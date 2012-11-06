Крис Фрум не примет участие в Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2019

Крис Фрум пропустит Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2019

Крис Фрум объявил, что вынужден отказаться от старта на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2019 (UAE Tour), гонке Мирового тура, первый выпуск которой пройдёт с 24 февраля по 2 марта. 33-летний британский гонщик команды Sky объяснил своё решение тем, что не смог достаточно восстановиться после Тура Колумбии.

Крис Фрум: «Разочарован, что пропущу Тур Объединённых Арабских Эмиратов. Я с таким нетерпением ждал командной разделки и два финиша в подъём. К сожалению, недооценил эффект тренировок и гонок на высоте в самом начале сезона.

Мне необходимо полностью восстановиться после Колумбии вместо того, чтобы сразу стартовать на такой крупной гонке Мирового тура. Желаю ребятам всего самого лучшего на этой, уверен, великолепной гонке».

Команда Sky стартует на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2019 с двумя капитанами – Михалом Квятковски и Джанни Москоном.