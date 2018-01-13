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Михал Квятковски: «Хотел бы попробовать бороться за общий зачёт на Гран-турах»

Михал Квятковски о прошедшем сезоне и планах на 2018 год

 

 

  Второй сезон Михала Квятковски в команде Sky стал успешным. В первый год работы в британской команде польский гонщик одержал всего одну победу. В этом году Квятковски взял первую в карьере победу на классике, входящей в список Монументов велоспорта – Милан-Сан-Ремо, а также выиграл Страде Бьянке и Классику Сан-Себастьяна, поднялся на вторую ступень подиума Амстел Голд Рэйс и стал третьим на Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  На Тур де Франс Михал Квятковски отработал  в качестве помощника Криса Фрума, и команда Sky назвала польского гонщика «самым важным игроком Тур де Франс».  О том, какие трудности ему пришлось преодолевать и как оценивает прошедший сезон Михал Квятковски рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Михал Квятковски: «Иногда моя проблема в том, что я слишком решительно настроен. Возможно, когда пришёл в Sky, был чересчур мотивирован, хотел произвести впечатление. Мне хотелось начать показывать результаты слишком рано, но не получилось.

 

  А этот сезон дал мне огромную уверенность, даже не столько уверенность в себе, сколько осознание, что иногда есть что-то, что ты не в состоянии контролировать.

 

 На Тур де Франс меня больше всего впечатлило, что я сумел выступать на одном уровне на протяжении 21 дня. На первой, второй и третьей неделях уровень не менялся. Я хорошо выступал на каждом из этапов Тур де Франс без всяких безумных тренировок.

 

  То, что делаю в этой команде, отличается от того, например, что делал в  Quick Step, где на мне был прессинг, что я должен выиграть на каких-то этапах, что должен ловить возможности. Но здесь важна стратегия на всю гонку, необходимо оставаться свежим и выступать хорошо 21 день.

 

  Конечно, мне бы хотелось однажды в карьере попробовать бороться за общий зачёт на Гран-туре. Я работаю в основном над улучшением разделки и прохождения подъёмов, что даёт возможность когда-нибудь попробовать себя на Гран-туре. Но, конечно, сначала нужно показать себя на недельных гонках, как это сделал Герант Томас. Если на Париж-Ницце, Критериуме Дофине я увижу, что смогу бороться за общий зачёт, то хотел бы попробовать. Но давления на меня нет.

 

  Команда Sky – лучшая для Гран-туров, в этом нет сомнений. Просто работая в этой команде без выполнения каких-то специфических заданий, ты приобретаешь опыт. Во время Тура я постоянно работал с Крисом, так что мог видеть, насколько сильное на нём давление, и как он с этим справляется.

Возможно, с точки зрения некоторых Тур д Франс был более предсказуем, но для меня это было нечто совершенно новое, мы защищали жёлтую майку и старались её вернуть. Для меня всё было совершенно непредсказуемым. Люди старались уехать в отрыв и каждый раз пытались нас обойти. Иногда на классиках есть группа фаворитов, как на Туре Фландрии или Льеж, и ты знаешь, что победитель будет из этой группы. Тут может быть частичная предсказуемость.

 

  Я не хочу фокусироваться только на том, что принесло мне успех в прошлом. Я универсал, хочу им оставаться. Я выиграл Милан-Сан-Ремо потому, что умею хорошо проходить спуски, что могу спринтовать, и не собираюсь отказываться от этого. Если честно, совершенствование разделки и горовосхождений помогло мне выиграть Милан-Сан-Ремо, а также много других гонок. В этом году я не стал сосредотачиваться только на классиках, а боролся за результат на многих гонках.  

 

  Просто хочу набрать как можно больше опыта на разных гонках, это меня мотивирует в велоспорте. Каждый сценарий отличается, каждая гонка не похожа на другую, и в этом моя мотивация.

 

  Даже чтобы выиграть Тур де Франс, надо уметь хорошо идти в горах, ехать разделку, отлично проходить спуски, спринтовать, и я не хочу отказываться ни от одного из этих навыков. Я всё ещё не выиграл Льеж-Бастонь-Льеж, Ломбардию, на этих гонках мне бы хотелось победить в ближайшем будущем.

  Я каждый год стараюсь заезжать высоко на Льеж, в этом году стал 3-м. Я люблю брусчатку, если в моём календаре будет возможность подойти к Туру Фландрии, было бы хорошо. Но нам всё ещё необходимо проанализировать сезон, что было хорошо, а где пошло не так.

