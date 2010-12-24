Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja Rural, чтобы бороться за победы, которые от меня ускользали»

32-летний российский гонщик Юрий Трофимов начнёт сезон 2017 года в проконтинентальной испанской велокоманде Caja Rural - Seguros RGA. В этом году Юрий Трофимов выступал в команде Tinkoff, а до этого 5 лет был гонщиком команды KATUSHA.

В этом сезоне допинг-проба Юрия Трофимова, взятая 23 февраля, показала наличие мельдония, и результаты гонщика на Париж-Ницце и Вуэльте Каталонии были аннулированы. Однако, дисквалификации со стороны UCI и WADA (Всемирного антидопингового агентства) не последовало.

За свою карьеру он одержал 6 побед, в том числе выиграл два этапа Критериума Дофине, этап Тура Страны Басков. Юрий Трофимов проехал до конца 11 Гран-туров, его лучшим результатом было 10-е место на Джиро д’Италия в 2015 году. В 2014 на Тур де Франс он занял 14-е место.

В интервью испанскому изданию Marca Юрий Трофимов рассказал, что его главной целью в следующем году в новой команде будет Вуэльта Испании.

Юрий Трофимов: «Многие годы я тратил все силы, работая на моих лидеров, но я всё ещё полон энергии, я могу быть с лучшими. Вуэльта Испании – моя цель в следующем сезоне. Я, наконец, получил возможность поехать Гран-тур в качестве лидера команды. И я не хочу упускать такой шанс.

Конечно, я буду помогать моим товарищам по команде в определённые моменты года, а на моих любимых гонках я буду лидером. Я искал такую команду, которая позволит мне проявить себя. Вуэльта Испании – главная цель, но, конечно, я нацелен и на другие испанские гонки. Моя программа ещё не определена. Я пришёл в Caja Rural-Seguros RGA, чтобы бороться за победы, которые от меня ускользали. Думаю, моё время пришло. У меня есть ещё три – четыре года, чтобы успеть то, что я не сделал до сих пор. Лучшее впереди».