|
- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:08
Тур Абу-Даби-2018. Маршрут
Четвёртый выпуск Тура Абу-Даби и второй в качестве велогонки календаря Мирового тура пройдёт с 21 по 25 февраля. В этом году организаторы изменили структуру гонки, добавив ещё один этап, индивидуальную гонку на время. Таким образом, Тур Абу-Даби-2018 будет состоять из пяти этапов, первые три из которых дадут возможность проявить себя спринтерам. 4-й этап – индивидуальная гонка на время протяжённостью 12,6 км, с несколькими поворотами и разворотом на 180 градусов.
Финальный этап, который определит победителя общего зачёта – горный, с традиционным финишем в подъём Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) на высоту 1025 м.
На старт Тура Абу-Даби выйдут 17 из 18 команд Мирового тура, а также три проконтинентальных команды – Bardiani-CSF, Gazprom-Rusvelo и Novo Nordisk.
Тур Абу-Даби-2018 собрал звёздный состав участников. На старт выйдут победитель прошлого года Руй Кошта (UAE Team Emirates),Том Дюмулин (Sunweb), Алехандро Вальверде (Movistar), Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Фабио Ару (UAE Team Emirates), Мигель Анхель Лопес (Astana), Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors), Роан Деннис (BMC), Марк Кэвендиш (Dimension Data), Андре Грайпель (Lotto Soudal), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Марсель Киттель (Katusha-Alpecin), Калеб Юэн (Mitchelton-Scott), Элиа Вивиани (Quick Step Floors).
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Победитель генеральной классификации Тура Абу-Даби-2018 получит ценный трофей, представляющий собой золотую рамку весом 4 кг, высотой 47 см, шириной 40 см, покрытую 24-каратным золотом. Приз, который организаторы назвали «Golden Grit» (≈Золотая отвага/стойкость), создан известным производителем трофеев и медалей, итальянской компанией GDE Bertoni. Трофей символизирует два элемента велогонки - смелость и золотой песок.
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Этапы Тура Абу-Даби-2018:
Этап 1. Madinat Zayed - Madinat Zayed/Adnoc School, 189 км
Этап 2. Abu Dhabi/Yas Mall - Abu Dhabi/Yas Beach, 154 км
Этап 3. Abu Dhabi/Nation Towers - Abu Dhabi/Al Marina, 133 км
Этап 4. Abu Dhabi/Al Maryah Island - Abu Dhabi/Al Mayrah Island, ITT, 12.6 км
Этап 5. Al Ain/Qasr Al Muwaiji - Jebel Hafeet, 199 км
Стартовый состав:
UAE Team Emirates
1 Rui Alberto Faria da Costa (Por)
2 Fabio Aru (Ita)
3 Sven Erik Bystrøm (Nor)
4 Roberto Ferrari (Ita)
5 Alexander Kristoff (Nor)
6 Manuele Mori (Ita)
7 Diego Ulissi (Ita)
AG2R La Mondiale
11 Benoit Cosnefroy (Fra)
12 Rudy Barbier (Fra)
13 Clement Chevrier (Fra)
14 Mathias Frank (Swi)
15 Ben Gastauer (Lux)
16 Alexandre Geniez (Fra)
17 Matteo Montaguti (Ita)
Astana Pro Team
21 Miguel Angel Lopez (Col)
22 Pello Bilbao (Spa)
23 Dario Cataldo (Ita)
24 Jesper Hansen (Den)
25 Riccardo Minali (Ita)
26 Davide Villella (Ita)
27 Andrey Zeits (Kaz)
Bahrain-Merida
31 Domenico Pozzovivo (Ita)
32 Niccolò Bonifazio (Ita)
33 Enrico Gasparotto (Ita)
34 Jon Izagirre Insausti (Spa)
35 Matej Mohoric (Slo)
36 Ramunas Navardauskas (Ltu)
37 Domen Novak (Slo)
Bardiani CSF
41 Andrea Guardini (Ita)
42 Vincenzo Albanese (Ita)
43 Michael Bresciani (Ita)
44 Giulio Ciccone (Ita)
