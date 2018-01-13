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Роан Деннис: «Генеральная классификация Гран-тура остаётся моей целью»

Роан Деннис о переквалификации в генеральщика и желании проехать в этом качестве Джиро д’Италия-2018

 

 

  Роану Деннису (Rohan Dennis) не удалось проявить себя на Гран-турах в этом году, он сошёл и с Джиро д’Италия и с Вуэльты Испании из-за травм и болезни. Но 27-летний австралийский велогонщик команды BMC не намерен отступать от своего плана стать генеральщиком за четыре года, о чём рассказал в интервью во время тренировочного сбора.

 

Роан Деннис: «Генеральная классификация Гран-тура остаётся моей целью»

 

  Роан Деннис: «Генеральная классификация всё ещё остаётся моей целью. Прошёл  один год из четырёх, которые я себе отвёл. Я остаюсь при своём мнении, что если мне не удастся достичь этой цели, ничего страшного. Я вернусь к тому, что знаю, в чём силён – к разделке и недельным гонкам. Надеюсь, смогу одержать победу хотя бы в одной из этих дисциплин. Если в разделке получится завоевать один титул чемпиона мира, буду пытаться выиграть ещё несколько. А что касается Гран-тура, мне не важно, какой из трёх. Все они особенные.

 

  Насчёт цели на следующий сезон я ещё не уверен, я попросил команду стартовать на Джиро д’Италия-2018, где хочу бороться за общий зачёт, но ещё не знаю, кто поедет. Не знаю, что в планах у остальных, мы не обсуждали, будут ли другие гонщики ставить целью генеральную классификацию Джиро д’Италия, но я знаю, что общий зачёт – это моя цель. И команда не против, поэтому меня поддержат, то будет ли это один помощник или семь, всего в  команде на старт выйдут 8 гонщиков. Какой бы ни была помощь, я приму её, буду использовать то, что у меня есть, надеюсь, этого будет достаточно.

 

  На Джиро д’Италия-2017 меня вдохновило не то, что мне удалось или не удалось сделать, а то, как ехал гонку Том Дюмулин. Он проявил себя и физически, и психологически, оставался положительно настроенным, не важно, что происходило в гонке. Они потеряли Вилко Келдермана на 9-м этапе из-за мотоцикла. Но команда перегруппировалась и отработала. Теперь об этом можно шутить, но инцидент с туалетной паузой… Я думал, что в тот день он проиграл Джиро д’Италия, но он не проиграл, а продолжил высоко держать голову и бороться самостоятельно, без помощников. Конечно, меня это воодушевляет. Как гонщики, мы с ним похожи, он начал переквалифицироваться в генеральщики за пару лет до того, как это решил сделать я. И его пример даёт мне уверенность. Также Уиггинс. Чистый раздельщик, который смог стать чемпионом Тур де Франс, чемпионом мира в разделке. Так что, для такого типа гонщика, как я, реально успешно выступать на Гран-туре.

 

  Мне надо поработать над тем, чтобы выдавать на четвёртом, пятом часу гонки такую же мощность, как получается у меня на разделке. Вес, конечно, является важным фактором, но если слишком похудеть, то можно заболеть или утратить мощность. В этом проблема.

  Главное, увеличить мощность так, чтобы пороговая величина не слишком быстро исчезала после четырёх, пяти часов гонки. Думаю, становясь генеральщиком или лидером на недельные гонки, можно себя немного проверить, но третья неделя Гран-тура – это совсем другой зверь.

 

  Что касается Джиро д’Италия, там может быть холодно. Я не уверен, что стать суперподсушенным, когда направляешься в Доломиты или Итальянские Альпы – это хорошая идея, потому что там может быть плохая погода. Самый лёгкий мой вес в профессионалах был 69-70 кг.

 

 Думаю, это может стать авантюрой – поехать подсушенным на Джиро, как если бы собирался на Тур де Франс. Если плохой погоды не будет, как получилось в этом году, то такой риск может себя оправдать, но это же может и погубить, если заболеешь из-за плохой погоды. Так что, думаю, сбрасывать вес к Гран-туру – это игра в рулетку».

 

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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Комментарии

  • Berdok
    Хуан-Хосе Лобато, Антван Толху ... (4)
    Berdok-Фото
    возможно, руководство команды само и пилотировало проект, хе-хе
  • motte
    Заявление организаторов Вуэльт ... (18)
    motte-Фото

    Сегодня Кристофер был у адвоката, который вёл многих звёзд, в том числе и Контадора.

