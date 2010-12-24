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Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja Rural, чтобы бороться за победы, которые от меня ускользали»

Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja Rural, чтобы бороться за победы, которые от меня ускользали»

 

  32-летний российский гонщик Юрий Трофимов начнёт сезон 2017 года в проконтинентальной испанской велокоманде Caja Rural - Seguros RGA. В этом году Юрий Трофимов выступал в команде Tinkoff, а до этого 5 лет был гонщиком команды KATUSHA.

 

 В этом сезоне допинг-проба Юрия Трофимова, взятая 23 февраля, показала наличие мельдония, и результаты гонщика на Париж-Ницце и Вуэльте Каталонии были аннулированы. Однако, дисквалификации со стороны UCI и WADA (Всемирного антидопингового агентства) не последовало.

 

 Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja Rural, чтобы бороться за победы, которые от меня ускользали»

 

  За свою карьеру он одержал 6 побед, в том числе выиграл два этапа Критериума Дофине, этап Тура Страны Басков. Юрий Трофимов проехал до конца 11 Гран-туров, его лучшим результатом было 10-е место на Джиро д’Италия в 2015 году. В 2014 на Тур де Франс он занял 14-е место.

 

  В интервью испанскому изданию Marca Юрий Трофимов рассказал, что его главной целью в следующем году в новой команде будет Вуэльта Испании.

 

  Юрий Трофимов: «Многие годы я тратил все силы, работая на моих лидеров, но я всё ещё полон энергии, я могу быть с лучшими. Вуэльта Испании – моя цель в следующем сезоне. Я, наконец, получил возможность поехать Гран-тур в качестве лидера команды. И я не хочу упускать такой шанс.

 

  Конечно, я буду помогать моим товарищам по команде в определённые моменты года, а на моих любимых гонках я буду лидером. Я искал такую команду, которая позволит мне проявить себя. Вуэльта Испании – главная цель, но, конечно, я нацелен и на другие испанские гонки. Моя программа ещё не определена. Я пришёл в Caja Rural-Seguros RGA, чтобы бороться за победы, которые от меня ускользали. Думаю, моё время пришло. У меня есть ещё три – четыре года, чтобы успеть то, что я не сделал до сих пор. Лучшее впереди».

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Теги к статье: Юрий Трофимов Caja Rural - Seguros RGA Вуэльта Испании

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  1. Имя: Владимир

    W3105

    Вчера, 07:15 | Регистрация: 6.09.2015

    Вот это правильно, буду болеть за Юрия

  2. Имя: fatrider71

    fatrider71

    Вчера, 08:29 | Регистрация: 12.10.2016

    Можно только удачи пожелать.. Буду следить и болеть за Юру.

  3. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Вчера, 12:07 | Регистрация: 11.07.2015

    Юре вполне по силам бороться за пятерку.при удачном раскладе и за тройку.

    я про Вуэльту да)

    1. Имя: Альберт

      Saromony

      Вчера, 17:06 | Регистрация: 16.01.2016

      При заходе на посадку в СМУ при УМП (сложных метеоусловиях при установленом минимуме погоды) лётчик не должен думать о том, что ПОПРОБУЕТ сесть, он должен настраиваться только на посадку! Думаю, так и здесь, только первое место, а всё остальное приложится и второе, и третье, и четвёртое места, в зависимости от самочувствие и обстоятельств гонки!Желаю Юрию удачи, всё получится!

  4. Имя: Николай

    marketbk

    Вчера, 18:47 | Регистрация: 24.12.2010

    Болею за Юрия. Но зачем говорить вот это: "Я, наконец, получил возможность поехать Гран-тур в качестве лидера команды. И я не хочу упускать такой шанс."

    В  2015  на Джиро от Кати кто был лидером?

  5. Имя: serghi

    serghi

    Вчера, 23:57 | Регистрация: 9.08.2011

    И в самом деле, на кого же он работал в 2015-ом на Джиро?

  6. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:38 | Регистрация: 4.07.2013

    Правильный выбор, "Селяне" уж точно не последняя команда.
    Давай, Юра, докажи, что ты чего-то стоишь, как генерал! Удачи!

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Комментарии

  • sashaney
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    sashaney-Фото

    В последнее время все, коме не лень, записываются в генералы. Бред. Но ... я за. Что имеем сейчас? На старте любого ГТ есть 2~3 кандидата на 1 место. Ещё 5 - в пятёрку. Остальные как получится - читай 10-ка предел мечтаний. Команды 3 претендентов работают на кэпов исключительно, без фантазий. Остальные за этапами и водой. А это, между прочим, толпа из ~ 150 душ. Так уж пусть лучше будет как мечтал Анри Дегранж - каждый за себя.

  • ЧОРНЫЙ
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Да это всё для австралийского тв! Что Он скажет в "интервью" своему спортивному директору...

  • Student
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: Rokka
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
    На недельках нормально он себя показал, смотри стат.
  • Student
    Команда Gazprom – RusVelo пред ... (25)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Я думаю, летом на ЧР можно будет, при желании, пообщаться со всеми. Что вас это так гложит, я не понимаю. Я помню Пурито гулял по красной площади в 2012, разве много изменилось после этого, разницы нет. Но в Италии они могут не только презентацию провести, но и вместе потренироваться, поделать разные упражнения. Обжиться, притереться на базе и с товарищами. Судя по твитам Катюши из Испании, это довольно важная часть сборов.
    По тренироваться? Ну правильно, как же без тренировок выигрывать ГТ, без тренировок только по отрывам кататься, стоп так и сейчас тоже самое...
  • Rokka
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Rokka-Фото
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    я смотрю ребята даже не понимают,что генеральщик это призвание.

    это философия жизни.

    это карма в конце концов.

    нельзя стать генеральщиком,можно только им родиться.

    да,есть исключения,но они только подтверждают правило.



    а пример Виго,ну,по большому счету Виго так и не стал генеральщиком.

    да,он выиграл ТДФ,но ведь чего это стоило ему и его команде.

    БМС просто на такое не способны.

    и что остается?

    один ЕДИНСТВЕННЫЙ парадоксальный генеральщик.

    который выигрывал вопреки всему и назло матери природе.

    но он УНИКУМ.

    уникум ли Деннис-вопрос очень большой.

    кесарю кесарево

    (с)

  • VeloVelo
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Правильный выбор, "Селяне" уж точно не последняя команда.
    Давай, Юра, докажи, что ты чего-то стоишь, как генерал! Удачи!

  • VeloVelo
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Нифига себе Заявление!
    Очень интересно. Рейтинги Джиро уже подскочили!

    Роан, четыре года - это пропасть.
    Дай педали уже на Джиро! ) Удачи )

  • serghi
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    serghi-Фото

    И в самом деле, на кого же он работал в 2015-ом на Джиро?

  • marketbk
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    marketbk-Фото

    Болею за Юрия. Но зачем говорить вот это: "Я, наконец, получил возможность поехать Гран-тур в качестве лидера команды. И я не хочу упускать такой шанс."

    В  2015  на Джиро от Кати кто был лидером?

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