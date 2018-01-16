Том Дюмулин – самый дружелюбный велогонщик с представителями СМИ

Том Дюмулин получил награду как самый дружелюбный с представителями СМИ велогонщик

Международная ассоциация журналистов, освещающих велоспорт (Association Internationale des Journalistes du Cyclisme/ AIJC) по итогам прошедшего сезона назвала имя самого дружелюбного с представителями средств массовой информации профессионального велогонщика – им стал победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин.

AIJC, в которую входят более 300 журналистов из 30 стран мира, начала присуждать эту премию с 2015 года «в качестве формы признания тех членов сообщества профессионального велоспорта, которые прилагают особые усилия для сотрудничества с журналистами, тех, кто уважает независимую роль СМИ в профессиональном велоспорте».

Первой в 2015 году премию получила команда Giant-Alpecin (нынешняя Sunweb), а в прошлом году самым дружелюбным к СМИ велогонщиком был назван колумбиец Эстебан Чавес.

Британский фотограф Грэхем Уотсон (Graham Watson), один из первых английских фотографов, почти 40 лет проработавший в велоспорте и завершивший карьеру в начале 2017 года, был награждён почётной премией «За выдающиеся достижения в сфере журналистики, освещающей велоспорт».

Photo © aijc.org /Mario Stiehl

На веб-сайте AIJC говорится: «В 2017 году Том Дюмулин выиграл Джиро д’Италия, стал чемпионом мира в разделке, входил в состав команды, ставшей чемпионом мира в командной гонке с раздельным стартом, стал победителем BinckBank Tour. Во времена, когда роль профессиональных средств массовой информации важна для велоспорта как никогда, но доступ и возможности часто ограничены, отношение Тома Дюмулина и команды Sunweb можно считать образцом для всего пелотона».

Президент AIJC Раймон Керкхоффс (Raymond Kerckhoffs): «Великолепно, когда такой чемпион как Том Дюмулин понимает важность хороших отношений со СМИ, которые являются важнейшим связующим звеном между командами, велогонщиками и болельщиками мира. После одного из драматичных моментов, когда Дюмулин потерял майку лидера Джиро д’Италия за три дня до окончания гонки, он, несмотря на потерю и все последствия этого, около 20 минут и на трёх языках общался с журналистами, выйдя из командного автобуса».

Том Дюмулин: «Для меня честь получить эту награду и вернуть её в команду (в 2015 году команда называлась Giant-Alpecin и первой получила награду). Мы очень ценим хорошие взаимоотношения с журналистами, я понимаю, что в течение года общение со СМИ является частью моей работы профессионального велогонщика. Я рад, что меня считают дружелюбным и любящим общаться велогонщиком, и счастлив, что это качество высоко оценено наградой».