VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Том Дюмулин в 2019 году хочет поставить целью Тур де Франс

Том Дюмулин намерен сконцентрироваться на Тур де Франс в 2019 году

 

 

  Том Дюмулин планирует в следующем году сконцентрироваться на Тур де Франс. В этом сезоне 27-летний голландский гонщик команды Sunweb ставил перед собой несколько задач – проехал два Гран-турах, заняв второе место и на Джиро д’Италия, и на Тур де Франс, а также стал серебряным призёром индивидуальной гонки на время чемпионата мира-2018.

 

  Ожидается, что вместе с Томом Дюмулином Тур де Франс могут поехать Вилко Келдерман и Сэм Омен, а также Николас Роч, который будет выступать в Sunweb со следующего года.

 

Том Дюмулин в 2019 году хочет поставить целью Тур де Франс

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  В интервью нидерландскому изданию NOS Том Дюмулин сказал: «Я бы хотел поехать Тур де Франс, команда тоже этого хочет. Так что у нас одна цель.

  Но я не закрываю двери перед другими Гран-турами, потому что всегда считал опасным заявлять категорично, какой из них поеду или не поеду в будущем году, когда ещё не известны маршруты. Возможно, объявят такой маршрут, где у меня даже не будет шанса заехать на подиум. В этом году мы решили выбрать эти два Гран-тура, ни на одном из которых я не выиграл. Но зато я стал мудрее. Не буду делать такое каждый год, потому что два Гран-тура сильно повлияли на организм. Я это уже заметил. Они забирают массу сил.  

 

  В прошлом весна была для меня не лучшим временем. Но думаю, будет отлично, если фокусируясь на Туре, выйду на  пик в апреле и вернусь на Амстел Голд Рэйс».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Тур де Франс Tour de France

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 20:24 | Регистрация: 31.05.2014

    Это должна быть хорошая битва, Фрумыч тоже быстрее всего сделает ставку на ТДФ. Ждем маршрут.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

7 октября 2018

Paris - Tours Elit

9 - 14 октября 2018

Tour of Turkey

13 октября 2018

Il Lombardia

16 - 21 октября 2018

Gree-Tour of Guangxi


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2018?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 октября

Rui Costa (UAE Team Emirates)

Kyle Murphy (Rally Cycling)

6 октября

Louis Vervaeke (Team Sunweb)

7 октября

Gorka Izagirre (Bahrain Merida)

Pawel Franczak (CCC Sprandi Polkowice)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2018 (23)
Сентябрь 2018 (157)
Август 2018 (206)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)