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Марсель Киттель: «Когда я в хорошей форме, могу победить кого угодно»

Марсель Киттель об итогах сезона 2017 года и причине перехода в команду Katusha-Alpecin

 

 

  В этом сезоне немецкий спринтер Марсель Киттель одержал 14 побед, в том числе выиграл пять этапов Тур де Франс. В следующем сезоне он будет выступать в новой для себя команде Katusha-Alpecin. О том, как он оценивает свой прошедший сезон, почему предпочёл поменять команду, Марсель Киттель рассказал в интервью журналу Procycling.

 

Марсель Киттель: «Когда я в хорошей форме, могу победить кого угодно»

Photo © LIONEL BONAVENTURE/AFP

 

  Марсель Киттель: «Думаю, год получился великолепным. Я достиг почти всех целей, которые ставил. Единственной неудачей, если так можно это назвать, была Париж-Ницца, где мне хотелось выиграть этап. В начале гонки, когда Демар выиграл, шёл дождь, а потом начались боковые ветра, где мы всегда оказывались в группетто, как на классиках. В таких случаях моя специализация чистого спринтера даёт меньше преимущества. Те ребята, которые хорошо выступают на классиках, могут добиться большего, что и случилось на Париж-Ницце. Я всегда был рядом, на хорошей позиции, ни разу не упускал разрыв пелотона, но в итоге не был сильнейшим. В единственный день, когда я мог выиграть, мне пришлось сражаться с простудой. Вот и всё.

 

Я не ожидал, что поеду и выиграю три спринта и генеральную классификацию на Туре Дубая, но на гонке всё пошло хорошо с самого старта. Я спортсмен, который после тренировок выходит в хорошей форме. Мне не нужно проехать несколько гонок, чтобы войти в форму.

 

  Филипп Жильбер говорил: «Дайте мне три гонки в неделю – в субботу, в воскресенье, в среду, потом снова в субботу и воскресенье, и я с каждым днём буду становиться лучше». Но если бы такой график предложили мне, я бы выдохся через две недели.

 

  Пять побед за 11 дней на Тур де Франс – это неплохо. Я был очень уверен в себе, не пытался подгонять себя, всё просто получилось. Звучит странно и сверхъестественно, но именно так в жизни приходят некоторые победы. Я хорошо подготовился, всё складывалось отлично, но финальный шаг всегда в твоих руках. Удача также играет свою роль, но думаю, что мне всегда удавалось быть в нужном месте в правильное время.

 

  После 11 этапа Тур де Франс у меня начались проблемы с желудком, что забрало часть сил, но я восстановился. Потом простудился, что естественно происходит, когда ты не можешь есть,  - тело слабеет, иммунная система тоже слабеет. Потом я упал. Моё тело было на пределе. Я сильно ударился плечом и бедром, и после того падения не мог нормально крутить педали. У меня не было серьёзных травм, но сочетание всех факторов – усталости, простуды и падения, оказалось чрезмерным. Я не смог найти снова свой ритм, который необходим на том рельефе. Этап для такого был совершенно неподходящим.

 

  Бороться за зелёную майку я не нацеливался. Я никогда не отказывался от борьбы за майку на старте Тур де Франс, потому что всегда есть шанс. Но даже в такой ситуации, как было в этом году, я старался не давить на себя, чтобы не отвлекаться от главной задачи – победы на этапах Тур де Франс. Я решил посмотреть, какой будет классификация. После 11 этапа наступила поворотная точка, я осознал, что момент настал – сейчас или никогда. Но на следующий день я уже почувствовал себя плохо. Что делать, не всё прошло идеально, но такова жизнь.

 

  Возможно, после Тура я вернулся к гонкам слишком рано, поехал BinckBank Tour. Это не моя любимая гонка, но я принял решение, так что жаловаться не на что. Урок я получил, и снова не собираюсь повторять ошибку – Тур де Франс слишком выматывающая гонка, после которой мне необходимо восстанавливаться не только физически, но и психологически. Недавно видел свою фотографию с гонки EuroEyes Cyclassics Hamburg, я выглядел на ней очень уставшим. В конечном счете, мне нужен период, когда я смогу наращивать форму без каких-либо ожиданий, чувствуя себя свободно.

 

  Убеждён, что когда я в хорошей форме, то смогу победить кого угодно. Я никого не боюсь. Но также понимаю, что на данный момент в пелотоне много сильных спринтеров, особенно много хороших спринтеров с командами, которые способны их поддерживать в финале. Это создаст большие трудности в будущем. Команда вокруг тебя помогает уберечься от борьбы, особенно на последних двух-трёх километрах. Сейчас больше невозможно иметь большой развозящий поезд. Нужны два или три помощника, которые смогут развезти. Не уверен, является ли индивидуальная сила самым важным фактором – необходима сильная команда и возможность стартовать на хорошей позиции.

 

  Я могу найти эту позицию и защитить её, но я больше отношусь к тому типу гонщиков, кто пытается выходить на позицию, анализируя ситуацию, чтобы как можно меньше притираться к другим. Конечно, бывают ситуации, когда приходится использовать локти, но не уверен, что это хорошо для спорта, если показываешь, что ведёшь себя как придурок, который думает только о себе. Это игра не по правилам.

