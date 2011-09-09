Команда Ineos: «У Криса Фрума переломы ребёр, правого бедра и локтя».

Команда Ineos подтвердила серьёзность травм Криса Фрума

Команда Ineos сообщила, что Крис Фрум получил многочисленные травмы, упав во время разведки 4-го этапа Критериума Дофине-2019. 34-летний британский гонщик упал на высокой скорости. У него диагностирован перелом правого бедра, перелом локтя и ребёр.

Врач команды Ineos Ричард Ашер (Richard Usher): «Криса отвезли в больницу города Роан, где ему провели первое обследование, выявившее многочисленные травмы. Самые тяжёлые - перелом правого бедра и правого локтя. У него также перелом рёбер. Для дальнейшего лечения его на вертолёте доставили в больницу при университете Сент-Этьенна.

От лица всей команды я бы хотел выразить признательность и похвалить за помощь, оказанную службой скорой помощи и то, как оценили и стабилизировали его состояние в больнице Роанна. Теперь сконцентрируемся на том, чтобы помочь Крису в процессе выздоровления».

Глава команды Дэйв Брэйлсфорд: «Наш главный фокус в том, чтобы обеспечить Крису самое лучшее из возможных лечение, которое позволит ему восстановиться как можно скорее. Одна из сильных сторон нашей команды – умение сплачиваться в трудные моменты. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать Криса и его семью.

Не смотря на то, что все мы осознаём риски, которые связаны с нашим велоспортом, новости о падениях и серьёзных повреждениях гонщиков всегда травмируют.

Крис невероятно много работал, чтобы выйти в фантастическую форму к Тур де Франс-2019, который, к несчастью, теперь он вынужден пропустить.

Одно из качеств, выделяющих Криса, его моральная сила и способность быстро восстанавливаться. Мы всеми силами будем поддерживать его в процессе восстановления, поможем ему заново настроиться на достижение новых целей».

После финиша 4-го этапа Критериума Дофине-2019 Ваут Пулс, который ехал перед Крисом Фрумом во время разведки этапа, рассказал, что произошло: «Мы прошли подъём и были на спуске, когда ветер дёрнул колесо Криса Фрума. Он очень и очень сильно ударился. Думаю, мы ехали на скорости 65 км/ч. Это было ужасно.

Было довольно ветрено, это особенно влияет, когда едешь на разделочном велосипеде. Я имею в виду, что на таком велосипеде сидеть, конечно, немного менее комфортно.

Позади нас ехала техничка команды, и, к счастью, машина скорой помощи стояла в ста метрах. Поэтому они сразу бросились к нему. Я подождал немного, увидел, что ему оказывают помощь, подумал, что лучше, чтобы первую помощь оказывали профессионалы. Я с ним не разговаривал».