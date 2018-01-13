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Алекс Даусетт: "Смогу показать в команде Katusha-Alpecin, что я хороший развозящий"

Алекс Даусетт: "Смогу показать в команде Katusha-Alpecin, что я хороший развозящий"

 

 

  Алекс Даусетт (Alex Dowsett) с нетерпением ждёт начала нового сезона, так как после пяти лет работы в команде Movistar он с 2018 года он будет гонщиком команды Katusha-Alpecin. 29-летний британский велогонщик надеется на участие в Гран-турах, потому что в испанской команде ему удалось попасть в состав на Гран-туры всего дважды. За годы выступления в Movistar Алекс Даусетт принёс команде 9 побед, и все они за исключением победы в общем зачёте Тура Баварии, были одержаны в индивидуальных гонках на время. О надеждах на следующий сезон и итогах работы в Movistar Алекс Даусетт рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Алекс Даусетт: "Смогу показать в команде Katusha-Alpecin, что я хороший развозящий"

 

 

  Алекс Даусетт: «Если рассматривать прошедший сезон, он не был таким, как я надеялся. Но если смотреть на пять лет работы в команде, то это были невероятные годы в плане того, что мне удалось достичь.

 

  В этом году я хотел проехать Джиро д’Италию, но из-за планов Наиро бороться за общий зачёт меня не взяли, потому что у команды были помощники лучше, чем я. Я был разочарован, но это моё личное переживание, проблем с командой не было. Если бы я сам входил в руководство команды, то принял бы такое же решение. В гонке не было командной разделки, а мои способности в индивидуальной гонке на время играли незначительную роль, когда есть Наиро, способный бороться за общий зачёт. Другие восемь гонщиков были отобраны благодаря своим способностям помочь Наиро. Такие, как Беннати, выполняют ту же работу, что и я, но только лучше.

 

  В декабре мы с командой Katusha-Alpecin будет разрабатывать планы на сезон. В команде Movistar я помогал спринтерам, но не секрет, что это не спринтерская команда. Марсель Киттель – это совсем из другой оперы. Я рад, что смогу снова работать со спринтером, надеюсь, что буду работать с Марселем уже в первых гонках. Думаю, я смогу показать то, что получалось в 2011 и 2012, когда работал в команде Sky, что я – хороший развозящий».

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Теги к статье: Алекс Даусетт Alex Dowsett

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Комментарии

  • VeloVelo
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (18)
    VeloVelo-Фото
    радиосвязь есть только на гонках ВТ.
  • VeloVelo
    Вилко Келдерман о первом сезон ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Вот уж Вилка не "ботаник" это точно.
    Он сильный лидер. И если в ближайшие пару-тройку лет ничего не получится, уйдет
    искать новые цели.
    Присмотритесь внимательней, он того стоит.

  • serghi
    Велоформа команды EF Education ... (9)
    serghi-Фото

    Оранжевая - лучше...

  • KUZMACHOK
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (18)
    KUZMACHOK-Фото

    6, наверное, для профи мало. Я бы 7 оставил. Если не будет сокращения длины этапов. А радио...Тут надо сесть и подумать... Помните ту чушь, которую написал один мегаизвестный гонец (из уважения не пишу фамилию, он уже не гоняется) про "девочку за поворотом"? Неужели технически нельзы сделать два канала (просто как пример): один двусторонний "ТРЕВОЖНЫЙ" с медиками, другой, одностороний - с техничкой. А между собой - пардон - языком. Это как пример. Ну надоели эти "звонки другу", правда...

  • KUZMACHOK
    Вилко Келдерман о первом сезон ... (7)
    KUZMACHOK-Фото

    Очень люблю этого "ботаника"! Мне кажется, он из той категории, которые после 26 еще долго будут расти. 4-место - не предел.

  • AAA
    Велоформа команды EF Education ... (9)
    AAA-Фото
    тренировочная форма ораньжевая.
    Я про3,4,5ю фотографии.
  • Eugeny1210
    Велоформа команды EF Education ... (9)
    Eugeny1210-Фото
    Ну, судя по второй фотографии, где виден оранжевый рукав, дело не только в балансе белого.
  • AAA
    Велоформа команды EF Education ... (9)
    AAA-Фото
    У фотографа проблема с балансом белого при искусственном освещени.
    При солнецном свете без сдвигов, там настоящий розовый.
    А я вот узор из ромбов не нашел......
  • RVL
    Велоформа команды Dimension Da ... (3)
    RVL-Фото
    что бы не потеряться, нужна другая форма! ;)
  • EL-Fenomeno
    Велоформа команды EF Education ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    смотрю фотки...

    Доминирующим цветом формы будет ярко-розовый цвет.

    ...так розовая, красная или оранжевая???

    Мне больше всего понравился второй блок (3-4-5 картинки)

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
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