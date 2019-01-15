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Том Дюмулин: «Решающий голос в выборе между Тур де Франс и Джиро д’Италия-2019 за командой Sunweb»

Том Дюмулин выбирает между участием в Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2019 году

 

 

  Победитель Джиро д’Италия-2017, призёр Тур де Франс-2018 Том Дюмулин признался, что не может решить, на каком из Гран-туров  - Джиро д’Италия или Тур де Франс – следует сосредоточиться в 2019 году.

 

  Поэтому право решающего голоса 28-летний нидерландский гонщик оставляет за своей командой Sunweb. Об этом Том Дюмулин рассказал в интервью De Telegraaf во время спортивного мероприятия Amstel Gold Race Xperience.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Том Дюмулин: «Маршрут Тур де Франс-2019 для меня далеко не идеален. Считаю, что за последние годы это наименее подходящий для меня Гран-тур. Во всех смыслах маршрут Джиро д’Италия-2019 мне подходит больше всего.

 

  С другой стороны один раз я уже выиграл Джиро д’Италия. И теперь, когда я занял второе место на французском Гран-туре, уступив Геранту Томасу прошлым летом, моей самой большой целью является победа на Тур де Франс. В конце июля я это чётко сказал. А сейчас я размышляю о том, стоит ли мне в 2019 году мне всё поставить на Тур де Франс.

 

  До сих пор у меня нет чётких предпочтений, поэтому решающий голос по поводу участия в Гран-туре отдаю команде. Скоро мы примем решение, потому что от этого выбора будет зависеть вся программа.

 

  Проехать снова Джиро+Тур? После этого сезона я знаю, насколько это тяжело, и каким далёким от идеала получится выступление на двух Гран-турах, если делать это каждый год».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019

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Комментарии

  • RVL
    BMW – новый партнёр команды De ... (17)
    RVL-Фото

    звучит как успех!

  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (48)
    velodoctor-Фото
    Это неверно.
  • Rokka
    BMW – новый партнёр команды De ... (17)
    Rokka-Фото
    Насколько я помню у Тинькова были бэхи. По мне так Киа у Бахрейна самая универсальная и модная тачка
  • motte
    BMW – новый партнёр команды De ... (17)
    motte-Фото
    Приятель мой бэмэвэшник до мозга то же самое сказал -:)
  • Yuriy 17
    Команда UAE Team Emirates обещ ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Банально, конечно - но будет интересно посмотреть как Гавирия покажет себя без Quick Step.

  • Cyrill
    Команда UAE Team Emirates обещ ... (3)
    Cyrill-Фото

    Мы очень уважаем Алекса Кристоффа, признаём его достижения. Он будет одним из наших капитанов на классиках.

    Наконец-таки прочувствовали правильный вектор в таком возрасте. Саша - ЖДЁМ !!! Омлоп Ньюсбладдет, Е3 Харелбеке, Фландрия, Рубэ - "это всё моё РОДНОЕ". Вот тут уж никто с "предьявами, типа лишний вес" приставать не будет biggrin

  • Cyrill
    Пьер Роллан просит организатор ... (2)
    Cyrill-Фото

    Он бы лучше тренил бы больше и продуктивнее, а то уже лет пять по нулям, а ведь в EuropeCar так хорошо начинал. Французы они вообще такие, один Баргий чего стоит ...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Команда UAE Team Emirates обещ ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да Мачин легенда, скольких он нашёл , Рикко , Шашман, Шлегель , Гавириа, Мас... Ходег , Берналь и Соза . Человек сделавший очень много для развития молодёжи в мировом велоспорта. Многим гонщикам он помог приехать в Европу и найти молодёжную команду. А с приходом Гавирии ,интересно Кристофф на какой роли в команде? Или он уходит?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Пьер Роллан просит организатор ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как же он мне нравился , и все было перечеркнуто в один день ,когда он дал это злосчастное интервью . Сам бретанец в бретонской команде вырос. Теперь опять вернулся в родной регион. Надеюсь проявит себя и возьмется за голову
  • rude_rider
    BMW – новый партнёр команды De ... (17)
    rude_rider-Фото
    на гранте вам ездить уважаемый..
    сам хоть посмеялся над своей шуткой

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