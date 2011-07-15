Крис Фрум о своих соперниках на Тур де Франс-2017

Трёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум (Chris Froome) начинает финальный этап подготовки к борьбе за четвёртый титул. Он примет участие в Критериума Дофине, стартующем 4 июня. В интервью Reuters 32-летний британский гонщик команды Sky рассказал, кого считает своими главными соперниками на Тур де Франс-2017.

Крис Фрум: «Думаю, Наиро Кинтане будет трудно проехать и Джиро д’Италия, и Тур де Франс. Моими главными соперниками будут ребята, не участвовавшие в Джиро – Ричи Порт, Альберто Контадор и Роман Барде.

Хотя Кинтана может лучше выступить на Тур де Франс, потому что он гонщик такого типа, который чувствует себя лучше на втором Гран-туре, чем на первом.

Ричи Порт потрясающе едет этот сезон, он выиграл Тур Даун Андер, Тур Романдии. Думаю, маршрут этого Тур де Франс ему очень подходит. У него точно есть шанс побороться за победу. Этот сезон покажет, на что способен Ричи. Я всегда в него верил.

Если после Тур де Франс всё будет хорошо, я поеду Вуэльту Испании. Я провожу такую же подготовку, как и в прошлом году. Думаю, это сработает».

Одним из главных помощников Криса Фрума в борьбе за четвёртую победу на Тур де Франс будет Герант Томас, который был вынужден сойти с Джиро д’Италия-2017 после падения на этапе до Блокхауса.

Крис Фрум: «С одной стороны, для Геранта стало сильным ударом то, что он не смог финишировать на Джиро д’Италия. Но с точки зрения Тур де Франс это даже хорошо, потому что он сможет быть свежее, у него будет больше времени на подготовку».