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Крис Фрум на любительской велогонке Ригоберто Урана в Колумбии

Крис Фрум принял участие в любительской велогонке Ригоберто Урана

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс  Крис Фрум в этом году не стал завершать сезон на критериуме Saitama, отправившись вместо этого в Колумбию, чтобы присутствовать на  велогонке Джиро де  Риго (Giro de Rigo).

 

  Джиро де Риго – любительская велогонка, созданная колумбийским гонщиком команды EF Education First-Drapac Ригоберто Ураном, который был товарищем Фрума по команде Sky в 2011-2013 годах. Вместе с Крисом Фрумом в спортивном мероприятии Ригоберто Урана приняли участие и другие колумбийские гонщики - Серхио Энао, Себастьян Энао, Эган Берналь, а также Альваро Ходег, Фернандо Гавирия, Дани Мартинес и Хулиан Кардонас.

 

 Велогонка «Джиро де Риго» собрала около 2000 любителей велоспорта, которые часть 140 км дистанции, проложенной по родному региону Ригоберто Урана – Антиокии (Antioquia) от Гуатапе (Guatapé) через Сан-Рафаэль и Сан-Карлос, проехали вместе с профессиональными велогонщиками.

 

Крис Фрум не стал доезжать гонку до конца и  вернулся в спортивный центр Гуатапе в микроавтобусе, а часть пути проделал верхом на лошади в сопровождении полиции.

 

Крис Фрум: «Мне всё очень понравилось. Здесь, в Колумбии, большая высота и высокая влажность. Я поражён Колумбией».

 

 

 

 

 

 

 

Photo © Chris Froome @chrisfroome

 

 

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Ригоберто Уран

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Комментарии

  • Катерина
    Первая победа Алехандро Вальве ... (7)
    Катерина-Фото

    "Бейсбол" лучше всех дался Г.Томасу, но тоже не без конфуза - угодил мячом в японскую даму.
    Но он хоть по мячу попадал в отличие от некоторых )))

  • AlGalgalim
    Первая победа Алехандро Вальве ... (7)
    AlGalgalim-Фото
    Пролистав фотографии я сперва подумал что Вальверде в бейсбол победил )))
  • EL-Fenomeno
    Первая победа Алехандро Вальве ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Post season он и в велоспорте пост_сизн) + клёвые фотки music
    Развлекайся, фотографируйся, делсиь впечетлениями с окружающими, но не забываий о покатушках (вот зачем мы сюда все приехали), катайся в свое удовольствите sun dirol Ну а если ещё и победу/подиум зацепишь тогда вообще ты "в дамках"!
    Алекс начинает счёт своим победам в радужной майке (ещё в этом году) в Японии, да Бог завершить ему карьеру тоже викторией здесь же, в Японии, а именно на ОИ 2020

    Цитата: explosiveua
    Даже Конта тут)

    Он был каг бэ special guest star, т.е. абассадором гонки/соревнований

  • rude_rider
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (21)
    rude_rider-Фото
    А мне охота увидеть дубль джиро+тур Этого ждем уже 20 лет Давай фруми жги.
  • explosiveua
    Первая победа Алехандро Вальве ... (7)
    explosiveua-Фото

    Даже Конта тут)

  • EL-Fenomeno
    Saitama Criterium-2018 (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Символично, что хоум-нейшн япошка на подиуме, но с такими грандами...3 место это был предел его мечтаний.

    Цитата: Earl57
    Да уж, весело было всем - и гонщикам, и зрителям. Японцы такие затейники!

    А что? Это здорово! Не всегда ведь большой профи-велоспорт приезжает в гости, тем более, что не бейсболом единым, так сказать; так что посмотрим теперь что придумают, т.е. какое ШОУ организуют в Шанхае, где тоже соберётся звёздная вело-компания

  • Катерина
    В честь Алехандро Вальверде в ... (9)
    Катерина-Фото
    Мой близкий родственник с подругой однажды предприняли свой тур по этим славным местам. На великах. В августе.
    Никого и ничего не видели, ничего не помнят - было очень жарко и очень, очень тяжко.

    Возможно, они заметили бы АВ, но только если бы он ждал их посреди своего проспекта с табличкой "ФИНИШ".
  • Катерина
    Saitama Criterium-2018 (5)
    Катерина-Фото
    Странно, что Киттеля на детский велик не посадили)) Видимо, не доверяют велопрому.

    Да уж, японцы не подкачали - ребят впрягли по-полной! Такие все неловкие, забавные до невозможности и главное - расслабленные, без капли озверина!
  • Semen057
    Первая победа Алехандро Вальве ... (7)
    Semen057-Фото
    ФИ,как некрасиво!
  • Cyrill
    Александр Кристофф: «Если плох ... (2)
    Cyrill-Фото

    Как сейчас перед глазами ...Классичисима 14 года...Лука развозящий Алекса - это было здорово, это была ИСТОРИЯ. Ну, собственно, к чему всё это - по поводу чистых "столов", он, вероятно, прав, всё-таки 31 год. А вот про гонки типа Фландрии, той же Классичисимы, а может и Рубе - это он зря, можно сказать в таком возрасте самый сок для таких вещей. Но вот пойдёт ли на это команда, да и где хотя бы один дойстойный грегари?

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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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