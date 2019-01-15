Том Дюмулин: «Решающий голос в выборе между Тур де Франс и Джиро д’Италия-2019 за командой Sunweb»

Том Дюмулин выбирает между участием в Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2019 году

Победитель Джиро д’Италия-2017, призёр Тур де Франс-2018 Том Дюмулин признался, что не может решить, на каком из Гран-туров - Джиро д’Италия или Тур де Франс – следует сосредоточиться в 2019 году.

Поэтому право решающего голоса 28-летний нидерландский гонщик оставляет за своей командой Sunweb. Об этом Том Дюмулин рассказал в интервью De Telegraaf во время спортивного мероприятия Amstel Gold Race Xperience.

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Том Дюмулин: «Маршрут Тур де Франс-2019 для меня далеко не идеален. Считаю, что за последние годы это наименее подходящий для меня Гран-тур. Во всех смыслах маршрут Джиро д’Италия-2019 мне подходит больше всего.

С другой стороны один раз я уже выиграл Джиро д’Италия. И теперь, когда я занял второе место на французском Гран-туре, уступив Геранту Томасу прошлым летом, моей самой большой целью является победа на Тур де Франс. В конце июля я это чётко сказал. А сейчас я размышляю о том, стоит ли мне в 2019 году мне всё поставить на Тур де Франс.

До сих пор у меня нет чётких предпочтений, поэтому решающий голос по поводу участия в Гран-туре отдаю команде. Скоро мы примем решение, потому что от этого выбора будет зависеть вся программа.

Проехать снова Джиро+Тур? После этого сезона я знаю, насколько это тяжело, и каким далёким от идеала получится выступление на двух Гран-турах, если делать это каждый год».