере, став победителем Гран-тура – Вуэльты Испании-2019, призёром Джиро д’Италия-2019. В общей сложности Примож Роглич одержал в этом году 13 побед, из которых 11 – на гонках Мирового тура. Впервые в карьере он одержал две победы на классиках и настроен в дальнейшем побороться за победу на Ломбардии.

 

Примож Роглич: «Это был мой самый успешный сезон»

 

   В интервью после Ломбардии-2019 Примож Роглич сказал: «Мы были очень мотивированы выиграть здесь, в Италии, и показали это. Когда я в форме, меня трудно победить.

 

  Думаю, соперники ехали так, чтобы не дать мне выиграть. Как говорится, когда два пса сражаются за кость, третий с ней убегает. Другие ребята в основном смотрели на меня, ждали, что я начну преследование, но Бауке был лучшим, он заслужил победу.

 

  Я благодарю команду за работу, ребята ехали очень сильно, но иного я и не ожидал. Это был на данный момент мой самый успешный сезон. На прошлой неделе я доказал, что могу бороться за победу и на однодневных гонках.

 

  Но больше всего я счастлив, что закончил сезон как гонщик номер один в мировом рейтинге. Приятно сознавать факт, что я гонщик с самым большим количеством побед в Мировом туре, пусть даже это просто статистика».

  

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 22:32 | Регистрация: 31.05.2014

    А ведь Примож прав - в 2019 году он лучший в шоссейном велоспорте. И еще раз напишу, что считаю его единственным, кто может нарушить гегемонию Скай Инеос на ТДФ.

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:28 | Регистрация: 17.05.2015

    Вот, вот - "... это просто статистика...". А должны быть ЗВАНИЕ, НАГРАДА, ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ, за которые гонцы борются с начала сезона до его окончания, главнейший ТИТУЛ, выше победителя Гран Туров, определение обладателя  которого венчает весь сезон. Тогда бы выступления на прошедших за весь год гонках оценивалась гонщиками по другому, да и борьба на них была бы поострее и пожёстче. Ведь многие сильные гонщики НИКОГДА не смогут выиграть ГТ, а вот титул АБСОЛЮТНОГО победителя мирового велоспорта - вполне. Тот же Саган. А значит - будет меньше запланированных сходов с этапов ГТ, гонщики будут ценить КАЖДОЕ место на КАЖДОЙ проведенной гонке - ведь все это отразится на ИТОГОВОМ результате  за САМОЕ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Че то он зазвездился не на шутку, раздавая себе постылые дифирамбы..я..я..я..яяяяяя. Номер 1. Неприятно читать такую приторную риторику. Тьфу.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Сергей

      BaTman

      Сегодня, 09:37 | Регистрация: 8.09.2017

      Ну он имеет право, мне кажется это ещё слишком скромно. Мог просто интервью в короне давать и никто бы не сказал что он не достоин.

  4. Camel

    Сегодня, 09:51 | Регистрация: 29.01.2017

    Цитата: kwwk
    А ведь Примож прав - в 2019 году он лучший в шоссейном велоспорте. И еще раз напишу, что считаю его единственным, кто может нарушить гегемонию Скай Инеос на ТДФ.
    Нарушить гегемонию ИНЕОС в одиночку невозможно. Пытались многие - скопом, порознь, командами, ни у кого пока не вышло.

    Цитата: Astanaforever
    Че то он зазвездился не на шутку, раздавая себе постылые дифирамбы..я..я..я..яяяяяя.Номер 1. Неприятно читать такую приторную риторику. Тьфу.
    Согласен с вами. Интервью читать противно. Надеюсь, в следующем сезоне ему рога пообломают. Крутым он был, пока паханы раны зализывали.

  5. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 10:15 | Регистрация: 5.05.2018

    Ну ну .... Один сезон ещё не значит, что ты лучший. Тот же Саган пример. В этом году его не видно было ( почти)

  6. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 10:22 | Регистрация: 25.06.2016

    Да, что-то не помню такого самодовольства ни у кого в прошлые сезоны.

    Это не сулит ему хорошего, как говорится, будь проще...

    Команда Джамбо его везла в купейном вагоне на Ломбардии, между прочим.

    Гонщики приходят и уходят, так что помни, Примож, ты в этой обойме не первый и не последний.

