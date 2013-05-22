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Состав команды Katusha-Alpecin на 2018 год

Завершено формирование состава команды Katusha-Alpecin на 2018 год

 

 

  В 2018 году в швейцарской команде Мирового тура Katusha-Alpecin будут выступать 26 гонщиков. У велокоманды будет три лидера – 28-летний российский гонщик Ильнур Закарин и немецкие велогонщики, 29-летний Марсель Киттель и 32-летний Тони Мартин.

 

  В следующем сезоне в команде Katusha-Alpecin будут выступать 7 новых гонщиков – Марсель Киттель (Marcel Kittel), 26-летний американский гонщик Иэн Босуэлл (Ian Boswell), 28-летний австралийский гонщик Нейтан Хаас (Nathan Haas), 29-летний британский гонщик Алекс Даусетт (Alex Dowsett), 24-летний южноафриканский гонщик Виллем Смит (Willie Smit), 22-летний итальянский гонщик Маттео Фаббро (Matteo Fabro) и 21-летний бельгийский гонщик Стефф Грас (Steff Cras).

 

  Из команды ушли 7 гонщиков: Александр Кристоф и Свен Эрик Бистрем (Sven Erik Bystrom)  перешли в команду  UAE Team Emirates, Рейн Таарамяэ - в Direct Energie, Михаэль Мёркёв (Michael Morkov)  - в Quick Step Floors, Матвей Мамыкин – в проконтинентальную команду Burgos-BH.

 

40-летний испанский гонщик Анхель Висиосо (Angel Vicioso) завершил карьеру, а контракт с 35-летним испанским гонщиком Альберто Лосадой (Alberto Losada) продлён не был, но на данный момент неизвестно, в какой команде он будет выступать.

 

  В 2017 году гонщики команды Katusha-Alpecin одержали 17 побед, из них 4 – на гонках Мирового тура. Больше всех побед в сезоне команде принёс Александр Кристофф – 9 побед.

  Ильнур Закарин в этом сезоне стал призёром Гран-тура, заняв третье место на Вуэльте Испании, он также стал чемпионом России в индивидуальной гонке на время.

 

Сейчас гонщики команды Katusha-Alpecin готовятся к первому тренировочному лагерю, который пройдёт на Майорке с 3 по 15 декабря. 9 декабря на Майорке состоится презентация команды.

 

 

Состав команды Katusha-Alpecin на 2018 год:

 

Максим Бельков / Maxim Belkov, (Россия)

Йенте Биерманс / Jenthe Biermans, (Бельгия)

Жозе Гонсальвеш / Jose Goncalves, (Португалия)

Марко Халлер / Marco Haller, (Австрия)

Рето Холленштейн / Reto Hollenstein, (Швейцария)

Роберт Кишерловски / Robert Kiserlovski, (Хорватия)

Павел Кочетков / Pavel Kochetkov, (Россия)

Вячеслав Кузнецов / Vyacheslav Kuznetsov, (Россия)

Мауритц Ламмертинк / Maurits Lammertink, (Голландия)

Тьягу Мачаду / Tiago Machado, (Португалия)

Тони Мартин / Tony Martin, (Германия)

Марко Матис / Marco Mathis, (Германия)

Батист Планкарт / Baptiste Planckaert, (Бельгия)

Нильс Поллит / Nils Politt, (Германия)

Джонатан Рестрепо / Jhonatan Restrepo Valencia, (Колумбия)

Симон Шпилак / Simon Spilak, (Словения)

Мадс Вюрц Шмидт / Mads Wurtz Schmidt, (Дания)

Рик Цабель / Rick Zabel, (Германия)

Ильнур Закарин / Ilnur Zakarin, (Россия),

Марсель Киттель/ Marcel Kittel, (Германия),

Нейтан Хаас /Nathan Haas, Австралия,

Иэн Босуэлл /Ian Boswell, США,

Алекс Даусетт /Alex Dowsett, Великобритания,

Маттео Фаббро /Matteo Fabro, Италия,

Стефф Грас /Steff Cras, Бельгия,

Виллем Смит Willie Smit, ЮАР

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Теги к статье: Katusha-Alpecin

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 20:22 | Регистрация: 22.05.2013

    Ушли Кристофф и Пурито за 2 года, на классики народу почти нет, есть команда поддержки но лидеров нет. Ослабла команда значительно, но средний уровень гонщиков возможно вырастет, хотя фиг знает как это отразиться в плане побед. 

