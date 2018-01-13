Михал Квятковски: «Хотел бы попробовать бороться за общий зачёт на Гран-турах»

Михал Квятковски о прошедшем сезоне и планах на 2018 год

Второй сезон Михала Квятковски в команде Sky стал успешным. В первый год работы в британской команде польский гонщик одержал всего одну победу. В этом году Квятковски взял первую в карьере победу на классике, входящей в список Монументов велоспорта – Милан-Сан-Ремо, а также выиграл Страде Бьянке и Классику Сан-Себастьяна, поднялся на вторую ступень подиума Амстел Голд Рэйс и стал третьим на Льеж-Бастонь-Льеж.

На Тур де Франс Михал Квятковски отработал в качестве помощника Криса Фрума, и команда Sky назвала польского гонщика «самым важным игроком Тур де Франс». О том, какие трудности ему пришлось преодолевать и как оценивает прошедший сезон Михал Квятковски рассказал в интервью Cyclingnews.

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Михал Квятковски: «Иногда моя проблема в том, что я слишком решительно настроен. Возможно, когда пришёл в Sky, был чересчур мотивирован, хотел произвести впечатление. Мне хотелось начать показывать результаты слишком рано, но не получилось.

А этот сезон дал мне огромную уверенность, даже не столько уверенность в себе, сколько осознание, что иногда есть что-то, что ты не в состоянии контролировать.

На Тур де Франс меня больше всего впечатлило, что я сумел выступать на одном уровне на протяжении 21 дня. На первой, второй и третьей неделях уровень не менялся. Я хорошо выступал на каждом из этапов Тур де Франс без всяких безумных тренировок.

То, что делаю в этой команде, отличается от того, например, что делал в Quick Step, где на мне был прессинг, что я должен выиграть на каких-то этапах, что должен ловить возможности. Но здесь важна стратегия на всю гонку, необходимо оставаться свежим и выступать хорошо 21 день.

Конечно, мне бы хотелось однажды в карьере попробовать бороться за общий зачёт на Гран-туре. Я работаю в основном над улучшением разделки и прохождения подъёмов, что даёт возможность когда-нибудь попробовать себя на Гран-туре. Но, конечно, сначала нужно показать себя на недельных гонках, как это сделал Герант Томас. Если на Париж-Ницце, Критериуме Дофине я увижу, что смогу бороться за общий зачёт, то хотел бы попробовать. Но давления на меня нет.

Команда Sky – лучшая для Гран-туров, в этом нет сомнений. Просто работая в этой команде без выполнения каких-то специфических заданий, ты приобретаешь опыт. Во время Тура я постоянно работал с Крисом, так что мог видеть, насколько сильное на нём давление, и как он с этим справляется.

Возможно, с точки зрения некоторых Тур д Франс был более предсказуем, но для меня это было нечто совершенно новое, мы защищали жёлтую майку и старались её вернуть. Для меня всё было совершенно непредсказуемым. Люди старались уехать в отрыв и каждый раз пытались нас обойти. Иногда на классиках есть группа фаворитов, как на Туре Фландрии или Льеж, и ты знаешь, что победитель будет из этой группы. Тут может быть частичная предсказуемость.

Я не хочу фокусироваться только на том, что принесло мне успех в прошлом. Я универсал, хочу им оставаться. Я выиграл Милан-Сан-Ремо потому, что умею хорошо проходить спуски, что могу спринтовать, и не собираюсь отказываться от этого. Если честно, совершенствование разделки и горовосхождений помогло мне выиграть Милан-Сан-Ремо, а также много других гонок. В этом году я не стал сосредотачиваться только на классиках, а боролся за результат на многих гонках.

Просто хочу набрать как можно больше опыта на разных гонках, это меня мотивирует в велоспорте. Каждый сценарий отличается, каждая гонка не похожа на другую, и в этом моя мотивация.

Даже чтобы выиграть Тур де Франс, надо уметь хорошо идти в горах, ехать разделку, отлично проходить спуски, спринтовать, и я не хочу отказываться ни от одного из этих навыков. Я всё ещё не выиграл Льеж-Бастонь-Льеж, Ломбардию, на этих гонках мне бы хотелось победить в ближайшем будущем.

Я каждый год стараюсь заезжать высоко на Льеж, в этом году стал 3-м. Я люблю брусчатку, если в моём календаре будет возможность подойти к Туру Фландрии, было бы хорошо. Но нам всё ещё необходимо проанализировать сезон, что было хорошо, а где пошло не так.

Сейчас мне нужно хорошо отдохнуть, потому что сезон был очень долгим. Я счастлив, что смог выступать на высоком уровне на протяжении всего года, всегда был в игре. Да, я победил в красивых гонках, но главное для меня, что я смог выступать в течение всего сезона. Если начинаешь сезон в конце января и хочешь хорошо выступить на Арденнских классиках, то это очень долгий путь. Никто не вспомнит гонки, которые выигрывал в феврале, об этом важно помнить, когда начинаешь тренироваться. Этой зимой хочу быть свежим, а потом много работать».