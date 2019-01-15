Энрико Баттальин: «Хочется получить статус капитана команды Katusha-Alpecin на Арденнских классиках»

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- Сегодня, 19:53
Энрико Баттальин о переходе в команду Katusha-Alpecin и планах на сезон 2019 года
Энрико Баттальин (Enrico Battaglin) начнёт новый сезон в новой для себя команде – Katusha-Alpecin, куда перешёл после трёх сезонов работы в голландской команде LottoNL-Jumbo. 29-летний итальянский гонщик за свою карьеру, которую начал в 2012 году в команде Bardiani CSF, одержал три победы на этапах Джиро д’Италия.
В 2019 году Энрико Баттальин хочет попробовать себя в качестве капитана на Арденнских классиках, о чём рассказал в интервью SpazioCiclismo.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Энрико Баттальин: «Руководство команды LottoNL-Jumbo предлагало мне остаться в команде, но я принял другое решение. Несколько лет за мной наблюдала команда Katusha, но это ничем не заканчивалось. В этом году ситуация изменилась. После моей победы на этапе Джиро д’Италия-2018 они предложили мне перейти в их команду.
В следующем сезоне хочется получить статус капитана на одной из трёх Арденнских классик. Мне очень нравятся эти гонки, и команда Katusha-Alpecin мне гарантировала, что предоставит мне эту возможность.
Я уже возобновил тренировки после того, как мы с Арианной вернулись из свадебного путешествия. С 8 по 18 декабря пройдёт первый тренировочный сбор в Пальма-де-Мальорке, где мы обсудим планы на сезон.
Мне хочется, чтобы в моей программе гонок была классика Милан-Сан-Ремо. Это одна из тех гонок, которые очень люблю. Потом посмотрим, поеду ли я Джиро д’Италия или Тур де Франс. Маршрут Джиро 2019 года мне понравился, там будут этапы, которые пройдут недалеко от моего дома».
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