Примож Роглич: «Это был мой самый успешный сезон»

Примож Роглич завершил сезон 2019 года на первой строчке в индивидуальном зачете Мирового рейтинга

Примож Роглич завершил сезон 2019 года на классике – Монументе велоспорта Ломбардии-2019, где финишировал 7-м. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma провёл лучший сезон в своей карьере, став победителем Гран-тура – Вуэльты Испании-2019, призёром Джиро д’Италия-2019. В общей сложности Примож Роглич одержал в этом году 13 побед, из которых 11 – на гонках Мирового тура. Впервые в карьере он одержал две победы на классиках и настроен в дальнейшем побороться за победу на Ломбардии.

В интервью после Ломбардии-2019 Примож Роглич сказал: «Мы были очень мотивированы выиграть здесь, в Италии, и показали это. Когда я в форме, меня трудно победить.

Думаю, соперники ехали так, чтобы не дать мне выиграть. Как говорится, когда два пса сражаются за кость, третий с ней убегает. Другие ребята в основном смотрели на меня, ждали, что я начну преследование, но Бауке был лучшим, он заслужил победу.

Я благодарю команду за работу, ребята ехали очень сильно, но иного я и не ожидал. Это был на данный момент мой самый успешный сезон. На прошлой неделе я доказал, что могу бороться за победу и на однодневных гонках.

Но больше всего я счастлив, что закончил сезон как гонщик номер один в мировом рейтинге. Приятно сознавать факт, что я гонщик с самым большим количеством побед в Мировом туре, пусть даже это просто статистика».