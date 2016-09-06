Крис Фрум начнёт сезон 2019 года в Колумбии

Крис Фрум объявил, что начнёт сезон 2019 года в феврале с велогонки в Колумбии

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум объявил, что первой гонкой в 2019 году станет колумбийская гонка категории 2.1 «Colombia», которая в этом году называлась «Colombia Oro y Paz».

В феврале этого года первый выпуск Colombia Oro y Paz выиграл товарищ Фрума по команде Sky Эган Берналь. Федерация велоспорта Колумбии вела переговоры об участии британского гонщика на протяжении всего года.

Крис Фрум, который по окончании этого сезона посетил организованную Ригоберто Ураном гонку Giro de Rigo, подтвердил федерации велоспорта Колумбии, что вернётся в эту страну в начале следующего года.

Крис Фрум: «Друзья, я очень счастлив объявить, что приму участие в Туре Колумбии, где начну свой сезон 2019 года. Огромное спасибо федерации велоспорта Колумбии за приглашение. Скоро увидимся».

Велогонка «Colombia» пройдёт с 12 по 17 февраля 2019 года и будет состоять из шести этапов, один из которых финиширует на высоте 2500 м.