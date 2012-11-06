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Крис Фрум готов бороться за победу на Критериуме Дофине-2019

Крис Фрум стартует на Критериуме Дофине-2019

 

 

  Крис Фрум готов проверить свою форму на предстоящем Критериуме Дофине-2019. Первую часть сезона 34-летний британский гонщик команды Ineos завершил на Туре Йоркшира, после чего работал в тренировочном лагере на Тенерифе. Четырёхкратный победитель Тур де Франс, Крис Фрум трижды выигрывал Критериум Дофине. Он часто использовал эту гонку как финальный шаг в подготовке к Тур де Франс.

 

Крис Фрум готов бороться за победу на Критериуме Дофине-2019

 

 

  Крис Фрум: «Подготовку к июлю мы опробовали и протестировали уже несколько раз за прошедшие  несколько лет. Наш тренировочный сбор прошёл отлично. Как всегда, во втором за сезон лагере на Тенерифе я начал чувствовать себя более подготовленным к гонкам. С нетерпением жду, когда приколю номер участника на Дофине.

 

  Сложно сказать, в какой форме я буду, учитывая, что за последнее время проехал не так много гонок. Но мне бы хотелось бороться за победу в общем зачёте на Критериуме Дофине-2019. Состав команды на Тур де Франс продвигается вперёд, выглядит сильным и готов к следующим нескольким месяцам. Надеюсь, и на Дофине мы тоже выступим очень мощно.  

 

  Думаю, маршрут Критериума Дофине-2019 отлично сбалансирован. Несколько этапов с пересечённым рельефом, разделка, а потом этапы с большими горами – всего понемногу, благодаря чему мы оценим, в какой форме находимся.

 

  Я очень доволен тем, как себя чувствую сейчас. Возможно, мне слишком сильно хотелось начать сезон немного раньше, в Колумбии, и, наверное, я  работал чуть больше. Поэтому в тренировочном лагере на этот раз чувствовал себя немного по-другому и сумел выполнить в точности всё, что мне было необходимо. Сейчас, после возвращения с Тенерифе, ощущения совсем другие, если сравнивать их с теми, что были после того, как приехал из Колумбии.

 

  Было довольно приятно смотреть Джиро д’Италия по телевизору и не выступать в гонке. Помню свои ощущения после финиша Джиро в прошлом году, они были совсем другие по сравнению с тем, как чувствую себя сейчас. Надеюсь, теперь, когда подхожу к следующему блоку, буду намного свежее и более подготовлен к гонке. Мне не придётся работать на недовосстановлении после Джиро, стараясь подготовиться к Тур де Франс.

 

  Меня очень сильно впечатлил Павел. Ему 21 год, а он финишировал в топ-10 на своём лишь втором Гран-туре. Этот результат требует больших усилий, а также показывает, какой у него мотор на будущее».

 

Вместе с Крисом Фрумом на Критериуме Дофине-2019 стартуют: Василий Кириенко, Михал Квятковски, Джанни Москон, Ваут Пулс, Иэн Стэннард, Дилан Ван Барле.

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Гонщик

    Вчера, 22:11 | Регистрация: 28.05.2017

    Посмотрим удастся ли Фруму войти в разряд великих пятикратных , уникальный гонец .

  2. Имя: Константин

    Konstantin41

    Вчера, 22:43 | Регистрация: 4.07.2017

    Интересно, как они с Томасом поделят команду на туре. Хотя скорее всего, если  Фрум будет в порядке, то Томаса заставят работать на Криса, всё-таки шанс стать 5-ти кратным упускать нельзя. 

  3. Имя: Ростислав

    ROSt

    Вчера, 23:38 | Регистрация: 6.11.2012

    Как можно ждать новой победы 4-х((( кратного...?

    Зная какой он на самом деле больной человек,

    употреБляющий сальбутамол ... Как ???

     

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:44 | Регистрация: 4.07.2013

    Приятно видеть Кириенко снова в обойме.
    Кири, Дорогой мой Вася, ты Навсегда! dance









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9 - 16 июня 2019

Criterium du Dauphine

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

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Комментарии

  • VeloVelo
    Крис Фрум готов бороться за по ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Приятно видеть Кириенко снова в обойме.
    Кири, Дорогой мой Вася, ты Навсегда! dance









  • ROSt
    Крис Фрум готов бороться за по ... (4)
    ROSt-Фото

    Как можно ждать новой победы 4-х((( кратного...?

    Зная какой он на самом деле больной человек,

    употреБляющий сальбутамол ... Как ???

     

  • Earl57
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (30)
    Earl57-Фото
    А зачем он в Треке нужен Нибали и Порту? У розовых есть Уран и Ван Гардерен, им Кинтана тоже без надобности. У Эмиратов есть Ару и Дэн Мартин, и им еще один генеральщик не нужен. У Бахрейна нет интересов в Южной Америке, поэтому и гонщиков из тех краев они совсем не берут.
    А Аркеа Самсик рвется в высший дивизион. Поэтому им как раз позарез нужен генеральщик. И они готовы за это платить.
  • Sezar
    Ричард Карапас может остаться ... (21)
    Sezar-Фото

    Думаю он прав. Незачем ломать то, что хорошо работает и где у Ричарда есть прогресс.

  • Sezar
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (30)
    Sezar-Фото
    Да ладно! Бедный несчастный, никому не нужный Кинтана! Который не выигрывал только Тур. У него конечно специфическая репутация, но... что делать.. выигрывать чаще. Он в расцвете сил. Нужен свежий ветер в паруса. Но Аркея-днище с точки зрения победы на Грантуре.
  • Konstantin41
    Крис Фрум готов бороться за по ... (4)
    Konstantin41-Фото

    Интересно, как они с Томасом поделят команду на туре. Хотя скорее всего, если  Фрум будет в порядке, то Томаса заставят работать на Криса, всё-таки шанс стать 5-ти кратным упускать нельзя. 

  • Konstantin41
    Ричард Карапас может остаться ... (21)
    Konstantin41-Фото
    Ланда в Бахрейн вместо Нибали
  • Гонщик
    Крис Фрум готов бороться за по ... (4)
    Гонщик-Фото

    Посмотрим удастся ли Фруму войти в разряд великих пятикратных , уникальный гонец .

  • Гонщик
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (30)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Такие дела
    Хочется ответить кмс-никам и несколько-летним велосипедистам, не знаю какое вы понимание поймали за свой опыт, я понял одно, есть определенный ресурс физический который надо распределить на дистанцию и если для этого надо сидеть на колесе, чтобы быть в первых рядах на финише, я буду это делать... если я еще смогу и атаковать, я тоже буду это делать, просто понимание приходит, что тот же Кинтана не атакует не потому что не хочет, а просто не может... если не может, какие к нему могут быть претензии???!!!
    да ё моё , капитан очевидность , поверь , твой опыт уж точно никому здесь не интересен .

  • Ayrton
    Ричард Карапас может остаться ... (21)
    Ayrton-Фото
    Про Кинтану ясно, по крайней мере из новости на сайте, а Ланда то куда собрался?

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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