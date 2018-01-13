Джузеппе Саронни и Фабио Ару ещё не определили планы на сезон 2018 года

Джиро д’Италия или Тур де Франс для Фабио Ару - команда UAE Team Emirates выбирает

Фабио Ару, не принимавший участие в Джиро д’Италия последние два сезона, может пропустить участие в итальянском Гран-туре и на следующий год. Новый сезон 2018 года 27-летний итальянский гонщик начнёт в новой для себя команде UAE Team Emirates, для которой большую важность представляет Тур де Франс, где Фабио Ару в этом году занял 5-е место.

31-летний ирландский гонщик Дэн Мартин, также ставший новобранцем команды UAE Team Emirates, перейдя из Quick Step Floors, является ещё одной ставкой команды на борьбу за генеральную классификацию Гран-тура. В этом году Дэн Мартин занял на Тур де Франс-2017 6-е место.

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

В интервью Cyclingnews генеральный менеджер команды Джузеппе Саронни сказал: «Важно тщательно планировать цели, изучить маршруты и соотнести их со способностями гонщиков и их стилем ведения гонки.

Важность Тур де Франс – ключевой фактор. Сначала мы должны определиться с Туром, но решение принять очень сложно, это тонкий вопрос. Нашему техническому персоналу и гонщикам надо всё обдумать.

Маршрут Тур де Франс-2018, кажется, создан под горняков, подходит таким гонщикам как Фабио Ару и Дэн Мартин. Разделка будет тяжёлой, с четырьмя подъёмами, она больше подходит горнякам, а не специалистам индивидуальной гонки. Именно поэтому финальное решение мы примем позже, возможно, в новом году. Нам необходимо дополнительное время, чтобы внимательно оценить каждый аспект, потому что это очень важное решение. Мы хотим, чтобы гонщики принимали участие в тех гонках, которые подходят им лучше всего».

Фабио Ару: «Я поеду Вуэльту Испании-2018 в качестве подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Инсбруке, но по поводу участия в Джиро д’Италия и Тур де Франс мы ещё не решили. Мой дебют в майке команды UAE Team Emirates состоится на Туре Абу-Даби-2018, но мы ещё не приняли окончательного решения по поводу моей программы на Гран-туры. От этого зависит и всё остальное.

Считаю, что оба маршрута – и Джиро д’Италия и Тур де Франс-2018, прекрасны, они мне подходят. Мне нравятся все три Гран-тура, поэтому решение принять сложно».