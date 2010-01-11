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Андрей Гривко снят с Тура Дубая за удар в лицо лидеру гонки

Андрей Гривко снят с Тура Дубая-2017 за то, что ударил лидера гонки Марселя Киттеля

 

  Украинский гонщик команды Astana Андрей Гривко был снят с Тура Дубая-2017 за то, что во время 3-го этапа ударил в лицо немецкого гонщика команды Quick Step Floors Марселя Киттеля, являющегося лидером гонки. Сразу после финиша Киттель потребовал, чтобы Андрей Гривко был наказан. Команда Astana публично принесла извинения Марселю Киттелю и его команде за поведение своего гонщика.

 

Андрей Гривко снят с Тура Дубая за удар в лицо лидеру гонки

 Андрей Гривко снят с Тура Дубая за удар в лицо лидеру гонки

 Андрей Гривко снят с Тура Дубая за удар в лицо лидеру гонки

 Photo (c) @quickstepteam

 

Марсель Киттель об инциденте на 3-м этапе Тура Дубая-2017

 

  «Меня ударил Андрей Гривко из команды Astana. Поэтому у меня была на лице кровь, я не падал.

 

  Думаю, Гривко выпил этим утром слишком много кофе, не знаю, что с ним случилось. Как только мы поехали под боковым ветром, естественно, началась борьба за позиции. Думаю, в таком случае нормально, когда иногда ты толкаешь других. Я старался вернуться в построения вместе с одним из его молодых товарищей по команде. Ему это не понравилось. Тогда я попытался объехать, и оказался между Гривко и его товарищем по команде, мне пришлось немного толкнуть Гривко, но я не отрывал руки от руля. Я попытался поговорить с молодым гонщиком о том, зачем он так рискует, и в этот момент получил удар в лицо.

 

  Я поговорил с ним после этого во время гонки, но что конкретно я ему сказал, не могу повторить здесь. Его должны дисквалифицировать, он должен быть отстранён месяцев на шесть.

 

Это ужасное разочарование для велоспорта, его команды и этой гонки.

 

  Я совсем не понимаю, как он мог так отреагировать. Да, в подобные моменты эмоции переполняют, но это не значит, что у него есть право ударить кого-то в лицо. Одним сантиметром правее, и он мог повредить мне глаз, потому что он разбил мои очки. В пелотоне есть 40 свидетелей, которые всё видели. Он отправил ко мне Айзеля, через которого передал, что извиняется, но для чего? Есть тонкая грань, если в гонке возникает спор, ты говоришь об этом, возможно, можешь коснуться оппонента, с этим у меня проблем нет. Но как только ты кого-то травмируешь, всё кончено. Никаких извинений быть не может.

 

  Я не приму от него извинений. Это не имеет ничего общего с велоспортом. То, что сделал Гривко – позорит наш прекрасный спорт».

 

 Результаты 3-го этапа Тура Дубая-2017

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Теги к статье: Марсель Киттелль Marcel Kittel Quick-Step Floors Андрей Гривко Astana Тур Дубая Dubai Tour многодневная гонка

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 16:35 | Регистрация: 22.05.2013

    Ну и наговорил конечно он, позорит спорт, не примет извинений. До чего эти немцы спокойные и рассудительные. 

  2. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 16:39 | Регистрация: 21.05.2014

    Когда разборка между двумя мужиками переходит в публичную плоскость по инициативе одного из них, возникает вопрос, а мужик ли он?

    1. Имя: Николай

      Николай Степаныч

      Вчера, 20:30 | Регистрация: 17.07.2014

      Вашим "разборкам" место в уголовном или административном кодексе. Где они, кстати, и находятся.

      Не скоро мы будем жить в обществе, где люди поймут, что бить другого человека не в целях самообороны - это дикость. К сожалению, не скоро.

      1. Имя: viperws

        viperws

        Вчера, 23:59 | Регистрация: 5.07.2015

        ну в следующий раз кто-нибудь подвинет Кителя плечом ненароком и съедет он в обрыв

        1. Адриен

          Сегодня, 00:39 | Регистрация: 17.05.2015

          Кто-то - условно - "за" Гривко, кто-то "против"... Конечно, с одной стороны, если гонщики вот так начнут раздавать оплеухи направо и налево - получится полный бардак, и с этим надо бороться. А вот с другой... Теперь и Китель, и другие в следующий раз наверняка поостерегутся запросто локтем-плечом отодвинуть Гривко, выбирая нужное место в пелетоне. Иногда УВАЖЕНИЯ надо добиваться и ценой снятия с соревнований...

