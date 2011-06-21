Хуан-Хосе Кобо лишён победы на Вуэльте Испании-2011, Крис Фрум – новый победитель

Цитата: DV

Цитата: Hammill дело не в Путине, а в наличие/отсутствии каких-то моральных ценностей. Т.е. чувак жрет сальбутамол(анализы дают превышение допустимых норм), а потом бегает и это моральные ценности? Т.е. чувак жрет сальбутамол(анализы дают превышение допустимых норм), а потом бегает и это моральные ценности?

Цитата: DV

Цитата: Hammill я уже понял, что для тебя желать кому-нибудь вреда здоровью или возможно даже гибели - нормально. просто потому что человек тебя не устраивает. смотри, как бы карма, в которую ты веришь, не прилетела к тебе. вопросов и не было. если буду жрать(доп) и тем самым обманывать окружающих,то пусть догонит если буду жрать(доп) и тем самым обманывать окружающих,то пусть догонит

Цитата: DV

Цитата: Hammill я уже понял, что для тебя желать кому-нибудь вреда здоровью или возможно даже гибели - нормально. просто потому что человек тебя не устраивает. смотри, как бы карма, в которую ты веришь, не прилетела к тебе. вопросов и не было. если буду жрать(доп) и тем самым обманывать окружающих,то пусть догонит если буду жрать(доп) и тем самым обманывать окружающих,то пусть догонит

Зачем тебе что то жрать на диване ? Высер на форуме, когда люди расстроены из-затравмы спортсмена, можно и без допинга сделать. Тебе допинг нужен что бы вести себя достойно :-)