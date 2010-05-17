 Джиро д'Италия-2018. Презентация маршрута

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2018

Сегодня, 29 ноября, в Милане состоялась презентация маршрута Джиро д'Италия-2018. В качестве почётных гостей на ней присутствовали победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин, двукратный победитель Джиро д’Италия Винченцо Нибали, двукратный победитель итальянского Гран-тура Альберто Контадор, призёр Джиро д’Италия 2014 и 2015 года Фабио Ару.

101-й выпуск Джиро д'Италия стартует 4 мая в Израиле, где пройдут три первых этапа. Израиль впервые в истории велоспорта примет старт итальянского Гран-тура. Это также самый южный старт "Корса Роза" в истории гонки.



После дня отдыха - перелета пелотон переместится на остров Сицилия, где пройдет три этапа и будет первый горный финиш - гонщики покорят Этну. Последующий маршрут Гран-тура пролегает по итальянскому "сапогу" по побережьям Тирренского и Адриатического морей через Апеннины на север Италии к Альпам, где участникам предстоит покорить легендарные Дзонколан и Финестре. В память о Микеле Скарпони маршрут Джиро д’Италия-2018 пройдёт через его родной город Филоттрано.

Вершина Колле делле Финестре 2178 м над уровнем моря – самая высокая точка маршрута «Корса Роза», на которой будет разыграна премия Чима Коппи.

В шестой раз в истории этап Джиро д’Италия будет финишировать на вершине Дзонколана, где в 2003 и 2007 году побеждал Джильберто Симони, в 2010 – Иван Бассо, в 2011 Игор Антон, а в 2014 Майкл Роджерс.

Из 21 этапа Джиро д’Италия-2018 восемь завершатся финишем в категорийный подъём. Первый из таких горных финишей ждёт участников уже на шестой день соревнований на 6-м этапе с финишем на вершине Этны. Финиши в категорийный подъём ждут гонщиков на 8-м этапе (Montevergine di Mercogliano), 9-м (Gran Sasso), 11-м (Osimo), 14-м (Zoncolan), 18-м (Prato Nevoso), 19-м (Bardonecchia) и 20-м (Cervinia). На 20-м этапе с финишем на Червинии и определится победитель 101-го выпуска Джиро д’Италия.

Помимо 8 этапов с финишем в категорийный подъём в маршрут включены три этапа с финишем в некатегорийные подъёмы – 4-й, 5-й и 15-й этапы.

Также в маршруте итальянского Гран-тура будут две разделки – одна протяжённостью 9,7 км откроет гонку, вторая, на 16-м этапе, протяжённостью 34,5 км, откроет решающую третью неделю гонки.

Организаторы оценили сложность каждого этапа по пятибалльной шкале, этапы со сложностью 1 – 2-й, 3-й, 7-й, 21-й. Этапы со сложностью 2 – 12-й, 13-й, 17-й.

Сложность 3 у 1-го, 4-го, 5-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 16-го этапов.

Сложностью 4 – у 6-го и 18-го этапа.

Наивысшая сложность в 5 баллов у 14-го этапа с покорением Дзонколана, 19-го и 20-го этапов.

Завершится итальянский Гран-тур "этапом дружбы" в столице Италии - Риме. Общая протяженность 21 этапа Джиро д'Италия-2018 составит 3546.2 км.

4.05. Пятница. Этап 1: Jerusalem West - Jerusalem West (ITT), 9,7 км

5.05. Суббота. Этап 2: Haifa - Tel Aviv, 167 км

6.05. Воскресенье. Этап 3: Be'Er Sheva - Eilat, 229 км

7.05. Понедельник. День отдыха,: -

8.05. Вторник. Этап 4: Catania - Caltagirone, 191 км

9.05. Среда. Этап 5: Agrigento - Santa Ninfa (Valle Del Belice), 152 км

10.05. Четверг. Этап 6: Caltanissetta - Etna, 163 км

11.05. Пятница. Этап 7: Pizzo - Praia A Mare, 159 км

12.05. Суббота. Этап 8: Praia A Mare - Montevergine Di Mercogliano, 208 км

13.05. Воскресенье. Этап 9: Pesco Sannita - Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore), 224 км

14.05. Понедельник. День отдыха: -

15.05. Вторник. Этап 10: Penne - Gualdo Tadino, 239 км

16.05. Среда. Этап 11: Assisi - Osimo, 156 км

17.05. Четверг. Этап 12: Osimo - Imola, 213 км

18.05. Пятница. Этап 13: Ferrara - Nervesa Della Battaglia, 180 км

19.05. Суббота. Этап 14: San Vito Al Tagliamento - Monte Zoncolan, 181 км

20.05. Воскресенье. Этап 15: Tolmezzo - Sappada, 176 км

21.05. Понедельник. День отдыха: -

22.05. Вторник. Этап 16: Trento - Rovereto (ITT), 34,5 км

23.05. Среда. Этап 17: Franciacorta Stage (Riva Del Garda - Iseo), 155 км

24.05. Четверг. Этап 18: Abbiategrasso - Prato Nevoso, 196 км

25.05. Пятница. Этап 19: Venaria Reale - Bardonecchia, 181 км

26.05. Суббота. Этап 20: Susa - Cervinia, 214 км

27.05. Воскресенье. Этап 21: Roma - Roma, 118 км