    Пока светит два года бана и лишение Вуэльты....посмотрим

  • velodoctor
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (83)
    velodoctor-Фото

    на 17 этапе он поймал 40 сек, возможно из-за астмы, на 18 решил не рисковать но не рассчитали дозу. Орать что Фрум мошенник или что он такой же как Ленс точно не стоит. Вуэльта выграна не честно, это да. Но в целом то он чисто выиграл 4 тура, как минимум его можно пожалеть в связи с этой ситуацией. 

  • Tom_Boonen
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (83)
    Tom_Boonen-Фото
    Нет, он имеет право доказать, что такая концентрация сальбутамола в организме вызвана допустимой ингаляционной дозой (1600 мкг/сутки). Если он принял больше, то поздно уже оформлять терапевтическое исключение, и он будет наказан.
  • motte
    Заявление организаторов Вуэльт ... (18)
    motte-Фото

    Цитата: Meilleur
    Цитата: motte
    Цитата: LLL

    Эх, жаль не будет Контадора. 

    Поломали спецом тогда Альберто...ведь содержание кленбутерола в его моче было 50 пикограмм, что в 400! ...400 раз менее разрешенного ВАДА и то сиецлаборатория была и тем не менее так жестко с ним...кому то это надо было и для  кого то...понимаете? Но Альберто все же ветнулся....не сломали его...
    А здесь в два раза больше...и что мы увидим???? Вот вот...
    Всех благ!
     

    То есть вы за возмездие, Михаил? good По мне, неважно сколько обнаружили. 50 пиктограмм или 100 грам. Случайно в организм такие вещества не попадают. 99.9%, что они часть допинговой программы по выведению из организма чего-то посерьезнее. Так что по 2 года пацанам. Всё ровно! :)

    плюс 1

    никоем образом, дружище!

    никакого возмещения!

    просто хотелось бы справедливости,  как Вы сказали, результат налицо, независимо от дозы превышения, Вуэльту и третье место в Бергене в топку ибо взять два гт подряд и итт подиум ЧМ прихватить это немыслимо, одна разделка , к которой готовятся весь сезон, где надо опередить время и себя ломать до боли испанской инквизиции, не верю я.

    То, что жестко с Альберто поступили, это да, Джиро то зачем отбирать?

    Вот и следим за развитием, со смазкой бумеранг прилетит или нет-:)

    Искренне, 

     

  • Meilleur
    Заявление организаторов Вуэльт ... (18)
    Meilleur-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: LLL

    Эх, жаль не будет Контадора. 

    Поломали спецом тогда Альберто...ведь содержание кленбутерола в его моче было 50 пикограмм, что в 400! ...400 раз менее разрешенного ВАДА и то сиецлаборатория была и тем не менее так жестко с ним...кому то это надо было и для  кого то...понимаете? Но Альберто все же ветнулся....не сломали его...
    А здесь в два раза больше...и что мы увидим???? Вот вот...
    Всех благ!
     

    То есть вы за возмездие, Михаил? good По мне, неважно сколько обнаружили. 50 пиктограмм или 100 грам. Случайно в организм такие вещества не попадают. 99.9%, что они часть допинговой программы по выведению из организма чего-то посерьезнее. Так что по 2 года пацанам. Всё ровно! :)

  • Yuriy 17
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (83)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: motte
    вероятнее всего, что так и будет, просто кол-во мочи, выливаемой на него будет исчисляться ведрами, как на него, так и на команду вцелом, я не говорю уже о колкости в его адрес в пелотоне

    Да, конечно. 

    Но таков удел всех незаурядных личностей, Фрум знаком с этим и готов к этому.

    Думаю, немало истинных ценителей велоспорта будут на его стороне.

  • motte
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (83)
    motte-Фото

    вероятнее всего, что так и будет, просто кол-во мочи, выливаемой на него будет исчисляться ведрами, как на него, так и на команду вцелом, я не говорю уже о колкости в его адрес в пелотоне

  • MUTbKA
    Хуан-Хосе Лобато, Антван Толху ... (4)
    MUTbKA-Фото
    В любой нормальной команде состояние гонщиков ДОЛЖНЫ постоянно мониторить по анализам крови и мочи. Небось там и вылезло. Кроме того, не исключено и настоящее внутреннее допинг-тестирование.
  • Yuriy 17
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (83)
    Yuriy 17-Фото

    Если я правильно понимаю правило ВАДА, то Фрум имеет право обосновать превышение допустимой концентрации сальбутамола терапевтической необходимостью.

    Надеюсь, что эта необходимость имела место быть и ему удастся доказать это. 

    Тогда у него останется победа на Вуэльте 17, и соответственно, огромное достижение в виде выигрыша в одном сезоне ТДФ и Вуэльты.

    Соответственно верю, что мы не лишимся удовольствия наблюдать за попыткой Фрума победить на Джиро и ТДФ в 18 году.

     

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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