Крис Фрум остаётся в палате интенсивной терапии после операции

Крис Фрум остаётся в палате интенсивной терапии после 8-часовой операции

Крису Фруму, получившему многочисленные повреждения после падения на высокой скорости, была проведена операция, которая длилась почти 8 часов. Глава команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд рассказал, что у 34-летнего британского гонщика помимо переломов бедра и бедренной кости, локтя и ребёр были повреждены внутренние органы.

Издание L’Equipe сообщает, что переломы гонщика были открытыми и осложнёнными, так как падение произошло на высокой скорости.

Дэйв Брэйлсфорд: «Сейчас Крис в палате интенсивной терапии в больнице Сент-Этьенна. Бывают просто падения и плохие падения. У него было плохое падение.

Ему провели операцию на бедренной кости, бедре, локте. У него сломаны рёбра, а также есть небольшие повреждения внутренних органов. Поэтому Крис остаётся в палате интенсивной терапии следующие несколько дней. Ему обеспечен очень хороший уход. С ним наш врач, супруга Мишель. Мы следим за его состоянием.

Прежде всего в этой ситуации надо было стабилизировать состояние, первая фаза – операция, выполнена. Теперь начинается процесс выздоровления. Многое зависит от следующих дней».