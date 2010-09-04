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Команда Sunweb: «Том Дюмулин будет бороться на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2018»

Команда Sunweb рассчитывает на Тома Дюмулина на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2018

 

 

  Том Дюмулин, победитель Джиро д’Италия-2017, нацелен в этом сезоне на исторический дубль, борьбу за победу на итальянском Гран-туре и Тур де Франс-2018.

 

  Об этом  в интервью De Rode Lantaarn сказал спортивный директор команды Sunweb Айке Висбек, хотя сам Том Дюмулин перед стартом Тура Абу-Даби говорил о том, что решение об участии в Тур де Франс-2018 будет приниматься командой лишь после завершения Джиро д’Италия-2018.

 

  Айке Висбек: «На данный момент у нас чёткий план – Том поедет бороться за генеральную классификацию на Джиро д’Италия-2018, а затем поедет Тур де Франс. А Вилко Келдерман примет участие в Тур де Франс-2018 и в Вуэльте Испании».

 

 

Том Дюмулин уже пробовал проехать в один сезон Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2016 году, но тогда не финишировал ни на одном из них.

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 17:46 | Регистрация: 4.09.2010

    поди пойми.. джиру на генерал, а тур просто поедет?

    на очную ставку господ )

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:00 | Регистрация: 30.06.2017

    Аппетиты и амбиции возрастают пропорционально пению дифирамбов подпевал из стана журналистов и всяких спортивнвх чиновников. За двумя зайцами погонится , ни одного не поймает.Не тот функуиональный тип строения гонщика и организма, чтобы стать генеральщиком. Та Вуэльта была просто случайностью.Не было ему достойных конкурентов.Нибали не в счет.Был явно в упадке. Короче не его стезя. Не дюмолоновская. Пусть в разделе и катит.

    Джиро...я имел ввиду.айм сорри

  3. Sm1T

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 1.01.2012

    Вангую! И там и там мимо:-)

  4. Имя: Андрей

    sab

    Сегодня, 19:28 | Регистрация: 14.04.2017

    Все зависит от количества TUI

  5. Имя: protur

    protur

    Сегодня, 19:31 | Регистрация: 19.07.2014

    То, что «выходит за рамки» всегда настораживает! Уж так устроен человек. Когда «здоровенный лось» уходит от Кинтаны в гору, то это и есть, то «что выходит за рамки».

    Но СМИ (ТВ) умеют «затирать» - это «несоответствие». И обыватель, забывая об «инстинкте самосохранения здравого смысла» неистово аплодирует неестественному.

  6. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 20:22 | Регистрация: 22.05.2013

    Моё скромное мнение, что Тур Дюмолену подходит куда больше Джиро, тем более такой разноплановый в плане этапов и не слишком горный как в этом году.  Уверен что на брусчатке он сильнее всех, даже Нибали. 

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Ближайшие старты

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo


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Комментарии

  • velodoctor
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (6)
    velodoctor-Фото

    Моё скромное мнение, что Тур Дюмолену подходит куда больше Джиро, тем более такой разноплановый в плане этапов и не слишком горный как в этом году.  Уверен что на брусчатке он сильнее всех, даже Нибали. 

  • Walther
    Том Боонен - советник команды ... (4)
    Walther-Фото

    Ну теперь Лотто попрёт!
    Или нет?..

  • Sm1T
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (1)
    Sm1T-Фото
    Хохоооо. Как я долго этого ждал:-)
  • protur
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (6)
    protur-Фото

    То, что «выходит за рамки» всегда настораживает! Уж так устроен человек. Когда «здоровенный лось» уходит от Кинтаны в гору, то это и есть, то «что выходит за рамки».

    Но СМИ (ТВ) умеют «затирать» - это «несоответствие». И обыватель, забывая об «инстинкте самосохранения здравого смысла» неистово аплодирует неестественному.

  • sab
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (6)
    sab-Фото
    Все зависит от количества TUI
  • Sm1T
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (6)
    Sm1T-Фото
    Вангую! И там и там мимо:-)
  • kimi
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (1)
    kimi-Фото

    Уго уль довольно высоко заезжает, однако

  • Astanaforever
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Аппетиты и амбиции возрастают пропорционально пению дифирамбов подпевал из стана журналистов и всяких спортивнвх чиновников. За двумя зайцами погонится , ни одного не поймает.Не тот функуиональный тип строения гонщика и организма, чтобы стать генеральщиком. Та Вуэльта была просто случайностью.Не было ему достойных конкурентов.Нибали не в счет.Был явно в упадке. Короче не его стезя. Не дюмолоновская. Пусть в разделе и катит.

    Джиро...я имел ввиду.айм сорри
  • Shalam s Urala
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    поди пойми.. джиру на генерал, а тур просто поедет?

    на очную ставку господ )

  • EL-Fenomeno
    Том Боонен - советник команды ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    А ведь не просто после стольких лет проиф-работы на высоком уровне вот так взять и "бросить" это дело. Веломания (назову это все дело таким словом) просто так не отпускает, тем более тех, кто добился на этом вело-поприще очень высоких успехов за свою спорт.карьеру

    Удачи ТОМмикэ, но блин, если на Квики рАдимые (по объктвиных прчиинах, то почему Лотто-Сюдаль!?

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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