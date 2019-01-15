Винченцо Нибали не определился с выбором Гран-тура в 2019 году

Винченцо Нибали: «Сложно сказать, какой из Гран-туров сделаю главной целью в 2019 году»

Винченцо Нибали завершил сезон на критериуме «Сайтама». Он поехал в Японию, успев отдохнуть в Занзибаре, из-за чего не присутствовал на презентации маршрутов Джиро д’Италия и Тур де Франс-2019. Капитан команды Bahrain-Merida ещё не успел подробно изучить маршруты и в интервью после критериума сказал, что не исключает возможности проехать оба Гран-тура.

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Винченцо Нибали: «Перед тем, как поехать в Японию, я провёл в Европе всего 10 часов. Поэтому ещё не успел посмотреть маршруты в деталях. Видел только карты. Мой отдых (в Занбизаре) был забронирован ещё в мае этого года, задолго до того, как меня пригласили присутствовать на презентации маршрута Джиро д’Италия-2019 вместе с Крисом Фрумом.

Я знаю, что Джиро стартует в Болонье, потом поедет в Тоскану, где я гонялся, когда был юниором и андером. Видел, что будет горная разделка в Сан-Марино, а также несколько трудных горных этапов со сложными спусками.

Слышал и о том, что разделки на Тур де Франс-2019 будут короткими. Но это всё, что я знаю.

Я ещё не разговаривал с руководством команды Bahrain-Merida, поэтому сейчас сложно сказать, какой из Гран-туров поставлю своей главной целью. В 2019 году могу нацелиться на Джиро или на Тур, или, возможно, даже на оба Гран-тура. Я стараюсь менять свои цели на Гран-туры, и в этом году был в форме на Тур де Франс, когда моя гонка внезапно прервалась.

Участие в Джиро д’Италия для меня всегда особенное, потому что я итальянец. Но пока ещё ничего не решено».

Напомним, что Винченцо Нибали был вынужден сойти с Тур де Франс-2018 с переломом позвоночника, упав на 12-м этапе до Альп д’Юэз по вине одного из зрителей.

Винченцо Нибали и команда Bahrain-Merida подали иск, требуя возмещения ущерба. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 10 ноября Нибали встретится с полицейскими Гренобля, которые расследуют инцидент, приведший к падению и травме гонщика.

Винченцо Нибали: «Мы с командой дорого заплатили за эту ситуацию, потому что команда 70% внимания получает на Тур де Франс. Помимо вреда здоровью есть и экономический ущерб. И потом, разве это правильно, что Криса Фрума, хотя он никогда не жаловался, ударили, когда он делал свою работу? Он получил удар как раз перед тем, как я упал. Слишком часто приходится вести гонку в безумных ситуациях».