Команда Sunweb: «Том Дюмулин будет бороться на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2018»

Команда Sunweb рассчитывает на Тома Дюмулина на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2018

Том Дюмулин, победитель Джиро д’Италия-2017, нацелен в этом сезоне на исторический дубль, борьбу за победу на итальянском Гран-туре и Тур де Франс-2018.

Об этом в интервью De Rode Lantaarn сказал спортивный директор команды Sunweb Айке Висбек, хотя сам Том Дюмулин перед стартом Тура Абу-Даби говорил о том, что решение об участии в Тур де Франс-2018 будет приниматься командой лишь после завершения Джиро д’Италия-2018.

Айке Висбек: «На данный момент у нас чёткий план – Том поедет бороться за генеральную классификацию на Джиро д’Италия-2018, а затем поедет Тур де Франс. А Вилко Келдерман примет участие в Тур де Франс-2018 и в Вуэльте Испании».

Том Дюмулин уже пробовал проехать в один сезон Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2016 году, но тогда не финишировал ни на одном из них.