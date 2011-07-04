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Крис Фрум остаётся в палате интенсивной терапии после операции

Крис Фрум остаётся в палате интенсивной терапии после 8-часовой операции

 

    Крису Фруму, получившему многочисленные повреждения после падения на высокой скорости, была проведена операция, которая длилась почти 8 часов. Глава команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд рассказал, что у 34-летнего британского гонщика помимо переломов бедра и бедренной кости, локтя и ребёр были повреждены внутренние органы.

 

Издание L’Equipe сообщает, что переломы гонщика были открытыми и осложнёнными, так как падение произошло на высокой скорости.

 

Крис Фрум остаётся в палате интенсивной терапии после операции

 

  Дэйв Брэйлсфорд: «Сейчас Крис в палате интенсивной терапии в больнице Сент-Этьенна. Бывают просто падения и плохие падения. У него было плохое падение.

 

  Ему провели операцию на бедренной кости, бедре, локте. У него сломаны рёбра, а также есть небольшие повреждения внутренних органов. Поэтому Крис остаётся в палате интенсивной терапии следующие несколько дней. Ему обеспечен очень хороший уход. С ним наш врач, супруга Мишель. Мы следим за его состоянием.

 

 Прежде всего в этой ситуации надо было стабилизировать состояние, первая фаза – операция, выполнена. Теперь начинается процесс выздоровления. Многое зависит от следующих дней».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos

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  1. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 15:25 | Регистрация: 5.10.2016

    блин, зашибись...

  2. Имя: Harley

    ironharley

    Сегодня, 15:36 | Регистрация: 17.08.2017

    звучит не  обнадеживающе

  3. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 15:40 | Регистрация: 14.12.2015

    Кошмар. Вот точно: знал бы где упаду, соломинку подстелил. Насколько мы (люди) хрупки и уязвимы. 

    Вот где трагедия! 

     

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 16:10 | Регистрация: 4.07.2011

    Да, это трагедия....и 5 ТДФ и вновь на десятилетия никому более не войти в этот клуб

  5. DV

    Сегодня, 16:38 | Регистрация: 28.05.2014

    Короче... Это карма. Перебрал наркоты - можно,бежал - можно. Карма его положила так,что только мотоцикл его может завезти на подиум.

  6. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 17:09 | Регистрация: 4.08.2018

     Думаю, восстановится. Справится с контрактурами, болями и вернется. Наверно не выиграет больше гранд-тур, но на команду поработает. Хочется надеятся.

      А вот с командой после смены хозяев и названия что-то неладно. 33  несчастья продолжаются и непонятно, когда эта полоса закончится.

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Ближайшие старты

9 - 16 июня 2019

Criterium du Dauphine

12 - 16 июня 2019

Baloise Belgium Tour

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

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Комментарии

  • Серафим
    Крис Фрум остаётся в палате ин ... (6)
    Серафим-Фото

     Думаю, восстановится. Справится с контрактурами, болями и вернется. Наверно не выиграет больше гранд-тур, но на команду поработает. Хочется надеятся.

      А вот с командой после смены хозяев и названия что-то неладно. 33  несчастья продолжаются и непонятно, когда эта полоса закончится.

  • Hammill
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (45)
    Hammill-Фото

    у тебя головушке всё спуталось. речь сейчас не об этом, а о том что чел чуть с жизнью не попрощался. и возможно распрощался с карьерой

  • DV
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (45)
    DV-Фото
    Цитата: Hammill
    дело не в Путине, а в наличие/отсутствии каких-то моральных ценностей.
    Т.е. чувак жрет сальбутамол(анализы дают превышение допустимых норм), а потом бегает и это моральные ценности?
  • Hammill
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (45)
    Hammill-Фото

    дело не в Путине, а в наличии/отсутствии каких-то моральных ценностей.

  • DV
    Крис Фрум остаётся в палате ин ... (6)
    DV-Фото
    Короче... Это карма. Перебрал наркоты - можно,бежал - можно. Карма его положила так,что только мотоцикл его может завезти на подиум.
  • DV
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (45)
    DV-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Цитата: DV
    Ничо-се! А еще говорят,что сальбутамол не наркотик. Летел как бессмертный

    Цитата: DV
    Да уж. Сорвалось победа Кинтаны над дрыстальщиком

    За такие коменты (и не тольок от вас), я очень жалею, что на сайте в обсуждениях убрали минусы/дизлайки. 
    Цензура? Путен наше всьо
  • Hammill
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (45)
    Hammill-Фото

    всё проще. банить надо.

  • chel
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (45)
    chel-Фото
    Малори
  • motte
    Крис Фрум остаётся в палате ин ... (6)
    motte-Фото

    Да, это трагедия....и 5 ТДФ и вновь на десятилетия никому более не войти в этот клуб

  • Shega
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (45)
    Shega-Фото
    Вот скажите, пожалуйста, при чем тут Нибали? Или теперь стало модно связывать его со всеми трагедиям в велоспорте? Его даже на Дофине нет.
    Как-то странно получается... и Тур статус теряет... и Нибали виноват...
    Честное слово, лучше просто желать Фруму здоровья и восстановления после таких травм в первую очередь, как человеку, мужу и отцу. И надеяться, что он вернется в велоспорт, который он так любит
    Умела бы молиться - помолилась бы. За Фрума и за всех, кто в пелотоне. Все ходят по грани.((

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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