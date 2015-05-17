Крис Фрум: «Единственная цель – стартовать на Тур де Франс-2020»

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- Сегодня, 22:36
Крис Фрум о восстановлении и планах на 2020 год
Четырёхкратный победитель Тур де Франс, 34-летний британский гонщик команды Ineos Крис Фрум, впервые после своего страшного падения во время разведки этапа Критериума Дофине-2019 рассказал о том, что с ним случилось, о первых шагах на пути восстановления и о том, что Тур де Франс-2020 является его целью.
Крис Фрум: «Могу вспомнить только первую часть разведки этапа, но ничего не помню о том, где упал. День был очень ветреный. Критериум Дофине был моей первой большой целью, первым важным тестом, который должен был показать, в какой я форме.
Поэтому могу отталкиваться только от того, что говорили люди, видевшие падение. Из того, что понял, я упал на идеально ровно отрезке дороги с небольшим уклоном под гору, так что там я ехал на довольно большой скорости. Я проезжал мимо каких-то зданий, когда начал прочищать ноздри. Ветер, который прошёл между зданий как сквозь трубу, дёрнул моё переднее колесо. Я пытался удержать его, но закончил тем, что вылетел с дороги и врезался прямо в стену на очень высокой скорости. Думаю, это один из тех нелепых, невероятных несчастных случаев.
Помню, что когда лежал на земле, первыми ко мне подбежали мой тренер Тим Керрисон, механик Гэри Блем, директор Сервус Кнавен. Они все ехали позади меня в техничке. Помню, что общался с ними, разговаривал. Думаю, моим первым вопросом был, смогу ли я подняться и вернуться на велосипед, буду ли я в порядке. Они чётко мне дали понять, чтобы я не двигался, чтобы лежал спокойно, и что не должен думать об оставшейся части гонки.
Думаю, прежде всего, я начал спрашивать, смогу ли поправиться к Тур де Франс, но они быстро заставили меня об этом забыть. Видно было, что они не хотят делать прогнозы, но они сказали: «Похоже, у тебя сломаны ноги, рука тоже выглядит плохо, поэтому ты не сможешь скоро сесть на велосипед».
Тогда, наверное, впервые до меня дошло, что я не смогу этим летом проехать Тур де Франс. Я чувствовал себя почти как в сцене из «Анатомии страсти» или чего-то подобного, когда доходит, что случившееся серьёзнее, чем думал.
На мне были все эти шейные корсеты и всё, чтобы стабилизировать позвоночник в комнате экстренной медицинской помощи. Я видел, как вокруг меня бегают около десяти человек, что-то делают, что-то несут, что-то меняют. Тогда на их лицах я увидел, что они сильно озабочены срочностью действий. Тогда же осознал, что у меня не просто перелом ноги.
Когда мне всё рассказали о тяжести травм, тогда всё понял. Я едва мог дышать после операции, потому что мои рёбра повредили лёгкие и из-за перелома грудины, я кашлял кровью. Мне было страшно, когда утром пришёл в себя после операции и почувствовал, насколько беспомощно лежу в кровати. За 24 часа до этого я надеялся выиграть Дофине, а теперь ситуация изменилась на диаметрально противоположную, с чем было очень тяжело примириться.
Потом хирург сказал мне, что ничто не помешает мне восстановиться на сто процентов. Это было именно то, что в тот момент я хотел услышать. И тогда почувствовал, что мне невероятно повезло, что не получил более серьёзных травм.
Главной заботой тогда для меня стали жена и дети. Мишель буквально всё бросила и приехала в больницу, она стала для меня опорой, она разговаривала с хирургами и врачами во французской больнице и смогла всё мне объяснить. И с этого момента я всё увидел в положительном свете.
Считаю, уже можно сказать, что я опережаю все изначальные прогнозы о том, как много времени займёт даже то, чтобы добиться такого состояния, в котором нахожусь сейчас. Я получил зелёный свет на то, чтобы начать упражнения с нагрузкой дополнительного веса, пока очень лёгкого, но это уже что-то, это большой шаг.
Каждое утро 3 – 4 часа занимаюсь физиотерапией. Затем небольшой перерыв на ланч, а потом начинаю упражнения, которые мне необходимы. 2 часа занимаюсь самостоятельно, просто применяю всё, что разрешил мне делать физиотерапевт. Так заполнены дни.
Я получил невероятное количество сообщений и писем, открыток, когда был в больнице, когда вернулся домой. Это потрясающе, очень трогательно, и это мотивирует меня.
Единственная цель, которую ставлю перед собой – принять участие в Тур де Франс в следующем году. Это даёт мне сил. Неделя за неделей я ставлю перед собой маленькие цели, позволяю себе немного больше движения. Но за всем этим стоит одна цель – выйти на старт Тур де Франс в 2020 году, добиться такой же или лучшей формы, в какой был в этом году».
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