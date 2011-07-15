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Крис Фрум о своих соперниках на Тур де Франс-2017

Крис Фрум о своих соперниках на Тур де Франс-2017

 

 

  Трёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум (Chris Froome) начинает финальный этап подготовки к борьбе за четвёртый титул. Он примет участие в Критериума Дофине, стартующем 4 июня. В интервью Reuters 32-летний британский гонщик команды Sky рассказал, кого считает своими главными соперниками на Тур де Франс-2017.

 

Крис Фрум о своих соперниках на Тур де Франс-2017  Крис Фрум: «Думаю, Наиро Кинтане будет трудно проехать и Джиро д’Италия, и  Тур де Франс. Моими главными соперниками будут ребята, не участвовавшие в Джиро – Ричи Порт, Альберто Контадор и Роман Барде.

 

  Хотя Кинтана может лучше выступить на Тур де Франс, потому что он гонщик такого типа, который чувствует себя лучше на втором Гран-туре, чем на первом.

 

  Ричи Порт потрясающе едет этот сезон, он выиграл Тур Даун Андер, Тур Романдии. Думаю, маршрут этого Тур де Франс ему очень подходит. У него точно есть шанс побороться за победу. Этот сезон покажет, на что способен Ричи. Я всегда в него верил.

 

  Если после Тур де Франс всё будет хорошо, я поеду Вуэльту Испании. Я провожу такую же подготовку, как и в прошлом году. Думаю, это сработает».

 

 

  Одним из главных помощников Криса Фрума в борьбе за четвёртую победу на Тур де Франс будет Герант Томас, который был вынужден сойти с Джиро д’Италия-2017 после падения на этапе до Блокхауса.

 

  Крис Фрум: «С одной стороны, для Геранта стало сильным ударом то, что он не смог финишировать на Джиро д’Италия. Но с точки зрения Тур де Франс это даже хорошо, потому что он сможет быть свежее, у него будет больше времени на подготовку».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

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  1. Имя: Андрей

    Андрон

    Сегодня, 07:30 | Регистрация: 4.10.2015

      Для такого интервью не нужен был бы и сам Фрум. Журналист Рейтер может и сам такие банальности писать, не отвлекая человека от своих дел. 

    1. Имя: serghi

      serghi

      Сегодня, 09:49 | Регистрация: 9.08.2011

      Так, деликатно порассуждал, кто будет на остальных местах подиума...

  2. Znak

    Сегодня, 07:46 | Регистрация: 8.09.2016

    Когда Скай завалился об мотоциклиста на Джире, я сказал себе: "Ну все, Скай сегодня выиграл Тур"))))

  3. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 08:13 | Регистрация: 11.07.2015

    жил да был на свете Крис.

    долго в Кении не кис.

    приобрел велосипед,

    покорил на нем весь свет.

     

    обаятельный,отважный 

    и совсем совсем не важный.

    часто ездит по приборам,

    соревнуясь с Контадором.

     

    уважает всех вокруг.

    и болельщиков он друг.

     

     

    Хотя Кинтана может лучше выступить на Тур де Франс, потому что он гонщик такого типа, который чувствует себя лучше на втором Гран-туре, чем на первом.

     

     

    поржал) а на третьем он ваще всех порвет))

     

     

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 08:23 | Регистрация: 27.07.2011

    помоему Кинтана не особо так перетрудился на Джиро

    придется рвать на туре

     

  5. Meilleur

    Сегодня, 08:58 | Регистрация: 15.07.2011

    Цитата: rude_rider
    помоему Кинтана не особо так перетрудился на Джиро
    придется рвать на туре

    Думаю, перетрудился в разы больше, нежели проходил бы обычные тренировочные сборы.

    1. Имя: Андрей

      ТОЛСТЫЙ МАЧО

      Сегодня, 09:26 | Регистрация: 11.07.2015

      а вот фиг его знает) судя по рассказам Сережи Курдюкова,Наиро на тренеровках живет чуть ли не на высоте в 5 тысяч км над уровнем моря,в деревянной хижине дяди Тома.кушает чо соберет во время горных протяжек,ну там орла поймает или еще чо) и так далее) про почистить зубы и туалет нормальный вообще даж не упоминаю)нету на пятитысячниках такого)) так что на Джиро то он отдыхал)) питался нормально и кушал))

      "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

      «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».

  6. Znak

    Сегодня, 09:29 | Регистрация: 8.09.2016

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    поржал)

     

    Есть основания для этого?

    Помнится в прошлом году Кинтана на Туре был третим, а на Вуэльте первым.

     

    1. Имя: Андрей

      ТОЛСТЫЙ МАЧО

      Сегодня, 10:05 | Регистрация: 11.07.2015

      а в 2014 Кинтана выиграл Джиро.и чо?
      сразу) первым заходом) как так?))

      "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

      «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».

      1. Znak

        Сегодня, 10:21 | Регистрация: 8.09.2016

        Де нет не чо))) Фрум вон был очень близок к дублю в прошлом году. Знаю людей, которые до сих пор не могут простить Контадору, что он вытащил Кинтану в отрыв.

        1. Имя: Андрей

          ТОЛСТЫЙ МАЧО

          Сегодня, 10:25 | Регистрация: 11.07.2015

          так в том и суть.сам по себе Наиро ГТ выиграть уже не может.
          поэтому Фрум,по сути,изящно потроллил Кинтану и Вас))
          и,как выяснилось,удачно))))))

          "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

          «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».