  3. DV

    Вчера, 17:01 | Регистрация: 28.05.2014

    Если бы не Свитолина,то можно сказать не украинская неделя. То с Зозулей непонятки,то теперь Гривко

  4. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Вчера, 17:08 | Регистрация: 6.03.2015

    М-да, все сложно. Если бы двинул в ответ - сняли бы обоих, как Ваню Ровного и Брамбиллу на Вуэльте-14. А тут получается ударили по правой - подставь левую и напиши в твиттере

  5. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Вчера, 17:26 | Регистрация: 12.05.2013

    Все равны. Просто некоторые ровнее. Всё как обычно. Будь наоборот - пожурили бы. Вдарил бы Кэв - сказали бы: "Правильно сделал"

  6. DALMAT

    Вчера, 17:39 | Регистрация: 28.07.2011

    Инцидент неприятный конечно, но 6 месяцев это перебор

  7. Имя: Dmytro

    Dima-Ya

    Вчера, 17:42 | Регистрация: 18.01.2010

    Как я понимаю ситуацию, Гривко виноват только в том, что Киттель - лидер гонки. По хронологии ситация была такая, что при боковом ветре все выстроились в струну, Киттель завтыкал и тупо вытолкал Гривко с колеса его партнера по команде за что получил не сильный удар (так как на скорости за 50 км/ч сильно ударить не возможно), скорее даже толчок от которого треснули очки и рассекли бровь Киттелю. Если б я был судья, я  обоих дисквалифицировал.

     

  8. Имя: Сергей

    APXEOLOG

    Вчера, 17:46 | Регистрация: 14.03.2010

    мда, не прав Андрюха, раз кулаками махать начал, но хочется всё таки и его версию услышать! не верю я что уравновешенный темповик просто на ровном месте вспылил на "белого и пушистого" взрывного спринтера...

  9. Имя: Владимир

    СебастьянПырейра

    Вчера, 17:47 | Регистрация: 24.03.2010

    Обоих? Киттель тоже дрался?

  10. Rokka

    Вчера, 18:30 | Регистрация: 23.01.2016

    Помнится кто то из Астаны уже давал оплеуху другому на арабской гонке

    1. ayazad

      Вчера, 18:46 | Регистрация: 26.05.2015

      Тур Турции 2015, Дмитрий Груздев.

  11. DIM

    Вчера, 19:46 | Регистрация: 13.10.2012

     Перегрелся хлопчик под Дубайским солнышком)))

  12. Имя: Юрий

    jerzyk

    Вчера, 19:56 | Регистрация: 6.01.2012

    Да, зазвездилась дамочка! Мала Андрюха ей врезал!
    Как Закарина против Кинтаны засудили и свои не вступились! Надеюсь здесь так не будет! Велоспорт - не балет, полез - получи сдачу! Андрею - уважение!

    1. Имя: Николай

      Николай Степаныч

      Вчера, 20:32 | Регистрация: 17.07.2014

      О, "наши" против "ненаших", и "наши" всегда правы. Только мир несправедлив, и их засуживают враги. Видели, читали.

  13. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Вчера, 20:06 | Регистрация: 17.08.2015

    Бывает спортивная борьба и неспортивная. Когда Кэв или Буани на последнем километре кого-то толкают своими задницами или высаживают на борта - это спортивная борьба, она тоже бывает не по правилам и этих двух частенько наказывают аннулированием результата, да что уж, почти все спринтеры таким грешат, такова эта дисциплина. Когда гонщик отпускает руль и бьет кого-то в лицо - это неспортивная борьба, т.к. этим действием он не улучшает свою позицию, а только наносит ущерб другому. Поэтому здесь уместо более жесткое наказание.

    Те кто, пишет, что Киттель должен был пойти в обратку, вы это серьезно? Он приехал гонку выигрывать а не боксерский поединок. Если Гривко так хотел подраться по честному, то мог вызвать Киттеля на поединок раз на раз, после гонки, а не махать руками, пока тот был занят совсем другим делом. Даже Буани себе такого не позволят, дерется только с соседями и персоналом гостиниц.

  14. Имя: Денис

    Bjoern

    Вчера, 21:32 | Регистрация: 12.07.2014

    Так одного выслушали и понеслись гневные выводы и злобные нападки, а мне бы второго хотелось бы услышать, а уже потом делать выводы и чем-то говорить. Насколько я понимаю видео этой кровавой истории нет.

