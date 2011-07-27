Стевен Крёйсвейк ставит целью Тур де Франс-2018

Стевен Крёйсвейк в 2018 году пропускает Джиро д’Италия, ставя целью Тур де Франс-2018

Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) в 2018 году ставит главной целью сезона борьбу за общий зачёт на Тур де Франс-2018, о чём объявил во время презентации команды LottoNL-Jumbo.

30-летний голландский гонщик последние пять лет ни разу не пропускал старт Джиро д’Италия, где трижды входил в топ-10 общего зачёта, а его лучшим результатом стало 4-е место в 2016 году. Тогда Стевен Крёйсвейк удерживал розовую майку лидера с 14 по 18 этапы и потерял её из-за падения на Колле делл’Аньелло на 19-м этапе. В этом году голландский гонщик не смог выйти на старт 20 этапа Джиро д’Италия из-за проблем с желудком.

На Тур де Франс Стевен Крёйсвейк в последний раз стартовал в 2015 году, его лучшим результатом на французском Гран-туре было 15-е место, которое он занял в 2014.

Стевен Крёйсвейк: «Мы с командой считаем, что на Тур де Франс-2018 будет возможность хорошо выступить в общем зачёте. Я проехал Джиро д’Италия шесть или семь раз. Приятно снова сфокусироваться на Туре. Во время гонки сталкиваешься со многими трудностями, но я не новичок в пелотоне, знаю, как с этим справиться. У нас очень сильная команда, на Тур де Франс будем бороться за успех».