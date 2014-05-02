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Команда Ineos: «Крис Фрум обсуждает планы по восстановлению»

Врачи довольны прогрессом в состоянии Криса Фрума после операции

 

  Команда Ineos сообщает, что после успешной операции этим утром Крис Фрум принял участие в обсуждении процесса его восстановления, а также выразил благодарность за все сообщения с поддержкой, которые пришли в его адрес за последние сутки.

 

  В ближайшие дни британский гонщик, пострадавший в результате падения на высокой скорости во время разведки 4 этапа Критериума Дофине-2019, останется в палате интенсивной терапии.

 

 

  Врач команды Ineos Ричард Ашер: «Крис находится в  палате интенсивной терапии под наблюдением консультантов и врача-ортопеда, который провёл ему операцию. Операция длилась 6 часов и прошла очень хорошо. На данный момент врачи довольны прогрессом в состоянии его здоровья.

 

  Крис останется в больнице под наблюдением в ближайшие несколько дней. Очень радует, что  он уже активно обсуждает варианты своего восстановления».

 

  Главный хирург, специалист по спортивным травмам больницы Сент-Этьенна Реми Филиппо (Remi Philippot) в интервью французскому агентству AFP сообщил: «Удар на скорости 50 км/ч, при том, что тело не было защищено, стал причиной сильных повреждений.

 

  У Криса Фрума психология победителя, он очень скоро вернётся. Он сразу начал спрашивать, когда сможет вернуться на велосипед. Он может начать выступать примерно через 6 месяцев. Самого необходимого хирургического вмешательства требовал сложный открытый перелом правой бедренной кости».

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos

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  1. Имя: Владимир

    niktim

    Вчера, 20:42 | Регистрация: 30.06.2017

    Оптимистичноacute

  2. Имя: Юра

    YuraHist

    Вчера, 20:49 | Регистрация: 2.05.2014

    Пока обсуждают планы по восстановлению, Фрум может стать победителем Вуэльты 2011 https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-yJ-CgufiAhVOx4sKHYc
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    ught-doping-427070&psig=AOvVaw3YzChtRYgOn3lctB-7pzU1&ust=1560534459577548

  3. Имя: Глеб Терентьев

    Giant72

    Вчера, 20:58 | Регистрация: 29.09.2014

    Цитата: YuraHist
    Пока обсуждают планы по восстановлению, Фрум может стать победителем Вуэльты 2011 https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-yJ-CgufiAhVOx4sKHYc
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    ught-doping-427070&psig=AOvVaw3YzChtRYgOn3lctB-7pzU1&ust=1560534459577548
    Уже стал

  4. Имя: Юра

    YuraHist

    Вчера, 21:17 | Регистрация: 2.05.2014

    Цитата: Giant72
    Цитата: YuraHist
    Пока обсуждают планы по восстановлению, Фрум может стать победителем Вуэльты 2011 https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-yJ-CgufiAhVOx4sKHYc
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    ught-doping-427070&psig=AOvVaw3YzChtRYgOn3lctB-7pzU1&ust=1560534459577548
    Уже стал
    "Закатали" Кобо через 8 лет

  5. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 22:31 | Регистрация: 14.12.2015

    Ну, слава Богу! Поправляется. Жив, хоть и не здоров. 

    Можно выдохнуть... едем дальше? 

     

    Делаем ставки? Кто возьмёт ТДФ19?

  6. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 23:16 | Регистрация: 5.05.2018

    Цитата: YuraHist
    Цитата: Giant72
    Цитата: YuraHist
    Пока обсуждают планы по восстановлению, Фрум может стать победителем Вуэльты 2011 https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-yJ-CgufiAhVOx4sKHYc
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    ught-doping-427070&psig=AOvVaw3YzChtRYgOn3lctB-7pzU1&ust=1560534459577548
    Уже стал
    "Закатали" Кобо через 8 лет
    А как насчёт Вуэльты 2017??)) Поправляйся, Фруми