    4ым россиянам сил желаю и удачи, надеюсь хорошо подготовятся и покажут достойные результаты в новом сезоне. victory

     

    Есть новости по Чернецкому? 

     

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Комментарии

  • velodoctor
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (1)
    velodoctor-Фото

    Ушли Кристофф и Пурито за 2 года, на классики народу почти нет, есть команда поддержки но лидеров нет. Ослабла команда значительно, но средний уровень гонщиков возможно вырастет, хотя фиг знает как это отразиться в плане побед. 

    4ым россиянам сил желаю и удачи, надеюсь хорошо подготовятся и покажут достойные результаты в новом сезоне. victory

     

    Есть новости по Чернецкому? 

     

  • ironharley
    Неделя тренировок в межсезонье ... (10)
    ironharley-Фото
    Странная позиция. А зачем любителю такая работа?
    Да условный в д/с Саган влегкую укакошится например бизнес-планом элементарной кафешки. Или поработав в такси сменами по 14 часов. В более тугие отрасли можно и не лезть - профессионалы, они именно в своем деле и профессионалы, а профессионалы во всём, не профессионалы ни в чем.
  • Berdok
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (6)
    Berdok-Фото
    абсолютно согласен, только следует отметить, что сейчас многие воспринимают Личность и Порядочность как диаметрально противоположные понятия.
    О времена, о нравы! (с)
  • RVL
    Джанни Буньо: «Уменьшение коли ... (4)
    RVL-Фото

    Трудно сделать гонку более захватывающей, если у команды пять гонщиков, каждый из которых может стать лидером, и если команда доминирует в пелотоне.
    одно дело 9, другое 5. девятерых доминаторов никто не может себе позволить, кроме... 

     Всегда есть разрыв между лучшими командами и остальными. Поэтому лучшими Гран-турами стали Джиро д’Италия и Вуэльта Испании, где одна команда не может контролировать гонку».
    именно. и на ТДФ доминаторы будут не столь очевидны, т.е. шансы получат больше команд. 

  • Berdok
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (25)
    Berdok-Фото

    на фотачке типа второй в рейтинге?

  • Earl57
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: vvr
    посмотрел видео - результат Нибали 3:59 с копейками.
     

    И как это определили?

    Есть офицальные результаты, которые выложены в открытый доступ

     http://www.taiwankom.org/img/news/2017_KOM1020-01.pdf

  • Крайний
    Джанни Буньо: «Уменьшение коли ... (4)
    Крайний-Фото

    Дело тут не только и не столько в безопасности.

    Реформаторы хотят подровнять уровень. Грандтуры стоят особняком и вовсе не главная забота UCI.

    Мотив понятен. Сокращение вызовет перемещение гонщиков второго-третьего уровня внутри и между дивизионами. В  первую очередь жду роста уровня проконти дивизиона.

  • vvr
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (15)
    vvr-Фото

    посмотрел видео - результат Нибали 3:59 с копейками.

     

    простите за некропостинг. )

  • vvr
    Неделя тренировок в межсезонье ... (10)
    vvr-Фото
    да он вообще не раскрыт, так тезисы и не более.
  • Camel
    Грег Ван Авермат: «Надеюсь выи ... (1)
    Camel-Фото

    Немного нескромно. Такое впечатление, что ему команда и вовсе не нужна. Так нельзя, может на бойкот нарваться.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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