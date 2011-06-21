Хуан-Хосе Кобо лишён победы на Вуэльте Испании-2011, Крис Фрум – новый победитель

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 17:43
Крис Фрум - новый победитель Вуэльты Испании-2011 после дисквалификации Хуана-Хосе Кобо
Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что Антидопинговый трибунал вынес решение по делу испанского велогонщика Хуана-Хосе Кобо (Juan José Cobo).
Антидопинговый трибунал признал завершившего карьеру испанского велогонщика Хуана-Хосе Кобо виновным в нарушении антидопинговых правил (использование запрещённых субстанций), основываясь на отклоняющихся от нормы показателях биологического паспорта с 2009 по 2011 годы. Хуан-Хосе Кобо дисквалифицирован на три года.
Таким образом, победителем Вуэльты Испании-2011 становится Крис Фрум, занявший в генеральной классификации 2-е место.
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