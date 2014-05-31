Примож Роглич: «Это был мой самый успешный сезон»

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- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 21:26
Примож Роглич завершил сезон 2019 года на первой строчке в индивидуальном зачете Мирового рейтинга
Примож Роглич завершил сезон 2019 года на классике – Монументе велоспорта Ломбардии-2019, где финишировал 7-м. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma провёл лучший сезон в своей карьере, став победителем Гран-тура – Вуэльты Испании-2019, призёром Джиро д’Италия-2019. В общей сложности Примож Роглич одержал в этом году 13 побед, из которых 11 – на гонках Мирового тура. Впервые в карьере он одержал две победы на классиках и настроен в дальнейшем побороться за победу на Ломбардии.
В интервью после Ломбардии-2019 Примож Роглич сказал: «Мы были очень мотивированы выиграть здесь, в Италии, и показали это. Когда я в форме, меня трудно победить.
Думаю, соперники ехали так, чтобы не дать мне выиграть. Как говорится, когда два пса сражаются за кость, третий с ней убегает. Другие ребята в основном смотрели на меня, ждали, что я начну преследование, но Бауке был лучшим, он заслужил победу.
Я благодарю команду за работу, ребята ехали очень сильно, но иного я и не ожидал. Это был на данный момент мой самый успешный сезон. На прошлой неделе я доказал, что могу бороться за победу и на однодневных гонках.
Но больше всего я счастлив, что закончил сезон как гонщик номер один в мировом рейтинге. Приятно сознавать факт, что я гонщик с самым большим количеством побед в Мировом туре, пусть даже это просто статистика».
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Ice
Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
У человека спрашивают, он отвечает. Или вы думаете, что он сам все по порядку раскладывает и поет себе дифирамбы? А если и так - пусть поет, он заслужил и доказал свою состоятельность не только на словах (где-то грустно вздохнул Лопес))), но и на деле. Где он приврал, приукрасил? Человеку приятно, он это озвучил. Плюс перевод может отражать суть не совсем точно, плюс это могут быть ответы на разные вопросы, а не монолог. Горазды все вешать ярлыки))) Вспомните, как он себя повел, когда скромняга Вальверде мотал от него, что есть мочи. Вспомните его поведение в течение всего сезона. Потом делайте выводы, человек выдохнул наконец, осознал, что добился многого. Многие из нас достигают таких высот? Никого не оскорбил вроде, команду поблагодарил, сказал очевидное, что все едут не на победу, а против него.
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Ice
Элиа Вивиани: «Два года в кома ... (6)
Цитата: Hammill
Неужели Кофидис настолько расщедрился, что Элиа с такого крутого места ушёл, да ещё и развозящего забрал.
Квик Степ не платит много, точнее, платит меньше всех из топовых команд, одному Жулиану жирный контратк выделили, поэтому и освобождают платежную ведомость. Вивиани тоже нормально зарабатывал, но пришлось им пожертвовать, на одну его зарплату толпу молодых наберут))) Это было предсказуемо после переподписания фрпанцуза - несколько гощиков, которые за копейки гоняться не будут, ушли.
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Anna P.
Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
Да, что-то не помню такого самодовольства ни у кого в прошлые сезоны.
Это не сулит ему хорошего, как говорится, будь проще...
Команда Джамбо его везла в купейном вагоне на Ломбардии, между прочим.
Гонщики приходят и уходят, так что помни, Примож, ты в этой обойме не первый и не последний.
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Mima
Микель Ланда завершил работу в ... (4)
Если не ошибаюсь, и у Нибали с развозом- подвозом было слабовато в Мериде. Очень хочется для Ланды наконец хороших гонок, удачи, надеюсь, здесь продумать директора как его раскрыть и дать возможность ездить свободно. Удачи!
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Camel
Примож Роглич: «Это был мой са ... (8)
Цитата: kwwk
А ведь Примож прав - в 2019 году он лучший в шоссейном велоспорте. И еще раз напишу, что считаю его единственным, кто может нарушить гегемонию Скай Инеос на ТДФ.
Нарушить гегемонию ИНЕОС в одиночку невозможно. Пытались многие - скопом, порознь, командами, ни у кого пока не вышло.
Цитата: Astanaforever
Че то он зазвездился не на шутку, раздавая себе постылые дифирамбы..я..я..я..яяяяяя.Номер 1. Неприятно читать такую приторную риторику. Тьфу.
Согласен с вами. Интервью читать противно. Надеюсь, в следующем сезоне ему рога пообломают. Крутым он был, пока паханы раны зализывали.
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Camel
Микель Ланда завершил работу в ... (4)
Просто его из команды вытеснили. Из трех капитанов он оказался послабее. Для побеждающего гонщика он и Мериде вряд ли подойдёт, там для него помощников нет.
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