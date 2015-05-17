VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Крис Фрум: «Единственная цель – стартовать на Тур де Франс-2020»

Крис Фрум о восстановлении и планах на 2020 год

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс, 34-летний британский гонщик команды Ineos Крис Фрум,  впервые после своего страшного падения во время разведки этапа Критериума Дофине-2019  рассказал о том, что с ним случилось, о первых шагах на пути восстановления и о том, что Тур де Франс-2020 является его целью.

 

 

  Крис Фрум: «Могу вспомнить только первую часть разведки этапа, но ничего не помню о том, где упал. День был очень ветреный. Критериум Дофине был моей первой большой целью, первым важным тестом, который должен был показать, в какой я форме.

 

  Поэтому могу отталкиваться только от того, что говорили люди, видевшие падение. Из того, что понял, я упал на идеально ровно отрезке дороги с небольшим уклоном под гору, так что там я ехал на довольно большой скорости. Я проезжал мимо каких-то зданий, когда начал прочищать ноздри. Ветер, который прошёл между зданий как сквозь трубу, дёрнул моё переднее колесо. Я пытался удержать его, но закончил тем, что вылетел с дороги и врезался прямо в стену на очень высокой скорости. Думаю, это один из тех нелепых, невероятных несчастных случаев.

 

  Помню, что когда лежал на земле, первыми ко мне подбежали мой тренер Тим Керрисон, механик Гэри Блем, директор Сервус Кнавен. Они все ехали позади меня в техничке. Помню, что общался с ними, разговаривал. Думаю, моим первым вопросом был, смогу ли я подняться и вернуться на велосипед, буду ли я в порядке. Они чётко мне дали понять, чтобы я не двигался, чтобы лежал спокойно, и что не должен думать об оставшейся части гонки.

 

  Думаю, прежде всего, я начал спрашивать, смогу ли поправиться к Тур де Франс, но они быстро заставили меня об этом забыть. Видно было, что они не хотят делать прогнозы, но они сказали: «Похоже, у тебя сломаны ноги, рука тоже выглядит плохо, поэтому ты не сможешь  скоро сесть на велосипед».

 

  Тогда, наверное, впервые до меня дошло, что я не смогу этим летом проехать Тур де Франс. Я чувствовал себя почти как в сцене из «Анатомии страсти» или чего-то подобного, когда доходит, что случившееся серьёзнее, чем думал.

 

 

 

 

  На мне были все эти шейные корсеты и всё, чтобы стабилизировать позвоночник в комнате экстренной медицинской помощи. Я видел, как вокруг меня бегают около десяти человек, что-то делают, что-то несут, что-то меняют. Тогда на их лицах я увидел, что они сильно озабочены срочностью действий. Тогда же осознал, что у меня не просто перелом ноги.

 

  Когда мне всё рассказали о тяжести травм, тогда всё понял. Я  едва мог дышать после операции, потому что мои рёбра повредили лёгкие и из-за  перелома грудины, я кашлял кровью. Мне было страшно, когда утром пришёл в себя после операции и почувствовал, насколько беспомощно лежу в кровати. За 24 часа до этого я надеялся выиграть Дофине, а теперь ситуация изменилась на диаметрально противоположную, с чем было очень тяжело примириться.

 

  Потом хирург сказал мне, что ничто не помешает мне восстановиться на сто процентов. Это было именно то, что в тот момент я хотел услышать. И тогда почувствовал, что мне невероятно повезло, что не получил более серьёзных травм.

 

  Главной заботой тогда для меня стали жена и дети. Мишель буквально всё бросила и приехала в больницу, она стала для меня опорой, она  разговаривала с хирургами и врачами во французской больнице и смогла всё мне объяснить. И с этого момента я всё увидел в положительном свете.

 

 

  Считаю, уже можно сказать, что я опережаю все изначальные прогнозы о том, как много времени займёт даже то, чтобы добиться такого состояния, в котором нахожусь сейчас. Я получил зелёный свет на то, чтобы начать упражнения с нагрузкой дополнительного веса, пока очень лёгкого, но это уже что-то, это большой шаг.