45 Mirco Maestri (Ita)
46 Marco Maronese (Ita)
47 Alessandro Tonelli (Ita)
BMC Racing Team
51 Rohan Dennis (Aus)
52 Patrick Bevin (NZl)
53 Brent Bookwalter (USA)
54 Damiano Caruso (Ita)
55 Kilian Frankiny (Swi)
56 Joey Rosskopf (USA)
57 Miles Scotson (Aus)
Bora-Hansgrohe
61 Rafał Majka (Pol)
62 Pascal Ackermann (Ger)
63 Erik Baška (Svk)
64 Emanuel Buchmann (Ger)
65 Davide Formolo (Ita)
66 Pawel Poljanski (Pol)
67 Juraj Sagan (Svk)
Gazprom-Rusvelo
71 Sergey Firsanov (Rus)
72 Roman Maikin (Rus)
73 Artem Nych (Rus)
74 Alexander Porsev (Rus)
75 Evgeny Shalunov (Rus)
76 Nikolay Trusov (Rus)
77 Alexander Vlasov (Rus)
Lotto Soudal
81 Andre Greipel (Ger)
82 Sander Armee (Bel)
83 Frederik Frison (Bel)
84 Adam Hansen (Aus)
85 Bjorg Lambrecht (Bel)
86 Remy Mertz (Bel)
87 Marcel Sieberg (Ger)
Mitchelton-Scott
91 Simon Yates (GBr)
92 Caleb Ewan (Aus)
93 Jack Bauer (NZl)
94 Roman Kreuziger (Cze)
95 Luka Mezgec (Slo)
96 Roger Kluge (Ger)
97 Svein Tuft (Can)
Movistar Team
101 Alejandro Valverde Belmonte (Spa)
102 Daniele Bennati (Ita)
103 Víctor de la Parte (Spa)
104 Antonio Pedrero (Spa)
105 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa)
106 Jasha Sütterlin (Ger)
107 Rafael Valls (Spa)
Quick-Step Floors
111 Julian Alaphilippe (Fra)
112 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col)
113 James Knox (GBr)
114 Enric Mas (Spa)
115 Michael Mørkøv (Den)
116 Fabio Sabatini (Ita)
117 Elia Viviani (Ita)
Dimension Data
121 Mark Cavendish (GBr)
122 Stephen Cummings (GBr)
123 Scott Davies (GBr)
124 Mekseb Debesay (Eri)
125 Lachlan Morton (Aus)
126 Mark Renshaw (Aus)
127 Jacobus Venter (RSA)
EF Education First-Drapac p/b Cannondale
131 Pierre Rolland (Fra)
132 William Clarke (Aus)
133 Lawson Craddock (USA)
134 Kim Magnusson (Swe)
135 Daniel McLay (GBr)
136 Daniel Moreno Fernandez (Spa)
137 Michael Woods (Can)
Katusha-Alpecin
141 Marcel Kittel (Ger)
142 Maxim Belkov (Rus)
143 Alex Dowsett (GBr)
144 Marco Haller (Aut)
145 Pavel Kochetkov (Rus)
146 Rick Zabel (Ger)
147 Ilnur Zakarin (Rus)
LottoNL-Jumbo
151 Jos van Emden (Ned)
152 Pascal Eenkhoorn (Ned)
154 Antwan Tolhoek (Ned)
155 Gijs Van Hoecke (Bel)
156 Danny van Poppel (Ned)
157 Robert Wagner (Ger)
Team Novo Nordisk
161 Andrea Peron (Ita)
162 Sam Brand (GBr)
163 Romain Gioux (Fra)
164 Joonas Henttala (Fin)
165 David Lozano Riba (Spa)
166 Charles Planet (Fra)
167 Rik Van Ijzendoorn (Bel)
Team Sky
171 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa)
172 Leonardo Basso (Ita)
173 Kristoffer Halvorsen (Nor)
174 Tao Geoghegan Hart (GBr)
175 Sebastian Henao Gomez (Col)
176 David Lopez Garcia (Spa)
177 Luke Rowe (GBr)
Team Sunweb
181 Tom Dumoulin (Ned)
182 Nikias Arndt (Ger)
183 Phil Bauhaus (Ger)
184 Johannes Fröhlinger (Ger)
185 Lennard Hofstede (Ned)
186 Wilco Kelderman (Ned)
187 Mike Teunissen (Ned)
Trek-Segafredo
191 Gianluca Brambilla (Ita)
192 Matthias Brändle (Aut)
193 Niklas Eg (Den)
194 Alex Frame (NZl)
195 Michael Gogl (Aut)
196 Tsgabu Grmay (Eth)
197 Toms Skujins (Lat)
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (328)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
-
-
Сейтмеметов сейтхалил
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Earl57
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .
