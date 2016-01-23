Крис Фрум выехал на тренировку впервые после травмы

Крис Фрум впервые после травмы тренировался на велодроме

Четырёхкратный победитель Тур де Франс, Крис Фрум впервые после июньского падения на Критериуме Дофине, выехал на тренировку. 34-летний британский гонщик команды Ineos после нескольких операций тренировался в помещении на станке, а 29 августа впервые проехал два круга по велодрому в Ницце.

Видео, на котором Крис Фрум объясняет одному из своих коллег обстоятельства падения, выложил в Твиттере болельщик.

Ça a l'air d'aller plutôt bien pour Chris Froome🇬🇧! Le coureur est en train d'expliquer sa chute à un collègue aux alentours de Nice aujourd'hui.

Quel mental pour revenir si rapidemment sur un vélo, chapeau. 👏👏 pic.twitter.com/8GzgdGpxdX — Nico 🤙🚵‍♂️ (@Nico_isn) August 29, 2019

В начале августа Крис Фрум в большом интервью рассказал, что его главной целью является участие в Тур де Франс-2020.

Перед стартом Вуэльты Испании-2019 Крису Фруму была вручена красная майка победителя Вуэльты Испании-2011, он был официально признан победителем после дисквалификации Хуана-Хосе Кобо.

Крис Фрум: «Этот титул, красная майка, очень много для меня значат. Та гонка в 2011 была совершенно особенной для меня. Тогда я впервые поверил, что могу претендовать на победу в Гран-туре. В той гонке я одержал первую профессиональную победу (17-й этап Вуэльты Испании-2011), с ней у меня связаны дорогие воспоминания.

С одной стороны немного странно, когда через 8 лет тебя называют победителем, с другой, это очень значимая победа в моём «пальмарес».

Если бы я выиграл её тогда, то всё было бы по-другому – я смог бы стоять на подиуме в Мадриде и впитывать ощущения победы на своём первом Гран-туре и того, что стал первым британским гонщиком, выигравшим Вуэльту Испании. Это было бы потрясающе, но и сейчас это событие для меня особенное. Хотя майку я получил за прошлый результат, она останется для меня ценным достижением».