Команда Ineos: «Крис Фрум обсуждает планы по восстановлению»

Врачи довольны прогрессом в состоянии Криса Фрума после операции

Команда Ineos сообщает, что после успешной операции этим утром Крис Фрум принял участие в обсуждении процесса его восстановления, а также выразил благодарность за все сообщения с поддержкой, которые пришли в его адрес за последние сутки.

В ближайшие дни британский гонщик, пострадавший в результате падения на высокой скорости во время разведки 4 этапа Критериума Дофине-2019, останется в палате интенсивной терапии.

Врач команды Ineos Ричард Ашер: «Крис находится в палате интенсивной терапии под наблюдением консультантов и врача-ортопеда, который провёл ему операцию. Операция длилась 6 часов и прошла очень хорошо. На данный момент врачи довольны прогрессом в состоянии его здоровья.

Крис останется в больнице под наблюдением в ближайшие несколько дней. Очень радует, что он уже активно обсуждает варианты своего восстановления».

Главный хирург, специалист по спортивным травмам больницы Сент-Этьенна Реми Филиппо (Remi Philippot) в интервью французскому агентству AFP сообщил: «Удар на скорости 50 км/ч, при том, что тело не было защищено, стал причиной сильных повреждений.

У Криса Фрума психология победителя, он очень скоро вернётся. Он сразу начал спрашивать, когда сможет вернуться на велосипед. Он может начать выступать примерно через 6 месяцев. Самого необходимого хирургического вмешательства требовал сложный открытый перелом правой бедренной кости».