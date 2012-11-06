Крис Фрум готов бороться за победу на Критериуме Дофине-2019

Крис Фрум стартует на Критериуме Дофине-2019

Крис Фрум готов проверить свою форму на предстоящем Критериуме Дофине-2019. Первую часть сезона 34-летний британский гонщик команды Ineos завершил на Туре Йоркшира, после чего работал в тренировочном лагере на Тенерифе. Четырёхкратный победитель Тур де Франс, Крис Фрум трижды выигрывал Критериум Дофине. Он часто использовал эту гонку как финальный шаг в подготовке к Тур де Франс.

Крис Фрум: «Подготовку к июлю мы опробовали и протестировали уже несколько раз за прошедшие несколько лет. Наш тренировочный сбор прошёл отлично. Как всегда, во втором за сезон лагере на Тенерифе я начал чувствовать себя более подготовленным к гонкам. С нетерпением жду, когда приколю номер участника на Дофине.

Сложно сказать, в какой форме я буду, учитывая, что за последнее время проехал не так много гонок. Но мне бы хотелось бороться за победу в общем зачёте на Критериуме Дофине-2019. Состав команды на Тур де Франс продвигается вперёд, выглядит сильным и готов к следующим нескольким месяцам. Надеюсь, и на Дофине мы тоже выступим очень мощно.

Думаю, маршрут Критериума Дофине-2019 отлично сбалансирован. Несколько этапов с пересечённым рельефом, разделка, а потом этапы с большими горами – всего понемногу, благодаря чему мы оценим, в какой форме находимся.

Я очень доволен тем, как себя чувствую сейчас. Возможно, мне слишком сильно хотелось начать сезон немного раньше, в Колумбии, и, наверное, я работал чуть больше. Поэтому в тренировочном лагере на этот раз чувствовал себя немного по-другому и сумел выполнить в точности всё, что мне было необходимо. Сейчас, после возвращения с Тенерифе, ощущения совсем другие, если сравнивать их с теми, что были после того, как приехал из Колумбии.

Было довольно приятно смотреть Джиро д’Италия по телевизору и не выступать в гонке. Помню свои ощущения после финиша Джиро в прошлом году, они были совсем другие по сравнению с тем, как чувствую себя сейчас. Надеюсь, теперь, когда подхожу к следующему блоку, буду намного свежее и более подготовлен к гонке. Мне не придётся работать на недовосстановлении после Джиро, стараясь подготовиться к Тур де Франс.

Меня очень сильно впечатлил Павел. Ему 21 год, а он финишировал в топ-10 на своём лишь втором Гран-туре. Этот результат требует больших усилий, а также показывает, какой у него мотор на будущее».

Вместе с Крисом Фрумом на Критериуме Дофине-2019 стартуют: Василий Кириенко, Михал Квятковски, Джанни Москон, Ваут Пулс, Иэн Стэннард, Дилан Ван Барле.