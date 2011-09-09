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Команда Ineos: «У Криса Фрума переломы ребёр, правого бедра и локтя».

Команда Ineos подтвердила серьёзность травм Криса Фрума

 

 

  Команда Ineos сообщила, что Крис Фрум получил многочисленные травмы, упав во время разведки 4-го этапа Критериума Дофине-2019. 34-летний британский гонщик упал на высокой скорости. У него диагностирован перелом правого бедра, перелом локтя и ребёр.

 

 

 

   Врач команды Ineos Ричард Ашер (Richard Usher): «Криса отвезли в больницу города Роан, где ему провели первое обследование, выявившее многочисленные травмы. Самые тяжёлые  - перелом правого бедра и правого локтя. У него также перелом рёбер. Для дальнейшего лечения его на вертолёте доставили в больницу при университете Сент-Этьенна.

 

  От лица всей команды я бы хотел выразить признательность и похвалить за помощь, оказанную службой скорой помощи и то, как оценили и стабилизировали его состояние в больнице Роанна. Теперь сконцентрируемся на том, чтобы помочь Крису в процессе выздоровления».

 

  Глава команды Дэйв Брэйлсфорд: «Наш главный фокус в том, чтобы обеспечить Крису самое лучшее из возможных лечение, которое позволит ему восстановиться как можно скорее. Одна из сильных сторон нашей команды – умение сплачиваться в трудные моменты. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать Криса и его семью.

 

  Не смотря на то, что все мы осознаём риски, которые связаны с нашим велоспортом, новости о падениях и серьёзных повреждениях гонщиков всегда травмируют.

 

  Крис невероятно много работал, чтобы выйти в фантастическую форму к Тур де Франс-2019, который, к несчастью, теперь он вынужден пропустить.

Одно из качеств, выделяющих Криса, его моральная сила и способность быстро восстанавливаться. Мы всеми силами будем поддерживать его в процессе восстановления, поможем ему заново настроиться на достижение новых целей».

 

  После финиша 4-го этапа Критериума Дофине-2019 Ваут Пулс, который ехал перед Крисом Фрумом во время разведки этапа, рассказал, что произошло: «Мы прошли подъём и были на спуске, когда ветер дёрнул колесо Криса Фрума. Он очень и очень сильно ударился. Думаю, мы ехали на скорости 65 км/ч. Это было ужасно.

 

  Было довольно ветрено, это особенно влияет, когда едешь на разделочном велосипеде. Я имею в виду, что на таком велосипеде сидеть, конечно, немного менее комфортно.

 

  Позади нас ехала техничка команды, и, к счастью, машина скорой помощи стояла в ста метрах. Поэтому они сразу бросились к нему. Я подождал немного, увидел, что ему оказывают помощь, подумал, что лучше, чтобы первую помощь оказывали профессионалы. Я с ним не разговаривал».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos

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  1. Имя: Алексей

    am14

    Вчера, 22:05 | Регистрация: 9.09.2011

    Жесть конечно. Сезон вычеркнут, да и в ренессанс в зрелом возрасте по примеру Вальверде не сильно верится. Остаётся только пожелать быстрого выздоровления и полноценного восстановления. P.S. Где-то в Монако стыдливо, но с облегчением выдохнул Джеррант Томас, Наиро Кинтана судорожно стал придумывать аргументы для оправдания очередного пролёта на ТДФ, а колено Тома Дюмолана стало заживать в несколько раз быстрее...)))

  2. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 22:16 | Регистрация: 4.05.2017

    Крис вернется, он боец!

     

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:42 | Регистрация: 30.06.2017

    Видимо ему 5 тур уже никогда не взять. Все таки 34 года.. Такие травмы в его возрасте...Это не шутки. Честно с ним было очень интересно всем.

  4. Имя: Debora

    Debora

    Вчера, 22:47 | Регистрация: 28.06.2018

    Цитата: am14
    Жесть конечно. Сезон вычеркнут, да и в ренессанс в зрелом возрасте по примеру Вальверде не сильно верится. Остаётся только пожелать быстрого выздоровления и полноценного восстановления.P.S. Где-то в Монако стыдливо, но с облегчением выдохнул Джеррант Томас, Наиро Кинтана судорожно стал придумывать аргументы для оправдания очередного пролёта на ТДФ, а колено Тома Дюмолана стало заживать в несколько раз быстрее...)))
    Какой же чёрный ваш мир((((

    1. Имя: Алексей

      am14

      Вчера, 23:51 | Регистрация: 9.09.2011

      Просто я не стесняюсь назвать вещи своими именами. Кстати, ЧЮ серьезно облегчает жизнь.

