Крис Фрум: «Том Дюмулин – генеральщик нового поколения»

Выигравший в этом году свой первый Гран-тур в карьере Том Дюмулин ещё не был соперником четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума на французском Гран-туре. На пресс-конференции гонщиков, приехавших в Шанхай для участия в критериуме Skoda Shanghai, Крис Фрум сказал, что не был удивлён победой Дюмулина на Джиро д’Италия-2017 и с нетерпением ждёт возможности вступить с ним в борьбу за генеральную классификацию.

Крис Фрум: «Он входит в число генеральщиков нового поколения. Я не имел возможности сражаться с ним за общий зачёт лицом к лицу, так что, определённо, с нетерпением жду этот вызов. Мне полезно, что есть кто-то, кто может оказать на меня давление.

И, конечно, я не был удивлён, когда он выиграл Джиро д’Италия. Перед гонкой я даже заключил пари с несколькими друзьями, что он победит, и он доказал, что я был прав. Я видел, что его время наступает.

Он явно очень отличается от других моих соперников. Он сильнейший в мире раздельщик, который также очень уверенно чувствует себя в горах.

Он знает, как распределять силы. Я бы сказал, что он единственный из генеральщиков, кто действительно раскладывает свои силы, даже когда ускоряется в горах. Люди видят, что он выпадает, но на самом деле он просто распределяет свою скорость. Я видел, что он один из остальных претендентов на общий зачёт, кто так делает, что я считаю большим мастерством».