У каждого человека есть сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. У всех, у Мартина, у Ару, у Нибали, у Фрума, у Вальверде, Порта и др.
Я всего лишь выступаю против идеализации кого-то ни было. Розовые очки и благодушие - это хорошо, но как говорит восточная поговорка "сколько не повторяй халва, халва, халва, во рту слаще не станет".
С чего вы решили, что я не уважаю Мартина? Напротив, меня восхищает сила его характера. Если он что-то делает, то отдается этому целиком, без оглядки на последствия. Он, кстати, сам об этом говорит в своих интервью. Где-то это ему помогает, где-то мешает.
У Ару этой целостности нет, при всех его достоинствах. Уж извините, но в споре между Мартином и Ару я поставлю на Дэна. Как личность он сильнее. И если Ару перестанет метаться
в поисках лучшего и примет себя таким как он есть, он станет только сильнее. Я искренне желаю Фабио всего лучшего и считаю, что у него громадный потенциал, но на данный момент самый большой враг Ару - это он сам. И в этой конкретной команде реализоваться ему будет крайне проблематично.
Я считаю, что истинный фанат любит своего кумира с открытыми глазами, со всеми его слабостями и недостатками, независимо от того побеждает он или проигрывает. Именно этим фанат и отличается от фанатика.
Я не защищал Мартина , из него может получится отличный грегарь но не уверен что больше ,фульсганг ,порте , Родригес и тд и тп. Это гонщики которым не везёт всегда то вел ,то простыл, то упал , и тд и тп . их проблемы останавливают . упал не доехал , простыл не доехал , дизентерия не доехал. Характер это основная вещь которая отличает чемпионов от гонщиков. Всем выше перечисленным как раз этого и не хватает. Армстронг ,как бы он мне не нравился , характер имел. И Контадор . и Ару тоже имеет он вам может не нравится , вообще иметь очень негативное отношение к людям, но он такой, характер его такой. Поживем увидим у кого из пары ару Мартин характер сильнее, может я не прав, спортсмен может нам ответить только собственным результатом. По поводу моего коммента который вы истолковали не верно, я имел ввиду не надо ставить на Мартина, так как он хронический неудачник, и мне очень жаль что у вас такое субъективное мнение по поводу ару.
-
-
marketbk
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Earl57
В-третьих, если в гонке будет Кристофф, то он всегда перетягивать одеяло на себя и требовать большую часть гонщиков для себя. Так было в Катюше, так будет и в новой команде.
Так было в Катюше. Не факт , что так будет в УАЕ. Тем более я думаю директора видели спринты Кристоффа последние два года в Катюше.