     

  7. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 11:12 | Регистрация: 20.06.2019

    У человека спрашивают, он отвечает. Или вы думаете, что он сам все по порядку раскладывает и поет себе дифирамбы? А если и так - пусть поет, он заслужил и доказал свою состоятельность не только на словах (где-то грустно вздохнул Лопес))), но и на деле. Где он приврал, приукрасил? Человеку приятно, он это озвучил. Плюс перевод может отражать суть не совсем точно, плюс это могут быть ответы на разные вопросы, а не монолог. Горазды все вешать ярлыки))) Вспомните, как он себя повел, когда скромняга Вальверде мотал от него, что есть мочи. Вспомните его поведение в течение всего сезона. Потом делайте выводы, человек выдохнул наконец, осознал, что добился многого. Многие из нас достигают таких высот? Никого не оскорбил вроде, команду поблагодарил, сказал очевидное, что все едут не на победу, а против него. 

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Какой Гран-тур понравился больше?

Комментарии

  • Ice
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    Ice-Фото

    У человека спрашивают, он отвечает. Или вы думаете, что он сам все по порядку раскладывает и поет себе дифирамбы? А если и так - пусть поет, он заслужил и доказал свою состоятельность не только на словах (где-то грустно вздохнул Лопес))), но и на деле. Где он приврал, приукрасил? Человеку приятно, он это озвучил. Плюс перевод может отражать суть не совсем точно, плюс это могут быть ответы на разные вопросы, а не монолог. Горазды все вешать ярлыки))) Вспомните, как он себя повел, когда скромняга Вальверде мотал от него, что есть мочи. Вспомните его поведение в течение всего сезона. Потом делайте выводы, человек выдохнул наконец, осознал, что добился многого. Многие из нас достигают таких высот? Никого не оскорбил вроде, команду поблагодарил, сказал очевидное, что все едут не на победу, а против него. 

  • Ice
    Элиа Вивиани: «Два года в кома ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Hammill
    Неужели Кофидис настолько расщедрился, что Элиа с такого крутого места ушёл, да ещё и развозящего забрал.

    Квик Степ не платит много, точнее, платит меньше всех из топовых команд, одному Жулиану жирный контратк выделили, поэтому и освобождают платежную ведомость. Вивиани тоже нормально зарабатывал, но пришлось им пожертвовать, на одну его зарплату толпу молодых наберут))) Это было предсказуемо после переподписания фрпанцуза - несколько гощиков, которые за копейки гоняться не будут, ушли. 

  • Anna P.
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    Anna P.-Фото

    Да, что-то не помню такого самодовольства ни у кого в прошлые сезоны.

    Это не сулит ему хорошего, как говорится, будь проще...

    Команда Джамбо его везла в купейном вагоне на Ломбардии, между прочим.

    Гонщики приходят и уходят, так что помни, Примож, ты в этой обойме не первый и не последний.

     

  • Mima
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    Mima-Фото
    Ну ну .... Один сезон ещё не значит, что ты лучший. Тот же Саган пример. В этом году его не видно было ( почти)
  • Mima
    Элиа Вивиани: «Два года в кома ... (6)
    Mima-Фото
    Что, старый стал для Лефевра? Не верит,что Вивиани побеждал бы и в следующем сезоне?
  • Mima
    Микель Ланда завершил работу в ... (4)
    Mima-Фото
    Если не ошибаюсь, и у Нибали с развозом- подвозом было слабовато в Мериде. Очень хочется для Ланды наконец хороших гонок, удачи, надеюсь, здесь продумать директора как его раскрыть и дать возможность ездить свободно. Удачи!
  • AAA
    Микель Ланда завершил работу в ... (4)
    AAA-Фото
    А я думаю, если его хорошо возить, он высоко стрельнет.
  • Camel
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    Camel-Фото
    Цитата: kwwk
    А ведь Примож прав - в 2019 году он лучший в шоссейном велоспорте. И еще раз напишу, что считаю его единственным, кто может нарушить гегемонию Скай Инеос на ТДФ.
    Нарушить гегемонию ИНЕОС в одиночку невозможно. Пытались многие - скопом, порознь, командами, ни у кого пока не вышло.

    Цитата: Astanaforever
    Че то он зазвездился не на шутку, раздавая себе постылые дифирамбы..я..я..я..яяяяяя.Номер 1. Неприятно читать такую приторную риторику. Тьфу.
    Согласен с вами. Интервью читать противно. Надеюсь, в следующем сезоне ему рога пообломают. Крутым он был, пока паханы раны зализывали.
  • BaTman
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
    BaTman-Фото
    Ну он имеет право, мне кажется это ещё слишком скромно. Мог просто интервью в короне давать и никто бы не сказал что он не достоин.
  • Camel
    Микель Ланда завершил работу в ... (4)
    Camel-Фото
    Просто его из команды вытеснили. Из трех капитанов он оказался послабее. Для побеждающего гонщика он и Мериде вряд ли подойдёт, там для него помощников нет.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4180
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
8 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2432
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2307
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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