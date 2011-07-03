Ваут Пулс: «Мой сезон зависит от решения по делу Криса Фрума»

Ваут Пулс о планах на первую часть сезона 2018 года

Ваут Пулс (Wout Poels) третий год подряд начнёт сезон с Вуэльты Валенсии, победителем которой стал в 2016 году. 30-летний голландский гонщик команды Sky надеется повторить успех не только на этой испанской гонке, но и на одной из Арденнских классик. В 2016 году Ваут Пулс стал победителем Льеж-Бастонь-Льеж, но в прошлом году не смог защитить свой титул из-за травмы колена. В этом году он ставит целью другую Арденнскую классику – Флеш Валлонь.

Photo © Russ Ellis/Team Sky

В прошлом сезоне Ваут Пулс впервые в карьере вошёл в топ-10 общего зачёта на Гран-туре, заняв 6-е место в генеральной классификации Вуэльты Испании-2017. Но на данный момент гонщик ещё не знает, какой из Гран-туров поедет, будет ли там в качестве капитана или помощника.

Ваут Пулс: «С нетерпением жду этот сезон. 2017 год я мощно отфинишировал на Вуэльте Испании, а теперь пора возвращаться в игру и постараться показать высокие результаты. 6-е место на Вуэльте Испании даёт мне огромную уверенность. Надеюсь, у меня будет больше возможностей так выступать на Гран-турах. А сейчас я просто радуюсь, что возвращаюсь в гонки, начиная с Валенсии.

Мне очень хочется хорошо выступить на Флеш Валлонь. Мне нравится эта гонка, одна из тех, где мне очень сильно хочется выиграть. Но это тяжело! Легендарный финиш на Мюр де Уи очень крутой. Он особенный, и очень круто, если получится там выиграть.

Надеюсь принять участие в Джиро д’Италия, но пока мы не приняли окончательного решения, поеду ли я туда как лидер или как супердоместик. Всё, конечно, зависит от решения по делу Фрума.

Для большинства команд мой результат на Вуэльте Испании был бы высоким, но в команде Sky, где выступает четырёхкратный победитель Тур де Франс, карты ложатся немного по-другому».