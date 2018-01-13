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Джузеппе Саронни и Фабио Ару ещё не определили планы на сезон 2018 года

Джиро д’Италия или Тур де Франс для Фабио Ару - команда UAE Team Emirates выбирает

 

 

  Фабио Ару, не принимавший участие в Джиро д’Италия последние два сезона, может пропустить участие в итальянском Гран-туре и на следующий год. Новый сезон 2018 года 27-летний итальянский гонщик начнёт в новой для себя команде UAE Team Emirates, для которой большую важность представляет Тур де Франс, где Фабио Ару в этом году занял 5-е место.

 

  31-летний ирландский гонщик Дэн Мартин, также ставший новобранцем команды UAE Team Emirates, перейдя из Quick Step Floors, является ещё одной ставкой команды на борьбу за генеральную классификацию Гран-тура. В этом году Дэн Мартин занял на Тур де Франс-2017 6-е место.

 

Джузеппе Саронни и Фабио Ару ещё не определили планы на сезон 2018 года

 PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

 

  В интервью Cyclingnews генеральный менеджер команды Джузеппе Саронни сказал: «Важно тщательно планировать цели, изучить маршруты и соотнести их со способностями гонщиков и их стилем ведения гонки.

 

  Важность Тур де Франс – ключевой фактор. Сначала мы должны определиться с Туром, но решение принять очень сложно, это тонкий вопрос. Нашему техническому персоналу и гонщикам надо всё обдумать.

 

  Маршрут Тур де Франс-2018, кажется, создан под горняков, подходит таким гонщикам как Фабио Ару и Дэн Мартин. Разделка будет тяжёлой, с четырьмя подъёмами, она больше подходит горнякам, а не специалистам индивидуальной гонки. Именно поэтому финальное решение мы примем позже, возможно, в новом году. Нам необходимо дополнительное время, чтобы внимательно оценить каждый аспект, потому что это очень важное решение. Мы хотим, чтобы гонщики принимали участие в тех гонках, которые подходят им лучше всего».

 

  Фабио Ару: «Я поеду Вуэльту Испании-2018 в качестве подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Инсбруке, но по поводу участия в Джиро д’Италия и Тур де Франс мы ещё не решили. Мой дебют в майке команды UAE Team Emirates состоится на Туре Абу-Даби-2018, но мы ещё не приняли окончательного решения по поводу моей программы на Гран-туры. От этого зависит и всё остальное.

 

  Считаю, что оба маршрута – и Джиро д’Италия и Тур де Франс-2018, прекрасны, они мне подходят. Мне нравятся все три Гран-тура, поэтому решение принять сложно».

 

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Теги к статье: Фабио Ару Fabio Aru UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес остается в ... (6)
    Адриен-Фото
    Что значит "побегов"? Разве спортсмены крепостные или в велоспорте существует правило пожизненного найма? Кстати, а чему радоваться ? Захочет уйти - уйдет и при наличии действующего контракта - как тот же Роза. Ару тоже пришел в Астану в 22 года, пять лет в ней ЧЕСТНО отработал, зачем же его называть беглецом ? Еще неизвестно как Лопес себя поведет в 2020, ему то тогда тоже стукнет 26 - как Ару сейчас. Если уйдет - тоже будет плохим ?
  • protur
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (33)
    protur-Фото

    Восход Sky и очевидный, если не закат, то откат с пъедестала доминатора пришлись в основном на "эпоху" Куксона! Сразу призадумаешься, нет ли тут связи?

    И вспомним с какой программой шел Патрик Маккуэйд (проигравший Куксону) на выборы президента UCI.

    «С того момента, как в 2005 году я стал президентом UCI – велоспорт изменился. Сейчас это глобальный вид спорта. Теперь можно участвовать в соревнованиях и побеждать без допинга.

    За эти восемь лет я построил в велоспорте самую сложную и эффективную антидопинговую инфраструктуру в мировом спорте. Я показал многим странам по всему свету, насколько прекрасен наш вид спорта», – приводит слова Маккуэйда официальный сайт UCI.

  • Николай Степаныч
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (33)
    Николай Степаныч-Фото

    Русскоязычные фанаты такие умные, а профессионалы спорта и медицины, устанавливающие антидопинговые правила - полные идиоты. Хотя нет, вы, наверное, скажете, что они понимают ваши "простые истины" и "здравый смысл", но мировая закулиса во всем виновата.

  • Berdok
    Заявление организаторов Вуэльт ... (39)
    Berdok-Фото
    ых-хыыыыы-хыыыыыы!!!
    спасибо, камрад, посмеялся от души!
  • Berdok
    Заявление организаторов Вуэльт ... (39)
    Berdok-Фото

  • Meridale
    Велокоманда LottoNL-Jumbo раст ... (3)
    Meridale-Фото

    Поспать не дали человеку. А у него работа, кстати, тяжёлая.

  • ktilp-12
    Мигель Анхель Лопес остается в ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Лопес трудолюбив,честолюбив, не боится большой работы, успехов и удачи.

    2020г. ему будет только 26 лет, поэтому побед будет много. 

  • Leka68
    Велокоманда LottoNL-Jumbo раст ... (3)
    Leka68-Фото
    Все просто... Двое сдали организатора этой вечеринки! Короче- колесничали.
  • ktilp-12
    Брайан Куксон: «Я узнал о деле ... (33)
    ktilp-12-Фото

     Куксон подумал, что вопрос по Фруму "разрешился", значит данные вопросы неоднократно "разрешались" Скаем, поэтому они решились на такой шаг, думая, что Куксон сохранит свой пост. Победа на 2 гранд Турах почти без перерыва (Тур + Вуэльта), не доказана. Надо проверить анализы на чемпионате мира.  

  • rude_rider
    Мигель Анхель Лопес остается в ... (6)
    rude_rider-Фото

    в этот раз астана подсуетилась

     

    еще бы теперь топ горняков команды закрепить надолго

     

    Лопесу ехать на Джиро там много молодых будет есть кому что доказывать

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