Роан Деннис: «Генеральная классификация Гран-тура остаётся моей целью»

Роан Деннис о переквалификации в генеральщика и желании проехать в этом качестве Джиро д’Италия-2018

Роану Деннису (Rohan Dennis) не удалось проявить себя на Гран-турах в этом году, он сошёл и с Джиро д’Италия и с Вуэльты Испании из-за травм и болезни. Но 27-летний австралийский велогонщик команды BMC не намерен отступать от своего плана стать генеральщиком за четыре года, о чём рассказал в интервью во время тренировочного сбора.

Роан Деннис: «Генеральная классификация всё ещё остаётся моей целью. Прошёл один год из четырёх, которые я себе отвёл. Я остаюсь при своём мнении, что если мне не удастся достичь этой цели, ничего страшного. Я вернусь к тому, что знаю, в чём силён – к разделке и недельным гонкам. Надеюсь, смогу одержать победу хотя бы в одной из этих дисциплин. Если в разделке получится завоевать один титул чемпиона мира, буду пытаться выиграть ещё несколько. А что касается Гран-тура, мне не важно, какой из трёх. Все они особенные.

Насчёт цели на следующий сезон я ещё не уверен, я попросил команду стартовать на Джиро д’Италия-2018, где хочу бороться за общий зачёт, но ещё не знаю, кто поедет. Не знаю, что в планах у остальных, мы не обсуждали, будут ли другие гонщики ставить целью генеральную классификацию Джиро д’Италия, но я знаю, что общий зачёт – это моя цель. И команда не против, поэтому меня поддержат, то будет ли это один помощник или семь, всего в команде на старт выйдут 8 гонщиков. Какой бы ни была помощь, я приму её, буду использовать то, что у меня есть, надеюсь, этого будет достаточно.

На Джиро д’Италия-2017 меня вдохновило не то, что мне удалось или не удалось сделать, а то, как ехал гонку Том Дюмулин. Он проявил себя и физически, и психологически, оставался положительно настроенным, не важно, что происходило в гонке. Они потеряли Вилко Келдермана на 9-м этапе из-за мотоцикла. Но команда перегруппировалась и отработала. Теперь об этом можно шутить, но инцидент с туалетной паузой… Я думал, что в тот день он проиграл Джиро д’Италия, но он не проиграл, а продолжил высоко держать голову и бороться самостоятельно, без помощников. Конечно, меня это воодушевляет. Как гонщики, мы с ним похожи, он начал переквалифицироваться в генеральщики за пару лет до того, как это решил сделать я. И его пример даёт мне уверенность. Также Уиггинс. Чистый раздельщик, который смог стать чемпионом Тур де Франс, чемпионом мира в разделке. Так что, для такого типа гонщика, как я, реально успешно выступать на Гран-туре.

Мне надо поработать над тем, чтобы выдавать на четвёртом, пятом часу гонки такую же мощность, как получается у меня на разделке. Вес, конечно, является важным фактором, но если слишком похудеть, то можно заболеть или утратить мощность. В этом проблема.

Главное, увеличить мощность так, чтобы пороговая величина не слишком быстро исчезала после четырёх, пяти часов гонки. Думаю, становясь генеральщиком или лидером на недельные гонки, можно себя немного проверить, но третья неделя Гран-тура – это совсем другой зверь.

Что касается Джиро д’Италия, там может быть холодно. Я не уверен, что стать суперподсушенным, когда направляешься в Доломиты или Итальянские Альпы – это хорошая идея, потому что там может быть плохая погода. Самый лёгкий мой вес в профессионалах был 69-70 кг.

Думаю, это может стать авантюрой – поехать подсушенным на Джиро, как если бы собирался на Тур де Франс. Если плохой погоды не будет, как получилось в этом году, то такой риск может себя оправдать, но это же может и погубить, если заболеешь из-за плохой погоды. Так что, думаю, сбрасывать вес к Гран-туру – это игра в рулетку».