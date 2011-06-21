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Хуан-Хосе Кобо лишён победы на Вуэльте Испании-2011, Крис Фрум – новый победитель

Крис Фрум - новый победитель Вуэльты Испании-2011 после дисквалификации Хуана-Хосе Кобо

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что Антидопинговый трибунал вынес решение по делу испанского велогонщика Хуана-Хосе Кобо (Juan José Cobo).

 

Антидопинговый трибунал признал завершившего карьеру испанского велогонщика Хуана-Хосе Кобо виновным в нарушении антидопинговых правил (использование запрещённых субстанций), основываясь на отклоняющихся от нормы показателях биологического паспорта с 2009 по  2011 годы. Хуан-Хосе Кобо дисквалифицирован на три года.

 

Таким образом, победителем Вуэльты Испании-2011 становится Крис Фрум, занявший в генеральной классификации 2-е место.

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Теги к статье: Крис Фрум Хуан-Хосе Кобо Вуэльта Испании-2011 допинг дисквалификация UCI

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 17:53 | Регистрация: 8.07.2017

    И не сказать - что так-уж совсем неожиданная новость.

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 18:02 | Регистрация: 4.07.2011

    Опаньки,  Крис сравнялся с Альберто...7 ГТ в кармане официально...круче более ни у кого в пелотоне...и ...и трагедия

    1. Имя: Veloster

      veloster

      Вчера, 18:17 | Регистрация: 4.01.2018

      Вот только у Конты формально сделали "-2", а у Фрума "+1". Разница таки есть.

      1. Имя: Михаил

        motte

        Вчера, 22:48 | Регистрация: 4.07.2011

        Хотя,в музее Альберто все 9 маек ГТ висят: по
        3 на каждый ГТ

  3. DV

    Вчера, 18:02 | Регистрация: 28.05.2014

    Фэйс палм. Жду след победителя. Вот зачем так!

  4. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 18:15 | Регистрация: 4.05.2017

    Посмотрел протоколы Вуэльты 2011- сколько гонщиков с постсоветского пространства, с 2019г разница колосальная.

  5. Имя: Константин

    Konstantin41

    Вчера, 18:34 | Регистрация: 4.07.2017

    Ох, вот как же я не люблю эти пересматривания результатов спустя кучу лет

  6. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 18:39 | Регистрация: 14.12.2015

    Вчера трагедия, а сегодня бонус? Почему именно сегодня, может действительно все ОЧЕНЬ серьезно с Фрумом, что сразу такой подарок? Утешительный приз. 

    В прошлом году судебное разбирательство тчнувшееся месяцами, как только стало известно, что Фрума не допустят к Тдф, за сутки так же приняли решение о прекращении дела. Странно .. 

    А Крису здоровья и скорейшего восстановления. 

  7. close2you

    Вчера, 18:51 | Регистрация: 22.07.2017

    Эх, легенда пала на наших глазах ребята ! Вам велоспорт надоест без фрума...

    1. Имя: Елена

      Shega

      Вчера, 19:20 | Регистрация: 16.09.2013

      Это вряд ли, поверьте. Уж если не надоел, когда закончили выступать те гонщики, за которых болел всей душой, то и сейчас не надоест. А Фруму - в который раз - выздоровления!

  8. Такие дела

    Вчера, 19:23 | Регистрация: 29.05.2016

    На очереди Хорнер? Конечно я этого не желаю, но всем же понятно

  9. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Вчера, 19:57 | Регистрация: 12.05.2013

    И дааааа... Отдать титул от человека основываясь на странных показателях человеку напрямую превышавшему допустимые нормы. Маразматики

  10. Имя: Борис

    aksbor

    Вчера, 20:13 | Регистрация: 21.06.2011

    Если когда-нибудь будут дотошно копать,победа в ином ГТ может достаться человеку, занявшему место так 70-е... Надеюсь,по крайней мере,что не примут закон об эксгумации умерших гонщиков с целью обнаружения следов применения каких-нибудь запрещенных веществ...

  11. Имя: Lada

    LLL

    Вчера, 20:33 | Регистрация: 15.06.2014

    Если не ошибаюсь, на той Вуэльте Кобо возил Денис Меньшов. Зря возил. Как выяснилсь, не в того коня был корм. Сам Денис занял тогда 5 место.