-
RVL
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Zhanzhak
Да ребята, отпустите его уже с миром! Ушёл и ради бога. Контракт свой честно отработал. Мы все устроены по-разному. У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности. Когда была Презентация в Астане в декабре, я с одним гонщиком пообщалась и спросила про Ару. Он мне ответил, что команда абсолютно спокойно отреагировали на его уход и да, сказал так же, что он (Ару) очень сильно переживает перед каждым стартом, в отличае от того же Нибали у которого просто железобетонная психика. Ну эмоциональный парень Фабио! Гнилой ни гнилой у меня так язык не повернётся его назвать. Может в новой команде он лучше раскроется. Да и вообще, все гонщики выполняют адовую работу, как можно на кого-то ярлык «нечитабельный» вешать? Не надо, пожелаем ему удачи. Тем более Астана, вон как раскрепостилась и зажигает! Вот точно: все что ни делается, все к лучшему! И я даже не сужу тех, кто за деньгами большими пошёл. Любой бы из нас выбрал контракт получше, тем более это легионер. Это травмоопасный вид спорта, так что надо подстраховаться. Да и с Фофоновым я успела перекинуться несколькими словами, он тоже сказал, что: «это стереотип, что мы остались без лидера и теперь обезглавлены. Это не так, ребята в этом году себя ещё покажут, ещё как покажут»! - примерно так он мне ответил на вопрос, о том что команда без капитанов осталась. Ну, что мы и наблюдаем! Предлагаю радоваться успехам команды и наслаждаться феерией не размешивая это неприятным послевкусием от ухода Ару.
"У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности."
У меня в свое время был директор. Миллионер долларовый. 24 года. Ногти жевал постоянно.
Суть в чем? С миллиардерами сравнения? Или...!?
Ребята о чем дискуссия? Он себя уже показал. А в переди тоже оч много
-
Earl57
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .
У каждого человека есть сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. У всех, у Мартина, у Ару, у Нибали, у Фрума, у Вальверде, Порта и др.
Я всего лишь выступаю против идеализации кого-то ни было. Розовые очки и благодушие - это хорошо, но как говорит восточная поговорка "сколько не повторяй халва, халва, халва, во рту слаще не станет".
С чего вы решили, что я не уважаю Мартина? Напротив, меня восхищает сила его характера. Если он что-то делает, то отдается этому целиком, без оглядки на последствия. Он, кстати, сам об этом говорит в своих интервью. Где-то это ему помогает, где-то мешает.
У Ару этой целостности нет, при всех его достоинствах. Уж извините, но в споре между Мартином и Ару я поставлю на Дэна. Как личность он сильнее. И если Ару перестанет метаться в поисках лучшего и примет себя таким как он есть, он станет только сильнее. Я искренне желаю Фабио всего лучшего и считаю, что у него громадный потенциал, но на данный момент самый большой враг Ару - это он сам. И в этой конкретной команде реализоваться ему будет крайне проблематично.
Я считаю, что истинный фанат любит своего кумира с открытыми глазами, со всеми его слабостями и недостатками, независимо от того побеждает он или проигрывает. Именно этим фанат и отличается от фанатика.
-
Сейтмеметов сейтхалил
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Адриен
Из интервью Дархана Калетаева от 10 сентября (!) 2017 - "Конечно, я бы хотел поблагодарить Фабио за все те годы, которые он провел в "Астане"... Его воля выбирать. Сейчас есть разная информация, в том числе, что он уже подписал контракт с другой командой.". Так что не надо про "втихаря" и "узнали только в октябре". И что Винокуров "надеялся", и упущенное время, и прозеванный контракт с Ураном - это проблемы самого Винокурова. Это - БИЗНЕС. И люди в нем - РАЗНЫЕ.Вот это в первую очередь должен твердо знать менеджер, а не "надеяться" на джентльменство. И Ланда ушел из Астаны не из-за Ару, а из-за того, что дали капитанить на Джиро Нибали в последний год его контракта, а не ему.А в результате и тот и другой покинули команду. Тогда Винокурова, видать, опять "надежды" подвели ...
Полностью поддерживаю
Цитата: Earl57
Да ладно, просто парень не шибко умный. Если бы у него соображалка лучше работала, то не пошел бы в команду, где и без него тесно.
Во-первых, право выбора гонок всегда будет оставаться за Дэном Мартином, просто потому Мартин агрессивнее, безбашенней и не боится идти на конфликт. В споре с ним Ару всегда будет отступать в силу своего характера. Соответственно ему будут доставаться те гонки, от которых отказался Мартин.
