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Стевен Крёйсвейк ставит целью Тур де Франс-2018

Стевен Крёйсвейк в 2018 году пропускает Джиро д’Италия, ставя целью Тур де Франс-2018

 

  Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) в 2018 году ставит главной целью сезона борьбу за общий зачёт на Тур де Франс-2018, о чём объявил во время презентации команды LottoNL-Jumbo.  

 

  30-летний голландский гонщик последние пять лет ни разу не пропускал старт Джиро д’Италия, где трижды входил в топ-10 общего зачёта, а его лучшим результатом стало 4-е место в 2016 году. Тогда Стевен Крёйсвейк удерживал розовую майку лидера с 14 по 18 этапы и потерял её из-за падения на Колле делл’Аньелло на 19-м этапе. В этом году голландский гонщик не смог выйти на старт 20 этапа Джиро д’Италия из-за проблем с желудком.

 

 

  На Тур де Франс Стевен Крёйсвейк в последний раз стартовал в 2015 году, его лучшим результатом на французском Гран-туре было 15-е место, которое он занял в 2014.

 

 Стевен Крёйсвейк: «Мы с командой считаем, что на Тур де Франс-2018 будет возможность хорошо выступить в общем зачёте. Я проехал Джиро д’Италия шесть или семь раз. Приятно снова сфокусироваться на Туре. Во время гонки сталкиваешься со многими трудностями, но я не новичок в пелотоне, знаю, как с этим справиться. У нас очень сильная команда, на Тур де Франс будем бороться за успех».

 

 

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Теги к статье: Стевен Крёйсвейк Steven Kruijswijck Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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  1. Имя: protur

    protur

    Вчера, 23:52 | Регистрация: 19.07.2014

    Еще недавно нацеливался на Джиро и ВуэльтУ! 

    Видимо что-то повлиало. 

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:59 | Регистрация: 27.07.2011

    помоему его пик карьры пришел на джиро 2016

    дальше теперь будет только в топ 5 максимум

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Комментарии

  • rude_rider
    Том Дюмулин примет участие в Д ... (19)
    rude_rider-Фото
    ну он там впрыскивал слоновые дозы .ингалировал по черному и говорит что всегда так делает.попробуй у такого выиграй
  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    Berdok-Фото

    вот бы все зауважали чувака, скажи он вдруг - да, перебрал, "сознаю свою вину, меру, степень, глубину"... - не такое у него воспитание (с)

  • сервело
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    сервело-Фото
    "Ребёнок, букварь купи"
  • f16
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    f16-Фото
    а причем здесь политика? докажут, никто от ответственности не уйдет
  • Гонщик
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (17)
    Гонщик-Фото

    стимуляторы как жрали , так и будут жрать , в вело без них никак , ну и асматики неоспоримое преимущество перед другими спортсменами всётаки имеют , с этим нужно что-то делать 

  • Гонщик
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    Гонщик-Фото

    почему не пишут о том , что Винокурова и Колобнева хотят осудить на три года , а Фрума отмажут , он в политику не лезет 

  • Shalam s Urala
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    пойман - вор.

    вор должен сидеть в тюрьме (с)

    особенно в такое интересное время, когда десятки "непойманневоров" в бан отправляют

    вот бы все зауважали чувака, скажи он вдруг - да, перебрал, "сознаю свою вину, меру, степень, глубину"...

    но.. сами всё понимаете. не в сказке живём. будет всё как обычно - "да я, да никогда". тьху

  • Shalam s Urala
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (17)
    Shalam s Urala-Фото

    отмазать - это ж всё равно с какой-то формулировкой. во всяком случае, пока ещё, так положено, чтоб она была. вот это и интересно. - "пшикал, пшикал - перепшикал - ну с кем не бывает"? ))

    есть предельная норма. есть ответственность за её превышение. вроде всё очевидно. но не в наше время. сейчас возможно всё. и это интересно (по-своему)

  • rude_rider
    Стевен Крёйсвейк ставит целью ... (2)
    rude_rider-Фото

    помоему его пик карьры пришел на джиро 2016

    дальше теперь будет только в топ 5 максимум

  • sixpack
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (17)
    sixpack-Фото

    Во-первых, на астматиков были нарекания. Во-вторых, PCS опубликовала статистику с процентом астматиков и выиранных ими медалей на разных олимпиадах. Больные оказались куда здоровее здоровых, ну да это не секрет. 

     

    Я думаю, что Фрумстера отмажут. Too big to fail. По крайней мере, сезона-2018 не лишат. И Фрум так же думает. И готовится.

     

    Вся система борьбы с допом нужна исключительно для политкорректной правки результатов в большом спорте. Поэтому она никуда не денется. Поломаные судьбы никого не трогают. Так что мы будем и дальше лицезреть отчисления из команд за снотворное и пожизненные дисквалы за то, что продается без рецепта в людой аптеке. 

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