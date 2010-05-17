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Джиро д'Италия-2018. Презентация маршрута

   Презентация маршрута Джиро д'Италия-2018

 

 

 Сегодня, 29 ноября, в Милане состоялась презентация маршрута Джиро д'Италия-2018. В  качестве почётных гостей  на ней присутствовали победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин, двукратный победитель Джиро д’Италия Винченцо Нибали, двукратный победитель итальянского Гран-тура Альберто Контадор, призёр Джиро д’Италия 2014 и 2015 года Фабио Ару.

 

Джиро д'Италия-2018. Презентация маршрута

 

 

  101-й выпуск Джиро д'Италия стартует 4 мая в Израиле, где пройдут три первых этапа. Израиль впервые в истории велоспорта примет старт итальянского Гран-тура. Это также самый южный старт "Корса Роза" в истории гонки.

 

 

  После дня отдыха - перелета пелотон переместится на остров Сицилия, где пройдет три этапа и будет первый горный финиш -  гонщики покорят Этну. Последующий маршрут Гран-тура пролегает по итальянскому "сапогу" по побережьям Тирренского и Адриатического морей через Апеннины на север Италии к Альпам, где участникам предстоит покорить легендарные Дзонколан и Финестре. В память о Микеле Скарпони маршрут Джиро д’Италия-2018 пройдёт через его родной город Филоттрано.

 

 

Вершина Колле делле Финестре 2178 м над уровнем моря – самая высокая точка маршрута «Корса Роза», на которой будет разыграна премия Чима Коппи.

 

  В шестой раз в истории этап Джиро д’Италия будет финишировать на вершине Дзонколана, где в 2003 и 2007 году побеждал Джильберто Симони, в 2010 – Иван Бассо, в 2011 Игор Антон, а в 2014 Майкл Роджерс.

 

 Из 21 этапа Джиро д’Италия-2018 восемь завершатся финишем в категорийный подъём. Первый из таких горных финишей ждёт участников уже на шестой день соревнований на 6-м этапе с финишем на вершине Этны. Финиши в категорийный подъём ждут гонщиков на 8-м этапе (Montevergine di Mercogliano), 9-м (Gran Sasso), 11-м (Osimo), 14-м (Zoncolan), 18-м (Prato Nevoso), 19-м (Bardonecchia) и 20-м (Cervinia). На 20-м этапе с финишем на Червинии и определится победитель 101-го выпуска Джиро д’Италия.

 

Помимо 8 этапов с финишем в категорийный подъём в маршрут включены три этапа с финишем в некатегорийные подъёмы – 4-й, 5-й и 15-й этапы.

Также в маршруте итальянского Гран-тура будут две разделки – одна протяжённостью 9,7 км откроет гонку, вторая, на 16-м этапе, протяжённостью 34,5 км, откроет решающую третью неделю гонки.

 

Организаторы оценили сложность каждого этапа по пятибалльной шкале, этапы со сложностью 1 – 2-й, 3-й, 7-й, 21-й. Этапы со сложностью 2 – 12-й, 13-й, 17-й.

 

 

Сложность 3 у 1-го, 4-го, 5-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 16-го этапов.

 

Сложностью 4 – у 6-го и 18-го этапа.

 

Наивысшая сложность в 5 баллов у 14-го этапа с покорением Дзонколана, 19-го и 20-го этапов.

 

   Завершится итальянский Гран-тур "этапом дружбы" в столице Италии - Риме. Общая протяженность 21 этапа Джиро д'Италия-2018 составит 3546.2 км.

