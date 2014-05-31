Том Дюмулин в 2019 году хочет поставить целью Тур де Франс

Том Дюмулин намерен сконцентрироваться на Тур де Франс в 2019 году

Том Дюмулин планирует в следующем году сконцентрироваться на Тур де Франс. В этом сезоне 27-летний голландский гонщик команды Sunweb ставил перед собой несколько задач – проехал два Гран-турах, заняв второе место и на Джиро д’Италия, и на Тур де Франс, а также стал серебряным призёром индивидуальной гонки на время чемпионата мира-2018.

Ожидается, что вместе с Томом Дюмулином Тур де Франс могут поехать Вилко Келдерман и Сэм Омен, а также Николас Роч, который будет выступать в Sunweb со следующего года.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

В интервью нидерландскому изданию NOS Том Дюмулин сказал: «Я бы хотел поехать Тур де Франс, команда тоже этого хочет. Так что у нас одна цель.

Но я не закрываю двери перед другими Гран-турами, потому что всегда считал опасным заявлять категорично, какой из них поеду или не поеду в будущем году, когда ещё не известны маршруты. Возможно, объявят такой маршрут, где у меня даже не будет шанса заехать на подиум. В этом году мы решили выбрать эти два Гран-тура, ни на одном из которых я не выиграл. Но зато я стал мудрее. Не буду делать такое каждый год, потому что два Гран-тура сильно повлияли на организм. Я это уже заметил. Они забирают массу сил.

В прошлом весна была для меня не лучшим временем. Но думаю, будет отлично, если фокусируясь на Туре, выйду на пик в апреле и вернусь на Амстел Голд Рэйс».