 Андрей Гривко снят с Тура Дубая за удар в лицо лидеру гонки

Андрей Гривко снят с Тура Дубая-2017 за то, что ударил лидера гонки Марселя Киттеля

Украинский гонщик команды Astana Андрей Гривко был снят с Тура Дубая-2017 за то, что во время 3-го этапа ударил в лицо немецкого гонщика команды Quick Step Floors Марселя Киттеля, являющегося лидером гонки. Сразу после финиша Киттель потребовал, чтобы Андрей Гривко был наказан. Команда Astana публично принесла извинения Марселю Киттелю и его команде за поведение своего гонщика.

Photo (c) @quickstepteam

Марсель Киттель об инциденте на 3-м этапе Тура Дубая-2017

«Меня ударил Андрей Гривко из команды Astana. Поэтому у меня была на лице кровь, я не падал.

Думаю, Гривко выпил этим утром слишком много кофе, не знаю, что с ним случилось. Как только мы поехали под боковым ветром, естественно, началась борьба за позиции. Думаю, в таком случае нормально, когда иногда ты толкаешь других. Я старался вернуться в построения вместе с одним из его молодых товарищей по команде. Ему это не понравилось. Тогда я попытался объехать, и оказался между Гривко и его товарищем по команде, мне пришлось немного толкнуть Гривко, но я не отрывал руки от руля. Я попытался поговорить с молодым гонщиком о том, зачем он так рискует, и в этот момент получил удар в лицо.

Я поговорил с ним после этого во время гонки, но что конкретно я ему сказал, не могу повторить здесь. Его должны дисквалифицировать, он должен быть отстранён месяцев на шесть.

Это ужасное разочарование для велоспорта, его команды и этой гонки.

Я совсем не понимаю, как он мог так отреагировать. Да, в подобные моменты эмоции переполняют, но это не значит, что у него есть право ударить кого-то в лицо. Одним сантиметром правее, и он мог повредить мне глаз, потому что он разбил мои очки. В пелотоне есть 40 свидетелей, которые всё видели. Он отправил ко мне Айзеля, через которого передал, что извиняется, но для чего? Есть тонкая грань, если в гонке возникает спор, ты говоришь об этом, возможно, можешь коснуться оппонента, с этим у меня проблем нет. Но как только ты кого-то травмируешь, всё кончено. Никаких извинений быть не может.

Я не приму от него извинений. Это не имеет ничего общего с велоспортом. То, что сделал Гривко – позорит наш прекрасный спорт».