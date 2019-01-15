Крис Фрум на любительской велогонке Ригоберто Урана в Колумбии

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- Дата:
- Вчера, 19:59
Крис Фрум принял участие в любительской велогонке Ригоберто Урана
Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум в этом году не стал завершать сезон на критериуме Saitama, отправившись вместо этого в Колумбию, чтобы присутствовать на велогонке Джиро де Риго (Giro de Rigo).
Джиро де Риго – любительская велогонка, созданная колумбийским гонщиком команды EF Education First-Drapac Ригоберто Ураном, который был товарищем Фрума по команде Sky в 2011-2013 годах. Вместе с Крисом Фрумом в спортивном мероприятии Ригоберто Урана приняли участие и другие колумбийские гонщики - Серхио Энао, Себастьян Энао, Эган Берналь, а также Альваро Ходег, Фернандо Гавирия, Дани Мартинес и Хулиан Кардонас.
Велогонка «Джиро де Риго» собрала около 2000 любителей велоспорта, которые часть 140 км дистанции, проложенной по родному региону Ригоберто Урана – Антиокии (Antioquia) от Гуатапе (Guatapé) через Сан-Рафаэль и Сан-Карлос, проехали вместе с профессиональными велогонщиками.
Крис Фрум не стал доезжать гонку до конца и вернулся в спортивный центр Гуатапе в микроавтобусе, а часть пути проделал верхом на лошади в сопровождении полиции.
Крис Фрум: «Мне всё очень понравилось. Здесь, в Колумбии, большая высота и высокая влажность. Я поражён Колумбией».
The piranhas got me 🐟🐟🐟 @UranRigoberto #Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/1HPtnYYG6Y— Chris Froome (@chrisfroome) 3 ноября 2018 г.
Photo © Chris Froome @chrisfroome
¡Ay, ay, ay mijitos! @UranRigoberto @chrisfroome #ElGiroDeRigo pic.twitter.com/ANwld9MZhV— Luz Carime (@LuzCarimeHG) 4 ноября 2018 г.
Los ciclistas @UranRigoberto y @chrisfroome recorrieron la calles de Guatape en Caballo 🐴 #Elgiroderigo pic.twitter.com/B8j3iOvf9t— A Puro Pedal (@APuroPedalCol) 4 ноября 2018 г.
.@chrisfroome continúa disfrutando del "calor" colombiano en #elgiroderigo— Juan Arias (@jucamarvic) 4 ноября 2018 г.
Video: Instagram del Giro de Rigo pic.twitter.com/KS6PThY7wZ
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