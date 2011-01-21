Том Дюмулин: «Мои шансы на победу выше на Джиро д’Италия-2018, чем на Тур де Франс»

Том Дюмулин о подготовке и участии в Джиро д’Италия-2018

Том Дюмулин, который в этом году собирается защищать титул победителя на итальянском Гран-туре, как и в прошлом году, начал сезон с Тура Абу-Даби. Перед своим первым стартом 27-летний голландский велогонщик команды Sunweb рассказал, почему решил участвовать в Джиро д’Италия-2018, и поедет ли Тур де Франс-2018.

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Том Дюмулин о старте на Джиро д’Италия-2018

«Главная причина моего решения – считаю, что мои шансы на победу в Гран-туре из-за маршрута и в какой-то степени соперников в этом году выше на Джиро д’Италия-2018, чем на Тур де Франс. Ещё одна важная причина – я люблю Италию, мне больше нравится ехать Джиро, чем Тур, просто такое ощущение. Мне просто нравится выступать в Италии, а если мне нравится, то я выступаю лучше».

Том Дюмулин о подготовке к главной цели сезона

В прошлом году Том Дюмулин готовился к старту Джиро д’Италия в тренировочном лагере на высоте на Тенерифе, но в этом году он поедет в Сьерра-Неваду.

«Не хочу сравнивать показатели моих тренировок с прошлым годом и с любым другим, потому что это больше рискованно, чем полезно. В прошлом году мне понравилось участвовать в Туре Абу-Даби, и я еду эту гонку снова, но не собираюсь проводить такую же тренировку, в те же дни, чтобы получать те же самые ощущения. Такое никогда не сработает.

В этом году мы проведём тренировочный лагерь на высоте в Сьерра-Неваде, но это лишь потому, что на Тенерифе единственный отель, и все номера в нём уже забронированы. Ничего страшного. Если хочешь ехать на Тенерифе, надо очень рано бронировать номера, и мы опоздали».

Том Дюмулин об участии в Тур де Франс-2018

(По поводу участия в Тур де Франс-2018), у нас готовы несколько сценариев, а какой из них выбрать. Решим через неделю или две после Джиро д’Италия-2018. Если я полностью выдохнусь, психологически не смогу представить себя выступающим на Туре, то не поеду. Если буду в порядке, то возможность участия есть. Но сначала Джиро д’Италия.

Ну, прежде всего, Тур Абу-Даби. После разделки посмотрим и разработаем план на финальный этап с горным финишем Тура Абу-Даби-2018. Не важно, кто из нас (Вилко Келдерман или Том Дюмулин) выиграет или попадёт на подиум».