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Комментарии

  • BaTman
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (53)
    BaTman-Фото
    Цитата: DV
    Цитата: Hammill
    дело не в Путине, а в наличие/отсутствии каких-то моральных ценностей.
    Т.е. чувак жрет сальбутамол(анализы дают превышение допустимых норм), а потом бегает и это моральные ценности?
    Цитата: DV
    Цитата: Hammill
    я уже понял, что для тебя желать кому-нибудь вреда здоровью или возможно даже гибели - нормально. просто потому что человек тебя не устраивает. смотри, как бы карма, в которую ты веришь, не прилетела к тебе. вопросов и не было.
    если буду жрать(доп) и тем самым обманывать окружающих,то пусть догонит
    Цитата: DV
    Цитата: Hammill
    я уже понял, что для тебя желать кому-нибудь вреда здоровью или возможно даже гибели - нормально. просто потому что человек тебя не устраивает. смотри, как бы карма, в которую ты веришь, не прилетела к тебе. вопросов и не было.
    если буду жрать(доп) и тем самым обманывать окружающих,то пусть догонит
    Зачем тебе что то жрать на диване ? Высер на форуме, когда люди расстроены из-затравмы спортсмена, можно и без допинга сделать. Тебе допинг нужен что бы вести себя достойно :-)
  • am14
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (24)
    am14-Фото
    Интересно, как сам Крис к этому отнесётся. Насколько помню, покойный Микеле Скарпони говорил, что не считает себя победителем Джиро, да и Энди Шлек не выражал бурной радости после бана Конты.
  • GTX
    Тур Бельгии-2019. Этап 2 (3)
    GTX-Фото
    Жаль по Евроспорту не показуют, классный этап, много забавных моментов (особенно с Ван Хойдонком и нейтральной техничкой)
  • velodoctor
    Дубль Ваута ван Арта на Критер ... (3)
    velodoctor-Фото

    Новое поколение супер бельгийцев

  • SportSpirit
    Тур Бельгии-2019. Этап 2 (3)
    SportSpirit-Фото

    Наконец-то! 

    И этап такой сочный) 

  • Mima
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (24)
    Mima-Фото
    Цитата: Brodyazhnik
    И дааааа... Отдать титул от человека основываясь на странных показателях человеку напрямую превышавшему допустимые нормы. Маразматики
    Согласна
  • SportSpirit
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (24)
    SportSpirit-Фото
    Лайфхак)
    Тем более, что Уиггинз недавно высказывался, что в Скай была слишком казарменная дисциплина, даже победы не праздновали. То ли дело в других командах)
  • Mima
    Команда Ineos: «Крис Фрум обсу ... (6)
    Mima-Фото
    Цитата: YuraHist
    Цитата: Giant72
    Цитата: YuraHist
    Пока обсуждают планы по восстановлению, Фрум может стать победителем Вуэльты 2011 https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-yJ-CgufiAhVOx4sKHYc
    zCqMQzPwBegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cyclingweekly.com%2Fnews%2Fracing%2Fvue
    lta-a-espana%2Fchris-froome-crowned-winner-2011-vuelta-espana-juan-jose-cobo-ca
    ught-doping-427070&psig=AOvVaw3YzChtRYgOn3lctB-7pzU1&ust=1560534459577548
    Уже стал
    "Закатали" Кобо через 8 лет
    А как насчёт Вуэльты 2017??)) Поправляйся, Фруми
  • GTX
    Дубль Ваута ван Арта на Критер ... (3)
    GTX-Фото
    Цитата: Arciv
    Удивляет. Весной не плохо боролся на классиках, а сейчас выстрелил. Интересно, как они с Гроневегеном будут делить этапы ТДФ
    А не чего делить, Груневеген в традиционном спринте на голову сильнее Ваута
  • Arciv
    Дубль Ваута ван Арта на Критер ... (3)
    Arciv-Фото
    Удивляет. Весной не плохо боролся на классиках, а сейчас выстрелил. Интересно, как они с Гроневегеном будут делить этапы ТДФ

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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