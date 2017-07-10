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Адам Хансен: "Точно поеду Джиро д'Италия-2018, но, возможно, пропущу Тур де Франс"

Адам Хансен намерен завершить серию непрерывного участия во всех трёх Гран-турах сезона

 

  Адам Хансен (Adam Hansen) шесть сезонов подряд принимал участие во всех трёх Гран-турах сезона, эта серия непрерывного участия в трёхнедельных гонках началась на испанском Гран-туре в 2011 году, а Вуэльта Испании-2017 стала для 36-летнего австралийского гонщика команды Lotto Soudal 19-м подряд Гран-туром.

 

  В интервью Cyclingnews после участия в Туре Гуанси Адам Хансен сказал, что хочет  принять участие в Джиро д’Италия, но три Гран-тура в сезоне уже не поедет.

 Напомним, что презентация маршрута Джиро д’Италия-2018 состоится 29 ноября.

 

Адам Хансен: "Точно поеду Джиро д'Италия-2018, но, возможно, пропущу Тур де Франс"

 

  Адам Хансен: «Думаю, в следующем году точно проеду Джиро д’Италия, а потом, возможно, пропущу Тур де Франс. Или же проеду и Тур, но не буду принимать участие в Вуэльте Испании. Я должен сначала поговорить со спортивными директорами, чтобы узнать, как они видят сезон, надеюсь, мы составим хороший план.

 

  Каждый год у меня была одна и та же программа гонок, так что, думаю, будет хорошо внести немного перемен. Надеюсь, изменения в программе гонок откроют мне другие возможности. Если я еду три Гран-тура, то команда видит меня в роли помощника, поэтому я был бы рад получить для себя больше шансов. Начало сезона будет прежним – чемпионат Австралии, Тур Даун Андер, гонка Кэдела Эванса, Тур Абу-Даби, потом надеюсь стартовать на Вуэльте Каталонии, Франкфурте, потом Джиро, возможно, Швейцария, а дальше посмотрим».

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Теги к статье: Адам Хансен Джиро д'Италия Тур де Франс

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  1. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Вчера, 21:35 | Регистрация: 10.07.2017

    интересен расклад  кто из генералов поедет на Джиро ))  знаем через месяц ))

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Комментарии

  • velodoctor
    Марк Падун подписал контракт с ... (4)
    velodoctor-Фото

    Есть 2 года чтобы зарекомендовать себя, удачи.

  • Shalam s Urala
    Марк Падун подписал контракт с ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Удачи хлопцу. И главное - никаких поводов для ассоциаций с фамилией!

  • VeloVelo
    Крис Фрум – победитель критери ... (10)
    VeloVelo-Фото

    нормальный график, учитывая те гонки, которые они едут в сезоне и те, которые не едут.
    У каждого свой план.

  • VeloVelo
    Крис Фрум – победитель критери ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Кэв, Кеньях, Фрум, и многие другие пропустили добрую половину сезона.
    Как и Контадор. Так что парни докатывают свой цикл, это нормально )
  • VeloVelo
    Эган Берналь: "Моя первая зад ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "через два года позволил Берналю перейти в британскую команду Sky, хотя его контракт с Androni Giocattoli должен был закончиться лишь в конце следующего сезона."

    Что значит позволил? Выгодно нашел, выгодно продал.
    Савио всегда умел находить таланты, огранять их и продавать.
    Нормальная тема. Зачем писать "позволил", когда все понимают, что выгодно продал.
    Зачем эти двойные стандарты? )



    ЦИТАТА:

    В этом году 20-летний колумбийский велогонщик принёс команде Джанни Савио 6 побед, в том числе в общем зачёте недельных гонок Sibiu Cycling Tour и Le Tour de Savoie Mont Blanc. Также Эган Берналь стал призёром классик Giro dell'Appennino и Мемориал Марко Пантани, занял 16-е место на классике Милан-Турин и 13-е на классике Монументе Ломбардии-2017.

    Забыли добавить, что он выиграл тур дэ лавенир за явным преимуществом.

  • Zhanzhak
    Трансферные новости пелотона-2 ... (86)
    Zhanzhak-Фото
    Конечно, невозможно! Поэтому я и написала такую подковырку «хотели, вот пусть и стараются» . Калетаев же вроде в одном вью говорил, что будут своих воспитывать и больше внимания уделять женскому велоспорту. Дешевле наверное. Вперед и с песней! А нам остаётся смотреть, как наши чиновники с песней губят такой прекрасный проект, как Астанапротим. Они лучше LRT построят от нового вокзала до аэропорта, вот как раз под моими окнами дорогу закрыли, проект века! Грусть, тоска...
  • Адриен
    Трансферные новости пелотона-2 ... (86)
    Адриен-Фото
    =Хотели же своих растить генеральщиков вот пусть и ростят. Заодно и убедятся в том, что наши ребята конечно стараются, результаты будут...=

    ДА НЕВОЗМОЖНО ЭТО ! Это все равно как взять обязательство вырастить своего Бетховена, Толстого или Рафаэля. Прям грядка какая-то - поливай, окучивай, удобряй - и получите винокуровых, контадоров, канчеллар... А вот сделать все для ВЫЯВЛЕНИЯ талантов и последующего их развития - другое дело. И, конечно же, вы правы - дело только в умном, целенаправленном, прагматичном финансировании, которого Астана, к сожалению, лишена.Удивительно - ЕДИНСТВЕННЫЙ успешный на мировом уровне спортивный проект - и на остаточном содержании. Хотя и не очень удивительно - когда у чиновников ЛИЧНЫЙ интерес на первом месте, то ... А это уже для других интернет-ресурсов...
  • RVL
    Ригоберто Уран: "В велоспорте ... (6)
    RVL-Фото

    он везет регги в вело, еще бы больше побед и побед в стиле регги 

  • RVL
    Петер Саган будет бороться за ... (6)
    RVL-Фото

    Петя в этом сезоне грамотно восстанавливался от сезона вторых мест.

    Должен кучу классик взять в след сезоне +этапы гт.

    Расстроит в этом плане многих!

  • RVL
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (11)
    RVL-Фото
    легче!

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