 

 

  Каждое утро 3 – 4 часа занимаюсь физиотерапией. Затем небольшой перерыв на ланч, а потом начинаю упражнения, которые мне необходимы. 2 часа занимаюсь самостоятельно, просто применяю всё, что разрешил мне делать физиотерапевт. Так заполнены дни.

 

  Я получил невероятное количество сообщений и писем, открыток, когда был в больнице, когда вернулся домой. Это потрясающе, очень трогательно, и это мотивирует меня.  

 

  Единственная цель, которую ставлю перед собой – принять участие в Тур де Франс в следующем году. Это даёт мне сил. Неделя за неделей я ставлю перед собой маленькие цели, позволяю себе немного больше движения. Но за всем этим стоит одна цель – выйти на старт Тур де Франс в 2020 году, добиться такой же или лучшей формы, в какой был в этом году».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 23:15 | Регистрация: 17.05.2015

    С одной стороны - никогда не являлся поклонником Фрума из-за его ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ, из-за  выведение его  "за скобки" в сальбутамоловых разоблачениях, за  "Murdoch roof"...  С другой - никогда не ставил под сомнения его достижения, его ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ талант победителя. Ну а если он в следующих сезонах ПРОДОЛЖИТ свои триумфальные победы после такой костодробительной мясорубки - достоин памятника. Но - по любому - СНИМАЮ ШЛЯПУ!

  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 23:44 | Регистрация: 4.05.2019

    Все-таки Фрум - спортсмен с несгибаемым внутреннним стержнем и верой в себя, одна из причин, почему восстановление идет быстрее прогнозов. И, конечно, последовательность в выполнении рутинных действий всегда при нем. Вспоминается план питания на Джиро-2018)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

3 - 9 августа 2019

Tour de Pologne

3 августа 2019

Clasica Ciclista San Sebastian

4 августа 2019

Prudential RideLondon-Surrey Classic

7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Понравился ли вам Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • SportSpirit
    Стейн Стелс и Берт Ван Лерберг ... (1)
    SportSpirit-Фото
    "Бюджетники")
  • SportSpirit
    Крис Фрум: «Единственная цель ... (2)
    SportSpirit-Фото
    Все-таки Фрум - спортсмен с несгибаемым внутреннним стержнем и верой в себя, одна из причин, почему восстановление идет быстрее прогнозов. И, конечно, последовательность в выполнении рутинных действий всегда при нем. Вспоминается план питания на Джиро-2018)
  • sergejdriver
    Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (16)
    sergejdriver-Фото
    Огромное спасибо. Продолжайте в том же духе. Очень интересно вас читать!!
  • Адриен
    Крис Фрум: «Единственная цель ... (2)
    Адриен-Фото