    1. tim147

      Вчера, 21:31 | Регистрация: 7.09.2014

      LLL
      Сегодня, 20:33 | Регистрация: 15.06.2014
      Если не ошибаюсь, на той Вуэльте Кобо возил Денис Меньшов. Зря возил. Как выяснилсь, не в того коня был корм. Сам Денис занял тогда 5 место.

      Вы не ошибаетесь, в 2011 году Меньшов и Кобо, также как и Састре, гонялись за одну команду-"Geox-TMC" и действительно на одном из важных этапов вклад Дениса в победу Кобо был решающим. Однако в связи с упоминанием имени Меньшова, нелишне вспомнить, что Денис был дисквалифицирован по статье "за аномальные отклонения в показаниях биологического паспорта", т.е. практически за то, за что гораздо суровее собираются наказать Кобо. На мой взгляд, подобный волюнтаризм бюрократов от велоспорта по избирательному переписыванию истории еще один шаг на пути окончательной дискредитации нашего любимого вида спорта.

  12. Имя: Константин

    Konstantin41

    Вчера, 20:35 | Регистрация: 4.07.2017

    Меня больше всего смущает, что это решение принято спустя 8 лет, когда Кобо уже завершил карьеру. 8 лет назад на высшей ступени стоял Кобо, и 8 лет всё было нормально, а теперь решили победу у него отобрать, основываясь на отклоняющихся от нормы показателях биологического паспорта, и теперь Кобо, как Армстронг, должен будет всё вернуть. Зачем? Зачем нужны эти постоянные переписывания результатов, которые портят историю и репутацию велоспорта, особенно когда речь идет о 2000-х - начале 2010-х, когда допинг принимали абсолютно все?

     

    С моей точки зрения, если есть подозрения, снимайте гонщика с гонки. Если не сняли, и он всё-таки выиграл её, то так тому и быть. И поэтому для меня Кобо останется победителем Вуэльты 2011, дедушка Хорнер - Вуэльты 2013, а Фрум - 4-х кратным победителем ТДФ, какие бы решения не принимались лет через 10, он уже вписал своё имя в историю вело золотыми буквами.

  13. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 21:16 | Регистрация: 17.05.2015

    Лишать ЗАДНИМ числом победы - НЕПРАВИЛЬНО. Я совсем не болельщик Фрума, но если и его через энное количество времени лишат какого-либо звания (что вполне вероятно) - буду КАТЕГОРИЧЕСКИ против. Все эти проблемы ДОЛЖНЫ решаться ДО того, как спортсмена провозгласили чемпионом и на ОФИЦИАЛЬНОЙ церемонии громогласно и прилюдно наградили символами победы. А после этого - ВСЁ, поезд ушел, далее проблемы уже организаторов, судей и контролеров. Точно так же и с автоматическим передвижением в табели о рангах - раз уж стал вторым, третьим, десятым - так тому и быть, даже если опередивший гонщик и подвергся наказанию.

    1. Имя: Юра

      YuraHist

      Вчера, 21:57 | Регистрация: 2.05.2014

      Согласен на 100%. Тем более резко, через 8 лет, даже не по "горячим" следам...

  14. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 22:16 | Регистрация: 18.09.2014

    Даже как-то неловко от таких новостей. Интересно, все ГТ будут пересматривать, где Фрум на втором месте?

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  15. Имя: Алексей

    Lex

    Вчера, 22:29 | Регистрация: 13.05.2013

    Осталось дисквалифицировать Уиггинза и статус кво будет восстановлен в полном объемеbiggrin

    1. Имя: SportSpirit

      SportSpirit

      Вчера, 23:17 | Регистрация: 4.05.2019

      Лайфхак)
      Тем более, что Уиггинз недавно высказывался, что в Скай была слишком казарменная дисциплина, даже победы не праздновали. То ли дело в других командах)

  16. Имя: sergio

    opaque

    Вчера, 22:46 | Регистрация: 4.07.2017

    Пересмотрели потому что МОГУТ. как наша Дума. Могут применить зимнее время, можно отменить. Чинуши не могут СДЕЛАТЬ что-то руками, ногами, головой, но РЕШАТЬ и быть значительными жуть как хочется! Есть эра Водолея а есть время селфи-палок.

