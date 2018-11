Крис Фрум на любительской велогонке Ригоберто Урана в Колумбии

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум в этом году не стал завершать сезон на критериуме Saitama, отправившись вместо этого в Колумбию, чтобы присутствовать на велогонке Джиро де Риго (Giro de Rigo).

Джиро де Риго – любительская велогонка, созданная колумбийским гонщиком команды EF Education First-Drapac Ригоберто Ураном, который был товарищем Фрума по команде Sky в 2011-2013 годах. Вместе с Крисом Фрумом в спортивном мероприятии Ригоберто Урана приняли участие и другие колумбийские гонщики - Серхио Энао, Себастьян Энао, Эган Берналь, а также Альваро Ходег, Фернандо Гавирия, Дани Мартинес и Хулиан Кардонас.

Велогонка «Джиро де Риго» собрала около 2000 любителей велоспорта, которые часть 140 км дистанции, проложенной по родному региону Ригоберто Урана – Антиокии (Antioquia) от Гуатапе (Guatapé) через Сан-Рафаэль и Сан-Карлос, проехали вместе с профессиональными велогонщиками.

Крис Фрум не стал доезжать гонку до конца и вернулся в спортивный центр Гуатапе в микроавтобусе, а часть пути проделал верхом на лошади в сопровождении полиции.

Крис Фрум: «Мне всё очень понравилось. Здесь, в Колумбии, большая высота и высокая влажность. Я поражён Колумбией».

