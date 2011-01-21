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Том Дюмулин: «Мои шансы на победу выше на Джиро д’Италия-2018, чем на Тур де Франс»

Том Дюмулин о подготовке и участии в Джиро д’Италия-2018   

 

 

   Том Дюмулин, который в этом году собирается защищать титул победителя на итальянском Гран-туре, как и в прошлом году,  начал сезон с Тура Абу-Даби. Перед своим первым стартом 27-летний голландский велогонщик команды Sunweb рассказал, почему решил участвовать в Джиро д’Италия-2018, и поедет ли Тур де Франс-2018.

 

 

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

 

 

 

Том Дюмулин о старте на Джиро д’Италия-2018

 

 

 «Главная причина моего решения – считаю, что мои шансы на победу в Гран-туре из-за маршрута и в какой-то степени соперников в этом году выше на Джиро д’Италия-2018, чем на Тур де Франс. Ещё одна важная причина – я люблю Италию, мне больше нравится ехать Джиро, чем Тур, просто такое ощущение. Мне просто нравится выступать в Италии, а если мне нравится, то я выступаю лучше».

 

 

Том Дюмулин о подготовке к главной цели сезона

 

 

  В прошлом году Том Дюмулин готовился к старту Джиро д’Италия в тренировочном лагере на высоте на Тенерифе, но в этом году он поедет в Сьерра-Неваду.

 

  «Не хочу сравнивать показатели моих тренировок с прошлым годом и с любым другим, потому что это больше рискованно, чем полезно. В прошлом году мне понравилось участвовать в Туре Абу-Даби, и я еду эту гонку снова, но не собираюсь проводить такую же тренировку, в те же дни, чтобы получать те же самые ощущения. Такое никогда не сработает.

 

 В этом году мы проведём тренировочный лагерь на высоте в Сьерра-Неваде, но это лишь потому, что на Тенерифе единственный отель, и все номера в нём уже забронированы. Ничего страшного. Если хочешь ехать на Тенерифе, надо очень рано бронировать номера, и мы опоздали».

 

 

Том Дюмулин об участии в Тур де Франс-2018

 

  (По поводу участия в Тур де Франс-2018), у нас готовы несколько сценариев, а какой из них выбрать. Решим через неделю или две после Джиро д’Италия-2018. Если я полностью выдохнусь, психологически не смогу представить себя выступающим на Туре, то не поеду. Если буду в порядке, то возможность участия есть. Но сначала Джиро д’Италия.

 

 Ну, прежде всего, Тур Абу-Даби. После разделки посмотрим и разработаем план на финальный этап с горным финишем Тура Абу-Даби-2018. Не важно, кто из нас (Вилко Келдерман или Том Дюмулин) выиграет или попадёт на подиум».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 07:45 | Регистрация: 11.07.2015

    страшно,но я напишу это-и пусть камнями закидают меня всего всего)

    Том выиграет в этом году и Джиро и Тур)

    и Вуэльту до кучи)))

    ну а почему нет?

    у него есть для этого все.

    ВСЁ!!!

    понимаете?

    и ягоды в ягодицах, и порох в пороховницах.

    он лучший раздельщик современности.

    он лучший горняк в мире.

    а самое главное,он умный,расчетливый,объективный и НЕ БОЯЩИЙСЯ насрать ГОНЩИК.

    кто может выиграть у Тома?

    ну? много у вас вариантов?

    даже Фрум слабее почти во всех компонентах.

    а ведь что такое Джиро,как Голландцы любят снег,дождь и прочее-мы знаем.

    какая там Кения0)

    плюс у Тома в этом году ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА.

    команда под Тома,команда,готова за Тома УМЕРЕТЬ.

    а теперь скажите мне-готов ли умереть за Фрума,ну,к примеру Томас?))

    то то и оно.

    потому Король умер,да здравствует Король.

    Шоу Тома Дюмулана будет  самым захватывающим блюдом велосипедного сезона.