    С одной стороны - никогда не являлся поклонником Фрума из-за его ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ, из-за  выведение его  "за скобки" в сальбутамоловых разоблачениях, за  "Murdoch roof"...  С другой - никогда не ставил под сомнения его достижения, его ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ талант победителя. Ну а если он в следующих сезонах ПРОДОЛЖИТ свои триумфальные победы после такой костодробительной мясорубки - достоин памятника. Но - по любому - СНИМАЮ ШЛЯПУ!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Donostia San Sebastian Klasiko ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Женщины есть женщины,как можно было их отпускать))) приколистки ждали что Ван Влютен догонит, ага сейчас
  • Debora
    Тур Польши-2019. Этап 1 (4)
    Debora-Фото
    Цитата: motte
    От, лось, а?
    Силен Аккерман, ох...
    Лучше не скажешь )))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (16)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: sergejdriver
    Вы судя по всему обладаете какой то информацией, но за вашей мыслью следить нелегко. Не могли бы вы более ясно выражаться? Очень интересно. Что сделал Ремко на последней АИР? Что такое АИР? И наконец, что с 90% тренеров в молодежке?
    Добрый вечер, у него проблема с великом была после падения ,на том этапе где выиграл Падун на Адриаика Ионика Рейс(АИР), Так малыш там такую сцену закатил с бросаниями велосипедов и тд и тп ,очень неочень, судья на машине подъехал сделать замечание ,он его обматерил. Судья уехал . После подъехал судья на мото ,таже история... Когда ,через некоторое время прибежал механик пытаясь разобраться в чем дело , малый и там отметился ,но слава богу дали вел и запустили его. Он слишком импульсивный , чересчур. Но все молчат . Это же курица несущие золотые яица. Кто помнит ещё недавно Адриана Косту? Тот тоже гонку за гонкой ложил, у него на некоторых горах длинных ,была VAM средняя скорость подъёма ,круче чем у Армстронга ,рекорд за рекордом и это в гонках!!!! не просто на отрезке ,на свежие ноги,а в гонке!!! Чем все закончилось?? Очень печально. Было много обстоятельств вокруг, которые эти молодые чемпионы просто не выдерживают. По поводу тренеров в молодежке , я думаю что 90 % людей работающих с детьми, от юниоров до 23 ,должны пересмотреть подход к тренировкам. Последние поколения спортсменов которые пришли из других видов спорта говорит , я думаю, что многие вещи в эффективности развития физических , морально волевых ,тактико технических качеств мы упускаем, по отношению к тренерам занимающихся в других видах спорта. Роглич ( мне повезло,видел его победу в Баку , когда ещё ездил в Adria), Эвенепоель - футболист. Ганна - пришёл из академической гребли. Вудс . Кеннеди, по женщинам сегодня выиграла. И ещё можно привести 3-4 атлета которые ездят и показывают результат на очень высоком уровне , а о скольких мы не знаем? И ведь сколько шоссейнков которые в 30 лет поворот не научились ложить или просто спят по жизни . А эти дарования учатся очень быстро , одна ситуация с тем как Ремко сегодня мучается , отстает , берет фляги ,раздаёт в группе, после того как догнал ,и едет за Скуйнышем !!! Да они совершают ошибки но способность перестраиваться ,которую они получили до этого ,делает их на голову сильнее, классический шоссер уже бросил бы и сидел в бусе ,пил колу ,и рассказывал персоналу как он много сделал сегодня но следующую гонку точно положит. Удивляюсь до сих пор почему никто не отвечает ,до сих пор на атаки Ремко, там что весь пелотон техничек тупицы(?) , тренеров имею ввиду ,это их обязанность давать команды по радио, но нет многие жуют булки и успевают во время гонки чатится в инсте и фесбуке. Как и сегодня. Шоссе в бурду превращается и тренера и гонцы, поэтому приезжают другие виды спорта и делают нас шоссеров, кто это поймёт раньше будет в выигрыше.

    Цитата: Серафим
      Глядя на Эвенпула, думаю, что пришло время, когда нестгены не входят потихоньку в элитную когорту, а просто сносят всех, пробиваясь в первые ряды. Я еще жду взросления и прорыва от Тома Пидкока. Если, конечно, он захочет сосредоточиться на шоссейных гонках.  
     
    Да вы правы ,но у него шоссейные гонки всегда на первом месте ,просто в кроссе тоже получается)))) . сейчас гоняясь за виггинс думаю перейдёт в Скай ,они их фармклуб.По поводу результов на шоссе. ....малый выигрывал Рубе 2 раза ,по юниорам и в этом году по андерам , на мире по юниорам в разделке отметился .Вчера выиграл этап на Тур Альзас , с финишем на пьян де Беи Филь , помните? Подъём был уже на турах. В него Ару, Нибс, Фрум выигрывали. В этом году Тёйнс и Чикконе майку там одел.Кстати Пидкок в майке едет ,завтра последний этап, по-моему. А Макналти в УАЭ перешёл, я думал что Трек или ЕФ ,но американцы отпустили его.
  • Sezar
    Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (16)
    Sezar-Фото

    Присоединяюсь, Сейтхалил-настоящий кладезь информации по восходящим звездам. 

  • 56X11
    Gazprom — RusVelo объявляет им ... (13)
    56X11-Фото

    Втюрин спринтер же

  • Konstantin41
    Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (16)
    Konstantin41-Фото

    Ремко красавец конечно, но мне немного жаль гва, опять второй... Ну что же, видимо пришло время старой гвардии уходить..

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 августа

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Giuseppe Fonzi (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

3 августа

Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe)

Silvan Dillier (AG2R)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2019 (11)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)