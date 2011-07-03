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Ваут Пулс: «Мой сезон зависит от решения по делу Криса Фрума»

Ваут Пулс о планах на первую часть сезона 2018 года

 

 

  Ваут Пулс (Wout Poels) третий год подряд начнёт сезон с Вуэльты Валенсии, победителем которой стал в 2016 году. 30-летний голландский гонщик команды Sky надеется повторить успех не только на этой испанской гонке, но и на одной из Арденнских классик. В 2016 году Ваут Пулс стал победителем Льеж-Бастонь-Льеж, но в прошлом году не смог защитить свой титул из-за травмы колена. В этом году он ставит целью другую Арденнскую классику – Флеш Валлонь.

 

 

 

Photo © Russ Ellis/Team Sky

 

  В прошлом сезоне Ваут Пулс впервые в карьере вошёл в топ-10 общего зачёта на Гран-туре, заняв 6-е место в генеральной классификации Вуэльты Испании-2017. Но на данный момент гонщик ещё не знает, какой из Гран-туров поедет, будет ли там в качестве капитана или помощника.

 

  Ваут Пулс: «С нетерпением жду этот сезон. 2017 год я мощно отфинишировал на Вуэльте Испании, а теперь пора возвращаться в игру и постараться показать высокие результаты. 6-е место на Вуэльте Испании даёт мне огромную уверенность. Надеюсь, у меня будет больше возможностей так выступать на Гран-турах. А сейчас я просто радуюсь, что возвращаюсь в гонки, начиная с Валенсии.

 

  Мне очень хочется хорошо выступить на Флеш Валлонь. Мне нравится эта гонка, одна из тех, где мне очень сильно хочется выиграть. Но это тяжело! Легендарный финиш на Мюр де Уи очень крутой. Он особенный, и очень круто, если получится там выиграть.

 

  Надеюсь принять участие в Джиро д’Италия, но пока мы не приняли окончательного решения, поеду ли я туда как лидер или как супердоместик. Всё, конечно, зависит от решения по делу Фрума.

 

  Для большинства команд мой результат на Вуэльте Испании был бы высоким, но в команде Sky, где выступает четырёхкратный победитель Тур де Франс, карты ложатся немного по-другому».

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Теги к статье: Ваут Пулс Wout Poels Sky Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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  1. f16

    Вчера, 18:35 | Регистрация: 16.08.2017

    этот парень в этом году возьмет грандтур

    1. Имя: Дмитрий

      Sezar

      Вчера, 23:27 | Регистрация: 3.07.2011

      Не возьмет.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 18:49 | Регистрация: 4.07.2011

    Не переживай, Ваут..и джиро покатишь и тур...ерунда какая, не так ли?

    Главное,  апнем ваттами в горочку ....и тишина в пелотонеyahoo

     

     

     

     

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:46 | Регистрация: 4.07.2013

    По Фруми, видимо, еще не сторговались.
    Приносить в жертву али нет? За какие деньги? 
    Ставки слишком высоки.
    Великие Бондзы еще не решили судьбу четырёхкратного.
    (а заодно и всего спорта)

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Ближайшие старты

31 января - 4 февраля 2018

Volta a la Comunitat Valenciana

31 января - 4 февраля 2018

Etoile de Besseges

6 - 10 февраля 2018

Dubai Tour

6 - 11 февраля 2018

Colombia Oro y Paz

11 февраля 2018

Trofeo Laigueglia

11 февраля 2018

Clasica de Almeria

13 - 18 февраля 2018

Tour of Oman

14 - 18 февраля 2018

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

Volta ao Algarve

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad


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Комментарии

  • VeloVelo
    Ваут Пулс: «Мой сезон зависит ... (4)
    VeloVelo-Фото

    По Фруми, видимо, еще не сторговались.
    Приносить в жертву али нет? За какие деньги? 
    Ставки слишком высоки.
    Великие Бондзы еще не решили судьбу четырёхкратного.