 

  Сейчас мне нужно хорошо отдохнуть, потому что сезон был очень долгим. Я счастлив, что смог выступать на высоком уровне на протяжении всего года, всегда был в игре. Да, я победил в красивых гонках, но главное для меня, что я смог выступать в течение всего сезона. Если начинаешь сезон в конце января и хочешь хорошо выступить на Арденнских классиках, то это очень долгий путь. Никто не вспомнит гонки, которые выигрывал в феврале, об этом важно помнить, когда начинаешь тренироваться. Этой зимой хочу быть свежим, а потом много работать».

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Теги к статье: Михал Квятковски Michal Kwiatkowski

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Комментарии

  • Cyrill
    Джанни Буньо: «Уменьшение коли ... (5)
    Cyrill-Фото

     Полностью согласен - сокращение числа гонцов в соревновании ничего не изменит. Они пытаются делать "видимость" работы. Все "поломки" будут продолжаться...и все как и ранбше будут говорить, что это "нюансы" этого вида спорта. Вот этим бы "работничкам" хоть раз отхватить такой "нюанс", как отхватывал Канч на Рубэ, Нибс на Олимпе, Бакеландтс на Ломбардии...

     Кстати, "работничкам" (в виде Прюдомма, Куксона, Веньи) было разосланы электр. письма, в которых "чёрным по белому" было написано "...Dainese, как пример защитный air bag для горнолыжников...только не говорите, что упихнуть все эти технологии в тонкий облегающий костюм велогонца невозможно...господа ...21 век на дворе...если нужно есть "сырые", но идеи,есть эскизы..."

     По сухому остатку - флажок о прочтении письма прислал только Веньи, конструктивных вопросов не было вообще...

    Ну и ладно - вел всегда был уделом "низов", "ломайтесь дальше"...Извините, наболело.

  • AAA
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (2)
    AAA-Фото

    А когда то Тур чисто российским составом ездили....

  • sashaney
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (7)
    sashaney-Фото
    Это про The Climb? А зачем? Она у меня есть и я её прочитал. Написано хорошо, читается легко. Но это David Walsh, а не Фруми. Эти гострайтеры уже того ... потдастали. Всё так сладко и прилизано. Попробуйте Гамона (Phil Gaimon) - тот хоть сам пишет (зкончил универ, специализация английский язык) и весело.
  • velodoctor
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (2)
    velodoctor-Фото

    Ушли Кристофф и Пурито за 2 года, на классики народу почти нет, есть команда поддержки но лидеров нет. Ослабла команда значительно, но средний уровень гонщиков возможно вырастет, хотя фиг знает как это отразиться в плане побед. 

    4ым россиянам сил желаю и удачи, надеюсь хорошо подготовятся и покажут достойные результаты в новом сезоне. victory

     

    Есть новости по Чернецкому? 

     

  • ironharley
    Неделя тренировок в межсезонье ... (10)
    ironharley-Фото
    Странная позиция. А зачем любителю такая работа?
    Да условный в д/с Саган влегкую укакошится например бизнес-планом элементарной кафешки. Или поработав в такси сменами по 14 часов. В более тугие отрасли можно и не лезть - профессионалы, они именно в своем деле и профессионалы, а профессионалы во всём, не профессионалы ни в чем.
  • Berdok
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (7)
    Berdok-Фото
    абсолютно согласен, только следует отметить, что сейчас многие воспринимают Личность и Порядочность как диаметрально противоположные понятия.
    О времена, о нравы! (с)
  • RVL
    Джанни Буньо: «Уменьшение коли ... (5)
    RVL-Фото

    Трудно сделать гонку более захватывающей, если у команды пять гонщиков, каждый из которых может стать лидером, и если команда доминирует в пелотоне.
    одно дело 9, другое 5. девятерых доминаторов никто не может себе позволить, кроме... 

     Всегда есть разрыв между лучшими командами и остальными. Поэтому лучшими Гран-турами стали Джиро д’Италия и Вуэльта Испании, где одна команда не может контролировать гонку».
    именно. и на ТДФ доминаторы будут не столь очевидны, т.е. шансы получат больше команд. 

  • Berdok
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (25)
    Berdok-Фото

    на фотачке типа второй в рейтинге?

  • Earl57
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: vvr
    посмотрел видео - результат Нибали 3:59 с копейками.
     

    И как это определили?

    Есть офицальные результаты, которые выложены в открытый доступ

     http://www.taiwankom.org/img/news/2017_KOM1020-01.pdf

  • Крайний
    Джанни Буньо: «Уменьшение коли ... (5)
    Крайний-Фото

    Дело тут не только и не столько в безопасности.

    Реформаторы хотят подровнять уровень. Грандтуры стоят особняком и вовсе не главная забота UCI.

    Мотив понятен. Сокращение вызовет перемещение гонщиков второго-третьего уровня внутри и между дивизионами. В  первую очередь жду роста уровня проконти дивизиона.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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