 

 

 

 Джиро д'Италия-2018. Презентация маршрута

 

4.05. Пятница. Этап 1: Jerusalem West - Jerusalem West (ITT), 9,7 км 

 

 

5.05. Суббота. Этап 2: Haifa - Tel Aviv, 167 км 

 

 

6.05. Воскресенье. Этап 3: Be'Er Sheva - Eilat, 229 км 

 

 

7.05. Понедельник. День отдыха,: - 

 

8.05. Вторник. Этап 4: Catania - Caltagirone, 191 км 

 

 

9.05. Среда. Этап 5: Agrigento - Santa Ninfa (Valle Del Belice), 152 км 

 

 

10.05. Четверг. Этап 6: Caltanissetta - Etna, 163 км 

 

 

11.05. Пятница. Этап 7: Pizzo - Praia A Mare, 159 км 

 

 

12.05. Суббота. Этап 8: Praia A Mare - Montevergine Di Mercogliano, 208 км 

 

 

13.05. Воскресенье. Этап 9: Pesco Sannita - Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore), 224 км 

 

 

14.05. Понедельник. День отдыха: - 

 

15.05. Вторник. Этап 10: Penne - Gualdo Tadino, 239 км 

 

 

16.05. Среда. Этап 11: Assisi - Osimo, 156 км 

 

 

17.05. Четверг. Этап 12: Osimo - Imola, 213 км 

 

 

18.05. Пятница. Этап 13: Ferrara - Nervesa Della Battaglia, 180 км 

 

 

19.05. Суббота. Этап 14: San Vito Al Tagliamento - Monte Zoncolan, 181 км 

 

 

20.05. Воскресенье. Этап 15: Tolmezzo - Sappada, 176 км 

 

 

21.05. Понедельник. День отдыха: - 

 

22.05. Вторник. Этап 16: Trento - Rovereto (ITT), 34,5 км 

 

 

23.05. Среда. Этап 17: Franciacorta Stage (Riva Del Garda - Iseo), 155 км 

 

 

24.05. Четверг. Этап 18: Abbiategrasso - Prato Nevoso, 196 км 

 

 

25.05. Пятница. Этап 19: Venaria Reale - Bardonecchia, 181 км 

 

26.05. Суббота. Этап 20: Susa - Cervinia, 214 км 

 

 

27.05. Воскресенье. Этап 21: Roma - Roma, 118 км

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур маршрут

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  1. RVL

    Вчера, 19:47 | Регистрация: 30.08.2012

    Скучно не будет

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 19:53 | Регистрация: 22.05.2013

    Говорили что финальный  этап будет тоже разделкой, а так их всего две осталось, любая разделка Дюмолену естественно плюс, даже пролог.  Обратите внимание, наконец все финиша в гору. Ильнуру мне кажется подходит отлично.

  3. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Вчера, 20:04 | Регистрация: 28.06.2017

    Первые три этапа шикарные.

  4. Имя: Denis Pashkov

    Denis Pashkov

    Вчера, 20:16 | Регистрация: 7.03.2016

    Джиро конечно считается самой тяжёлой гонкой, но столько этапов за 200, мне кажется перебор, особенно на фоне тенденции других гранд туров к сокращению этапов. 

    С другой стороны Джиро держит свою линию, тоже верно 

  5. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 20:26 | Регистрация: 4.07.2011

    Нибали и Сицилия и Вуэльта, так?????

  6. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Вчера, 21:51 | Регистрация: 10.07.2017

     Да трудная Джиро будет.

    поедит ли Дюмулан ?.

  7. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 22:01 | Регистрация: 31.05.2014

    Спринтерам почти ничего не досталось (порядка шести этапов и то с натяжкой). Том вряд ли поедет. А так маршрут шикарен для борьбы генеральщиков.

  8. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Вчера, 22:36 | Регистрация: 6.10.2013

    Не понимаю как можно стартовоть Джиро в Израиле в пятницу..., а потом ещё и в субботу куда-то ехать))

     

  9. Имя: Андрей

    Khan

    Сегодня, 03:13 | Регистрация: 17.05.2010

    Тянуть первую серьёзную гору до 14 этапа это что-то новое. Ну не считать же серьёзными селективными горами Этну и колхозный Монтеверджине.

     

    Частокольных этапов с эпическими горами нет. Зачем к 20 этапу прицепили 130 км равнины, хотя можно было сделать хороший этап на 100 км.

     

    По профилю нравятся только 14 этап с Дзонколаном и 19-й до Бардонеккьи (надеюсь, не как в 2013 без погоды).

  10. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 08:12 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: motte
    Нибали и Сицилия и Вуэльта, так?????

