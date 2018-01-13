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Дамиано Кунего собирается завершить карьеру велогонщика после Джиро д'Италия-2018

Дамиано Кунего завершит карьеру велогонщика в 2018 году

 

  36-летний итальянский велогонщик Дамиано Кунего (Damiano Cunego) объявил, что собирается завершить карьеру в следующем году, после Джиро д’Италия-2018.

 

  Последние три года Кунего является гонщиком проконтинентальной команды  Nippo - Vini Fantini, которой ещё нужно получить приглашение от организаторов итальянского Гран-тура.  

 

Дамиано Кунего собирается завершить карьеру велогонщика после Джиро д'Италия-2018

 

 

  В интервью La Gazzetta dello Sport Дамиано Кунего сказал, что независимо от того, сможет ли он проехать Джиро д’Италия-2018, его карьера будет завершена в следующем году.

 

  Дамиано Кунего начал карьеру профессионального велогонщика в 2002 году с командой Saeco, а через 2 года, в 2004 году стал победителем Джиро д’Италия, где также выиграл в тот год четыре этапа. Повторить успех на Гран-туре ему не удалось, но он финишировал 4-м на Джиро д’Италия в 2006, 5-м в 2007 году, 6-м в 2012. Лучшим результатом итальянского гонщика на Тур де Франс стало 6-е место в 2012 году.

 

  Кунего является трёхкратным победителем классики – Монумента велоспорта Ломбардии, которую выигрывал в 2004, 2007 и 2008 годах. В списке достижений и итальянского гонщика также победа на Амстел Голд Рэйс, две победы на Вуэльте Испании, три победы в общем зачёте Джиро дель Трентино.

 

Когда Дамиано Кунего перешёл в команду Nippo - Vini Fantini, то стал совмещать профессиональный велоспорт с изучением спорта и физической культуры в университете Вероны.

 

  В этом сезоне Дамиано Кунего одержал первую за последние четыре года победу, выиграв этап на Туре Цинхай.

 

  Дамиано Кунего: «Джиро д’Италия – гонка, которая принесла мне известность, которую я выиграл в 2004 году, которая сделала меня самым счастливым. Хочу принять участие в Джиро в следующем году, проехать до конца, а затем сказать «стоп гонкам». С течением времени уровень велогонок стал ещё выше, и я больше не чувствую себя конкурентоспособным. Короче говоря, наступает время, когда пора остановиться. Мне бы хотелось завершить карьеру на Джиро д’Италия, гонке, где в определённом смысле, для меня всё началось.


   Я ещё не думал о том, что будет, если команду не пригласят, возможно, завершу карьеру в Японии. Но пока что я сосредоточен на перспективе с Джиро д’Италия, надеюсь, всё получится.

 

  Я останусь в команде Nippo-Vini Fantini уже в качестве наставника молодых гонщиков, как посол команды, и не только. Продолжу обучение в университете, меня очень интересует область подготовки спортсменов».

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Теги к статье: Дамиано Кунего

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Комментарии

  • 0x5F375A86
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    0x5F375A86-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Gonza Golanov
    Заявление настоящего джентльмена?

     
    А у меня один вопрос к "настоящему джентльмену": если бы не Фрум в 2012-м и не категорический запрет ему бросать "джентльмена", смог ли бы он стать первым английским гонщиком-победителем Тура?

    А если бы вовсе без команды? А если ноги отрезать? А то с ногами каждый дурак может, а ты пойти без них попробуй.

  • Camel
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    Camel-Фото

    Цитата: Gonza Golanov
    Заявление настоящего джентльмена?

     

    А у меня один вопрос к "настоящему джентльмену": если бы не Фрум в 2012-м и не категорический запрет ему бросать "джентльмена", смог ли бы он стать первым английским гонщиком-победителем Тура?

  • Gonza Golanov
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    Gonza Golanov-Фото
    Заявление настоящего джентльмена?
  • Shalam s Urala
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    молодец, справедливые вопросы. но только ни о чём не говорят.