  5. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 22:53 | Регистрация: 17.05.2015

    Французская пресса вещает, что переломы открытые, состояние тяжелое... Тут уже вопрос стоит не о сезоне, а о карьере... Хотелось бы пожелать ВСЕМ велогонщикам ВСЕХ команд избежать в будущем подобного, а Фруму - безпоследственного выздоровления и возвращения.

     

     

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Сегодня, 00:28 | Регистрация: 14.12.2015

      Ужас! Открытые переломы, жесть. Это какую боль он перенёс! Не так должна заканчиваться карьера. Не являюсь его поклонницей как гонщика, но плохого ни в коей мере никогда не желала, не только ему, а всем. Период реабилитации будет не легкий. Могу представить состояние супруги да и вообще всех членов его семьи. Будем надеятся на чудеса современной медицины.
      Жизнь вносит свои коррективы. Сценарий ТДФ 2019 сегодня перепечатался.

  6. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 23:42 | Регистрация: 5.05.2018

    Скорейшего выздоровления! И чтоб без последствий!

  7. Имя: Lada

    LLL

    Вчера, 23:56 | Регистрация: 15.06.2014

    Как же все плохо. Даже представить страшно в каком он сейчас состоянии.  И, как некоторые заметили, карьера может после такой серьезной травмы закончиться. Чего я ему НЕ ЖЕЛАЮ. Великий гонщик. В пелотоне нет ему равных. Да поможет ему медицина. Выздоравливай, Крис!

    А ТДФ без него - это уже совсем другая история. Статусность гонки резко вниз.

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Baloise Belgium Tour

15 - 23 июня 2019

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    Zhanzhak-Фото
    Ужас! Открытые переломы, жесть. Это какую боль он перенёс! Не так должна заканчиваться карьера. Не являюсь его поклонницей как гонщика, но плохого ни в коей мере никогда не желала, не только ему, а всем. Период реабилитации будет не легкий. Могу представить состояние супруги да и вообще всех членов его семьи. Будем надеятся на чудеса современной медицины.
    Жизнь вносит свои коррективы. Сценарий ТДФ 2019 сегодня перепечатался.
  • VeloVelo
    Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (49)
    VeloVelo-Фото

    М-да, без Фрума ТДФ не ТДФ...
    Здоровья Крису!

  • LLL
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    LLL-Фото

    Как же все плохо. Даже представить страшно в каком он сейчас состоянии.  И, как некоторые заметили, карьера может после такой серьезной травмы закончиться. Чего я ему НЕ ЖЕЛАЮ. Великий гонщик. В пелотоне нет ему равных. Да поможет ему медицина. Выздоравливай, Крис!

    А ТДФ без него - это уже совсем другая история. Статусность гонки резко вниз.

  • am14
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    am14-Фото
    Просто я не стесняюсь назвать вещи своими именами. Кстати, ЧЮ серьезно облегчает жизнь.
  • Mima
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    Mima-Фото
    Скорейшего выздоровления! И чтоб без последствий!
  • Адриен
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    Адриен-Фото

    Французская пресса вещает, что переломы открытые, состояние тяжелое... Тут уже вопрос стоит не о сезоне, а о карьере... Хотелось бы пожелать ВСЕМ велогонщикам ВСЕХ команд избежать в будущем подобного, а Фруму - безпоследственного выздоровления и возвращения.

     

     

  • Debora
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    Debora-Фото
    Цитата: am14
    Жесть конечно. Сезон вычеркнут, да и в ренессанс в зрелом возрасте по примеру Вальверде не сильно верится. Остаётся только пожелать быстрого выздоровления и полноценного восстановления.P.S. Где-то в Монако стыдливо, но с облегчением выдохнул Джеррант Томас, Наиро Кинтана судорожно стал придумывать аргументы для оправдания очередного пролёта на ТДФ, а колено Тома Дюмолана стало заживать в несколько раз быстрее...)))
    Какой же чёрный ваш мир((((
  • Astanaforever
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Видимо ему 5 тур уже никогда не взять. Все таки 34 года.. Такие травмы в его возрасте...Это не шутки. Честно с ним было очень интересно всем.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de Hongrie-2019. Этап 1 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Андрони жжет не по детски
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Крис Фрум пропускает Тур де Фр ... (49)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья и скорейшего выздоровления, очень жаль

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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