Во-вторых, кто в UAE будет работать на Ару? Кошта? Улисси? Атапума? Даже у молодого Ганны прорезались собственные амбиции.
В-третьих, если в гонке будет Кристофф, то он всегда перетягивать одеяло на себя и требовать большую часть гонщиков для себя. Так было в Катюше, так будет и в новой команде.
А Ару, в отличие от Мартина или того же Нибали, без поддержки команды работать не умеет. Хотя у него впереди три года, чтобы этому научиться.
Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .
Цитата: Zhanzhak
Да ребята, отпустите его уже с миром! Ушёл и ради бога. Контракт свой честно отработал. Мы все устроены по-разному. У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности. Когда была Презентация в Астане в декабре, я с одним гонщиком пообщалась и спросила про Ару. Он мне ответил, что команда абсолютно спокойно отреагировали на его уход и да, сказал так же, что он (Ару) очень сильно переживает перед каждым стартом, в отличае от того же Нибали у которого просто железобетонная психика. Ну эмоциональный парень Фабио! Гнилой ни гнилой у меня так язык не повернётся его назвать. Может в новой команде он лучше раскроется. Да и вообще, все гонщики выполняют адовую работу, как можно на кого-то ярлык «нечитабельный» вешать? Не надо, пожелаем ему удачи. Тем более Астана, вон как раскрепостилась и зажигает! Вот точно: все что ни делается, все к лучшему! И я даже не сужу тех, кто за деньгами большими пошёл. Любой бы из нас выбрал контракт получше, тем более это легионер. Это травмоопасный вид спорта, так что надо подстраховаться. Да и с Фофоновым я успела перекинуться несколькими словами, он тоже сказал, что: «это стереотип, что мы остались без лидера и теперь обезглавлены. Это не так, ребята в этом году себя ещё покажут, ещё как покажут»! - примерно так он мне ответил на вопрос, о том что команда без капитанов осталась. Ну, что мы и наблюдаем! Предлагаю радоваться успехам команды и наслаждаться феерией не размешивая это неприятным послевкусием от ухода Ару.
Спасибо !
Цитата: Zhanzhak
Даже спорить не берусь. Уверена, что это очень тяжело как физически так и эмоционально. Я не видела тех фото, хоть до сих пор являюсь большой поклонницей Нибали. Я слежу за его профилем только в Инстаграмм. Я писала не к тому, что хотела приуменьшить старания Винченсо, а в сравнении Ару и Нибали. Нибали психологически более устойчив, иначе не было бы той победы на Джиро. Меня саму накрывает до сих пор, как вспомню Последние два этапа. Особенно, когда на последних минутах зависло изображение , у меня чуть аневризма не произошла, здесь у нас истерика началась с домашними =). И то что он командный боец подтверждает тот случай, когда он на ТДФ впоследний год в Астане возил Ару. И бочки доставлял и работал как грегари. Все для победы. Вот именно этим он мне и нравится. И ушёл по человечески. У него есть чему поучиться молодому поколению. И в команде о нем хорошо отзываются, я спросила у некоторых ребят. Один из них мне и сказал, что перед этапом он абсолютно спокоен, не нервничает в отличае от Фабио.
Ещё раз спасибо !
-
Earl57
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Ну, Атапума, честно сказать, удивил меня на Сан-Хуане. Формально являясь капитаном, он до предела заполнял свою майку бачками и отвозил их своим парням, работающим впереди пелотона. Был развозящим и в спринте, и в горах, изо всех сил защищая позиции Филиппа Ганны на подиуме. Раньше я за ним такого не наблюдала.
-
protur
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Про «убийство» - это вы как-то жестковато, потому как карьеры Контодора и Нибали (и Розы и др.) говорят об обратном – они остались «живы», более того существенно «подорожали». А в Астане шел процесс «бюджетного омолаживания» состава, Нибали - ессено ушел, а Ару не справился с «давлением» цифры №1.
Страницы истории велоспорта