    Не факт, что Нибали поедет Джиро. Генменеджер Бахрейна еще раньше говорил, что они (считай шейх) хотят, чтобы Нибали ехал Тур де Франс.

    Сам Нибали говорил, что ему очень понравился маршрут Тура, где всего понемногу. Окончательное решение будет принято на тренировочном сборе команды в середине декабря.

    От Бахрейна на Джиро предварительно заявлен Мохорич.

  11. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 08:52 | Регистрация: 12.07.2014

    Ужас. Три настоящих горных этапа и море этапов под отрывы и не жалуйтесь потом, что первые две недели будут чистейшим колхозом

  12. Meilleur

    Сегодня, 12:35 | Регистрация: 15.07.2011

    А мы всё склонны считать колхозом и всему пророчить колхоз, потому что действительно яркий ГТ где-то 1 на 10-15. -) Посмотрим.

    1. RVL

      Сегодня, 16:40 | Регистрация: 30.08.2012

      ну это, если все считать колхозом)
      а так 1 из 5 ))

  13. Имя: Роман Черняев

    svenfischer

    Сегодня, 17:17 | Регистрация: 21.05.2017

    Ожидаем дуэль Фруминатор - Дюймовочкин. Не лишними будут французы Бодрэ и Пинкот. Ожидаем становления Мигалки Лопеса, Яна Поляныча и Примуса Рогатыча как генеральщиков. 

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Комментарии

  • svenfischer
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (14)
    svenfischer-Фото

    Ожидаем дуэль Фруминатор - Дюймовочкин. Не лишними будут французы Бодрэ и Пинкот. Ожидаем становления Мигалки Лопеса, Яна Поляныча и Примуса Рогатыча как генеральщиков. 

  • RVL
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (14)
    RVL-Фото
    ну это, если все считать колхозом)
    а так 1 из 5 ))
  • Николай Степаныч
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    Николай Степаныч-Фото

    Респект Фруму! Не ожидал, что уже в этом году попробует. Возможно, понимает, что именно сейчас самый высокий шанс на дубль.

     

    Будет битва!

  • RVL
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (4)
    RVL-Фото
    с Вуэльтой он попрощался, а с Джиро и Туром-нет! )))
  • kwwk
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    kwwk-Фото
    Поедет он и ТДФ с Томасом на подстраховке
  • SilaSveta
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    SilaSveta-Фото
    Для Скай пятикатрка ТДФ думаю важнее, для Фрума - Джиро. Фрум в хотелках победил.
  • SilaSveta
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (4)
    SilaSveta-Фото
    Из всех четырех Джиру поедут только двое.
  • Юджин
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    Юджин-Фото

    На мой взгляд:

    Димулан - не поедет Джиро. Поедет Тур и возможно Вуэльту.

    Нибали - не поедет Джиро. Поедет связку Тур и Вуельта.

    Закарин - не поедет Джиро. Поедет связку Тур и Вуельту.

     

    На Джиро у Фрума будут соперники:
    Ланда

    Лопес

    Чавес с кем то из братьев Йейтс

    Вилко Келдерман

    Ару

    Тиджей Ван Гардерен

     

    С такими соперниками на Джиро шансы на победу Фрума очень велики. 

     

    Кинтана тоже думал, что победит на Джиро и Туре 2017. 

    В следующем сезоне задача у Фрума усложняется, тем самым будет интереснее смотреть гранд туры в 2018.

     

     

    На Тур де Франс  у Фрума соперники будут по серьезнее + они  будут готовиться исключительно к Туру:

    Дюмулан
    Кинтана

    Нибали

    Барде

    Пино

    Уран 

    Закарин

     

     

  • Meilleur
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (14)
    Meilleur-Фото

    А мы всё склонны считать колхозом и всему пророчить колхоз, потому что действительно яркий ГТ где-то 1 на 10-15. -) Посмотрим.

  • LLL
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (4)
    LLL-Фото

    Хорошая компания собралась. И все красавчики! Альберто, уж раз ты с ними, может проедешь Джиро.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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