  17. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 5.05.2018

    Цитата: Brodyazhnik
    И дааааа... Отдать титул от человека основываясь на странных показателях человеку напрямую превышавшему допустимые нормы. Маразматики
    Согласна

  18. Имя: Алексей

    am14

    Сегодня, 00:03 | Регистрация: 9.09.2011

    Интересно, как сам Крис к этому отнесётся. Насколько помню, покойный Микеле Скарпони говорил, что не считает себя победителем Джиро, да и Энди Шлек не выражал бурной радости после бана Конты.

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Комментарии

  • BaTman
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (53)
    BaTman-Фото
    Цитата: DV
    Цитата: Hammill
    дело не в Путине, а в наличие/отсутствии каких-то моральных ценностей.
    Т.е. чувак жрет сальбутамол(анализы дают превышение допустимых норм), а потом бегает и это моральные ценности?
    Цитата: DV
    Цитата: Hammill
    я уже понял, что для тебя желать кому-нибудь вреда здоровью или возможно даже гибели - нормально. просто потому что человек тебя не устраивает. смотри, как бы карма, в которую ты веришь, не прилетела к тебе. вопросов и не было.
    если буду жрать(доп) и тем самым обманывать окружающих,то пусть догонит
    Цитата: DV
    Цитата: Hammill
    я уже понял, что для тебя желать кому-нибудь вреда здоровью или возможно даже гибели - нормально. просто потому что человек тебя не устраивает. смотри, как бы карма, в которую ты веришь, не прилетела к тебе. вопросов и не было.
    если буду жрать(доп) и тем самым обманывать окружающих,то пусть догонит
    Зачем тебе что то жрать на диване ? Высер на форуме, когда люди расстроены из-затравмы спортсмена, можно и без допинга сделать. Тебе допинг нужен что бы вести себя достойно :-)
  • am14
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (24)
    am14-Фото
    Интересно, как сам Крис к этому отнесётся. Насколько помню, покойный Микеле Скарпони говорил, что не считает себя победителем Джиро, да и Энди Шлек не выражал бурной радости после бана Конты.
  • GTX
    Тур Бельгии-2019. Этап 2 (3)
    GTX-Фото
    Жаль по Евроспорту не показуют, классный этап, много забавных моментов (особенно с Ван Хойдонком и нейтральной техничкой)
  • velodoctor
    Дубль Ваута ван Арта на Критер ... (3)
    velodoctor-Фото

    Новое поколение супер бельгийцев

  • SportSpirit
    Тур Бельгии-2019. Этап 2 (3)
    SportSpirit-Фото

    Наконец-то! 

    И этап такой сочный) 

  • Mima
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (24)
    Mima-Фото
    Цитата: Brodyazhnik
    И дааааа... Отдать титул от человека основываясь на странных показателях человеку напрямую превышавшему допустимые нормы. Маразматики
    Согласна
  • SportSpirit
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (24)
    SportSpirit-Фото
    Лайфхак)
    Тем более, что Уиггинз недавно высказывался, что в Скай была слишком казарменная дисциплина, даже победы не праздновали. То ли дело в других командах)
  • Mima
    Команда Ineos: «Крис Фрум обсу ... (6)
    Mima-Фото
    Цитата: YuraHist
    Цитата: Giant72
    Цитата: YuraHist
    Пока обсуждают планы по восстановлению, Фрум может стать победителем Вуэльты 2011 https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-yJ-CgufiAhVOx4sKHYc
    zCqMQzPwBegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cyclingweekly.com%2Fnews%2Fracing%2Fvue
    lta-a-espana%2Fchris-froome-crowned-winner-2011-vuelta-espana-juan-jose-cobo-ca
    ught-doping-427070&psig=AOvVaw3YzChtRYgOn3lctB-7pzU1&ust=1560534459577548
    Уже стал
    "Закатали" Кобо через 8 лет
    А как насчёт Вуэльты 2017??)) Поправляйся, Фруми
  • GTX
    Дубль Ваута ван Арта на Критер ... (3)
    GTX-Фото
    Цитата: Arciv
    Удивляет. Весной не плохо боролся на классиках, а сейчас выстрелил. Интересно, как они с Гроневегеном будут делить этапы ТДФ
    А не чего делить, Груневеген в традиционном спринте на голову сильнее Ваута
  • Arciv
    Дубль Ваута ван Арта на Критер ... (3)
    Arciv-Фото
    Удивляет. Весной не плохо боролся на классиках, а сейчас выстрелил. Интересно, как они с Гроневегеном будут делить этапы ТДФ

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