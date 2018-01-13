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Винченцо Нибали ждет объявления маршрута Джиро д'Италия-2018

Винченцо Нибали ждет объявления маршрута Джиро д'Италия-2018

 

 

  В этом году капитан команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) проехал Джиро д’Италия и Вуэльту Испании, на обоих Гран-турах поднимался на подиум. На данный момент 33-летний итальянский гонщик определился лишь с тем, что в следующем году стартует на Вуэльте Испании, что поможет в подготовке к чемпионату мира.

 

  В интервью Corriere dello Sport Нибали сказал, что пока не уверен, поедет ли свой домашний Гран-тур, маршрут которого должны объявить 29 ноября, или же сконцентрируется на Тур де Франс-2018, который привлекает его этапом с брусчаткой, подобный этап в 2014 году позволил ему набрать решающее преимущество над соперниками и стать победителем Большой Петли.

 

 

  Винченцо Нибали: «Я уже готовлюсь к следующему сезону. В этом году у меня не было настоящих каникул, это время я использовал для того, чтобы провести операцию по удалению пластины из ключицы. Первый тренировочный лагерь команды Bahrain-Merida начнётся 7 декабря, а сезон я начну 21 января с Тура Сан-Хуан.

 

  Две цели на сезон 2018 года уже определены – это Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльта Испании. Я поеду и Амстел Голд Рэйсм, и Флеш Валлонь, и Льеж.

 

Окончательный выбор между Тур де Франс и Джиро д’Италия мы сделаем, когда увидим маршрут Джиро. Не скрою, мне хотелось бы вернуться на Тур де Франс, но мне не хотелось бы пропускать Джиро д’Италия, если маршрут захватит Сицилию. Выбор трудный. Мы оценим всё вместе с командой и обдумаем задачи на сезон в целом. 

 

  В этот раз на Туре будет намного больше брусчатки, а потом 65-км этап в Пиренеях с тремя горами, которые будут проходиться одна за другой. Такой этап сложно контролировать, он подходит для атак и может всё испортить».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур Тур де Франс

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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