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Крис Фрум: «Моя задача на Тур Колумбии-2019 – выжить, проехав гонку до конца»

Крис Фрум начинает сезон на Туре Колумбии – 2019

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум начнёт сезон 2019 года со старта на Туре Колумбии – 2019, который пройдёт с 12 по 17 февраля. После презентации команд, которая проходила на стадионе в центре Медельина, второго по значимости города Колумбии, 33-летний британский гонщик команды Sky рассказал о задачах, которые ставит команда и он сам на предстоящую гонку.

 

Крис Фрум: «Моя задача на Тур Колумбии-2019 – выжить, проехав гонку до конца»

 

Крис Фрум: «Моя задача на Тур Колумбии-2019 – выжить, проехав гонку до конца»

 

  Крис Фрум: «Я потрясён тёплым таким сердечным, тёплым приёмом, который получил в Колумбии, особенно учитывая тот факт, что каждый год в гонках я являюсь соперником Наиро Кинтаны и других чемпионов Колумбии.

 

  Я мог ожидать, что некоторые увидят во мне врага, но ни разу не почувствовал подобного отношения. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто приветствовал меня, а также поблагодарить Федерацию велоспорта Колумбии за приглашение.

 

  Приезд в Колумбию в это время года принёс мне два плюса. Во-первых, я много слышал о Колумбии от моих товарищей по команде на протяжении многих лет. Так что подумал, что пришло время приехать сюда на тренировочный сбор.

 

  Я провёл здесь уже две недели, думаю, это фантастическое место для тренировки в плане высоты, дорог, великолепной еды и очень дружелюбных людей. Мне здесь очень понравилось, собираюсь вернуться в Колумбию в будущем.

 

  Я приехал поднять свой уровень перед сезоном. Но также мы здесь для того, чтобы защитить титул победителя гонки прошлого года. Будем работать так упорно, как только сможем, всей командой постараемся удержать титул.

 

 Моя личная цель – выжить. Выступать в гонке, которая всю неделю проходит на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря, мне никогда не приходилось. Надеюсь, доеду гонку до конца».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Тур Колумбии 2.1 Тур Колумбии Tour Colombia 2.1 многодневная велогонка

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    11 февраля 2019 23:41 | Регистрация: 17.05.2015

    Интересно, в составе Sky числятся  семеро участников, а в остальных командах - шесть. Это как своеобразный бонус прошлогодним победителям?.. А вообще, несколько этапов того же ТДФ следует провести в Колумбии. Да, далековато, но посмотрите - в 6 командах World Tour, принимающих участи в нынешнем Туре Колумбии, едут 15 колумбийцев. Думаю - уже пора отдать ДОЛЖНОЕ этой небольшой стране за ее немалый вклад в развитии мирового шоссейного велоспорта.

    1. Stack

      Вчера, 00:02 | Регистрация: 18.02.2016

      На оф.сайте Тао Харта, похоже, ошибочно вписали. Или он туда как запасной попал. Сама Скай даёт состав Берналь-Кастровьехо-Фрум-Энао-Нарваэс-Соса.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 01:40 | Регистрация: 30.06.2017

    Колумбия поглощает мировой пелотон.Уран и Кинтана дали большой толчок Колумбии для развитии велоспорта.За что им большой респект.

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Ближайшие старты

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

14 - 17 февраля 2019

Tour de la Provence

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

17 февраля 2019

Trofeo Laigueglia

17 февраля 2019

Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Будете ли вы следить за гонкой Colombia 2.1?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Zhanzhak-Фото
    Возможно, не смотрела.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Я думала, что мне одной не понравилось. То отрыв показывают со спины, то пелотон с высоты птичьего полёта, то финиш, то реклама. Выходила - заходила, в итоге концовку пропустила. Интересно, а почему они не указывают сколько км осталось? Короче, одни нервы.
    Ии надо учится у аргентинцев. На туре Сан Хуан все было в плане трансляции хорошо.
  • Zhanzhak
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Zhanzhak-Фото
    Я думала, что мне одной не понравилось. То отрыв показывают со спины, то пелотон с высоты птичьего полёта, то финиш, то реклама. Выходила - заходила, в итоге концовку пропустила. Интересно, а почему они не указывают сколько км осталось? Короче, одни нервы.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Встречи то да.Но хотелось бы больше внимания гонки.Я тоже не много не понял,казалось что это Гавирия,а оказалось что человек который должен был в теории его развозить на финиш.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Не понимаю как можно смотреть чисто спринтерские этапы? Три часа катить, монотонно, а потом за километр рвать, то есть дури. Вот квик степ такая неинтересная команда. Тупо весь сезон собирает очки мирового тура. Никогда эта команда не станет генеральщиками.. Никакой интриги, просто уныло. Вот Саган, это другое дело, разносторонний спринтер. Его смотреть приятно. Опостыли.ч
    Не знаю ,мне нравится.
  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Astanaforever-Фото
    Не понимаю как можно смотреть чисто спринтерские этапы? Три часа катить, монотонно, а потом за километр рвать, то есть дури. Вот квик степ такая неинтересная команда. Тупо весь сезон собирает очки мирового тура. Никогда эта команда не станет генеральщиками.. Никакой интриги, просто уныло. Вот Саган, это другое дело, разносторонний спринтер. Его смотреть приятно. Опостыли.ч
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ого это и не Гавирия))))???? Или великами поменялись? Я и не узнал )) по поводу трансляции , да финал конечно был сильно смазан ,но ведущая за-то бомба!!! И встречи с туристами очень интересные были.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Ну да наверное Гавирия ошибся.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Альварито ,красавец , Гавирия ошибся сегодня ,я правильно понял? Севилья тряхнул так сединой сегодня что мама не горюй ))) Все таки команда местная , из этого региона, родина Эскобара ,если не ошибаюсь
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Как всем трансляция.Мне очень "понравилась ".Показали последние 300 м.Если и дальше так будут, то нет смысла тратить время на просмотр.

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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