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Крис Фрум примет участие в Туре Альп-2019

Крис Фрум возглавит команду Sky на Туре Альп-2019

 

 

  Тур Альп-2019 станет одной из последних велогонок перед тем, как британская команда Sky сменит название на Ineos. Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум 22 апреля вернётся в гонки после перерыва. За этот сезон 33-летний британский гонщик проехал две многодневных велогонки – Тур Колумбии и Вуэльту Каталонии. На Туре Альп он собирается проверить свою форму.

 

  В прошлом году Крис Фрум дебютировал на Туре Альп и занял 4-е место в общем зачёте. Этапы этой итальянской гонки категории 2 H.C короткие, но общий набор высоты за пять дней соревнований составит 14 000 м.

 

Крис Фрум примет участие в Туре Альп-2019

 

   Спортивный директор команды Sky Николя Порталь считает, что Тур Альп станет для Криса Фрума хорошей подготовкой к Тур де Франс-2019: «Крис на правильном пути. Он готовился к Туру, мы решили немного усложнить его календарь гонок, добавив Тур Альп. Это идеальная гонка в данное время его сезона.  Взрывная гонка с горным финишем по отличным дорогам. Крис уже принимал в ней участие в прошлом году, чтобы увеличить нагрузку перед Джиро. Тогда ему понравилось, как прошла гонка, он оценил её качество, и теперь знает, что она будет полезна в его подготовке к Тур де Франс».

 

  Крис Фрум: «Я рад вернуться на Тур Альп в этом году. Мне очень понравилась гонка в 2018, она очень помогла мне, когда готовился к Джиро д’Италия.

  В это время года мне нужен именно такой тип гонок. Тур Альп – трудная, взрывная гонка, которая станет хорошим тестом, покажет, в какой форме я нахожусь».

 

  Вместе с Крисом Фрумом на Туре Альп-2019 стартуют Кенни Элиссонд, Давид Де Ла Крус, Тэо Геоган Харт, Павел Сиваков, Сальваторе Пуччио и Леонардо Бассо.

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Тур Альп Tour of the Alps

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:51 | Регистрация: 30.06.2017

    Во как. Берналь не едет.??? А вместе не хотят видимо. Фруму уже надоело ему подвозить баклашки в этом сезоне?

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Ближайшие старты

16 - 21 апреля 2019

Presidential Cycling Tour of Turkey

21 апреля 2019

Amstel Gold Race

22 - 26 апреля 2019

Tour of the Alps

24 апреля 2019

La Fleche Wallonne

25 - 27 апреля 2019

Vuelta a Castilla y Leon

28 апреля 2019

Liege-Bastogne-Liege

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie


ОПРОС

Кто выиграет Амстел Голд Рэйс-2019?

Комментарии

  • Earl57
    Часовой рекорд Виктора Кампена ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: reforg34
    Ну это конечно бред. Брэдли Уиггинс многократный олимпийский чемпион, чемпион мира на треке и на шоссе, который выигрывал множества крупных гонок, в том числе Тур де Франс, который чуть ли не целый год целенаправленно готовился к этой дисциплине, который знает все тонкости езды на треке....однако его рекорд, да еще и с большим отрывом с наскока бьет "дилетант", в сравнении с сэром Брэдли гонщик попутно участвуя(готовясь) к другим гонкам на шоссе...Фэйспалм да и только.

    Напомнило комментарий Брейдо во время трансляции попытки Уиггинса на Евроспорте. Брейдо очень возмущался замечанием Йенса Фохта, что Уиггинс не сможет сделать 55 км и что результат будет в пределах от 54,400 до 54,700. Брейдо тоже говорил, что Уиггинс победитель Тур де Франс, чемпион мира, олимпийский чемпион и тд. и т.п. Мол его наградам и званиям нет числа, а кто такой Йенс Фохт в сравнении с таким великим человеком как сэр Бредли? Всю жизнь был простым грегари и кого-то возил.

    В конечном итоге Уиггинс проехал именно так, как предсказывал Йенси. Просто потому что Фохт профессионал высочайшего уровня и знает о гонках и гонщиках как никто другой. И уж точно больше чем Брейдо.

    Кстати, Кампенарс с зимы ничем кроме продготовки к часовому рекорду не занимался. Только тренировался, тренировался и тренировался. Команда освободила его от всего и он проехал только одну гонку, исключительно для проверки своих физических кондиций. Это для тех, кто в танке.

     

  • Freejazz
    Часовой рекорд Виктора Кампена ... (6)
    Freejazz-Фото
    Это очень похоже на троллинг. На некоторых сайтах за такое отправляли в библиотеку на некоторое время для обучения.
    Пожалуйста, поизучайте статистику Кампенартса прежде писания вброса (да ещё и первым комментарием) - чемпион Европы в разделке, попытоки установления рекорда (с наскока, блин, всем бы так наскакивать...).
  • reforg34
    Часовой рекорд Виктора Кампена ... (6)
    reforg34-Фото

    Ну это конечно бред. Брэдли Уиггинс многократный олимпийский чемпион, чемпион мира на треке и на шоссе, который выигрывал множества крупных гонок, в том числе Тур де Франс, который чуть ли не целый год целенаправленно готовился к этой дисциплине, который знает все тонкости езды на треке....однако его рекорд, да еще и с большим отрывом с наскока бьет "дилетант", в сравнении с сэром Брэдли гонщик попутно участвуя(готовясь) к другим гонкам на шоссе...Фэйспалм да и только.

  • Yuriy 17
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Rokka
    интересно почему Рогличу дали только Гесинка в роли звёздного лейтенанта

     

    Вероятно, в команде Jumbo-Visma считают, что победа П. Роглича на Джиро - это его личное дело.

  • Rokka
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (10)
    Rokka-Фото
    Мне больше интересно почему Рогличу дали только Гесинка в роли звёздного лейтенанта, где Беннетт, Кусс? Кройшвайк? Неужели не по статусу для них?
  • Astanaforever
    Крис Фрум примет участие в Тур ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Во как. Берналь не едет.??? А вместе не хотят видимо. Фруму уже надоело ему подвозить баклашки в этом сезоне?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Brabantse Pijl-2019. Женская в ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Валькар прошелся как каток
  • Сейтмеметов сейтхалил
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Бетиоль стабильно едет, Ламбрехт удивил и порадовал
  • kimi
    Положительная допинг-проба Хар ... (19)
    kimi-Фото
    вот именно. а еще что сам гонец говорит
  • kimi
    Положительная допинг-проба Хар ... (19)
    kimi-Фото
    совсем не поклонник этого гонца, тем не менее, я думаю не обязательно что уже закончит. некоторые и после дисквала могут себя показать

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19 апреля

Tom Van Asbroeck (Israel Cycling Academy)

Riccardo Minali (Israel Cycling Academy)

Jordan Arley Parra Arias (Manzana Postobon)

20 апреля

Jonas Aaen (Riwal - Readynez Cycling Team)

Gianni Moscon (Team Sky)

Juan Jose Amador Casta?o (Manzana Postobon)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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