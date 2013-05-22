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- Дата:
- Сегодня, 18:20
Завершено формирование состава команды Katusha-Alpecin на 2018 год
В 2018 году в швейцарской команде Мирового тура Katusha-Alpecin будут выступать 26 гонщиков. У велокоманды будет три лидера – 28-летний российский гонщик Ильнур Закарин и немецкие велогонщики, 29-летний Марсель Киттель и 32-летний Тони Мартин.
В следующем сезоне в команде Katusha-Alpecin будут выступать 7 новых гонщиков – Марсель Киттель (Marcel Kittel), 26-летний американский гонщик Иэн Босуэлл (Ian Boswell), 28-летний австралийский гонщик Нейтан Хаас (Nathan Haas), 29-летний британский гонщик Алекс Даусетт (Alex Dowsett), 24-летний южноафриканский гонщик Виллем Смит (Willie Smit), 22-летний итальянский гонщик Маттео Фаббро (Matteo Fabro) и 21-летний бельгийский гонщик Стефф Грас (Steff Cras).
Из команды ушли 7 гонщиков: Александр Кристоф и Свен Эрик Бистрем (Sven Erik Bystrom) перешли в команду UAE Team Emirates, Рейн Таарамяэ - в Direct Energie, Михаэль Мёркёв (Michael Morkov) - в Quick Step Floors, Матвей Мамыкин – в проконтинентальную команду Burgos-BH.
40-летний испанский гонщик Анхель Висиосо (Angel Vicioso) завершил карьеру, а контракт с 35-летним испанским гонщиком Альберто Лосадой (Alberto Losada) продлён не был, но на данный момент неизвестно, в какой команде он будет выступать.
В 2017 году гонщики команды Katusha-Alpecin одержали 17 побед, из них 4 – на гонках Мирового тура. Больше всех побед в сезоне команде принёс Александр Кристофф – 9 побед.
Ильнур Закарин в этом сезоне стал призёром Гран-тура, заняв третье место на Вуэльте Испании, он также стал чемпионом России в индивидуальной гонке на время.
Сейчас гонщики команды Katusha-Alpecin готовятся к первому тренировочному лагерю, который пройдёт на Майорке с 3 по 15 декабря. 9 декабря на Майорке состоится презентация команды.
Состав команды Katusha-Alpecin на 2018 год:
Максим Бельков / Maxim Belkov, (Россия)
Йенте Биерманс / Jenthe Biermans, (Бельгия)
Жозе Гонсальвеш / Jose Goncalves, (Португалия)
Марко Халлер / Marco Haller, (Австрия)
Рето Холленштейн / Reto Hollenstein, (Швейцария)
Роберт Кишерловски / Robert Kiserlovski, (Хорватия)
Павел Кочетков / Pavel Kochetkov, (Россия)
Вячеслав Кузнецов / Vyacheslav Kuznetsov, (Россия)
Мауритц Ламмертинк / Maurits Lammertink, (Голландия)
Тьягу Мачаду / Tiago Machado, (Португалия)
Тони Мартин / Tony Martin, (Германия)
Марко Матис / Marco Mathis, (Германия)
Батист Планкарт / Baptiste Planckaert, (Бельгия)
Нильс Поллит / Nils Politt, (Германия)
Джонатан Рестрепо / Jhonatan Restrepo Valencia, (Колумбия)
Симон Шпилак / Simon Spilak, (Словения)
Мадс Вюрц Шмидт / Mads Wurtz Schmidt, (Дания)
Рик Цабель / Rick Zabel, (Германия)
Ильнур Закарин / Ilnur Zakarin, (Россия),
Марсель Киттель/ Marcel Kittel, (Германия),
Нейтан Хаас /Nathan Haas, Австралия,
Иэн Босуэлл /Ian Boswell, США,
Алекс Даусетт /Alex Dowsett, Великобритания,
Маттео Фаббро /Matteo Fabro, Италия,
Стефф Грас /Steff Cras, Бельгия,
Виллем Смит Willie Smit, ЮАР
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