          1. Znak

            Сегодня, 10:31 | Регистрация: 8.09.2016

            Не так это просто сделать (потролить). Я вообще считаю, что он сказал так из политкорректности. Деликатный он. Но основания так сказать у него были.

  7. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 10:09 | Регистрация: 11.07.2015

    для меня прошедшая Джиро стала знаковой в отношении Наиро.

    и я считаю-пик его прошел.

    и он больше НИКОГДА ничего стоящего не выиграет.

    почему? да потому что он,по сути,перестал развиваться как гонщик,ехал на старом багаже.

    да,там багаж очень большой,но уже его не хватает.

    дальше будет еще труднее Наиро.

    и если не произойдет полной его перезагрузки,смены команды например,смены тренера и так далее-он как гонщик просто закончится.

    можете кидать камнями,но вот такое у меня мнение.

    Дюмулан показал всему миру,как можно уделывать в горе Колубмийца.

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».

    1. Znak

      Сегодня, 10:51 | Регистрация: 8.09.2016

      Болельщиков Кинтаны Ваше "можете кидать камнями" должно напугать. Ибо этой фразой сопровождалось Ваше предсказание победы Дюмулана на этой Джире. Я запомнил)))))

  8. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 10:48 | Регистрация: 4.01.2015

    Крис Фрум: «Думаю, Наиро Кинтане будет трудно проехать и Джиро д’Италия, и Тур де Франс. Моими главными соперниками будут ребята, не участвовавшие в Джиро – Ричи Порт, Альберто Контадор и Роман Барде.

    Вот вам и итоговый подиум генерала), а Крис Фрум - четвёртый лишний)

     

    А если серьезно, почему то вообще не упомянул Эль Чавито...а зря, колумбиец покажет ещё свои зубки на Туре

    1. Имя: Андрей

      ТОЛСТЫЙ МАЧО

      Сегодня, 10:55 | Регистрация: 11.07.2015

      а Вальверде?)) он вполне может заехать на подиум.
      если в кои то веки будет Капитаном и некоторые будут работать на него)
      а Ильнур?)) ведь есть некоторые шансы что Зак поедет ТДФ)

      "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

      «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».

      1. Znak

        Сегодня, 11:02 | Регистрация: 8.09.2016

        Если не забуду, напишу в превью этапа, на котором капнет Вальверде.

  9. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 11:04 | Регистрация: 11.07.2015

    сначала все ждали,когда капнет Том) теперь будут ждать,когда капнет Алехандро)))

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
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2 - 4 июня 2017

Hammer Sportzone Limburg

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (18)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    сначала все ждали,когда капнет Том) теперь будут ждать,когда капнет Алехандро)))

  • Znak
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (18)
    Znak-Фото
    Если не забуду, напишу в превью этапа, на котором капнет Вальверде.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (18)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    а Вальверде?)) он вполне может заехать на подиум.
    если в кои то веки будет Капитаном и некоторые будут работать на него)
    а Ильнур?)) ведь есть некоторые шансы что Зак поедет ТДФ)
  • Znak
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (18)
    Znak-Фото
    Болельщиков Кинтаны Ваше "можете кидать камнями" должно напугать. Ибо этой фразой сопровождалось Ваше предсказание победы Дюмулана на этой Джире. Я запомнил)))))
  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Крис Фрум: «Думаю, Наиро Кинтане будет трудно проехать и Джиро д’Италия, и Тур де Франс. Моими главными соперниками будут ребята, не участвовавшие в Джиро – Ричи Порт, Альберто Контадор и Роман Барде.

    Вот вам и итоговый подиум генерала), а Крис Фрум - четвёртый лишний)

     

    А если серьезно, почему то вообще не упомянул Эль Чавито...а зря, колумбиец покажет ещё свои зубки на Туре

  • Znak
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (18)
    Znak-Фото
    Не так это просто сделать (потролить). Я вообще считаю, что он сказал так из политкорректности. Деликатный он. Но основания так сказать у него были.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (18)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    так в том и суть.сам по себе Наиро ГТ выиграть уже не может.
    поэтому Фрум,по сути,изящно потроллил Кинтану и Вас))
    и,как выяснилось,удачно))))))
  • Znak
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (18)
    Znak-Фото
    Де нет не чо))) Фрум вон был очень близок к дублю в прошлом году. Знаю людей, которые до сих пор не могут простить Контадору, что он вытащил Кинтану в отрыв.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (18)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    для меня прошедшая Джиро стала знаковой в отношении Наиро.

    и я считаю-пик его прошел.

    и он больше НИКОГДА ничего стоящего не выиграет.

    почему? да потому что он,по сути,перестал развиваться как гонщик,ехал на старом багаже.

    да,там багаж очень большой,но уже его не хватает.

    дальше будет еще труднее Наиро.

    и если не произойдет полной его перезагрузки,смены команды например,смены тренера и так далее-он как гонщик просто закончится.

    можете кидать камнями,но вот такое у меня мнение.

    Дюмулан показал всему миру,как можно уделывать в горе Колубмийца.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (18)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    а в 2014 Кинтана выиграл Джиро.и чо?
    сразу) первым заходом) как так?))

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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