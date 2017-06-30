Крис Фрум примет участие в Туре Альп-2019

Крис Фрум возглавит команду Sky на Туре Альп-2019

Тур Альп-2019 станет одной из последних велогонок перед тем, как британская команда Sky сменит название на Ineos. Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум 22 апреля вернётся в гонки после перерыва. За этот сезон 33-летний британский гонщик проехал две многодневных велогонки – Тур Колумбии и Вуэльту Каталонии. На Туре Альп он собирается проверить свою форму.

В прошлом году Крис Фрум дебютировал на Туре Альп и занял 4-е место в общем зачёте. Этапы этой итальянской гонки категории 2 H.C короткие, но общий набор высоты за пять дней соревнований составит 14 000 м.

Спортивный директор команды Sky Николя Порталь считает, что Тур Альп станет для Криса Фрума хорошей подготовкой к Тур де Франс-2019: «Крис на правильном пути. Он готовился к Туру, мы решили немного усложнить его календарь гонок, добавив Тур Альп. Это идеальная гонка в данное время его сезона. Взрывная гонка с горным финишем по отличным дорогам. Крис уже принимал в ней участие в прошлом году, чтобы увеличить нагрузку перед Джиро. Тогда ему понравилось, как прошла гонка, он оценил её качество, и теперь знает, что она будет полезна в его подготовке к Тур де Франс».

Крис Фрум: «Я рад вернуться на Тур Альп в этом году. Мне очень понравилась гонка в 2018, она очень помогла мне, когда готовился к Джиро д’Италия.

В это время года мне нужен именно такой тип гонок. Тур Альп – трудная, взрывная гонка, которая станет хорошим тестом, покажет, в какой форме я нахожусь».

Вместе с Крисом Фрумом на Туре Альп-2019 стартуют Кенни Элиссонд, Давид Де Ла Крус, Тэо Геоган Харт, Павел Сиваков, Сальваторе Пуччио и Леонардо Бассо.