VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Крис Фрум выехал на тренировку впервые после травмы

Крис Фрум впервые после травмы тренировался на велодроме

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс, Крис Фрум впервые после июньского падения на Критериуме Дофине, выехал на тренировку. 34-летний британский гонщик команды Ineos  после нескольких операций тренировался в помещении на станке, а 29 августа  впервые проехал два круга по велодрому в Ницце.  

 

 

  Видео, на котором Крис Фрум объясняет одному из своих коллег обстоятельства падения, выложил в Твиттере болельщик.  

 

 

 

 

  В начале августа Крис Фрум в большом интервью рассказал, что его главной целью является участие в Тур де Франс-2020.

 

  Перед стартом Вуэльты Испании-2019 Крису Фруму была вручена красная майка победителя Вуэльты Испании-2011, он был официально признан победителем после дисквалификации Хуана-Хосе Кобо.

 

 

  Крис Фрум: «Этот титул, красная майка, очень много для меня значат. Та гонка в 2011 была совершенно особенной для меня. Тогда я впервые поверил, что могу претендовать на победу в Гран-туре. В той гонке я одержал первую профессиональную победу (17-й этап Вуэльты Испании-2011), с ней у меня связаны дорогие воспоминания.

 

  С одной стороны немного странно, когда через 8 лет тебя называют победителем, с другой, это очень значимая победа в моём «пальмарес».

 

  Если бы я выиграл её тогда, то всё было бы по-другому – я  смог бы стоять на подиуме в Мадриде и впитывать ощущения победы на своём первом Гран-туре и того, что стал первым британским гонщиком, выигравшим Вуэльту Испании. Это было бы потрясающе, но и сейчас это событие для меня особенное. Хотя майку я получил  за прошлый результат, она останется для меня ценным достижением».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 20:25 | Регистрация: 4.01.2018

    Вот прям надо торопиться?

    А что, давай. Не успел из больницы выйти, и сразу на гонку.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Первая профессиональная победа в карьере на этапе , на той Вуэльте и сразу ее победитель в общем зачете. Победитель Гран Тура. !!!!!!! Вы представляете? Такое бывает? Да нивжизь. )))

    Ура.

  3. Walther

    Сегодня, 22:12 | Регистрация: 23.01.2016

    Восстанавливаяся, Фруми. Без тебя скучно.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

29 августа - 1 сентября 2019

Deutschland Tour

7 - 14 сентября 2019

Tour of Britain

13 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Quebec

15 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Montreal

22 - 29 сентября 2019

Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • opaque
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (36)
    opaque-Фото
    Роглич порадовал. Вальверде тоже, но он капнет, впоследствии, к сожалению. А Роглич силён.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (14)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: tds
    Цитата: RexDroid
    Взять и защищать майку только правильные могучие команды могут.
    Защищать майку могут только одна команда от и до. И это Ineos, Казахи правильно делают, берегут команду!
    Да,тем более печальный опыт такого уже был
  • AAA
    Тур Алматы-2019. Этап 2 (7)
    AAA-Фото
    Груздева только не трогайте, пашет мама не горюй....
  • Yuriy 17
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Поскольку  весь этот горный этап проходит на высоте от 900 до 2095 метров - то, понятно, что некоторым изначальным преимуществом будут обладать колумбийцы А. Лопес и Н. Кинтана.

     

    Они фавориты на победу этом этапе.

     

    Фаворитка гарема.
    Художник Леон Франсуа Комерр

     

  • Walther
    Крис Фрум выехал на тренировку ... (3)
    Walther-Фото
    Восстанавливаяся, Фруми. Без тебя скучно.
  • tds
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (14)
    tds-Фото
    Цитата: RexDroid
    Взять и защищать майку только правильные могучие команды могут.
    Защищать майку могут только одна команда от и до. И это Ineos, Казахи правильно делают, берегут команду!
  • RexDroid
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (14)
    RexDroid-Фото
    Взять и защищать майку только правильные могучие команды могут.
  • uran
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (14)
    uran-Фото
    Не понимаю негодования по поводу Астаны. Ну невозможно весь гт вспахивать на догонки отрыва. Они не Скай и даже не мувистар, и загнать команду на середине гонке это лишить Лопеса всяческого шанса на помощь от своих
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (8)
    Николай Н.-Фото

    Этап серьёзный, но прогноз делать не буду. В этом году Вуэльта не предсказуема.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Астана играет в кошки-мышки с группой. Хочет возьмёт маячку, а хочет отдаст. Главное, чтоб не заигралась.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

31 августа

Moreno Hofland (EF Education First)

Matti Breschel (EF Education First)

Salvatore Puccio (Team INEOS)

Maurits Lammertink (Roompot - Charles)

Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step)

Kim Magnusson (Riwal - Readynez Cycling Team)

Sergio Samitier (Euskadi - Murias)

Giovanni Carboni (Bardiani - CSF)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2019 (199)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)