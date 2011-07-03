Луис Мейнтьес планирует впервые принять участие в Джиро д'Италия в 2018 году

Луис Мейнтьес в следующем сезоне ставит целью Джиро д’Италия-2018

25-летний южноафриканский велогонщик Луис Мейнтьес (Louis Meintjes) впервые в карьере собирается поставить целью Джиро д’Италия. Он ещё ни разу не принимал участие в итальянском Гран-туре, но проявил себя на Тур де Франс, где два последних года занимал 8-е место в общем зачёте. В общей сложности за свою карьеру южноафриканский гонщик стартовал на Гран-турах 7 раз, из них трижды на Тур де Франс и 4 раза на Вуэльте Испании.

В следующем сезоне Луис Мейнтьес будет выступать в команде команды Dimension Data, куда вернулся после двух лет выступления в команде Lampre/UAE Team Emirates. Он считает, что участие в Джиро д’Италия поможет ему стать более совершенным гонщиком.

Как сказал Луис Мейнтьес в интервью во время пресс-конференции команды Dimension Data, старт на итальянском Гран-туре - это часть долгосрочного плана подготовки к борьбе за жёлтую майку Тур де Франс в 2020 году.

Луис Мейнтьес: «План состоит в том, чтобы попробовать бороться за подиум Тур де Франс в 2020 году, но думаю, в следующем сезоне мы немного изменим подход и используем Джиро д’Италия как тест, как учёбу, чтобы приобрести новые умения, опыт и уверенность в себе. Надеюсь, в 2020 году мы сможем использовать эти наработки, чтобы продвинуться на Тур де Франс.

Последние два года для меня стали полезными в плане опыта, думаю, я многому научился, но теперь мне приятно вернуться в команду со знакомой обстановкой, где мне комфортно».

Дуг Райдер, менеджер команды Dimeinsion data: «В следующие несколько лет у Луиса есть потрясающие возможности бороться за высокие места, особенно в 2018, подниматься всё выше на Гран-турах, приближаться к подиуму. Целью Луиса будет жёлтая майка Тур де Франс в 2020 году».