Луис Мейнтьес планирует впервые принять участие в Джиро д'Италия в 2018 году

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- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 19:33
Луис Мейнтьес в следующем сезоне ставит целью Джиро д’Италия-2018
25-летний южноафриканский велогонщик Луис Мейнтьес (Louis Meintjes) впервые в карьере собирается поставить целью Джиро д’Италия. Он ещё ни разу не принимал участие в итальянском Гран-туре, но проявил себя на Тур де Франс, где два последних года занимал 8-е место в общем зачёте. В общей сложности за свою карьеру южноафриканский гонщик стартовал на Гран-турах 7 раз, из них трижды на Тур де Франс и 4 раза на Вуэльте Испании.
В следующем сезоне Луис Мейнтьес будет выступать в команде команды Dimension Data, куда вернулся после двух лет выступления в команде Lampre/UAE Team Emirates. Он считает, что участие в Джиро д’Италия поможет ему стать более совершенным гонщиком.
Как сказал Луис Мейнтьес в интервью во время пресс-конференции команды Dimension Data, старт на итальянском Гран-туре - это часть долгосрочного плана подготовки к борьбе за жёлтую майку Тур де Франс в 2020 году.
Луис Мейнтьес: «План состоит в том, чтобы попробовать бороться за подиум Тур де Франс в 2020 году, но думаю, в следующем сезоне мы немного изменим подход и используем Джиро д’Италия как тест, как учёбу, чтобы приобрести новые умения, опыт и уверенность в себе. Надеюсь, в 2020 году мы сможем использовать эти наработки, чтобы продвинуться на Тур де Франс.
Последние два года для меня стали полезными в плане опыта, думаю, я многому научился, но теперь мне приятно вернуться в команду со знакомой обстановкой, где мне комфортно».
Дуг Райдер, менеджер команды Dimeinsion data: «В следующие несколько лет у Луиса есть потрясающие возможности бороться за высокие места, особенно в 2018, подниматься всё выше на Гран-турах, приближаться к подиуму. Целью Луиса будет жёлтая майка Тур де Франс в 2020 году».
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velodoctor
Альберто Лосада объявил о заве ... (3)
Последний раз полезного как горняка помню его на той злополучной для Пурито Джиро, когда он из отрыва вез Хоакима метров 100 в гору, было чоень эмоционально изо всех сил . Это лет 6 назад было. Но всеранво и ему и Висиозо, который к слову даже будучи не молодым пахал будь здоров, говорю спасибо. Были рядом с Пурито, с Ильнуром.
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marketbk
Альберто Лосада объявил о заве ... (3)
Зрелища??? В исполнении Лосада??? Улыбнулся!
За семь!!! лет в Катюше 2-3 гонки в сезоне кажется 2016 года ,вот и все чем запомнился, лично для меня сей гонец.
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ROSt
Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (11)
Цитата: Адриен
Дурацкая охота на ведьм - какие-то пакеты, передачи, явки, пароли... Должны быть ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга, основанные не на показаниях и доносах, а на обеъктивных медицинских данных. Мало ли что там врачу команды передали ? Может быть для ЛИЧНОГО "потребления"? Спортсмен то при чем ?.. Другое дело,если после проверки сданного спортсменом биоматериала результат положительный - тогда необходимо широкое расследование,и не антидопинговыми службами, а следственными органами - кто посоветовал, где достал, кто вколол. И жесточайшее наказание , вплоть до уголовного... И, естественно, никаких "медицинских" исключений, болен - бери отпуск и лечись, неизлечим - доброго пути в ОТДЕЛЬНУЮ лигу.
150%
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Yuriy 17
Луис Мейнтьес планирует впервы ... (3)
Конечно, для Луис Мейнтьеса Джиро, а затем Вуэльта, это правильный выбор.
Ведь там есть шансы на подиум в общем зачете.
А на Тур де Франс он пока может рассчитывать только на место во второй половине десятки.
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protur
Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (11)
А вот, что думают британские болельщики…
(Никнеймы не стал копировать, обозначил как 1,2,3,4) и таких мнений полно!
1…the whole Sky jiffy bag scheme still is unresolved and stinks; many unanswered questions, from sir brad, the team , the team doctor, dave B, on and on. no one knows or remembers anything, no records, it looks very suspicious, but since there is no hard proof , they get away with whatever they were doing, but it makes them all look sneaky and devious. no one should believe anything any of them says. sir brad will never bring legal action because then he and all the others will have to testify under oath, tell the truth or lie, either way much more info about this whole mess would come to light, and he most likely doesn't want that.
2.What I take away from this is that because of terrible record keeping, (and why would you keep accurate records if you were doping is my thinking and give people a smoking gun) you can possibly get away with some very serious doping yet they can never clear their name either. And on it goes...
3.What a crock of shite, pretty obvious it was triamcinolone not fluimicil. Wiggo and Brailsford are dirty.
4.Just like RUSADA... let me guess, in brext time i would be too ‘expensive’ to reveal everything.
Подробности на http://www.cyclingnews.com
Christhage must be destroyed!
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Yuriy 17
Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (11)
Цитата: Адриен
Дурацкая охота на ведьм - какие-то пакеты, передачи, явки, пароли... Должны быть ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга
Брэдли Уиггинсу было разрешено использовать допинг (триамцинолона ацетонид) в виде инъекций 26 июня 2012 года.
А 30 июня 2012 Уиггинс стартовал на Тур де Франс, в котором он победил в общем зачете.
Это ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга.
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