 

  Я всегда старался выбирать путь наименьшего сопротивления. Если хочешь доехать свежим до спринта, то не можешь себе позволить растрачивать энергию. Если вовлекаешься в борьбу, то теряешь силы. Умное ведение гонки делает тебя быстрым, помогает выйти на правильную позицию в нужное время.

 

  Я не провожу детальный анализ своих соперников, зачем мне это делать. Физические способности – самое важное в моём спринте. То, что я могу сделать. Я могу выдать большую мощность, могу удерживать её долгое время. Я не просто обладаю взрывной мощностью, но также могу сохранять скорость, и считаю, что в этом моё главное преимущество».

 

  На вопрос журналиста Procycling, правда ли, что Киттель может выдать 2100 ватт, он рассмеялся: «Нет, это неправда, но цифра не так далека от реальности».

 

  «Мне 29 лет, и с каждым годом я не выдаю на 100 ватт больше. Но ещё много что можно улучшать, потому что спринт – это не только чистая скорость. Это всегда сочетание тактики, умения попасть на правильную позицию в нужный момент, иногда необходимо и просто везение».

 

 Марсель Киттель: «Когда я в хорошей форме, могу победить кого угодно»

 Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

 

 

Марсель Киттель о переходе в команду Katusha-Alpecin

 

 

  «Ситуация как в спринте. Ты должен идти своим собственным путём, не оглядываясь на других. Мне надо было принять решение. Я благодарен команде Quick Step за проведённое вместе время, они вернули меня туда, где я начинал, и куда хотел снова вернуться. Это фантастическая команда с великолепным командным духом. Но было понятно, что Фернандо (Гавирия) остаётся в команде. Я ни на кого не злюсь, но я выступаю уже достаточно времени, и не хочу терять его, проводя в дискуссиях по поводу моих шансов стартовать на Тур де Франс.

 

  Мне важно идти своей дорогой. И в карьере, и в личной жизни я всегда следую своим ощущениям, инстинктам, не совершаю безумств. Мне важно иметь возможность планировать, ставить цель, и знать, что вокруг меня правильные люди. Благодаря этому чувствую себя спокойно».

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Тур де Франс Katusha-Alpecin

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Комментарии

  • VeloVelo
    Состав команды Direct Energie ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Кальмежан очень крут. Парень с Большим потенциалом. Удачи ему.



    И Рейну Удачи! 

  • Hammill
    Состав команды Direct Energie ... (2)
    Hammill-Фото

     Видимо Шаванеля забыли дописать. С ним как раз 20 будет.

  • sab
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (12)
    sab-Фото
    Да все это сделано для оправдания существования ukad, выделения средств и чтобы показать какие они молодцы, что даже целого сэра проверяют, в отличие от русских
  • Earl57
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    Earl57-Фото
    Мальчишник же был, по поводу свадьбы брата. Поэтому вполне вероятно, что парень был "разогретый" и из-за этого возникли проблемы с координацией. По его словам он спрыгнул в воду и подскользнулся на камнях на дне реки.
  • EL-Fenomeno
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Потому что отдыхать нужно тоже с умом и неважно горы это или пляж (не в обиду конечно Роу и другим)

  • Earl57
    Роман Барде в 2018 году впервы ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: 0x5F375A86
    Нибали - Милан-СанРемо.

    Нибали говорит, что на Милан-СанРемо шансов у него нет, хотя и поедет, а вот Льеж-Бастонь-Льеж назвал одной из главных целей сезона. И хочет когда-нибудь проехать Рубэ.

  • 0x5F375A86
    Роман Барде в 2018 году впервы ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    На самом деле помогает, он получит хороший соревновательный опыт гонки на таком рельефе, пусть даже будет просто помогать какому-нибудь Нансену, потом на туре это уже не будет для него первый раз. Вообще многие генеральщики нынешнего поколения в начале сезона едут что-то такое: Уран и Демолан тоже любят Страде Бьянке, Фрум - Арденны, Нибали - Милан-СанРемо.
  • Kitsune-taichou
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    что это они повадились в межсезонье кости ломать

  • Sm1T
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    Sm1T-Фото
    Повезло с боссом это точно. Большая часть команд за такое катание на лодках штрафф бы вкатили, а то и контракт расторгли.
  • KUZMACHOK
    Дело велокоманды Sky закрыто (17)
    KUZMACHOK-Фото

    Умно. Подняли кранйе незначительное дело 2011 года и успешно доказали чистоту. Результат этого расследования, по закону о промывке мозгов, теперь распространяется и на все последующие годы и на всех скаевцев....

     

    Что касается Л.А., то, по моему мнению,  там ПО-НАСТОЯЩЕМУ ничего не ракрыто... Все рады - справедливость восстановлена! США - не только родина суперчемпионов (вспомните их), но и самая справедливая страна в мире. А вторая часть - КАК И ПОЧЕМУ ОН ТАК СМОГ  - не тронута совсем. Думаю, просто начало вылезать в месте с допингом ЭТО, т.е. элементы ГОСПОДДЕРЖКИ. А вы помните вертолет, забирающий ЛА после финиша? А как сейчас доказывают госсистему допинга в России? Для меня Л.А. - это некое ЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕЧЕСТНОСТИ в спорте...

    P.S. Извините, Шалам, вы для меня самый уважаемый на Велолайве, под Вашими комментами всегда готов подписаться...

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