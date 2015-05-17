Крис Фрум: «Моя задача на Тур Колумбии-2019 – выжить, проехав гонку до конца»

Крис Фрум начинает сезон на Туре Колумбии – 2019

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум начнёт сезон 2019 года со старта на Туре Колумбии – 2019, который пройдёт с 12 по 17 февраля. После презентации команд, которая проходила на стадионе в центре Медельина, второго по значимости города Колумбии, 33-летний британский гонщик команды Sky рассказал о задачах, которые ставит команда и он сам на предстоящую гонку.

Крис Фрум: «Я потрясён тёплым таким сердечным, тёплым приёмом, который получил в Колумбии, особенно учитывая тот факт, что каждый год в гонках я являюсь соперником Наиро Кинтаны и других чемпионов Колумбии.

Я мог ожидать, что некоторые увидят во мне врага, но ни разу не почувствовал подобного отношения. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто приветствовал меня, а также поблагодарить Федерацию велоспорта Колумбии за приглашение.

Приезд в Колумбию в это время года принёс мне два плюса. Во-первых, я много слышал о Колумбии от моих товарищей по команде на протяжении многих лет. Так что подумал, что пришло время приехать сюда на тренировочный сбор.

Я провёл здесь уже две недели, думаю, это фантастическое место для тренировки в плане высоты, дорог, великолепной еды и очень дружелюбных людей. Мне здесь очень понравилось, собираюсь вернуться в Колумбию в будущем.

Я приехал поднять свой уровень перед сезоном. Но также мы здесь для того, чтобы защитить титул победителя гонки прошлого года. Будем работать так упорно, как только сможем, всей командой постараемся удержать титул.

Моя личная цель – выжить. Выступать в гонке, которая всю неделю проходит на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря, мне никогда не приходилось. Надеюсь, доеду гонку до конца».