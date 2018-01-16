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Том Дюмулин – самый дружелюбный велогонщик с представителями СМИ

Том Дюмулин получил награду как самый дружелюбный с представителями СМИ велогонщик

 

 

  Международная ассоциация журналистов, освещающих велоспорт (Association Internationale des Journalistes du Cyclisme/ AIJC) по итогам прошедшего сезона назвала имя самого дружелюбного с представителями средств массовой информации профессионального велогонщика – им стал победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин.

 

   AIJC, в которую входят более 300 журналистов из 30 стран мира, начала присуждать эту премию с 2015 года «в качестве формы признания тех членов сообщества профессионального велоспорта, которые прилагают особые усилия для сотрудничества с журналистами, тех, кто уважает независимую роль СМИ в профессиональном велоспорте».

 

  Первой в 2015 году премию получила команда Giant-Alpecin (нынешняя Sunweb), а в прошлом году самым дружелюбным к СМИ велогонщиком был назван колумбиец Эстебан Чавес.

 

  Британский фотограф Грэхем Уотсон (Graham Watson), один из первых английских фотографов, почти 40 лет проработавший в велоспорте и завершивший карьеру в начале 2017 года, был награждён почётной премией «За выдающиеся достижения в сфере журналистики, освещающей велоспорт».

 

Том Дюмулин – самый дружелюбный велогонщик с представителями СМИ

 

Photo © aijc.org /Mario Stiehl

 

  На веб-сайте AIJC говорится: «В 2017 году Том Дюмулин выиграл Джиро д’Италия, стал чемпионом мира в разделке, входил в состав команды, ставшей чемпионом мира в командной гонке с раздельным стартом, стал победителем  BinckBank Tour. Во времена, когда роль профессиональных средств массовой информации важна для велоспорта как никогда, но доступ и возможности часто ограничены, отношение Тома Дюмулина и команды Sunweb можно считать образцом для всего пелотона».

 

  Президент AIJC Раймон Керкхоффс (Raymond Kerckhoffs): «Великолепно, когда такой чемпион как Том Дюмулин понимает важность хороших отношений со СМИ, которые являются важнейшим связующим звеном между командами, велогонщиками и болельщиками мира. После одного из драматичных моментов, когда Дюмулин потерял майку лидера Джиро д’Италия за три дня до окончания гонки, он, несмотря на потерю и все последствия этого, около 20 минут и на трёх языках общался  с журналистами, выйдя из командного автобуса».

 

 Том Дюмулин: «Для меня честь получить эту награду и вернуть её в команду (в 2015 году команда называлась Giant-Alpecin и первой получила награду). Мы очень ценим хорошие взаимоотношения с журналистами, я понимаю, что в течение года общение со СМИ является частью моей работы профессионального велогонщика. Я рад, что меня считают дружелюбным и любящим общаться велогонщиком, и счастлив, что это качество высоко оценено наградой».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Кристиан Прюдомм о командах, п ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    "На всякого мудреца довольно простоты".

    Простоты на Прюдомма со товарищи хватает:

    - наворотили для ТдФ 18 такой маршрут, что самая вкусная конфетка, а это Дюмулин, справедливо отказался участвовать.

    - на ТдФ 17 сняли Сагана ни за что.

     

    За этот неадекват Прюдомма в отставку!

  • Ant
    Команды Мирового Тура 2018: As ... (8)
    Ant-Фото

    Алга Астана! Алга Казахстан!

    Всем болельщикам - приятных впечатлений! ;)

  • error
    Доменико Поццовиво будет борот ... (18)
    error-Фото
    Скай при необходимости создаст непобедимый поезд из абсолютно неизвестных гонцов, как создал за год-два его непбедимого предводителя.
  • sixpack
    Доменико Поццовиво будет борот ... (18)
    sixpack-Фото
    Участие Фрума в этом констексте обсуждать бессмысленно. Предполагается, что он есть, иначе поезду некого везти.

    Даже освободив место под Томаса (что не факт при всех гарантиях), горный состав Скай будет посильней, чем почти у любой другой команды. Плюс умение спланировать подготовку конкретно под Тур и грамотно разложить силы по дистанции. Здесь это офтоп, конечно, но при участии Фрума Скай все равно останется законодателями мод на Туре.
  • Shalam s Urala
    Кристиан Прюдомм о командах, п ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    любому директору tdf не позавидуешь

    и свои коммерческие дела должным образом обустроить, и маршрутом кому надо угодить (ну вдруг правда, что вокруг сплошь заговоры))), и, самое-самое, - разрулить неимоверные, разносторонние, тонкие (ну ещё-б) французские компетенции относительно "правильности" туровского старт-листа

    это примерно как умножить всех тутошных спецов на мильон и предоставить им все французские масс-медиа

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Кристиан Прюдомм о командах, п ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Команда директ энерджи из Вандеи, которая относится к Землям Луары . Регион Вандея является бессменным спонсором команды и гонщиков стараются брать из любительской команды вандея - у .( на базе которой и появилась профессиональная команда) гонщики как фоклер и шаванель являются их воспитанниками . а команды фортунео и виталкоцепт являются представителями Бретани ( расположение ,спонсоры и многие гонщики) . Тур де Франс будет стартовать именно в Вандее.

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Команда директ энерджи из Вандеи, которая относится к Землям Луары . Регион Вандея является бессменным спонсором команды и гонщиков стараются брать из любительской команды вандея - у .( на базе которой и появилась профессиональная команда) гонщики как фоклер и шаванель являются их воспитанниками . а команды фортунео и виталкоцепт являются представителями Бретани ( расположение ,спонсоры и многие гонщики) . Тур де Франс будет стартовать именно в Вандее.
    В Нуармутье Ан л'Иль
  • Николай Степаныч
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (56)
    Николай Степаныч-Фото
    А давайте, если вы заболеете, вас тоже отправят в специальную лигу своей профессии, на которую вы положили почти всю свою жизнь и в которой у вас есть всего десяток лет, чтобы достичь успеха?

    P.S. Фрум заслуживает наказания, если не сможет доказать невиновность.
  • Earl57
    Доменико Поццовиво будет борот ... (18)
    Earl57-Фото

    Роу после травмы под огромным-преогромным вопросом. Фрум тоже под вопросом. Прюдом ясно дал понять, что пока Фрум не решит свои вопросы, на Тур его не допустят. Правила UCI позволяют оргам Тура это сделать.

    И одного из этого списка можете точно заменить на Томаса, который будет свободным охотником, ему это гарантировали.

  • ZX330-5G
    Кристиан Прюдомм о командах, п ... (4)
    ZX330-5G-Фото

    ну чтоже будем посмотреть

     

  • sixpack
    Доменико Поццовиво будет борот ... (18)
    sixpack-Фото

    Шансов на тройку не вагон, конечно. Но было бы странно ожидать реплик в духе "я такой-сякой-слабый, все солью".

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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