Адам Хансен: "Точно поеду Джиро д'Италия-2018, но, возможно, пропущу Тур де Франс"

Адам Хансен намерен завершить серию непрерывного участия во всех трёх Гран-турах сезона

Адам Хансен (Adam Hansen) шесть сезонов подряд принимал участие во всех трёх Гран-турах сезона, эта серия непрерывного участия в трёхнедельных гонках началась на испанском Гран-туре в 2011 году, а Вуэльта Испании-2017 стала для 36-летнего австралийского гонщика команды Lotto Soudal 19-м подряд Гран-туром.

В интервью Cyclingnews после участия в Туре Гуанси Адам Хансен сказал, что хочет принять участие в Джиро д’Италия, но три Гран-тура в сезоне уже не поедет.

Напомним, что презентация маршрута Джиро д’Италия-2018 состоится 29 ноября.

Адам Хансен: «Думаю, в следующем году точно проеду Джиро д’Италия, а потом, возможно, пропущу Тур де Франс. Или же проеду и Тур, но не буду принимать участие в Вуэльте Испании. Я должен сначала поговорить со спортивными директорами, чтобы узнать, как они видят сезон, надеюсь, мы составим хороший план.

Каждый год у меня была одна и та же программа гонок, так что, думаю, будет хорошо внести немного перемен. Надеюсь, изменения в программе гонок откроют мне другие возможности. Если я еду три Гран-тура, то команда видит меня в роли помощника, поэтому я был бы рад получить для себя больше шансов. Начало сезона будет прежним – чемпионат Австралии, Тур Даун Андер, гонка Кэдела Эванса, Тур Абу-Даби, потом надеюсь стартовать на Вуэльте Каталонии, Франкфурте, потом Джиро, возможно, Швейцария, а дальше посмотрим».