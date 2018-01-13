Дамиано Кунего собирается завершить карьеру велогонщика после Джиро д'Италия-2018

Дамиано Кунего завершит карьеру велогонщика в 2018 году

36-летний итальянский велогонщик Дамиано Кунего (Damiano Cunego) объявил, что собирается завершить карьеру в следующем году, после Джиро д’Италия-2018.

Последние три года Кунего является гонщиком проконтинентальной команды Nippo - Vini Fantini, которой ещё нужно получить приглашение от организаторов итальянского Гран-тура.

В интервью La Gazzetta dello Sport Дамиано Кунего сказал, что независимо от того, сможет ли он проехать Джиро д’Италия-2018, его карьера будет завершена в следующем году.

Дамиано Кунего начал карьеру профессионального велогонщика в 2002 году с командой Saeco, а через 2 года, в 2004 году стал победителем Джиро д’Италия, где также выиграл в тот год четыре этапа. Повторить успех на Гран-туре ему не удалось, но он финишировал 4-м на Джиро д’Италия в 2006, 5-м в 2007 году, 6-м в 2012. Лучшим результатом итальянского гонщика на Тур де Франс стало 6-е место в 2012 году.

Кунего является трёхкратным победителем классики – Монумента велоспорта Ломбардии, которую выигрывал в 2004, 2007 и 2008 годах. В списке достижений и итальянского гонщика также победа на Амстел Голд Рэйс, две победы на Вуэльте Испании, три победы в общем зачёте Джиро дель Трентино.

Когда Дамиано Кунего перешёл в команду Nippo - Vini Fantini, то стал совмещать профессиональный велоспорт с изучением спорта и физической культуры в университете Вероны.

В этом сезоне Дамиано Кунего одержал первую за последние четыре года победу, выиграв этап на Туре Цинхай.

Дамиано Кунего: «Джиро д’Италия – гонка, которая принесла мне известность, которую я выиграл в 2004 году, которая сделала меня самым счастливым. Хочу принять участие в Джиро в следующем году, проехать до конца, а затем сказать «стоп гонкам». С течением времени уровень велогонок стал ещё выше, и я больше не чувствую себя конкурентоспособным. Короче говоря, наступает время, когда пора остановиться. Мне бы хотелось завершить карьеру на Джиро д’Италия, гонке, где в определённом смысле, для меня всё началось.



Я ещё не думал о том, что будет, если команду не пригласят, возможно, завершу карьеру в Японии. Но пока что я сосредоточен на перспективе с Джиро д’Италия, надеюсь, всё получится.

Я останусь в команде Nippo-Vini Fantini уже в качестве наставника молодых гонщиков, как посол команды, и не только. Продолжу обучение в университете, меня очень интересует область подготовки спортсменов».