  • VeloVelo
    Петер Саган на постере 70-го в ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Наполеон? Не, не слышали. Пётр Первый! Зачёт )

  • Sezar
    Ваут Пулс: «Мой сезон зависит ... (4)
    Sezar-Фото
    Не возьмет.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вперёд, «Газпром-Русвело»! Нас ... (21)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну что же тогда будем ждать презентаций команд дома,и желаю болельщикам иметь возможность посетить это мероприятие
  • Николай Парилин
    Вперёд, «Газпром-Русвело»! Нас ... (7)
    Николай Парилин-Фото

    Благодарю всех за поздравления и тёплые слова в мой адрес!

  • Earl57
    Вперёд, «Газпром-Русвело»! Нас ... (21)
    Earl57-Фото

    В этом плане самая презентабельная команда наверно Бахрейн-Мерида.

    Поскольку в команде больше всего итальянцев (10 из 28) сначала провели неформальную встречу с итальянскими болельщиками в каком-то питейно-увеселительном заведении типа бара. О времени и месте встречи было заблаговременно сообщено в твитере и фейсбуке. Приглашались все желающие, от команды были Слонго и несколько гонщиков-итальянцев.

    Официальная презентация для прессы была во время учебно-тренировочного сбора в Хорватии. Приехавшие журналисты в течение 2-х дней могли пообщаться с любым гонщиком и взять у него интервью, а также проехаться с гонщиками на велосипедах во время тренировки.

    И 4 февраля будет официальная презентация в Бахрейне.

  • Александра
    Вперёд, «Газпром-Русвело»! Нас ... (21)
    Александра-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил

    Россия большая, если проведут презентацию на Сахалине, вы сможете приехать? Думаю нет. /.../
    Когда вы вашем городе в последний раз были на старте серьёзной гонки????/.../
    А то на тур или Джиро мотаются , а на гонку на треке в своём же городе ,или
    кросс ,времени у этих любил велоспорта не хватает.
    /.../
    Хотьбы спасибо сказали .

     
    Очень странный пост.
    Россия, как вы справедливо заметили, большая, кроме Сахалина, есть еще Москва и Питер. При хорошей организации и грамотной рекламе, я уверена, любил, как вы выражаетесь, и болельщиков в столицах на презентацию единственной команды собралось бы порядочно.
    Я в родном Питере ни разу не была на соревнованиях по велошоссе. Я даже не уверена, что они есть, потому что рекламы ноль. Это говорит о заинтересованности федерации. Нет, наверное, если знать, где копать... но я копаю на другом огороде, так как сама катаюсь на МТБ и принимаю участие в стартах. А вот за шоссе только болею, и, да, болеть куда приятнее и удобнее за гонщиков Джиро, потому что я хотя бы абслолютно точно знаю, когда и где будет гонка. И тут мы снова возвращаемся к вопросу, а нужны ли российскому велоспорту российские болельщики? Более того, после всех модернизаций Катюши я даже не уверена, что российскому велоспорту сильно нужны российские гонщики.
    Спасибо я, конечно, скажу. Кому-нибудь и когда-нибудь. Например, сайту Велолайв за освещение события. Говорить же спасибо за презентацию команды Русвело в Италии... Даже как-то нелепо звучит.
  • error
    Вперёд, «Газпром-Русвело»! Нас ... (7)
    error-Фото

    Присоединюсь к респектам за статью +1

  • motte
    Ваут Пулс: «Мой сезон зависит ... (4)
    motte-Фото

    Не переживай, Ваут..и джиро покатишь и тур...ерунда какая, не так ли?

    Главное,  апнем ваттами в горочку ....и тишина в пелотонеyahoo

     

     

     

     

  • motte
    Etoile de Besseges-2018. Этап ... (1)
    motte-Фото

    Сегодня же не день взятия Бастилии...или?hi

     

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Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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