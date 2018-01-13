Алекс Даусетт: "Смогу показать в команде Katusha-Alpecin, что я хороший развозящий"

Алекс Даусетт (Alex Dowsett) с нетерпением ждёт начала нового сезона, так как после пяти лет работы в команде Movistar он с 2018 года он будет гонщиком команды Katusha-Alpecin. 29-летний британский велогонщик надеется на участие в Гран-турах, потому что в испанской команде ему удалось попасть в состав на Гран-туры всего дважды. За годы выступления в Movistar Алекс Даусетт принёс команде 9 побед, и все они за исключением победы в общем зачёте Тура Баварии, были одержаны в индивидуальных гонках на время. О надеждах на следующий сезон и итогах работы в Movistar Алекс Даусетт рассказал в интервью Cyclingnews.

Алекс Даусетт: «Если рассматривать прошедший сезон, он не был таким, как я надеялся. Но если смотреть на пять лет работы в команде, то это были невероятные годы в плане того, что мне удалось достичь.

В этом году я хотел проехать Джиро д’Италию, но из-за планов Наиро бороться за общий зачёт меня не взяли, потому что у команды были помощники лучше, чем я. Я был разочарован, но это моё личное переживание, проблем с командой не было. Если бы я сам входил в руководство команды, то принял бы такое же решение. В гонке не было командной разделки, а мои способности в индивидуальной гонке на время играли незначительную роль, когда есть Наиро, способный бороться за общий зачёт. Другие восемь гонщиков были отобраны благодаря своим способностям помочь Наиро. Такие, как Беннати, выполняют ту же работу, что и я, но только лучше.

В декабре мы с командой Katusha-Alpecin будет разрабатывать планы на сезон. В команде Movistar я помогал спринтерам, но не секрет, что это не спринтерская команда. Марсель Киттель – это совсем из другой оперы. Я рад, что смогу снова работать со спринтером, надеюсь, что буду работать с Марселем уже в первых гонках. Думаю, я смогу показать то, что получалось в 2011 и 2012, когда работал в команде Sky, что я – хороший развозящий».