    и пусть тебе Том повезет)

    я,как старый опытный шаман,сделаю всё для твоих побед)))

    главное верить мне Том)))))

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
    1. Имя: Hitachi

      ZX330-5G

      Сегодня, 07:49 | Регистрация: 7.09.2015

      Четко

  2. Имя: Hitachi

    ZX330-5G

    Сегодня, 07:46 | Регистрация: 7.09.2015

    Джиро обежает быть жарким)))



    Цитата: ZX330-5G
    Джиро обежает быть жарким)))
    извиняюсь за ошибку - *обещает 

  3. Meilleur

    Сегодня, 09:08 | Регистрация: 15.07.2011

    Романтик ты, МАЧО. Если уж кого-то любищь - то до конца. Если не любишь - то тоже. =)

  4. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 11:21 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    страшно,но я напишу это-и пусть камнями закидают меня всего всего)
    Том выиграет в этом году и Джиро и Тур)
    и Вуэльту до кучи)))
    ну а почему нет?
    у него есть для этого все.
    ВСЁ!!!
    понимаете?
    и ягоды в ягодицах, и порох в пороховницах.
    он лучший раздельщик современности.
    он лучший горняк в мире.
    а самое главное,он умный,расчетливый,объективный и НЕ БОЯЩИЙСЯ насрать ГОНЩИК.
    кто может выиграть у Тома?
    ну? много у вас вариантов?
    даже Фрум слабее почти во всех компонентах.
    а ведь что такое Джиро,как Голландцы любят снег,дождь и прочее-мы знаем.
    какая там Кения0)
    плюс у Тома в этом году ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА.
    команда под Тома,команда,готова за Тома УМЕРЕТЬ.
    а теперь скажите мне-готов ли умереть за Фрума,ну,к примеру Томас?))
    то то и оно.
    потому Король умер,да здравствует Король.
    Шоу Тома Дюмулана будет  самым захватывающим блюдом велосипедного сезона.
    и пусть тебе Том повезет)
    я,как старый опытный шаман,сделаю всё для твоих побед)))
    главное верить мне Том)))))
    Есть ещё похер в похеровницах

  5. Имя: Marcko

    Berdok

    Сегодня, 12:41 | Регистрация: 21.01.2011

    по идеи, в этом году на турах должны доминировать астматики из Норвегии

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25 февраля 2018

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3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo


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Комментарии

  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 2 (6)
    velodoctor-Фото
    В Омане 2 победы в том году примерно в это время
  • Astanaforever
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 2 (6)
    Astanaforever-Фото
    Вивиани ожил в квиках..раскрылся.Штампует победы одна за одной. Вот, что значит грамотно подобрать себе команду. Скай не под всех, взять того же Ланду...да и мувики не факт, что дадут побеждать пока там Вальва и колумбиец. Вот Кристофф начал побеждать . ..по сравнению с прошлым годом в кате.
  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 2 (6)
    velodoctor-Фото
    Такое ощущение Халворсен хотел быть сегодня первым среди норвежцев)
  • EL-Fenomeno
    Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    если уж не везёт, так сразу же и по крупному, жаль(

  • EL-Fenomeno
    Тур Абу-Даби-2018. Маршрут (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Все-таки Дубаи, Оман, и там всякие другие катары да бахрейны это гонки НЕ Мирового ПроТура, а только Абу-Даби - почему?

    Хорошая горка в конце. Спринтеры порезвятся на первых днях, а воскресенье на первый план выйдут горняки

  • Earl57
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    У Кристоффа нога сегодня была, он начал спринт мощно, но его кто-то подрезал тут же. Чувствую на классиках он задаст жару. 

    Халворсен его подрезал.

  • levonardo
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото

    А что там Киттель, опять мимо 10ки даже?

  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 2 (6)
    velodoctor-Фото

    У Кристоффа нога сегодня была, он начал спринт мощно, но его кто-то подрезал тут же. Чувствую на классиках он задаст жару. 

  • Rokka
    Марк Кэвендиш сошёл с Тура Абу ... (9)
    Rokka-Фото
    Цитата: Крайний
    Цитата: Sm1T
    Там же автоматическая система торможения включилась.

    что за система такая?
    система динамического контроля дороги. Если сенсор видит что впереди кто то резко появляется или тормозит, то автомобиль тоже начинает торможение. Но в данном случае наверное впереди были либо мотоциклисты либо велосипедисты, из за чего система сработала неправильно
  • Berdok
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (6)
    Berdok-Фото

    по идеи, в этом году на турах должны доминировать астматики из Норвегии

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
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