     

    Пока ясно, что дело темное. А на месте многих диванных бойцов, я бы воздержался от выводов и комментариев, пока не появится какае-то ясность, если она конечно появится

  15. Имя: Ростислав

    ROSt

    Вчера, 21:35 | Регистрация: 6.11.2012

    Подождем комментарий ГРИФА !!! Потом и обсудим !

  16. Имя: Роман

    Roman Avdeev

    Вчера, 21:46 | Регистрация: 24.09.2012

    Комментарий Гривко уже есть. Почему-то здесь его не опубликовали.

    1. Velolive-Team

      Вчера, 21:51 | Регистрация: 11.01.2010

      для перевода 2 тысч знаков с английского на русский требуется некоторое время

  17. Camel

    Вчера, 21:58 | Регистрация: 29.01.2017

    На мой взгляд, Гривко виноват, независимо от его будущих объяснений или оправданий. Хоть я и являюсь соотечественником и поклонником Андрея, убежден, что гонка - это не то место, где нужно проявлять излишние и дикие эмоции. Использование Айзеля в качестве парламентера тем более его не красит. Андрею нужно подойти к Киттелю и протянуть ему руку, извинившись. Снятие с гонки справедливое. Это Кэвендишу с рук сходят устроенные им завалы на трассе (не помню, в прошлом году, кажется, на финише кого-то вальнул) и во время Олимпиады на треке, но Гривко это не сойдет. Андрею это нужно понимать. И извиниться. Не обязательно публично. Это личные разборки.
     
    И помни, Андрей, если такой шкаф, как Киттель ответит, то разбитыми очками и сечкой у брови не обойдется. Ты нужен на трасе, а не на больничной шконке.

  18. Имя: Роман

    Roman Avdeev

    Вчера, 22:52 | Регистрация: 24.09.2012

    Зачем переводили, он и на русском написал, так, к слову.

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Комментарии

  • Адриен
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Адриен-Фото

    Думаю, что если бы не было КРОВОПРОЛИТИЯ , то вряд ли дело дошло до снятия с гонки - один толкнул, другой ответил . Ну, а когда  весь фейс в крови , да еще у САМОГО Кителя - жесткое наказание неизбежно, неважно, что сам провоцировал ...

  • VeloVelo
    Сольная атака Тони Мартина при ... (1)
    VeloVelo-Фото

    За Тони радостно. За Кристофа тоже. За Катюшу-Альпецин - неа.

  • Адриен
    Тур Дубая-2017. Этап 3 (6)
    Адриен-Фото
    Парень учится. Давайте не будем слишком требовательны к начинающим. Ведь не Тур же Франс. Время покажет...
  • HastaManana
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    HastaManana-Фото

    Ну, причины и мотивы мне понятны. В любом случае, когда страсти поутихнут, зарвавшаяся звезда станет менее спесивой и более уважительной к соперникам. А Грифа многие в пелотоне похлопают по плечу в знак поддержки и понимания. Уверен в этом.

  • Адриен
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    Адриен-Фото

    Кто-то - условно - "за" Гривко, кто-то "против"... Конечно, с одной стороны, если гонщики вот так начнут раздавать оплеухи направо и налево - получится полный бардак, и с этим надо бороться. А вот с другой... Теперь и Китель, и другие в следующий раз наверняка поостерегутся запросто локтем-плечом отодвинуть Гривко, выбирая нужное место в пелетоне. Иногда УВАЖЕНИЯ надо добиваться и ценой снятия с соревнований...

  • viperws
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    viperws-Фото
    ну в следующий раз кто-нибудь подвинет Кителя плечом ненароком и съедет он в обрыв
  • Velolive-Team
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Velolive-Team-Фото
    мы ссылаемся на ссылку, которая вела на английскую версию.
  • Roman Avdeev
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (7)
    Roman Avdeev-Фото
    Но вы то ссылаетесь на его страницу в фейсбуке, а там есть русский вариант, не в переводе. Сейчас то уж можно заменить перевод с английского на русский текст?
  • Roman Avdeev
    Андрей Гривко снят с Тура Дуба ... (24)
    Roman Avdeev-Фото
    Зачем переводили, он и на русском написал, так, к слову.
  • DIM
    Первая победа Джона Дегенкольб ... (1)
    DIM-Фото

    С почином!

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