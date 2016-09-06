Крис Фрум начнёт сезон 2019 года в Колумбии

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- Категория:
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- Дата:
- Вчера, 19:19
Крис Фрум объявил, что начнёт сезон 2019 года в феврале с велогонки в Колумбии
Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум объявил, что первой гонкой в 2019 году станет колумбийская гонка категории 2.1 «Colombia», которая в этом году называлась «Colombia Oro y Paz».
В феврале этого года первый выпуск Colombia Oro y Paz выиграл товарищ Фрума по команде Sky Эган Берналь. Федерация велоспорта Колумбии вела переговоры об участии британского гонщика на протяжении всего года.
Крис Фрум, который по окончании этого сезона посетил организованную Ригоберто Ураном гонку Giro de Rigo, подтвердил федерации велоспорта Колумбии, что вернётся в эту страну в начале следующего года.
Крис Фрум: «Друзья, я очень счастлив объявить, что приму участие в Туре Колумбии, где начну свой сезон 2019 года. Огромное спасибо федерации велоспорта Колумбии за приглашение. Скоро увидимся».
Велогонка «Colombia» пройдёт с 12 по 17 февраля 2019 года и будет состоять из шести этапов, один из которых финиширует на высоте 2500 м.
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vitali
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (16)
Я, тем не менее, на стороне организаторов ТДФ. Прочитал всё, но основное для себя выделил таким образом, что смысл не теряется, но ничто не отвлекает от сути.
Томас выразил следующие мысли:
-меня запрет не волнует;
-измерители - это прогресс;
-некоторые личности хотят остановить этот прогресс в велоспорте;
-для Quick Step Ваут Пулс ничего не представлял, а наша команда улучшает этого спортсмена;
-наша команда работает с большей самоотдачей, чем любая другая.
У Томаса позиция о значимости и исключительности своей команды, а также необходимости развития велоспорта, затмевает ответ на проблему запрета измерителей мощности (запрет не волнует).
Три слова по сути дела, а дальше - "обо всем хорошем, против всего плохого".
Сразу вспомнился 1500-страничный доклад команды Скай для оправдания Кристофера Фрумма.
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Shalam s Urala
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (16)
как же Томас разочаровал
фраза "А вот если бы этап до Альп д’Юэз выиграл Том Дюмулин, тогда бы день назвали потрясающим" - абсолютно беспросветное обидчивое бабство.
круто, что он так предан своей команде. круто, что команда нашла его достойным быть жёлтым в Париже и оказала поддержку. круто, если вдруг да и на самом деле его команда выигрывает только потому, что просто больше точной науки, больше бычьей сосредоточености, больше монашеского самоотречения и пр пр пр
но, будь Томас на самом деле ТАК во всём этом уверен, - мы б не дождались от него соображений такого мелкого свойства
круто было-б просто продолжать доказывать всё это на шоссе
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Cha
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (16)
Замечательно сказал! Ни каких стандартизированных сюсюканий типа: ...благодарю команду...выдали максимум...наш коллектив...в следующем сезоне мы готовы на большее...
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velostrong
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (16)
не СТОИТ путать РЕГЛАМЕНТ и ТЕХНОЛОГИИ. ОГРАНИЧЕНИЯ (лимитирование) ну НИКАК не ОТНОСЯТСЯ к ОТМЕНЕ передовых ТЕХНОЛОГИЙ, ОНИ лишь УСТАНАВЛИВАЮТ границы и СТАНДАРТЫ внутри КОТОРЫХ ведутся ФАНТАСТИЧЕСКИЕ изыскания и ПРОРЫВЫ. НЕ будь ТЕХНОЛОГИЙ - все КОНЮШНИ имели бы ОДИНАКОВЫЕ боллиды, КОТОРЫЕ ездили бы ОДИНАКОВО быстро. 4-х тактный ТУРБО V-6 ВЕДЬ к ВСЕХ, а ЕДЕТ так по-разному. тактика, ВЫБОР резины, КРЫЛА, передаточных СООТНОШЕНИЙ, количества ДОЗАПРАВОК, мастерство ПИЛОТА никто не отменял, но ТОГДА получается ЧТО вы НЕ видите подавляющее ПРЕВОСХОДСТВО одних КОНЮШЕН над ДРУГИМИ. а Я вижу. это и НАЗЫВАЕТСЯ техническим ПРЕВОСХОДСТВОМ, достигнутым ПЕРЕДОВЫМИ разработками ВНУТРИ регламента.
Ну НЕНАВИДИТЕ Sky - так и ПИШИТЕ, что готовы ВСЕ их действия и ЗАЯВЛЕНИЯ воспринимать В ШТЫКИ. ЧЕГО уж ТАМ...
А Герант говорил: "Тур де Франс для нас главная цель всего года, ради которой работает команда. Не думаю, что другие команды настроены в такой же степени."
ПАОНИМАЙТЕ дословно...
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Pcyclopath
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (16)
Цитата: Адриен
Ну-ка ну-ка, про какие "6 нововведений" в Ф1 вы пишите ? Зачем НАМЕРЕННО путать?! Изменения - это НЕ нововведения. Уже в течении ДЕСЯТКА лет Ф1 идет по пути КАРДИНАЛЬНЫХ сокращений расходов. Ограничения для безопасности, ограничения по телеметрии, ограничения по числу цилиндров в двигателях, ограничения по оборотам, ограничения по количеству двигателей и комплектующих... Классный прогресс !.. Ну БОЛЕЕТЕ за Sky - так и пишите, что готовы ВСЕ их выверты оправдывать. Только ПО ДЕЛУ. А просто писать о том, что все остальные имеют МЕНЬШЕ желания выиграть ТДФ - это, извините, просто ТРЕП на пустом месте... Что, это НЫТЬЕ о неоцененной победе - тоже "по делу"? Еще раз пишу - комплекс ИЗГОЯ, по простому - НЕПОЛНОЦЕННОСТИ !
Как мне кажется, если отменять измерители мощности, то тогда они начнут ездить по пульсу. Если и отменять, тогда абсолютно все показатели. Если отменят пульс, то они будут проводить разведку ключевых участков и будут ориентироваться на время и скорость прохождения)) На самом деле.
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Cyrill
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (16)
При всём уважении к Sky - что говорить самая передовая команда, не думаю, что Кинтаныч, Барде и Нибали в последние 2-3 года хотели выиграть ТДФ меньше, чем Фрум и компания.
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