    ибо он и должен был задать ровно эти вопросы, независимо от того, "в пуху рыло" или чист аки ангел. - матрица же..

    и если недавно шоссейного быка завалила вредная бумажная вошь, то теперь этого мало. потребуется целая антисистема антискай. но такая завалит уже и "аки ангела" )

  • protur
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    protur-Фото

    Ну ЛА тоже не с первой попытки взяли. Тоже грозил всем судами и не разу не подал. 

    Источник - он внутри команды, обделенный теневой лидер, который подписал бумагу о неразглашении "комерческих и иных тайн" Скай могущих нанести репутационный ущерб команде, с бешенными штрафами. Источник знает наверняка - 100%. 

    Скай учтя ошибки ЛА здорово прикрылось бумажками. БУ молчал потому как не был уверен на все 100, что эти бумажки его прикроют. А теперь, конечно, голос прорезался.

  • Адриен
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    Адриен-Фото

     Дурацкая охота на ведьм - какие-то пакеты, передачи, явки, пароли... Должны быть ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга, основанные не на показаниях и доносах, а на обеъктивных медицинских данных. Мало ли что там врачу команды передали ? Может быть для ЛИЧНОГО "потребления"? Спортсмен то при чем ?.. Другое дело,если после проверки сданного спортсменом биоматериала результат положительный - тогда необходимо широкое расследование,и не антидопинговыми службами, а следственными органами - кто посоветовал, где достал, кто вколол. И жесточайшее наказание , вплоть до уголовного... И, естественно, никаких "медицинских" исключений, болен - бери отпуск и лечись, неизлечим - доброго пути в ОТДЕЛЬНУЮ лигу.

  • VeloVelo
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    Не существует доказательств, чтобы возбудить против меня дело, при других обстоятельствах этого было бы явным основанием для признания невиновности.

    .................................
    Что за фраза ) Русский язык вам в помощь )



    ЦИТАТА:

    После заявления  UKAD у меня остались некоторые вопросы:

     

    - Откуда получена информация, на основании которой было начато расследование?

    - Кто является источником?

    - Что конкретно этот источник сказал и кому?

    - Почему в UKAD отнеслись к этой информации как к заслуживающей доверия?

    - Разве не в интересах общественности раскрыть сейчас этот источник?

    - Почему потребовалось так много времени, чтобы прийти к этим заключениям?

    - Сколько денег налогоплательщиков было потрачено на это расследование?
    ............................................
    Ох, Брэдли, золотые слова! 



    Отличное вью, Спасибо Уигго.

  • кнд
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (8)
    кнд-Фото

    Дело все в результате сводится не к тому употреблял ли ты допинг,а к правильному оформлению бумаг врачом на применение препарата.А так да- он употреблял стероиды и это допинг.Честно говоря все эти астматики-страдальцы в спорте уже утомили.

     

  • motte
    Дело велокоманды Sky закрыто (15)
    motte-Фото

    Цитата: Адриен
    Ничего не будет ...

    Это точно! За исключением 5-6 францев в копилке...а вот дубль джиро-тдф пока сыроват...пока

  • Адриен
    Дело велокоманды Sky закрыто (15)
    Адриен-Фото

    На этих пробирках, вернее, банках НЕ БЫЛО никаких пломб. Они "запираются" как бы ключом, приспособлением, без которого их - как не старайся - не открыть, можно только СЛОМАТЬ или РАЗБИТЬ... И на основании этих "царапин" спортсменов дискфалифицируют ПОЖИЗНЕННО ! Хотя за всю их спортивную карьеру они НИРАЗУ не были уличены или пойманы за руку. Все же должны быть прямые доказательства - не находите ? Так почему же при их отсутствии одних оправдывают, а к  другим применяют ВЫСШУЮ МЕРУ  наказания в спорте ?

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