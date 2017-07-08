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Крис Фрум: «Том Дюмулин – генеральщик нового поколения»

Крис Фрум: «Том Дюмулин – генеральщик нового поколения»

 

 

  Выигравший в этом году свой первый Гран-тур в карьере Том Дюмулин ещё не был соперником четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума на французском Гран-туре. На пресс-конференции гонщиков, приехавших в Шанхай для участия в критериуме Skoda Shanghai, Крис Фрум сказал, что не был удивлён победой Дюмулина на Джиро д’Италия-2017 и с нетерпением ждёт возможности вступить с ним в борьбу за генеральную классификацию.

 

Крис Фрум: «Том Дюмулин – генеральщик нового поколения»

  Крис Фрум: «Он входит в число генеральщиков нового поколения. Я не имел возможности сражаться с ним за общий зачёт лицом к лицу, так что, определённо, с нетерпением жду этот вызов. Мне полезно, что есть кто-то, кто может оказать на меня давление.

 

  И, конечно, я не был удивлён, когда он выиграл Джиро д’Италия. Перед гонкой я даже заключил пари с несколькими друзьями, что он победит, и он доказал, что я был прав. Я видел, что его время наступает.

 

  Он явно очень отличается от других моих соперников. Он сильнейший в мире раздельщик, который также очень уверенно чувствует себя в горах.

 

  Он знает, как распределять силы. Я бы сказал, что он единственный из генеральщиков, кто действительно раскладывает свои силы, даже когда ускоряется в горах. Люди видят, что он выпадает, но на самом деле он просто распределяет свою скорость. Я видел, что он один из остальных претендентов на общий зачёт, кто так делает, что я считаю большим мастерством».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 22:21 | Регистрация: 8.07.2017

    Фрум с нетерпением ждет соперничества с Дюмулином.

    "А, ты азартен, Парамоша!" (из фильма "Бег").

    Что-же, приятно это слышать.

    Мы тоже ждем этого поединка.

    Все эти колесные кинтаны как-то приелись.

    Всё таки, как ни относиться к Фруму, нельзя не признать, что он настоящий спортсмен.

     

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
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Комментарии

  • Yuriy 17
    Петер Саган будет бороться за ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Петеру можно попробовать покрасить волосы в зеленый цвет.

    А потом в цвет майки чемпиона мира.

  • Yuriy 17
    Крис Фрум: «Том Дюмулин – гене ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Фрум с нетерпением ждет соперничества с Дюмулином.

    "А, ты азартен, Парамоша!" (из фильма "Бег").

    Что-же, приятно это слышать.

    Мы тоже ждем этого поединка.

    Все эти колесные кинтаны как-то приелись.

    Всё таки, как ни относиться к Фруму, нельзя не признать, что он настоящий спортсмен.

     

  • tim147
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (10)
    tim147-Фото
    Цитата:Earl57 Эмма Пули... последний километр она "протанцевала" на педалях в контадоровском стиле.

    Скорее, в хорнеровском стиле
  • uran
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (10)
    uran-Фото

    Гонка-Этап-ГОРА

    Вот бы проехать а то в РБ максимум 500м 10%

  • EL-Fenomeno
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Это обалденно круто на шоссере заехать на высоту свыше 3 км., ну и последние 10 км. пригодились бы любому гранд-туру, особенно Джиро и Вуэльте

  • Shalam s Urala
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    заинтриговали )
    https://www.youtube.com/watch?v=XgyopaTNjHo

     

    старина Эванс

    https://youtu.be/XgyopaTNjHo?t=158

  • Eugeny1210
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (10)
    Eugeny1210-Фото

    Можно эту горку использовать как пролог на ТДФ, жалко что переезд далёкий:-)

  • rude_rider
    Петер Саган будет бороться за ... (4)
    rude_rider-Фото

    не ну а че

    зеленая майка прям создана для сагана..и штук 10ть вторых мест в сезоне 2018 то же просто зарезервированно

  • Earl57
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Гонка для Мериды, видимо. Интересная гора. И 3275!

    Плюс максимальный градиент свыше 27%.

    Это что-то вроде гранфондо. Они с 2012 г. проводят эту гонку трижды в год - весной, летом и осенью. Регистрационный взнос - 5000 новых тайваньских долларов, т.е. примерно 145 евро. И каждый раз собирают максимальное количество участников - 600 человек.

    В этот раз первый стартовый номер получил Кэдал Эванс, который в итоге финишировал 10-м, через 15 минут после Нибали. Всего в категории "элита" было 57 человек, как действующих гонщиков, так и завершивших карьеру. Английский журналист с канала GCN, Мэттью Стивенс кажется так его зовут, был просто нарасхват для селфи.

    Из 600 стартовавших до финиша доехали 460 человек. В числе последних финишировавших был генеральный менеджер Бахрейн-Мериды Брент Коупленд с результатом 6:51:37. Почти 7 часов в гору, и ведь не сошел, доехал до финиша.

    На ютубе была трансляция гонки, собственно, запись есть и сейчас. Правда, во-первых, качество мягко говоря не евроспортовское, во-вторых, оператора больше интересовала англичанка Эмма Пули, которая стала первой среди женщин. 35-летняя женщина ехала быстрее многих мужчин-профессионалов, последний километр она "протанцевала" на педалях в контадоровском стиле.

    Она второй раз ехала эту гонку.

  • StVano
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (10)
    StVano-Фото

    Без пластины в ключице... mail1

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Tom Devriendt (Wanty - Groupe Gobert)

Alberto Bettiol (Cannondale-Drapac)

Niccolo Bonifazio (Bahrain Merida)

Primoz Roglic (Team Lotto NL - Jumbo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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